DGAP-News: MorphoSys AG gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2018 bekannt (deutsch)

MorphoSys AG gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2018 bekannt

DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

MorphoSys AG gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2018 bekannt

Zusatzmaterial)

01.08.2018 / 22:01

Planegg/München, 1. August 2018

MorphoSys AG gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2018 bekannt

Das Unternehmen hat seine Pipeline firmeneigener und von Partnern

entwickelter Programme weiter ausgebaut und eine Präsenz in den USA

geschaffen, um die Vermarktung vorzubereiten

Telefonkonferenz und Webcast (in englischer Sprache) am 2. August 2018 um

14:00 Uhr MESZ

- Laufende Gespräche mit der US-Zulassungsbehörde FDA über Wege zur

Marktzulassung von MOR208 als mögliche Therapie des aggressiven Lymphoms

(DLBCL) im Rahmen des bestehenden Status des Therapiedurchbruchs

- Erste klinische Daten aus der laufenden Phase 2-Studie mit MOR208 plus

Idelalisib in CLL auf der Jahrestagung der European Hematology Association

(EHA) vorgestellt

- Jennifer Herron übernimmt Leitung der neu gegründeten MorphoSys US Inc.

und verantwortet den Aufbau kommerzieller Strukturen für MOR208

- MorphoSys und Galapagos unterzeichnen eine weltweite Lizenzvereinbarung

mit Novartis für MOR106. MorphoSys und Galapagos werden gemeinsam eine

Vorauszahlung in Höhe von 95 Mio. Euro erhalten sowie signifikante

potenzielle zukünftige Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen

(Tantiemen) im zweistelligen Prozentbereich

- Partner Janssen startet Phase 2/3-Programm mit Tremfya(R) in Morbus Crohn

- Partner Roche startet Phase 3-Studie mit Gantenerumab bei Patienten mit

früher Alzheimer-Erkrankung

- US-Nasdaq-Börsengang und erfolgreiche Kapitalerhöhung mit einem

Bruttoerlös von 239 Mio. US-Dollar im April 2018 abgeschlossen

- Liquiditätsposition auf 450,5 Mio. Euro erhöht (Stand 30. Juni 2018)

- Nach der Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung mit Novartis für MOR106

und vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung in den USA erhöht

MorphoSys seine Finanzprognose für 2018 und erwartet einen Umsatz zwischen

EUR 67 und 72 Mio. Euro, ein EBIT von -55 bis -65 Mio. Euro sowie

Aufwendungen für die Entwicklung firmeneigener Programme und

Technologieentwicklung von 87 bis 97 Mio. Euro

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; NASDAQ: MOR) gab

heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2018 bekannt.

"MorphoSys hat im Laufe des Quartals hervorragende Fortschritte in vielen

Bereichen erzielt. Wir haben unsere konstruktiven Gespräche mit der FDA über

einen möglichen Weg zur Marktzulassung für MOR208 zur Behandlung des

aggressiven Lymphoms (DLBCL) fortgesetzt. Zudem haben wir positive Daten aus

einer laufenden Phase 2-Studie mit MOR208 bei chronischer lymphatischer

Leukämie (CLL) vorgestellt", kommentierte Dr. Simon Moroney,

Vorstandsvorsitzender der MorphoSys AG. "Mit der Gründung unserer neuen

US-Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. und der Ernennung von Jennifer

Herron zu deren Leiterin haben wir den Grundstein für eine starke

Vertriebspräsenz gelegt, um die mögliche zukünftige Vermarktung von MOR208

vorzubereiten, natürlich vorbehaltlich einer Zulassung dieses in der

Entwicklung befindlichen Wirkstoffs durch die FDA."

