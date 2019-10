DGAP-News: MorphoSys AG veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2019 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys AG veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2019

DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

MorphoSys AG veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2019 (News mit

Zusatzmaterial)

29.10.2019 / 22:00

Planegg/München, 29. Oktober 2019

MorphoSys AG veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2019

Telefonkonferenz und Webcast (auf Englisch) Mittwoch, 30. Oktober 2019, um

14:00 Uhr MEZ

- Dr. Jean-Paul Kress seit dem 1. September 2019 neuer CEO von MorphoSys-

Tafasitamab (MOR208): - Re-MIND hat den primären Endpunkt erreicht: Real

World-Daten-Studie zeigt

klinische Überlegenheit der Tafasitamab/Lenalidomid-Kombination im Vergleich

zu Lenalidomid allein - Schrittweise Einreichung des Zulassungsantrages

gestartet: Präklinische Daten

bei der FDA eingereicht

- MOR202: Erste Studienzentren für die Phase 1/2 in membranöser Nephropathie

aktiviert

- MOR106: Klinische Entwicklung in atopischer Dermatitis aufgrund

nutzenbasierter

Zwischenanalyse gestoppt

- Tremfya(R):

- Partner Janssen reichte Zulassungsantrag bei der US-FDA und bei der

europäischen EMA für Tremfya(R) (Guselkumab) zur Behandlung aktiver

psoriatischer Arthritis ein

- Erwartungen für Lizenzeinnahmen durch Tremfya(R)-Verkäufe erhöht,

MorphoSys erwartet jetzt für 2019 Lizenzeinnahmen von 30-35 Mio. EUR

- Finanzprognose für das Gesamtjahr 2019 bestätigt: Erwartete Umsatzerlöse

im oberen Bereich von 65 bis 72 Mio. EUR, ein erwartetes EBIT von -105 bis

-115

Mio. EUR sowie Aufwendungen für firmeneigene F&E in der Größenordnung von

95 Mio. bis 105 Mio. EUR

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment; MDAX & TecDAX; NASDAQ:

MOR) gab heute ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2019 bekannt.

"Im dritten Quartal 2019 sind unsere Vorbereitungen für die U.S.-Zulassung

unseres wichtigsten Programms Tafasitamab deutlich vorangekommen," sagte Dr.

Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender der MorphoSys AG. "Heute haben wir

überzeugende Topline-Daten der Re-MIND-Studie bekanntgegeben, unserer

retrospektiven Studie bei rezidiviertem/refraktärem DLBCL. Re-MIND

vergleicht die auf Real World-Daten basierte Wirksamkeit einer

Lenalidomid-Monotherapie mit den Wirksamkeitsergebnissen der

Tafasitamab-Lenalidomid-Kombination unserer L-MIND-Studie. Diese Daten

ergänzen die im Juni dieses Jahres veröffentlichten Daten der primären

Analyse unserer L-MIND-Studie und unterstützen unseren Zulassungsantrag bei

der FDA, den wir bis Ende dieses Jahres abgeschlossen haben wollen. Die

schrittweise Einreichung des Antrages wurde schon begonnen und wir haben die

präklinischen Daten bei der FDA eingereicht.

Nach wie vor ist es für uns oberste Priorität, das Potential von Tafasitamab

voll auszuschöpfen und den Wert unserer bestehenden Pipeline zu maximieren.

Wir sind auf dem besten Weg, unsere Studie mit Tafasitamab als

Erstlinientherapie in DLBCL noch in diesem Jahr zu starten und wir haben

erfolgreich die ersten klinischen Studienzentren für die Phase 1/2 mit

MOR202 in membranöser Nephropathie aktiviert.

Wir waren leider sehr enttäuscht zu erfahren, dass die Ergebnisse einer

nutzenbasierten Zwischenanalyse (interim analysis for futility) der

MOR106-Studie IGUANA die Weiterführung der klinischen Entwicklung in

atopischer Dermatitis nicht unterstützen, aber wir engagieren uns weiterhin

vollumfänglich für die Weiterentwicklung unserer firmeneigenen

Medikamentenkandidaten in frühen und späten klinischen Entwicklungsphasen",

fuhr Dr. Kress fort.

