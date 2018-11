DGAP-News: MorphoSys AG gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2018 bekannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys AG gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2018 bekannt

DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

MorphoSys AG gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2018 bekannt (News mit

Zusatzmaterial)

05.11.2018 / 22:01

Planegg/München, 5. November 2018

MorphoSys AG gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2018 bekannt

Weiterentwicklung der firmeneigenen Pipeline; solide Fortschritte bei den

Partnerprogrammen

Telefonkonferenz und Webcast (in englischer Sprache) am 6. November 2018,

14:00 Uhr MEZ

- MorphoSys wird klinische Studiendaten in zwei Vorträgen und einer

Posterpräsentation auf ASH-Jahrestagung im Dezember 2018 vorstellen;

darunter Vortrag mit Zwischenergebnissen zu allen 81 Patienten aus laufender

L-MIND-Studie mit MOR208 plus Lenalidomid beim rezidivierten/refraktären

diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL)

- Gespräche mit US-Zulassungsbehörde FDA über Wege zur Marktzulassung von

MOR208 als mögliche Therapie des aggressiven Lymphoms (DLBCL) im Rahmen des

bestehenden Status Therapiedurchbruch fortgesetzt

- Globale Lizenzvereinbarung für MOR106 mit Novartis trat im September 2018

nach kartellrechtlicher Genehmigung durch US-Behörden in Kraft

- MorphoSys-Partner I-Mab Biopharma hat IND-Antrag für klinische Entwicklung

von MOR202 für das Multiple Myelom (MM) in China eingereicht

- Partner Janssen startete zulassungsrelevante Phase 3-Studie zur Prüfung

von Tremfya(R) (Guselkumab) bei pädiatrischen Psoriasis-Patienten

- MorphoSys und LEO Pharma haben bestehende strategische

Dermatologie-Allianz um peptid-basierte Therapeutika erweitert - mit der

Option für MorphoSys, diese in der Onkologie zu entwickeln und zu vermarkten

- Konzernumsatz für Q3 2018 auf 55,0 Mio. Euro (Q3 2017: 15,0 Mio. Euro)

gestiegen, EBIT in Q3 2018 auf 30,1 Mio. Euro erhöht (Q3 2017: -23,5 Mio.

Euro), hauptsächlich aufgrund der Vorauszahlung von 47,5 Mio. Euro von

Novartis an MorphoSys für MOR106-Lizenzvertrag

- Liquiditätsposition von 481,2 Mio. Euro zum 30. September 2018

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, MDAX &TecDAX; NASDAQ:

MOR) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2018 und die ersten

neun Monate 2018 bekannt.

"Das dritte Quartal 2018 war für MorphoSys sehr produktiv. Wir haben

erfreuliche Fortschritte verzeichnet, sowohl bei der Entwicklung unserer

eigenen Wirkstoffe als auch bei den Therapieprogrammen unserer Partner.

Unser Hauptaugenmerk liegt auf MOR208, und hier freuen wir uns darauf, die

neuesten Daten aus der laufenden L-MIND-Studie in einem Vortrag auf der

anstehenden ASH-Konferenz vorzustellen. Dieses Entwicklungsprogramm verläuft

planmäßig, und wir werden alles daran setzen, die L-MIND-Studie

abzuschließen und die Zulassung in den USA auf Grundlage dieser Studie zu

beantragen," sagte Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender der MorphoSys

AG. "Parallel arbeiten wir weiter an der Vorbereitung unserer kommerziellen

Strukturen in den USA, mit dem Ziel, MOR208 dort in den Markt einzuführen,

natürlich vorbehaltlich der FDA-Zulassung dieses Prüfpräparats."

"Wir sind mit der bisherigen Geschäftsentwicklung von MorphoSys im Jahr 2018

sehr zufrieden. Angetrieben von einem attraktiven Lizenzvertrag mit Novartis

für MOR106 und steigenden Tantiemen für Tremfya(R) haben wir im dritten

Quartal eine starke Umsatzentwicklung verzeichnet. Dank der sehr guten

Geschäftsentwicklung haben wir die Finanzprognose für 2018 angehoben. Auf

Basis unserer soliden Finanzlage, die wir mit dem Nasdaq-Börsengang im April

dieses Jahres weiter gestärkt haben, sind wir gut positioniert, die

Weiterentwicklung unserer Pipeline-Produkte fortzusetzen, insbesondere unser

am weitesten fortgeschrittenes Wirkstoffprogramm MOR208 in Richtung Markt

voranzutreiben."