"Auch über die Fortschritte unserer Partner freuen wir uns sehr,

insbesondere über die erfolgreiche Vermarktung von Tremfya(R) zur Behandlung

von Schuppenflechte durch Janssen. Erfreulich waren ebenfalls die Starts

weiterer zulassungsrelevanter Entwicklungsprogramme mit Tremfya(R) in Morbus

Crohn durch Janssen und mit Gantenerumab bei Alzheimer durch Roche", so Dr.

Moroney weiter.

"Ein aufregendes Quartal liegt hinter uns. Die jüngsten

Unternehmensentwicklungen bei MorphoSys lassen uns optimistisch in die

Zukunft blicken. So haben wir im April unseren Börsengang an der Nasdaq

erfolgreich abgeschlossen und kurz nach Quartalsende einen exklusiven

Lizenzvertrag mit Novartis für MOR106 unterzeichnet", sagte Jens Holstein,

Finanzvorstand der MorphoSys AG. "Dank unserer starken Finanzlage verfügen

wir über die Möglichkeit, die notwendigen Ressourcen für unser am weitesten

fortgeschrittenes Programm MOR208 bereitzustellen, die Weiterentwicklung

unserer übrigen Pipeline-Programme fortzusetzen und unsere kommerziellen

Aktivitäten in den USA auszubauen."

Finanzbericht für das zweite Quartal 2018 (IFRS; alle Zahlen gerundet)

Im zweiten Quartal 2018 konzentrierte sich MorphoSys weiterhin auf die

Erforschung und Entwicklung von Arzneimittelkandidaten sowohl in Eigenregie

als auch für Partner. Die Konzernumsatzerlöse betrugen im zweiten Quartal

2018 8,1 Mio. Euro (Q2 2017: 11,7 Mio. Euro). Der erwartete Rückgang

gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres resultiert im Wesentlichen aus

der Beendigung der Partnerschaft mit Novartis im Jahr 2017. Da der

vertraglich vereinbarte Bericht von Janssen zu den Umsatzbeteiligungen für

das zweite Quartal 2018 aufgrund der Berichtsperioden von Janssen und

MorphoSys noch nicht eingegangen ist, wurden die für das zweite Quartal 2018

verbuchten Tremfya(R)-Umsatzbeteiligungen auf Basis der von Janssen/J&J

öffentlich verkündeten Tremfya(R)-Verkaufserlöse im zweiten Quartal 2018

geschätzt.

Im Segment Proprietary Development konzentriert sich MorphoSys auf die

Erforschung und Entwicklung eigener Produktkandidaten in den Bereichen Krebs

und entzündliche Erkrankungen. In Q2 2018 verzeichnete dieses Segment

Umsätze von 0,1 Mio. Euro (Q2 2017: 0,3 Mio. Euro). Im Segment Partnered

Discovery setzt MorphoSys seine firmeneigene Technologie ein, um neue

Antikörper für Pharmaunternehmen zu generieren. Das Unternehmen profitiert

von den Entwicklungsfortschritten der Partner in Form von finanzierten

Forschungsleistungen, Lizenzgebühren, erfolgsbasierten Meilensteinzahlungen

und Tantiemen (Umsatzbeteiligungen). Im ersten Quartal 2018 beliefen sich

die Umsätze in diesem Segment auf 8,1 Mio. Euro (Q2 2017: 11,5 Mio. Euro).

Die gesamten betrieblichen Aufwendungen erreichten im zweiten Quartal 2018

eine Höhe von 32,7 Mio. Euro (Q2 2017: 27,5 Mio. Euro). Die Aufwendungen für

die Entwicklung eigener Produkte und Technologieentwicklung beliefen sich

auf 23,7 Mio. Euro (Q2 2017: 18,6 Mio. Euro). Die Zunahme im Vergleich zum

Vorjahr ist vor allem auf die Kosten für die Weiterentwicklung von MOR208

zurückzuführen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im zweiten Quartal

2018 auf -24,1 Mio. Euro (Q2 2017: -15,4 Mio. Euro). Das Segment Proprietary

Development erzielte ein EBIT von

-24,6 Mio. Euro (Q2 2017: -18,3 Mio. Euro). Das EBIT im Segment Partnered

Discovery betrug 5,5 Mio. Euro (Q2 2017: 6,8 Mio. Euro). Das Konzernergebnis

lag im zweiten Quartal 2018 bei

-23,5 Mio. EUR (Q2 2017: -16,1 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie erreichte

-0,76 Euro (Q2 2017: -0,56 Euro).