"Das letzte Quartal war für Tremfya(R) und unseren Partner Janssen ein

erfolgreiches Quartal," kommentierte Jens Holstein, Finanzvorstand der

MorphoSys AG. "Janssen hat bei der FDA und kürzlich auch bei der EMA einen

ergänzenden Zulassungsantrag für Tremfya(R) zur Behandlung von Patienten mit

psoriatischer Arthritis eingereicht. Zudem hat Janssen starke

Tremfya(R)-Umsätze

für dieses Quartal des Jahres berichtet, so dass wir unsere Erwartungen an

die Lizenzeinnahmen für 2019 angepasst haben. Wir erwarten nun für 2019

Lizenzeinnahmen durch Tremfya(R)-Verkäufe im Bereich von 30-35 Mio. EUR."

Finanzieller Überblick über das dritte Quartal 2019 (IFRS, alle Zahlen

gerundet)

Im dritten Quartal 2019 konzentrierte sich MorphoSys weiterhin darauf, seine

firmeneigene Technologie und Expertise für die Erforschung und Entwicklung

innovativer Wirkstoffkandidaten sowohl für Partner als auch in Eigenregie

einzusetzen. Der Konzernumsatz betrug im dritten Quartal 2019 12,5 Mio. EUR

gegenüber 55,0 Mio. EUR im dritten Quartal des Vorjahres. Die Umsatzerlöse

im dritten Quartal 2018 waren maßgeblich durch die Zahlung von 47,5 Mio. EUR

durch Novartis für MOR106 bestimmt.

Die Umsatzerlöse im dritten Quartal 2019 beinhalteten ebenfalls eine

Schätzung der Umsatzbeteiligungen für Tremfya(R) in Höhe von 9,3 Mio. EUR

(der Bericht von Janssen für das dritte Quartal 2019 war zum Stichtag noch

nicht eingegangen). Aufgrund der starken Umsätze, die Janssen für Tremfya(R)

im dritten Quartal 2019 berichtet hat, haben wir unsere Lizenzprognose für

Tremfya(R) angepasst. Wir erwarten nun Lizenzeinnahmen von 30-35 Mio. EUR

basierend auf konstanten US-Dollar Umrechnungskursen. Wir gehen daher davon

aus, für das Gesamtjahr 2019 das obere Ende des Prognosekorridors für

Konzernumsätze zu erreichen.

Im Segment Proprietary Development konzentriert sich MorphoSys auf die

Erforschung und klinische Entwicklung eigener Wirkstoffkandidaten im Bereich

der Krebserkrankungen und Entzündungen. Im dritten Quartal 2019 erzielte

dieses Segment einen Umsatz von 1,4 Mio. EUR im Vergleich zu 48,8 Mio. EUR

im dritten Quartal 2018, in dem die Zahlung von 47,5 Mio. EUR für MOR106 von

Novartis enthalten war. Im Segment Partnered Discovery setzt MorphoSys seine

firmeneigene Technologie zur Entdeckung neuer Wirkstoffkandidaten für

Pharmaunternehmen ein und profitiert dabei von den Entwicklungsfortschritten

seiner Partner durch Zahlungen für Forschung und Entwicklung,

Lizenzgebühren, erfolgsbasierten Meilensteinzahlungen und

Umsatzbeteiligungen. Im dritten Quartal 2019 betrug der Umsatz in diesem

Segment 11,0 Mio. EUR (Q3 2018: 6,2 Mio. EUR).

Die gesamten betrieblichen Aufwendungen stiegen im dritten Quartal 2019 von

25,3 Mio. EUR im Vorjahr auf 40,3 Millionen Euro, begründet durch den

zunehmenden Aufbau von Strukturen für eine mögliche Vermarktung von

Tafasitamab in den USA sowie den Aufbau der MorphoSys US. Inc. Die

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung erreichten in Q3 2019 eine Höhe

von 25,9 Mio. EUR, verglichen mit 18,0 Mio. EUR im dritten Quartal des

Vorjahres. Die Aufwendungen für firmeneigene Forschung und Entwicklung

einschließlich Technologieentwicklung betrugen 23,7 Mio. EUR (Q3 2018: 15,9

Mio. EUR). Im dritten Quartal 2019 betrugen die Umsatzkosten 1,0 Mio. EUR

(Q3 2018: 0,9 Mio. EUR), die Vertriebsaufwendungen betrugen 4,4 Mio. EUR (Q3

2018: 1,3 Mio. EUR). Die Aufwendungen für Allgemeines und Verwaltung stiegen

von 5,1 Mio. EUR im dritten Quartal 2018 auf 9,0 Mio. EUR im dritten Quartal

2019.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im dritten Quartal 2019

