DGAP-News: MorphoSys' Lizenzpartner GSK gibt vorläufige Ergebnisse der OSCAR-Studie mit Otilimab zur Behandlung von schwerer pulmonaler COVID-19-assoziierter Erkrankung bekannt (deutsch)

MorphoSys' Lizenzpartner GSK gibt vorläufige Ergebnisse der OSCAR-Studie mit

Otilimab zur Behandlung von schwerer pulmonaler COVID-19-assoziierter

Erkrankung bekannt

02.03.2021

Planegg/München, 2. März 2021

MorphoSys' Lizenzpartner GSK gibt vorläufige Ergebnisse der OSCAR-Studie mit

Otilimab zur Behandlung von schwerer pulmonaler COVID-19-assoziierter

Erkrankung bekannt; Ausweitung der Studie auf weitere Patienten ab 70 Jahren

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment; MDAX & TecDAX; NASDAQ:

MOR), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit führender Expertise in den

Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologie, gab heute bekannt,

dass ihr Lizenznehmer GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) vorläufige

Ergebnisse der OSCAR-Studie (Otilimab in Severe COVID-19 Related Disease)

mit Otilimab (ehemals MOR103/GSK3196165) zur Behandlung von schwerer

pulmonaler COVID-19-assoziierter Erkrankung veröffentlicht hat. Da diese

Daten auf einen wichtigen klinischen Nutzen in einer vordefinierten

Untergruppe von Hochrisikopatienten hindeuten und ein dringender

medizinischer Bedarf besteht, hat GSK die OSCAR-Studie angepasst, um diese

Kohorte zu erweitern und die potenziell bedeutenden Ergebnisse zu

bestätigen.

Die Behandlung des ersten Patienten in der erweiterten Studie löst

Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt 16 Mio. EUR an MorphoSys aus.

Otilimab ist ein gegen den Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierenden

Faktor (GM-CSF) gerichteter humaner monoklonaler Antikörper, der von

MorphoSys entwickelt und 2013 an GSK auslizenziert wurde. GSK entwickelt

Otilimab auch für die Behandlung von rheumatoider Arthritis in den laufenden

Phase 3-ContRAst-Studien.

"Die vorläufigen Studienergebnisse mit Otilimab sind eine ermutigende

Nachricht für Patienten ab 70 Jahren mit einer schweren COVID-19-bedingten

Lungenerkrankung", sagte Dr. Malte Peters, Vorstand für Forschung und

Entwicklung der MorphoSys AG. "Wir freuen uns, dass unser Lizenzpartner GSK

die Studie ausweitet, um Otilimab als mögliche Behandlungsoption für diese

Gruppe älterer Erwachsener, die an schweren Formen von COVID-19 leiden,

weiter zu erforschen."

Über die OSCAR-Studie

Diese globale, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte,

multizentrische Phase-2a-OSCAR-Studie (NCT04376684) untersuchte die

Wirksamkeit und Sicherheit einer einzelnen intravenösen Infusion von

Otilimab 90 mg, die über eine Stunde verabreicht wurde, oder von Placebo

zusätzlich zur Standardversorgung bei 806 hospitalisierten Erwachsenen (im

Alter von 18 bis 79 Jahren) mit schwerer COVID-19-bedingter

Lungenerkrankung. Die Standardversorgung erlaubte den Einsatz von

Kortikosteroiden (einschließlich Dexamethason), Remdesivir und

Rekonvaleszenzplasma entsprechend der lokalen

Krankenhaus-/Institutsrichtlinien. Die Studienteilnehmer wurden an 130

Standorten auf der ganzen Welt rekrutiert, darunter in den USA, Europa,

Asien, Russland, Südafrika und Südamerika. Alle Teilnehmer hatten ein

positives SARS-CoV-2-Testergebnis, waren wegen einer diagnostizierten

Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden, hatten neu einsetzende

Sauerstoffmangelerscheinungen, die High-Flow-Sauerstoff, nicht-invasive

Beatmung oder mechanische Beatmung <48 Stunden vor der Verabreichung

erforderten, und hatten erhöhte biologische Marker für systemische

Entzündungen.