Zum Ende des zweiten Quartals 2018 verfügte MorphoSys über einen

Finanzmittelbestand in Höhe von 450,5 Mio. Euro, verglichen mit 312,2 Mio.

Euro am 31. Dezember 2017. In der Bilanz wird dieser Finanzmittelbestand in

den folgenden Positionen abgebildet: Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente; finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden

Zeitwert, wobei Änderungen erfolgswirksam erfasst werden, und kurz- und

langfristige andere finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten

Anschaffungskosten. Die Zunahme der finanziellen Mittel resultierte

überwiegend aus der Kapitalerhöhung im Rahmen des erfolgreichen

Nasdaq-Börsengangs im April 2018 mit Bruttoerlösen von 239 Mio. US-Dollar.

Teile des Finanzmittelbestands wurden im zweiten Quartal 2018 für

betriebliche Aufwendungen verwendet. Der Finanzmittelbestand enthält nicht

die von Novartis vorbehaltlich der US-Kartellfreigabe zu leistende

Vorauszahlung im Zusammenhang mit der nach dem Ende der Berichtsperiode

unterzeichneten Lizenzvereinbarung für MOR106.

Die Anzahl der insgesamt ausgegebenen Aktien betrug 31.808.035 zum Ende des

zweiten Quartals 2018 (31. Dezember 2017: 29.420.758). Hauptgrund für die

Erhöhung der Aktienanzahl war die Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der

Notierung an der Nasdaq im April 2018.

Ergebnis für das erste Halbjahr 2018

In den ersten sechs Monaten 2018 betrug der Konzernumsatz 10,9 Mio. Euro

(Q1-Q2 2017: 23,6 Mio. Euro). Die Aufwendungen für die Entwicklung eigener

Produkte und die Technologieentwicklung betrugen in den ersten sechs Monaten

2018 39,2 Mio. Euro (Q1-Q2 2017: 37,3 Mio. Euro). Das EBIT in den ersten

sechs Monaten 2018 betrug somit -43,2 Mio. Euro, verglichen mit -30,3 Mio.

Euro im ersten Halbjahr 2017.

Finanzprognose und operativer Ausblick für 2018

In Folge der kürzlich erfolgten Unterzeichnung einer Vereinbarung mit

Novartis für MOR106 und vorbehaltlich der Zustimmung der US-Kartellbehörden

erhöht MorphoSys seine Finanzprognose für 2018. Vorbehaltlich der Zustimmung

der US-Kartellbehörden erwartet MorphoSys Umsatzerlöse in Höhe von 67 Mio.

Euro bis 72 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe

von -55 Mio. Euro bis -65 Mio. Euro. F&E-Aufwendungen für die firmeneigenen

Programme und Technologieentwicklung werden in einem Korridor von 87 Mio.

Euro bis 97 Mio. Euro erwartet. Diese Prognose beinhaltet weder zusätzliche

Umsätze aus potenziellen zukünftigen Kooperationen und/oder

Lizenzpartnerschaften noch Effekte aus möglichen Einlizensierungen oder

Entwicklungspartnerschaften für neue Wirkstoffkandidaten.

Im Segment Proprietary Development erwartet MorphoSys für das laufende Jahr

folgende Ereignisse und Aktivitäten:

MOR208

- L-MIND: Fortsetzung der Analyse aller 81 Patienten mit

rezidiviertem/refraktärem diffusem großzelligen B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL),

die in die Studie aufgenommen wurden sowie die Präsentation aktualisierter

klinischer Daten auf einer geeigneten medizinischen Konferenz.