-27,0 Mio. EUR (Q3 2018: 30,1 Mio. EUR). Das Segment Proprietary Development

erzielte ein EBIT von -30,5 Mio. EUR (Q3 2018: 30,3 Mio. EUR). Das EBIT im

Segment Partnered Discovery betrug 8,8 Mio. EUR (Q3 2018: 3,8 Mio. EUR). Im

dritten Quartal 2019 betrug der Konzernverlust -24,2 Mio. EUR (Q3 2018:

Konzernüberschuss von 30,2 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie für das dritte

Quartal 2019 betrug -0,76 EUR (Q3 2018: Ergebnis je Aktie von 0,96 EUR).

Zum Ende des dritten Quartals 2019 verfügte die Gesellschaft über liquide

Mittel in Höhe von 412,4 Mio. EUR, die in der Bilanz in den Positionen

"Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente", "Finanzielle Vermögenswerte

zum beizulegenden Zeitwert, wobei Änderungen erfolgswirksam erfasst werden"

und kurz- und langfristige "Andere finanzielle Vermögenswerte zu

fortgeführten Anschaffungskosten" ausgewiesen werden. Zum 31. Dezember 2018

betrugen die liquiden Mittel des Konzerns 454,7 Mio. EUR.

Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug zum Ende des dritten Quartals 2019

31.927.958 (Jahresende 2018: 31.839.572).

Ergebnis für die ersten neun Monate 2019

In den ersten neun Monaten 2019 stieg der Konzernumsatz auf 60,7 Mio. EUR

(Q1-Q3 2018: 66,0 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten

2019 umfassten die Meilensteinzahlung von GSK in Höhe von 22,0 Mio. EUR

aufgrund des Beginns des klinischen Phase 3-Entwicklungsprogramms in

rheumatoider Arthritis, wohingegen die Umsatzerlöse in den ersten neun

Monaten des Vorjahres die Zahlung von 47,5 Mio. EUR von Novartis für MOR106

widerspiegeln. Die Aufwendungen für firmeneigene Forschung und Entwicklung

einschließlich Technologieentwicklung beliefen sich in den ersten neun

Monaten 2019 auf 68,8 Mio. EUR (Q1-Q3 2018: 55,1 Mio. EUR). Damit lag das

EBIT in den ersten neun Monaten 2019 bei -56,3 Mio. EUR nach -13,0 Mio. EUR

den ersten neun Monaten von 2018.

Finanzprognose und operativer Ausblick für 2019

Für das Gesamtjahr 2019 bestätigt MorphoSys die Finanzprognose. Das

Unternehmen erwartet Konzernumsätze am oberen Ende der Prognose in der

Größenordnung von 65 bis 72 Mio. EUR. Das EBIT wird im Bereich von -105 bis

-115 Mio. EUR und die Aufwendungen für eigene Forschung und

Technologieentwicklung werden unverändert in einem Korridor von 95 bis 105

Mio. EUR erwartet. MorphoSys hat die Prognose für die Lizenzeinahmen von

Tremfya(R) angepasst und erwartet nun Lizenzeinnahmen in Höhe von 30-35 Mio.

EUR basierend auf konstanten US-Dollar Umrechnungskursen (erhöht von zuvor

23-30 Mio. EUR).

Die Finanzprognose enthält keine Umsätze aus möglichen zukünftigen

Partnerschaften bzw. Lizenzvereinbarungen für Tafasitamab oder andere

Wirkstoffe aus MorphoSys' firmeneigener Entwicklung. Effekte potenzieller

Einlizenzierungs- oder Entwicklungspartnerschaften für neue

Entwicklungskandidaten sind ebenfalls nicht in der Prognose enthalten.

