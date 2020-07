DGAP-News: MorphoSys' Lizenzpartner Janssen gibt Zulassung von Tremfya (Guselkumab) durch die FDA zur Behandlung von Erwachsenen mit aktiver psoriatischer Arthritis bekannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys' Lizenzpartner Janssen gibt Zulassung von Tremfya (Guselkumab) durch die FDA zur Behandlung von Erwachsenen mit aktiver psoriatischer Arthritis bekannt

14.07.2020 / 22:03

Planegg/München, 14. Juli 2020

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment; MDAX & TecDAX; Nasdaq:

MOR) gab heute bekannt, dass ihr Lizenznehmer Janssen Research &

Development, LLC (Janssen) eine Pressemitteilung veröffentlicht hat, um die

Zulassung von Tremfya(R) (Guselkumab) zur Behandlung von erwachsenen

Patienten mit aktiver psoriatischer Arthritis (PsA) durch die

US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA bekannt zu geben. Aktive PsA ist

eine chronisch fortschreitende Erkrankung, die durch schmerzhafte Gelenke

und Hautentzündungen gekennzeichnet ist.

Wie Janssen mitgeteilt hat, basierte die Zulassung von Tremfya(R) auf den

Ergebnissen der klinischen Phase 3-Studien DISCOVER-1 und DISCOVER-2, die

die Wirksamkeit und Sicherheit von Tremfya(R) bei Erwachsenen mit aktiver

PsA im Vergleich zu Placebo untersuchten. Die Ergebnisse zeigten, dass ein

bedeutender Prozentsatz der Patienten den primären Endpunkt der Studien

erreichte. Dieser war definiert als die 20-prozentige Verbesserung des

American College of Rheumatology Score (ACR20) nach 24-wöchiger Behandlung,

wobei 52 bis 64% der Patienten über beide Studien den ACR20-Wert erreichten.

Dr. Malte Peters, Forschungs- und Entwicklungsvorstand von MorphoSys, sagte:

"Aktive psoriatische Arthritis ist eine schwere Bürde für Patienten. Sie

schränkt ihre Mobilität ein und verursacht Schmerzen und Erschöpfung. Wir

freuen uns sehr über die FDA-Zulassung für Tremfya(R), die den Patienten

eine neue Behandlungsoption für diese belastende Krankheit bietet."

Von Janssen entwickelt, ist Tremfya(R) der erste zugelassene vollständig

humane monoklonale Antikörper, der selektiv an die p19-Untereinheit von

IL-23 bindet und deren Interaktion mit dem IL-23-Rezeptor hemmt. Er wurde

unter Verwendung der MorphoSys-eigenen Antikörpertechnologie HuCAL(R)

hergestellt. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) als erstes Medikament auf Basis

von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung zur Behandlung von

Schuppenflechte.

Tremfya(R) ist in den USA, Kanada, der Europäischen Union und weiteren

Ländern für die Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis

schwerer Schuppenflechte zugelassen, die von der Behandlung mit Medikamenten

zum Spritzen oder Einnehmen (systemische Therapie) oder Phototherapie

(Behandlung mit ultraviolettem oder UV-Licht) profitieren können, sowie in

Japan für die Behandlung verschiedener Formen von Psoriasis, psoriatischer

Arthritis und palmoplantarer Pustulose. Guselkumab wird derzeit in

klinischen Studien in mehreren Indikationen untersucht, darunter zusätzliche

Studien in Schuppenflechte, pädiatrischer Psoriasis, psoriatischer

Arthritis, Morbus Crohn, Hidradenitis suppurativa, Colitis ulcerosa sowie

familiärer adenomatöser Polyposis. MorphoSys hat Anspruch auf bestimmte

Meilensteinzahlungen und erhält Lizenzgebühren aus den Nettoumsätzen von

Tremfya(R).

Weitere Informationen über klinische Studien mit Tremfya(R) finden Sie unter

clinicaltrials.gov.