- B-MIND: Fortsetzung der zulassungsrelevanten Phase 3-Studie mit MOR208

plus Bendamustin im Vergleich zu Rituximab plus Bendamustin in R/R DLBCL.

- COSMOS: Fortsetzung der Phase 2-Studie mit MOR208 in Kombination mit

Idelalisib oder Venetoclax in CLL/SLL und Vorstellung von Ergebnissen der

Kohorte B der Studie (MOR208 plus Venetoclax) auf einer geeigneten

wissenschaftlichen Konferenz.

- Kommerzielle Aktivitäten: Weiterer Aufbau kommerzieller Strukturen für

MOR208 in den USA unter dem Dach der neu gegründeten MorphoSys US Inc. in

Vorbereitung auf eine mögliche Markteinführung, die vorbehaltlich einer

entsprechenden Zustimmung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA derzeit für

2020 erwartet wird.

MOR202

- Multiples Myelom (MM): MorphoSys hat beschlossen, die Entwicklung von

MOR202 in MM über den Abschluss der derzeit laufenden Phase 1/2a-Studie

hinaus nicht fortzusetzen; die endgültigen Daten werden voraussichtlich auf

einer der nächsten medizinischen Konferenzen vorgestellt. MorphoSys wird

seinen Partner I-Mab bei der Entwicklung von MOR202 für den chinesischen

Markt wie geplant unterstützen.

- Lungenkrebs (NSCLC): Nachdem Janssen eine klinische Studie mit dem

CD38-Antikörper Daratumumab in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor

abgebrochen hat, hat MorphoSys beschlossen, die Aktivitäten bei NSCLC

vorerst nicht fortzusetzen.

- Andere Indikationen: MorphoSys prüft weiterhin die Entwicklung von MOR202

in anderen Indikationen.

MOR106: Fortsetzung der laufenden Entwicklung zusammen mit Galapagos im

Rahmen der neuen globalen Lizenzpartnerschaft mit Novartis:

- Fortsetzung der laufenden Phase 2-Studie IGUANA in atopischer Dermatitis.

- Start einer Phase 1-Studie, um eine subkutane Formulierung von MOR106 zu

untersuchen.

- Alle zukünftigen Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung von MOR106

werden von Novartis getragen.

- Vereinbarung zwischen MorphoSys, Galapagos und Novartis steht unter dem

Vorbehalt der Genehmigung durch die US-Kartellbehörden.

MOR107: Fortsetzung der präklinischen Untersuchungen von MOR107 mit einem

Fokus auf Krebsindikationen, um eine Entscheidung zur Durchführung weiterer

klinischer Studien vorzubereiten.

MOR103/GSK3196165: Nachdem GSK kürzlich bekannt gegeben hat, dass positive

Phase 2b-Studienergebnisse für GSK3196165 bei rheumatoider Arthritis auf

einem zukünftigen wissenschaftlichen Kongress vorgestellt werden sollen und

dass die Indikation Osteoarthritis beendet wurde, wird die Veröffentlichung

klinischer Daten durch GSK erwartet.

Im Segment Partnered Discovery erwartet MorphoSys 2018 folgende Ereignisse:

Tremfya(R) (Guselkumab): Für mehrere Phase 3-Studien in Psoriasis

(Schuppenflechte) wird laut clinicaltrials.gov der primäre Studienabschluss

("primary completion date") 2018 erwartet, darunter eine Vergleichsstudie

mit Tremfya(R) und Cosentyx(R) (Secukinumab) in Plaque-Psoriasis.

Weitere Partnerprogramme: Zu zahlreichen anderen Partnerprogrammen könnten

im Laufe des Jahres klinische Daten und mögliche regulatorische Meilensteine

veröffentlicht werden.