Im Segment Proprietary Development erwartet MorphoSys bis Ende 2019 die

folgenden Ereignisse und Aktivitäten:

Tafasitamab (MOR208)

- L-MIND-Studie

- Schrittweise Einreichung des Zulassungsantrags (Biologics License

Application) bei der US-Gesundheitsbehörde FDA bis Ende des Jahres

- Re-MIND-Studie

- Präsentation der kompletten Daten der retrospektiven

Lenalidomid-Monotherapie-Studie bei Patienten mit R/R DLBCL während der ASH

Konferenz geplant

- B-MIND-Studie

- Fortsetzung der Phase 3-Studie zur Evaluierung von Tafasitamab plus

Bendamustin in R/R DLBCL

- Ereignisgesteuerte Zwischenanalyse unverändert in Q4 2019 erwartet

- Erstlinientherapie in DLBCL: Beginn der Phase 1b-Studie mit Tafasitamab in

Kombination mit R-CHOP oder R2-CHOP in Q4 2019

- COSMOS: Vorstellung der Daten auf einer medizinischen Konferenz Ende 2019

geplant

MOR202

- MorphoSys: Beginn der klinischen Phase 1/2-Studie mit MOR202 in

anti-PLA2R-Antikörper-positiver, membranöser Nephropathie (aMN) in Q4 2019

- I-Mab: Fortsetzung der zwei klinischen Studien mit MOR202/TJ202 im

multiplen Myelom in der chinesischen Region sowie Ausweitung der Studien auf

das chinesische Festland durch kürzlich erhaltene Freigaben als neues

Prüfpräparat

MOR106

- MorphoSys, Galapagos und Novartis werden die zukünftige Strategie für den

Wirkstoffkandidaten prüfen

Im Segment Partnered Discovery erwartet MorphoSys für 2019 die folgenden

Ereignisse:

Tremfya(R) (Guselkumab):

Janssen führt derzeit Phase 3-Studien mit Tremfya(R) in psoriatischer

Arthritis durch und plant, Daten auf anstehenden medizinischen Konferenzen

zu präsentieren. Darüber hinaus hat Janssen bekannt gegeben, die Einreichung

eines Zulassungsantrages sowohl bei der FDA als auch bei der EMA

abgeschlossen und somit den Review Prozess angestoßen zu haben.

Des Weiteren plant Janssen laut der Webseite clinicaltrials.gov den Beginn

einer Phase 1-Studie mit Guselkumab bei chinesischen gesunden Freiwilligen,

eine Phase 2-Studie mit Guselkumab bei Pityriasis rubra pilaris, eine Phase

2/3-Studie in Colitis ulcerosa und eine Phase 3-Studie bei palmoplantärer,

nicht-pustulärer Psoriasis.

BPS-804 (Setrusumab):

Mereo Biopharma untersucht derzeit den gegen Sklerostin gerichteten

Antikörper Setrusumab bei Osteogenesis Imperfecta (OI,

Glasknochenkrankheit). Laut clinicaltrails.gov. ist der primäre Abschluss

der Phase 2b-Studie bei erwachsenen Patienten später in diesem Jahr geplant,

und Mereo Biopharma kündigte Pläne für den Beginn einer pädiatrischen Studie

in derselben Indikation im Jahr 2019 an.

Weitere Partnerprogramme: Die Veröffentlichung klinischer Daten und das

Erreichen regulatorischer Meilensteine aus anderen Partnerprogrammen könnte

im Laufe des Jahres 2019 erfolgen.

Ob, wann und in welchem Umfang Nachrichten nach Abschluss der Studien im

Segment Partnered Discovery veröffentlicht werden, liegt im Ermessen der

Partner von MorphoSys.

MorphoSys wird seine Aktivitäten in der Eigenentwicklung weiterhin

unterstützen, indem es potentielle Einlizenzierungs-, Co-Entwicklungs-

und/oder Akquisitionsmöglichkeiten oder die potenzielle Initiierung neuer

eigener Entwicklungsprogramme prüft, mit dem Ziel, die Position des

Unternehmens in seinen derzeitigen therapeutischen und technologischen

Tätigkeitsbereichen zu erhalten und auszubauen.

