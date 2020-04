DGAP-News: MorphoSys ernennt Dr. Roland Wandeler zum Chief Commercial Officer (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Planegg/München, 21. April 2020

MorphoSys ernennt Dr. Roland Wandeler zum Chief Commercial Officer

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment; MDAX & TecDAX; NASDAQ:

MOR) gab heute die Ernennung von Dr. Roland Wandeler zum neuen

Vertriebsvorstand (Chief Commercial Officer - CCO) der MorphoSys AG mit

Wirkung zum 5. Mai 2020 bekannt. In dieser neu geschaffenen Position wird

Dr. Wandeler als Mitglied des Vorstands der MorphoSys AG den globalen

Vertriebsbereich verantworten. Er wird alle weltweiten

Kommerzialisierungsaktivitäten sowie das US-Geschäft des Unternehmens mit

der geplanten Markteinführung des firmeneigenen anti-CD19-Antikörpers

Tafasitamab leiten. Tafasitamab befindet sich derzeit bei der

US-amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) in der

Prioritätsprüfung.

"Wir freuen uns, Roland Wandeler als CCO und neues Mitglied des Vorstands

begrüßen zu dürfen. Roland bringt langjährige Führungserfahrung und einen

klaren Fokus auf Kunden- und Patientenbedürfnisse mit. Er hat eine

außergewöhnliche Erfolgsbilanz in führenden und wachsenden

Unternehmensbereichen, sowohl in den USA als auch international. Wir sind

zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit ihm unseren führenden

Entwicklungskandidaten Tafasitamab erfolgreich auf den Markt bringen werden,

sofern dieser von der FDA zugelassen wird", kommentierte Dr. Jean-Paul

Kress, CEO und Vorstandsvorsitzender von MorphoSys.

Dr. Wandeler ergänzte: "Ich fühle mich geehrt in dieser spannenden Zeit, in

der sich das Unternehmen kommerziell ausrichtet, zum Team von MorphoSys zu

stoßen. In meiner beruflichen Laufbahn habe ich mich in verschiedenen

Ländern mit Leidenschaft im Aufbau und in der Leitung vielfältiger und

erfolgreicher Teams einsetzen können, um Patienten Zugang zu innovativen

Medikamenten zu ermöglichen. Mit Tafasitamab hat MorphoSys die große Chance,

Patienten mit Blutkrebs eine neue Therapie zu bieten, getreu unserer

Mission, das Leben schwerkranker Patienten zu verbessern."

Dr. Roland Wandeler verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Management-

und Führungspositionen in der Pharma- und Biotechnologieindustrie mit einer

starken Erfolgsbilanz in Aufbau und Leitung großer Konzerngesellschaften und

US-Organisationen in verschiedenen therapeutischen Bereichen, einschließlich

Onkologie und Hämatologie. Vor seiner Tätigkeit bei MorphoSys war Dr.

Wandeler in zunehmend verantwortungsvolleren Positionen bei Amgen tätig,

unter anderem als General Manager Germany in München und General Manager

Spain & Portugal in Barcelona, bevor er zuletzt als Corporate Vice President

und General Manager der US Bone Health and Cardiology Business Unit von

Amgen in Thousand Oaks, Kalifornien, tätig war. Dr. Wandeler kam 2006 zu

Amgen und war zunächst für die strategische Planung des internationalen

Geschäfts verantwortlich. Weitere Höhepunkte waren Führungspositionen im

Vertrieb und einer Geschäftseinheit in Deutschland während mehrerer

Markteinführungen für verschiedene therapeutische Bereiche.

Dr. Wandeler begann seine Karriere bei der Boston Consulting Group (BCG) in

Zürich, Schweiz, und Los Angeles, Kalifornien, USA, wo er ein zentrales

Mitglied der Global BCG Healthcare Practice sowie Mitglied der

Management-Teams in Zürich und Los Angeles war. Dr. Wandeler erlangte ein

Diplom in Chemieingenieurwesen und den Doktortitel in Technischen

Wissenschaften an der ETH in Zürich.

Über Tafasitamab

Tafasitamab ist ein humanisierter Fc-modifizierter monoklonaler Antikörper

gegen CD19. 2010 hat MorphoSys die weltweiten Entwicklungs- und

Vermarktungsrechte für Tafasitamab von Xencor, Inc. einlizensiert.

