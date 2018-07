DGAP-News: MorphoSys gibt die Ernennung von Jennifer Herron als President der MorphoSys US Inc. und als Executive Vice President, Global Commercial bekannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys gibt die Ernennung von Jennifer Herron als President der MorphoSys US Inc.



und als Executive Vice President, Global Commercial bekannt

^

DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MorphoSys gibt die Ernennung von Jennifer Herron als President der MorphoSys

US Inc. und als Executive Vice President, Global Commercial bekannt (News

mit Zusatzmaterial)

24.07.2018 / 22:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

MorphoSys gibt die Ernennung von Jennifer Herron als President der MorphoSys

US Inc. und als Executive Vice President, Global Commercial bekannt

Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; NASDAQ:

MOR) gab heute die Ernennung von Jennifer L. Herron als President der

MorphoSys US Inc. und Executive Vice President, Global Commercial mit

Wirkung zum 23. Juli 2018 bekannt. Zudem wurde Frau Herron als Mitglied des

Board of Directors (Verwaltungsrat) der MorphoSys US Inc. ernannt. In der

neu geschaffenen Position wird Frau Herron den Aufbau der

US-Tochtergesellschaft von MorphoSys verantworten. Der Schwerpunkt liegt auf

dem Aufbau der Vertriebskapazitäten und einer starken Präsenz in den USA, um

die geplante Vermarktung von MOR208 vorzubereiten. Die MorphoSys US Inc.

wird im US-Bundesstaat New Jersey ansässig sein. Der Hauptsitz der MorphoSys

AG bleibt in Planegg bei München.

"Ich freue mich Jennifer Herron bei der MorphoSys US Inc. zu begüßen", sagte

Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender der MorphoSys AG und Vorsitzender

des Board of Directors der MorphoSys US Inc. "Jennifer verfügt über eine

beeindruckende Bandbreite an Marketing- und Vertriebserfahrung in

verschiedenen therapeutischen Bereichen, insbesondere in der Onkologie.

Diese Expertise, gepaart mit ihrer Erfolgsbilanz in großen Pharma- und

mittelständischen Biotechnologieunternehmen, macht sie zur idealen

Besetzung, um unser neu geschaffenes US-Geschäft zu leiten und den Aufbau

unseres Vertriebs voranzutreiben. Dank ihrer beruflichen Erfahrung ist sie

eine perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Management-Team. Wir bereiten

uns auf die Vermarktung unseres Wirkstoffprogramms MOR208 zur Behandlung von

Blutkrebs in den USA vor und wollen, vorbehaltlich der Zulassung durch die

amerikanische Gesundheitsbehörde FDA, im ersten Halbjahr 2020 bereit dafür

sein."

Frau Herron blickt auf 27 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie zurück, in

denen sie als Führungskraft in den Bereichen Vertrieb, Marketing und im

Management tätig war. Zuletzt war sie als Executive Vice President und Chief

Commercial Officer für ARIAD Pharmaceuticals (heute: Takeda) tätig. Dort war

sie für die kommerzielle Ausrichtung, die Strategie und deren operative

Umsetzung verantwortlich. Sie verantwortete unter anderem die weltweite

Vermarktung von Iclusig(R) (Ponatinib) und die Vorbereitung der

Markteinführung von Alunbrig(R) (Brigatinib). Außerdem leitete sie, im

Rahmen der Akquisition durch Takeda, den Übergang der kommerziellen

Organisation. Davor war sie zehn Jahre für Bristol-Myers Squibb (BMS) in

unterschiedlichen Rollen mit wachsender Führungsverantwortung tätig. Als

Vice President US Immunology war sie unter anderem für die Trendwende des

Orencia(R)-Geschäfts verantwortlich; als General Manager für Puerto Rico und

die Karibik leitete sie die Einführung der Produktpalettte in der

Immun-Onkologie. Davor hatte sie verschiedene Marketingfunktionen in der

Krebsmedizin bei Novartis Oncology sowie SmithKline Beecham Oncology (heute:

GSK) inne. Ihren Werdegang startete Frau Herron als Mitarbeiterin in der

klinischen Forschung bei Boehringer Mannheim Pharmaceuticals (heute: Roche).

Sie verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Biologie und Wirtschaft von der

Lehigh University in Pennsylvania, USA, sowie einen MBA-Abschluss von der

Georgetown University, Washington D.C., USA.

"Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe bei der MorphoSys US Inc. in dieser

für die Unternehmensentwicklung so wichtigen Phase, gerade angesichts der

strategischen Wachstumspläne des Unternehmens," sagte Frau Herron. "Vor dem

Hintergrund meiner Erfahrung bei erfolgreichen Produkteinführungen für

internationale Pharmafirmen in den USA reizt mich diese Tätigkeit für das

Unternehmen sehr. Ich freue mich, eng mit dem gesamten MorphoSys-Team

zusammenzuarbeiten, um unsere Präsenz in den USA aufzubauen - sowohl in

Vorbereitung auf die mögliche Zulassung und Markteinführung von MOR208 als

auch in Erwartung weiterer wichtiger Meilensteine in der

Entwicklungspipeline."