Über das DISCOVER-Programm

DISCOVER-1 und DISCOVER-2 waren randomisierte, doppelt verblindete,

Placebo-kontrollierte Phase 3-Studien, die die Sicherheit und Wirksamkeit

von Tremfya(R) bei 1.120 erwachsenen Patienten mit aktiver PsA, die nicht

ausreichend auf Standardtherapien ansprachen, untersuchten. In DISCOVER-1

wurden ca. 30 Prozent der Studienteilnehmer zuvor mit bis zu zwei

Anti-TNF-Therapeutika (anti-TNF) behandelt, wohingegen DISCOVER-2

ausschließlich Teilhemer beinhaltete, die vorher mit keinem Biologikum

behandelt wurden. Ungefähr 58 Prozent der Probanden beider Studien wurden

gleichzeitig mit Methotrexat (MTX) behandelt.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der

Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher innovativer

Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der

Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in

den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys

zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100

Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27 derzeit

in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R),

vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als

erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die

Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene

Produktkandidat des Unternehmens, Tafasitamab (MOR208), befindet sich im

Spätstadium der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit

rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell Lymphom (R/R

DLBCL). Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München

und beschäftigt aktuell ~500 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige

US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. in Boston tätig.

Weitere Informationen unter www.morphosys.de.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R),

LanthioPep(R) und ENFORCER(R) sind Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.

Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. XmAb(R) ist ein

Warenzeichen von Xencor, Inc.

MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über den

MorphoSys-Konzern, einschließlich der Erwartungen einschließlich der

klinischen Entwicklung von Guselkumab bei psoriatischer Arthritis durch

Janssen, der weiteren klinischen Entwicklung von Guselkumab durch Janssen

sowie der Interaktionen mit den Zulassungsbehörden und der Erwartungen an

die Zulassungsanträge und möglichen Zulassungen für Guselkumab bei

psoriatischer Arthritis. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

stellen die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar

und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

Liquidität, die Leistung oder Erfolge von MorphoSys oder die

Branchenergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder zukünftigen

Ergebnissen, finanziellen Bedingungen und Liquidität, Leistungen oder

Erfolgen abweichen. Auch wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage

und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der

das Unternehmen tätig ist, mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen

übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Perioden treffen. Zu den Faktoren, die zu

Unterschieden führen können, gehören, dass die Erwartungen von MorphoSys in

Bezug auf die klinische Entwicklung von Guselkumab bei psoriatischer

Arthritis durch Janssen, die weitere klinische Entwicklung von Guselkumab

durch Janssen sowie in Bezug auf Interaktionen mit den Zulassungsbehörden

und Erwartungen an die Zulassungsanträge und möglichen Zulassungen für

Guselkumab bei psoriatischer Arthritis falsch sind, die inhärenten

Unsicherheiten im Zusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen

Studien und Produktentwicklungsaktivitäten sowie Zulassungsanforderungen,

das Vertrauen von MorphoSys in die Zusammenarbeit mit Dritten und andere

Risiken, wie sie in den Risikofaktoren in MorphoSys' Geschäftsbericht in dem

Formular 20-F und anderen Unterlagen bei der US Securities and Exchange

Commission angegeben sind. Angesichts dieser Unsicherheiten wird dem Leser

empfohlen, sich nicht zu sehr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das

Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich

jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem

Dokument zu aktualisieren, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen

oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen

diese Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen dargelegten abweichen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch

Gesetz oder Verordnung ausdrücklich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys

Investorenkontakte:

Dr. Anja Pomrehn

Senior Vice President

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26972

Anja.Pomrehn@morphosys.com

Dr. Julia Neugebauer

Director

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-179

Julia.Neugebauer@morphosys.com

Medienkontakte:

Claudia Wagner

Interim Manager

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26987

Claudia.Wagner@external.morphosys.com

Dr. Anca Ammon

Associate Director

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26738

Anca.Ammon@morphosys.com