MorphoSys wird seine eigenen Entwicklungsaktivitäten weiterhin ausbauen und

prüft potenzielle Einlizenzierungs-, Mitentwicklungs- und/oder

Akquisitionsmöglichkeiten. Darüber hinaus plant das Unternehmen weitere

eigene Entwicklungsprogramme zu initiieren, mit dem Ziel, die Position des

Unternehmens in seinen derzeitigen therapeutischen und technologischen

Tätigkeitsbereichen zu erhalten und auszubauen.

Kennzahlen des MorphoSys-Konzerns (IFRS, Ende der Berichtsperiode: 30. Juni)

in Mio. Euro Q2/20- Q2/20- Q1-Q2 Q1-Q2

18 17 2018 2017

Umsatzerlöse 8,1 11,7 -31- 10,9 23,6 -54-

% %

Betriebliche Aufwendungen 32,7 27,5 +19- 54,6 54,3 +0.-

% 6%

Aufwendungen für Forschung und 25,8 22,5 +15- 43,0 45,4 -5%

Entwicklung %

Davon Aufwendungen zur 23,7 18,3 +30- 39,2 37,3 +5%

Entwicklung eigener Produkte und %

Technologieentwicklungen

Aufwendungen für Vertrieb 1,5 0,8 +88- 2,3 1,3 +77-

% %

Aufwendungen für Allgemeines und 5,5 4,2 +31- 9,3 7,6 +22-

Verwaltung % %

Sonstige Erträge/Aufwendungen 0,5 0,3 +67- 0,5 0,4 +25-

% %

EBIT -24,1 -15,4 -56- -43,2 -30,3 -43-

% %

Netto Verlust (Netto Ergebnis) -23,5 -16,1 -46- -43,0 -31,1 -38-

% %

Netto Verlust pro Aktie (in EUR) -0,76 -0,56 -36- -1,38 -1,08 -28-

% %

Finanzmittel (am Ende der 450,5 334,8 +35- 450,5 334,8 +35-

Periode) % %

Eigenkapitalquote (am Ende der 91,1 87,0 +4.- 91,1 87,0 +4.-

Periode) (in %) 1 1

PP* PP*

Anzahl F&E-Programme (am Ende 115 114 +1% 115 114 +1%

der Periode)

Anzahl klinischer Programme (am 29 29 - 29 29 -

Ende der Periode)**

Anzahl firmeneigener klinischer 5 6 -17- 5 6 -17-

Programme (am Ende der % %

Periode)***

* Prozentpunkte

** Inklusive MOR107, für das eine Phase 1-Studie mit gesunden Probanden

abgeschlossen wurde. MOR107 ist aktuell in präklinischer Untersuchung mit

Fokus auf Onkologie. Aufgrund laufender Studien in diversen Indikationen

betrachten wir Tremfya(R) weiterhin als Phase 3-Programm

*** Inklusive MOR103/GSK3196165, welches vollständig an GSK auslizenziert

ist.

MorphoSys wird am 2. August 2018 eine öffentliche Telefonkonferenz mit

Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2018 und den

weiteren Ausblick für 2018 zu präsentieren.

Einwahldaten für die Analysten-Telefonkonferenz (in englischer Sprache) um

14:00 Uhr MESZ (Zuhörermodus):

Deutschland +49 (0) 69 201 744 210

+49 (0) 89 204 049 750

Teilnehmer PIN 63419794#

Bitte wählen Sie sich zehn Minuten vor Beginn der Konferenz ein. Ein

Live-Webcast sowie die Präsentation werden ebenfalls auf

https://www.morphosys.de zur Verfügung gestellt. Ungefähr zwei Stunden nach

Ende der Konferenz besteht die Möglichkeit, einen mit der Präsentation

synchronisierten Audio-Replay sowie die Abschrift der Konferenz unter

https://www.morphosys.de abzurufen.

Die Mitteilung zum 2. Quartal 2018 (IFRS) steht auf unserer Website unter

http://www.morphosys.de/Finanzberichte zur Verfügung.