Über MorphoSys

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das bis in die späten

Phasen der klinischen Entwicklung hinein aktiv ist. MorphoSys hat sich der

Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit

schweren Erkrankungen verschrieben. Basierend auf seinen proprietären

Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet

therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit Partnern eine

Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung

aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Erprobung befinden.

Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im Segment "Proprietary

Development" investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen

Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten

im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und

Biotechnologieindustrie erzeugt. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse und

an der amerikanischen Börse Nasdaq jeweils unter dem Symbol "MOR" notiert.

Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de

verfügbar.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R),

Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der

MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen

Biotech, Inc.

Iclusig(R) und Alunbrig(R) sind eingetragene Warenzeichen von ARIAD

Pharmaceuticals, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von

Takeda. Orencia(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bristol-Myers

Squibb Company.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über

die MorphoSys-Unternehmensgruppe. Diese beinhalten die Ernennung und die

zukünftigen Aufgaben des neuen President der MorphoSys US Inc. und Executive

Vice President, Global Commercial, sowie die Entwicklung der neuen

amerikanischen Tochtergesellschaft und deren kommerziellen Aktivitäten,

speziell im Hinblick auf MOR208. Weiterhin beinhaltet diese Mitteilung

Aussagen zu dem Wandel von MorphoSys hin zu einem vollständig integriertem

biopharmazeutischen Unternehmen, dem erwarteten Zeitplan für die

Markteinführung von MOR208, den Interaktionen mit den regulatorischen

Behörden, einschliesslich der möglichen Zulassung von aktuellen oder

zukünftigen Medikamentenkandidaten. Weiterhin gibt es in die Zukunft

gerichtete Aussagen zu laufenden Diskussionen mit der FDA über eine mögliche

Marktzulassung von MOR208, sowie zu erwarteten Tantiemen und

Meilensteinzahlungen in Zusammenhang mit MorphoSys' Kooperationen und von

zusätzlichen Pipeline-Meilensteinen. Die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzung von MorphoSys zum

Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, die Finanzlage und Liquidität, die Leistung oder Erfolge von

MorphoSys oder die Branchenergebnisse wesentlich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten

historischen oder zukünftigen Ergebnissen, finanziellen Bedingungen und

Liquidität, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Auch wenn die Ergebnisse,

die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die

Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit solchen

zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen

über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden treffen. Zu den

Faktoren, die zu Unterschieden führen können, gehören, dass die Erwartungen

von MorphoSys hinsichtlich des geplanten Aufbaus der US-Tochtergesellschaft

und der kommerziellen Fähigkeiten in den USA falsch sein könnten, speziell

im Hinblick auf MOR208, mit den dazu gehörigen Unsicherheiten im Hinblick

auf die Entwicklung des Wettbewerbs, der klinischen Entwicklung und der

Produktentwicklungsaktivitäten und den Anforderungen für eine behördliche

Zulassung (einschließlich der Tatsache, dass MorphoSys möglicherweise die

Zulassung für MOR208 nicht erhält und dass Daten aus den laufenden

klinischen Forschungsprogrammen von MorphoSys die Registrierung oder

Weiterentwicklung seiner Produktkandidaten aus Sicherheitsgründen nicht

unterstützen, aufgrund von Sicherheits- oder Wirksamkeitsgrunden oder

anderre Gründe); dass MorphoSys auf Kooperationen mit Dritten angewiesen ist

und dass andere Risiken in den Risikofaktoren in der Registrierungserklärung

von MorphoSys auf Formular F-1 und anderen Unterlagen bei der

US-Börsenaufsichtsbehörde angegeben sind. Angesichts dieser Unsicherheiten

wird dem Leser empfohlen, sich nicht zu sehr auf solche zukunftsgerichteten

Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur

auf das Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt

ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen

in diesem Dokument zu aktualisieren, um eine Änderung der diesbezüglichen

Erwartungen oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,

auf denen diese Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit

beeinflussen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Ergebnissen abweichen,

widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch Gesetz oder Verordnung

ausdrücklich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG

Alexandra Goller

Associate Director Corporate Communications & IR

Jochen Orlowski

Associate Director Corporate Communications & IR

Dr. Claudia Gutjahr-Loeser

Investor Relations Officer

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404

investors@morphosys.com

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PBIFYWTQMI

Dokumenttitel: Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

24.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MorphoSys AG

Semmelweisstr. 7

82152 Planegg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 899 27-0

Fax: +49 (0)89 899 27-222

E-Mail: investors@morphosys.com

Internet: www.morphosys.com

ISIN: DE0006632003

WKN: 663200

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

707491 24.07.2018

°