Tafasitamab verfügt über einen mit der XmAb(R)-Technologie veränderten

Fc-Teil, der zu einer signifikanten Verstärkung der antikörperabhängigen

zellvermittelten Zytotoxizität (ADCC) und der antikörperabhängigen

zellulären Phagozytose (ADCP) führen soll, und damit einen

Schlüsselmechanismus der Tumorzellabtötung verbessern soll. In präklinischen

Modellen wurde beobachtet, dass Tafasitamab durch die Bindung an CD19, von

dem angenommen wird, dass es an der B-Zell-Rezeptor (BCR)-Signalisierung

beteiligt ist, die direkte Apoptose induziert.

Im Januar 2020 schlossen MorphoSys und Incyte Corporation ein Kooperations-

und Lizenzabkommen zur Weiterentwicklung und weltweiten Vermarktung von

Tafasitamab. In den USA werden MorphoSys und Incyte Tafasitamab gemeinsam

vermarkten, außerhalb der USA hat Incyte die exklusiven Vermarktungsrechte.

Tafasitamab wird derzeit als therapeutische Option bei B-Zell-Malignomen in

einer Reihe von laufenden Kombinationsstudien untersucht. Eine offene

Phase-2-Kombinationsstudie (L-MIND) untersucht die Sicherheit und

Wirksamkeit von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit

rezidiviertem oder refraktärem großzelligen B-Zell Lymphom (R/R DLBCL), die

nicht für eine Hochdosis-Chemotherapie (HDC) und autologe

Stammzelltransplantation (ASCT) in Frage kommen. B-MIND ist eine laufende

Phase 3-Studie, die die Kombination von Tafasitamab und Bendamustin im

Vergleich zu Rituximab und Bendamustin in R/R DLBCL untersucht. Darüber

hinaus wird Tafasitamab derzeit bei Patienten mit rezidivierter oder

refraktärer chronische lymphatischer Leukämie/kleinzelligem B-Zell-Lymphom

(CLL/SLL) nach Absetzen einer früheren

Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitortherapie (z.B. Ibrutinib) in Kombination mit

Idelalisib oder Venetoclax untersucht.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der

Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher innovativer

Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der

Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in

den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys

zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100

Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit

in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R),

vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als

erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die

Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene

Produktkandidat des Unternehmens, Tafasitamab (MOR208), befindet sich im

Spätstadium der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit

rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell Lymphom (R/R

DLBCL). Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München

und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die

hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. in

Boston tätig. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R),

Lanthio Pharma(R), LanthioPep(R) und ENFORCERTM sind Warenzeichen der

MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

XmAb(R) ist ein Warenzeichen von Xencor, Inc.

MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über den

MorphoSys-Konzern, einschließlich der Erwartungen bezüglich der

Lizenzvereinbarungen für Tafasitamab, der weiteren klinischen Entwicklung

von Tafasitamab, der Interaktion mit den Zulassungsbehörden und der

Erwartungen bezüglich der Einreichung von Zulassungsanträgen und möglicher

Zulassungen für Tafasitamab sowie der möglichen zukünftigen Vermarktung von

Tafasitamab. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die

Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und

beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

Liquidität, die Leistung oder Erfolge von MorphoSys oder die

Branchenergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder zukünftigen

Ergebnissen, finanziellen Bedingungen und Liquidität, Leistungen oder

Erfolgen abweichen. Auch wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage

und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der

das Unternehmen tätig ist, mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen

übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Perioden treffen. Zu den Faktoren, die zu

Unterschieden führen können, gehören die Erwartungen von MorphoSys

hinsichtlich der Ernennung und der anstehenden Aufgaben eines neuender

Lizenzvereinbarungen für Tafasitamab, die weitere klinische Entwicklung von

Tafasitamab, die Interaktion mit den Zulassungsbehörden und die Erwartungen

hinsichtlich der Einreichung von Zulassungsanträgen und möglicher

Zulassungen für Tafasitamab sowie die mögliche zukünftige Vermarktung von

Tafasitamab, die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten,

die Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme

und andere Risiken, wie sie in den Risikofaktoren in MorphoSys'

Geschäftsbericht in dem Formular 20-F und anderen Unterlagen bei der US

Securities and Exchange Commission angegeben sind. Angesichts dieser

Ungewissheiten wird dem Leser empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise

auf solche vorausschauenden Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses

Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, solche

zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu aktualisieren, um

geänderte Erwartungen in Bezug auf diese oder geänderte Ereignisse,

Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht oder die die

Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zu

berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch

vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys

Investorenkontakt:

Dr. Julia Neugebauer

Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-179

Julia.Neugebauer@morphosys.com

Medienkontakte:

Dr. Anca Alexandru

Associate Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26738

Anca.Alexandru@morphosys.com

Dr. Verena Kupas

Associate Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26814

Verena.Kupas@morphosys.com