Über MorphoSys

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische

Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien

für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf

seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf

dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen

Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E

aufgebaut, von denen sich derzeit 29 in der klinischen Entwicklung befinden.

Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary

Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen

Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten

im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und

Biotechnologieindustrie. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das

von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis

der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die

Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der

Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse und an

der amerikanischen Börse Nasdaq jeweils unter dem Symbol "MOR" notiert.

Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter https://www.morphosys.de

abrufbar.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R),

Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der

MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc.

Cosentyx(R) ist ein Warenzeichen der Novartis AG.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über

die MorphoSys-Unternehmensgruppe, einschließlich der Finanzprognose für

2018, den Beginn, den Zeitpunkt und die Ergebnisse klinischer Studien und

die Veröffentlichung klinischer Daten sowohl in Bezug auf die eigenen

Produktkandidaten als auch auf die Produktkandidaten seiner

Kooperationspartner, die Entwicklung der kommerziellen Fähigkeiten,

insbesondere in Bezug auf MOR208, und der Übergang von MorphoSys zu einem

voll integrierten biopharmazeutischen Unternehmen, der erwartete Zeitpunkt

der Markteinführung von MOR208, die Interaktion mit den Zulassungsbehörden,

einschließlich der möglichen Zulassung der aktuellen oder zukünftigen

Medikamentenkandidaten von MorphoSys, einschließlich Diskussionen mit der

FDA über die mögliche Zulassung von MOR208 sowie erwartete Lizenz- und

Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit den Kooperationen von MorphoSys.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzung

von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und beinhalten bekannte

und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und Liquidität, die Leistung oder

Erfolge von MorphoSys oder die Branchenergebnisse wesentlich von den in

diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder

implizierten historischen oder zukünftigen Ergebnissen, finanziellen

Bedingungen und Liquidität, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Auch wenn

die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität von

MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig

ist, mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie

keine Vorhersagen über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden

treffen. Zu den Faktoren, die zu Unterschieden führen können, gehören, dass

die Erwartungen von MorphoSys in Bezug auf die Geschäftsergebnisse im Jahr

2018 falsch sein könnten, dass die Erwartungen von MorphoSys in Bezug auf

seine Entwicklungsprogramme falsch sein könnten, dass die inhärenten

Unsicherheiten im Zusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen

Studien und Produktentwicklungsaktivitäten und Zulassungsanforderungen

(einschließlich der Tatsache, dass MorphoSys möglicherweise die Zulassung

für MOR208 nicht erhält und dass Daten aus den laufenden klinischen

Forschungsprogrammen von MorphoSys die Registrierung oder Weiterentwicklung

seiner Produktkandidaten aus Sicherheitsgründen nicht unterstützen,

Wirksamkeit oder andere Gründe), das Vertrauen von MorphoSys in die

Zusammenarbeit mit Dritten, die Einschätzung des kommerziellen Potenzials

seiner Entwicklungsprogramme und andere Risiken, die in den Risikofaktoren

in der Registrierungserklärung von MorphoSys auf Formular F-1 und anderen

Unterlagen bei der US Securities and Exchange Commission angegeben sind.

Angesichts dieser Unsicherheiten wird dem Leser empfohlen, sich nicht zu

sehr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen oder eine

Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen

beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegten abweichen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch Gesetz

oder Verordnung ausdrücklich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG

Alexandra Goller

Associate Director Corporate Communications & IR

Jochen Orlowski

Associate Director Corporate Communications & IR

Dr. Claudia Gutjahr-Löser

Investor Relations Officer

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404

investors@morphosys.com

Unternehmen: MorphoSys AG

Semmelweisstr. 7

82152 Planegg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 899 27-0

Fax: +49 (0)89 899 27-222

E-Mail: investors@morphosys.com

Internet: www.morphosys.com

ISIN: DE0006632003

WKN: 663200

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