Die Teilnehmer wurden als "lebendig und frei von respiratorischem Versagen"

eingestuft, wenn sie keine signifikante Sauerstoffunterstützung mehr

benötigten, gemessen anhand einer Ordinalskala in modifizierter Version von

GlaxoSmithKline (GSK), die an die Skala 2020 der Weltgesundheitsorganisation

(WHO) angepasst wurde. Eine vollständige Analyse ist im Gange und wird in

einer kommenden Pre-Print-Publikation zur Verfügung gestellt, sobald sie

verfügbar ist.

Über MorphoSys

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen

Vertriebsstrukturen das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung

innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen

verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den

Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys

zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100

Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27 derzeit

in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R),

entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von

Janssen Biotech, Inc., zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes

Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die

Marktzulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für

Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das

MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit

Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.

Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und

beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen

Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell mehr als 600 Mitarbeiter.

Weitere Informationen unter www.morphosys.de.

Monjuvi(R) ist ein Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen von MorphoSys

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die

den MorphoSys-Konzern betreffen, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich

der Fähigkeit von Monjuvi zur Behandlung von Patienten mit rezidivierendem

oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom, der weiteren

klinischen Entwicklung von Tafasitamab-cxix, einschließlich laufender

Bestätigungsstudien, zusätzlicher Interaktionen mit den Zulassungsbehörden

und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Zulassungsanträge und möglicher

zusätzlicher Zulassungen für Tafasitamab-cxix sowie der kommerziellen

Entwicklung von Monjuvi. Die Wörter "antizipieren", "glauben",

"einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen",

"vorhersagen", "projizieren", "würden", "könnten", "potenziell", "möglich",

"hoffen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu

identifizieren, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

identifizierenden Wörter enthalten. Die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzung von MorphoSys zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung dar und beinhalten bekannte

und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität, die Leistung

oder die Erfolge von MorphoSys oder die Ergebnisse der Branche wesentlich

von den historischen oder zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der

Liquidität, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Selbst wenn die Ergebnisse, Leistungen, die Finanzlage und die Liquidität

von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der MorphoSys tätig ist,

mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie nicht

für die Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden vorausgesagt

werden. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören die

Erwartungen von MorphoSys in Bezug auf Risiken und Unsicherheiten im

Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft,

die Geschäftstätigkeit, die Strategie, die Ziele und die erwarteten

Meilensteine von MorphoSys, einschließlich der laufenden und geplanten

Forschungsaktivitäten, der Fähigkeit zur Durchführung laufender und

geplanter klinischer Studien, der klinischen Bereitstellung aktueller oder

zukünftiger Medikamentenkandidaten, der kommerziellen Bereitstellung

aktueller oder zukünftiger zugelassener Produkte sowie der Markteinführung,

der Vermarktung und dem Verkauf aktueller oder zukünftiger zugelassener

Produkte, der globalen Kooperations- und Lizenzvereinbarung für Tafasitamab,

der weiteren klinischen Entwicklung von Tafasitamab, die weitere klinische

Entwicklung von Tafasitamab, einschließlich der laufenden

Bestätigungsstudien, und die Fähigkeit von MorphoSys, die erforderlichen

behördlichen Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten und Patienten in

die geplanten klinischen Studien zu rekrutieren, weitere Interaktionen mit

den Zulassungsbehörden und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger

Zulassungsanträge und möglicher zusätzlicher Zulassungen für

Tafasitamab-cxix sowie die kommerzielle Leistung von Monjuvi, die

Abhängigkeit von Kooperationen mit Dritten, die Einschätzung des

kommerziellen Potenzials der Entwicklungsprogramme von MorphoSys und andere

Risiken, die in den Risikofaktoren im Geschäftsbericht von MorphoSys auf

Formblatt 20-F und in anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde

eingereichten Unterlagen aufgeführt sind.US-Börsenaufsichtsbehörde

(Securities and Exchange Commission) aufgeführt sind. In Anbetracht dieser

Ungewissheiten wird dem Leser empfohlen, kein unangemessenes Vertrauen in

solche zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieses

Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in diesem

Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie

an geänderte Erwartungen in Bezug auf diese Aussagen oder an geänderte

Ereignisse, Bedingungen oder Umstände anzupassen, auf denen diese Aussagen

basieren oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegten Ergebnissen abweichen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder

regulatorisch vorgeschrieben.