Kennzahlen des MorphoSys-Konzerns (IFRS, 30. September 2019)

in Mio. EUR Q3/20- Q3/20- Q1-Q3 Q1-Q3

19 18 2019 2018

Umsatzerlöse 12,5 55,0 -77% 60,.7 66,0 -8%

Betriebliche Aufwendungen -40,3 -25,3 -59% -117,- -80,0 -47%

8

Umsatzkosten -1,0 -0,9 -11% -10,9 -0,9 >-100%

Aufwendungen für -25,9 -18,0 -44% -75,3 -61,0 -23%

Forschung und Entwicklung

davon Aufwendungen für -23,7 -15,9 -49% -68,8 -55,1 -25%

firmeneigene F&E

Vertriebsaufwendungen -4,4 -1,3 >-100% -9,3 -3,6 >-100%

Aufwendungen für -9,0 -5,1 >-76% -22,4 -14,5 -54%

Allgemeines und

Verwaltung

Sonstige 0,8 0,4 100% 0,8 1,0 -20%

Erträge/Aufwendungen

EBIT -27,0 30,1 >-100% -56,3 -13,0 >-100%

Konzern-Periodenverlust -24,2 30,2 >-100% -52,7 -12,8 >-100%

Ergebnis je Aktie, -0,76 0,96 >-100% -1,67 -0,41 >-100%

unverwässert und

verwässert

Finanzmittel (am Ende der 412,4 481,2 -14% 412,4 481,2 -14%

Periode)

Eigenkapitalquote (am 81,9 91,8 -9,9 81.9 91,8 -9,9

Ende der Periode) PP PP

Anzahl F&E-Programme (am 117 115 2% 117 115 2%

Ende der Periode)

Anzahl klinischer 29 29 - 29 29 -

Programme (am Ende der

Periode)1)

Anzahl firmeneigener 5 5 - 5 5 -

klinischer Programme (am

Ende der Periode)2)

1) Einschließlich MOR107, das 2017 eine Phase 1-Studie abgeschlossen hat und

sich derzeit in präklinischer Prüfung mit Schwerpunkt auf onkologischen

Indikationen befindet. Tremfya(R) wird aufgrund laufender Studien in

verschiedenen Indikationen immer noch als klinisches Programm betrachtet.

2) Einschließlich des Programms Otilimab (MOR103/GSK3196165), das

vollständig an GSK auslizenziert ist, und MOR106, für das MorphoSys und

Galapagos eine globale Lizenzvereinbarung mit Novartis unterzeichnet haben.

PP- Prozentpunkte

Die Mitteilung zum dritten Quartal 2019 (IFRS) steht auf unserer Website

unter http://www.morphosys.de/Finanzberichte zur Verfügung.

MorphoSys wird morgen, 30. Oktober 2019, um 14:00 Uhr MEZ eine öffentliche

Telefonkonferenz mit Webcast abhalten, um die Ergebnisse des dritten

Quartals und den Ausblick auf 2019 zu präsentieren.

Einwahldaten für die Analysten-Telefonkonferenz (in englischer Sprache) um

14:00 Uhr:

Deutschland: +49 (0) 69 201 744 220

Teilnehmer PIN: 97683318#

Bitte wählen Sie sich zehn Minuten vor Beginn der Konferenz ein.

Ein Live-Webcast sowie die Präsentation werden ebenfalls auf

www.morphosys.de zur Verfügung gestellt.

Ungefähr zwei Stunden nach der Konferenz haben Sie die Möglichkeit, einen

mit der Präsentation synchronisierten Audio-Replay sowie die Abschrift der

Konferenz unter www.morphosys.de abzurufen.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der

Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer

Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der

Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in

den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys

zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100

Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 29 derzeit

in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R),

vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als

erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die

Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene

Produktkandidat des Unternehmens, Tafasitamab (MOR208), wurde von der

US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough

therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem

rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom

(DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg

bei München und beschäftigt aktuell rund 405 Mitarbeiter. Zudem ist die

hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc.

tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R),

Lanthio Pharma(R), LanthioPep(R) und ENFORCERTM sind Warenzeichen der

MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über

den MorphoSys-Konzern, einschließlich der Finanzprognose für 2019, den

Beginn, den Zeitpunkt und die Ergebnisse klinischer Studien und die

Veröffentlichung klinischer Daten sowohl in Bezug auf die eigenen

Produktkandidaten als auch auf die Produktkandidaten von Partnern, die

Entwicklung kommerzieller Strukturen, insbesondere in Bezug auf Tafasitamab

(MOR208), und die Entwicklung von MorphoSys hin zu einem voll integrierten

biopharmazeutischen Unternehmen, der voraussichtliche Zeitpunkt der

Einreichung eines Zulassungsantrags bzw. der möglichen Markteinführung von

Tafasitamab, Interaktionen mit den Aufsichtsbehörden, einschließlich der

möglichen Zulassung der aktuellen oder zukünftigen Medikamentenkandidaten

von MorphoSys, einschließlich der Gespräche mit der FDA über die mögliche

Zulassung von Tafasitamab und der erwarteten Tantiemen- und

Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit den Kooperationen von MorphoSys.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen das Urteil von

MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und beinhalten bekannte und

unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und Liquidität, die Leistung oder

Erfolge von MorphoSys oder die Branchenergebnisse wesentlich von den

historischen oder zukünftigen Ergebnissen, den finanziellen Bedingungen und

der Liquidität, der Leistung oder den Errungenschaften abweichen, die in

solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert

werden. Auch wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage und die

Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der MorphoSys

tätig ist, mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können

sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen

Perioden treffen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können,

gehören unter anderem, dass die Erwartungen von MorphoSys an die

Finanzprognose für 2019, den Beginn, den Zeitpunkt und die Ergebnisse

klinischer Studien und die Veröffentlichung klinischer Daten sowohl in Bezug

auf die eigenen Produktkandidaten als auch auf die Produktkandidaten von

Partnern, die Entwicklung kommerzieller Strukturen, insbesondere in Bezug

auf Tafasitamab, und die Entwicklung von MorphoSys hin zu einem voll

integrierten biopharmazeutischen Unternehmen, der voraussichtliche Zeitpunkt

der Einreichung eines Zulassungsantrags bzw. der möglichen Markteinführung

von Tafasitamab, Interaktionen mit den Aufsichtsbehörden, einschließlich der

möglichen Zulassung der aktuellen oder zukünftigen Medikamentenkandidaten

von MorphoSys, einschließlich der Gespräche mit der FDA über die mögliche

Zulassung von Tafasitamab und der erwarteten Tantiemen- und

Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit den Kooperationen von MorphoSys

falsch sein könnten, dass die Unsicherheiten im Zusammenhang mit

Wettbewerbsentwicklungen, Aktivitäten im Bereich der klinischen Studien- und

Produktentwicklung und behördlichen Genehmigungsanforderungen

-einschließlich der Tatsache, dass MorphoSys möglicherweise keine

behördliche Zulassung für Tafasitamab erhält und dass Daten aus den

laufenden klinischen Forschungsprogrammen von MorphoSys die Registrierung

oder Weiterentwicklung seiner Produktkandidaten aus Sicherheitsgründen nicht

unterstützen, Wirksamkeit oder aus anderen Gründen), die Abhängigkeit von

der Zusammenarbeit mit Dritten, die Einschätzung des wirtschaftlichen

Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und andere Risiken, die in den

Risikofaktoren in MorphoSys' Geschäftsbericht in dem Formular 20-F und

anderen Unterlagen bei der US Securities and Exchange Commission angegeben

sind. Angesichts dieser Unsicherheiten wird dem Leser empfohlen, sich nicht

zu sehr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um eine Änderung seiner Erwartungen in Bezug auf sie oder

eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine

solche Aussage beruht, widerzuspiegeln oder die die Wahrscheinlichkeit

beeinflussen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen in den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, es sei denn, dies ist durch Gesetze

oder Vorschriften ausdrücklich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG

Dr. Sarah Fakih

Head of Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26663

Sarah.Fakih@morphosys.com

Dr. Julia Neugebauer

Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-179

Julia.Neugebauer@morphosys.com

Dr. Verena Kupas

Manager Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26814

Verena.Kupas@morphosys.com

°