Finanzbericht für das dritte Quartal 2018 (IFRS; alle Zahlen gerundet)

Im dritten Quartal 2018 konzentrierte sich MorphoSys weiterhin auf die

Erforschung und Entwicklung von Arzneimittelkandidaten sowohl in Eigenregie

als auch für Partner. Die Konzernumsatzerlöse betrugen im dritten Quartal

2018 55,0 Mio. Euro (Q3 2017: 15,0 Mio. Euro). Der Umsatzanstieg ist

hauptsächlich auf die Vorauszahlung von 47,5 Mio. Euro für den Lizenzvertrag

für MOR106 mit Novartis zurückzuführen. Da der vertraglich vereinbarte

Bericht von Janssen zu den Umsatzbeteiligungen für das dritte Quartal 2018

aufgrund der Berichtsperioden von Janssen und MorphoSys noch nicht

eingegangen ist, wurden die für das dritte Quartal 2018 verbuchten

Tremfya(R)-Umsatzbeteiligungen

auf Basis der von Janssen/J&J öffentlich verkündeten

Tremfya(R)-Verkaufserlöse

im dritten Quartal 2018 geschätzt.

Im Segment Proprietary Development konzentriert sich MorphoSys auf die

Erforschung und Entwicklung eigener Produktkandidaten in den Bereichen Krebs

und entzündliche Erkrankungen. In Q3 2018 verzeichnete dieses Segment

Umsätze von 48,8 Mio. Euro (Q3 2017: 0,2 Mio. Euro). Im Segment Partnered

Discovery setzt MorphoSys seine firmeneigene Technologie ein, um neue

Antikörper für Pharmaunternehmen zu generieren. Das Unternehmen profitiert

von den Entwicklungsfortschritten der Partner in Form von finanzierten

Forschungsleistungen, Lizenzgebühren, erfolgsbasierten Meilensteinzahlungen

und Tantiemen (Umsatzbeteiligungen). In Q3 2018 beliefen sich die Umsätze in

diesem Segment auf 6,2 Mio. Euro (Q3 2017: 14,8 Mio. Euro).

Die gesamten betrieblichen Aufwendungen erreichten im dritten Quartal 2018

eine Höhe von 25,3 Mio. Euro (Q3 2017: 38,2 Mio. Euro). Die F&E-Aufwendungen

für die Entwicklung eigener Produkte und die Technologieentwicklung beliefen

sich auf 15,9 Mio. Euro (Q3 2017: 29,8 Mio. Euro).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im dritten Quartal

2018 auf 30,1 Mio. Euro (Q3 2017: -23,5 Mio. Euro), insbesondere aufgrund

der Vorauszahlung, die Novartis im Rahmen der Lizenzvereinbarung für MOR106

geleistet hat. Das Segment Proprietary Development erzielte ein EBIT von

30,3 Mio. Euro (Q3 2017: -29,8 Mio. Euro). Das EBIT im Segment Partnered

Discovery betrug 3,8 Mio. Euro (Q3 2017: 10,4 Mio. Euro). Das

Konzernnettoergebnis lag im dritten Quartal 2018 bei 30,2 Mio. Euro (Q3

2017: -24,0 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie erreichte im Q3 2018 0,96 Euro

(Q3 2017: -0,83 Euro).

Zum Ende des dritten Quartals 2018 verfügte MorphoSys über einen

Finanzmittelbestand in Höhe von 481,2 Mio. Euro, verglichen mit 312,2 Mio.

Euro am 31. Dezember 2017. In der Bilanz wird dieser Finanzmittelbestand in

den folgenden Positionen abgebildet: Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente; finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden

Zeitwert, wobei Änderungen erfolgswirksam erfasst werden, und kurz- und

langfristige andere finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten

Anschaffungskosten. Die Zunahme der finanziellen Mittel resultierte

überwiegend aus der Kapitalerhöhung im Rahmen des erfolgreichen

Nasdaq-Börsengangs im April 2018 mit Bruttoerlösen von 239 Mio. US-Dollar

und der von Novartis im dritten Quartal 2018 geleistete Vorauszahlung in

Höhe von 47,5 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Lizenzvertrag für MOR106.

Dies wurde teilweise durch den Mittelzufluss aus der laufenden

Geschäftstätigkeit kompensiert.

Die Anzahl der insgesamt ausgegebenen Aktien betrug 31.839.572 zum Ende des

dritten Quartals 2018 (31. Dezember 2017: 29.420.758). Hauptgrund für die

Erhöhung der Aktienanzahl war die Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der

Notierung an der Nasdaq im April 2018.

Ergebnis für die ersten neun Monate 2018

In den ersten neun Monaten 2018 betrug der Konzernumsatz 66,0 Mio. Euro

(Q1-Q3 2017: 38,6 Mio. Euro). Die Aufwendungen für die Entwicklung eigener

Produkte und die Technologieentwicklung betrugen in den ersten neun Monaten

2018 55,1 Mio. Euro (Q1-Q3 2017: 67,1 Mio. Euro). Das EBIT in den ersten

neun Monaten 2018 betrug somit -13,0 Mio. Euro, verglichen mit -53,8 Mio.

Euro der ersten neun Monate 2017.

Finanzprognose und operativer Ausblick für 2018

MorphoSys bestätigt die Finanzprognose für 2018, die nach der Unterzeichnung

einer Vereinbarung für MOR106 mit Novartis im Juli 2018 angehoben worden

war. Angesichts der jüngsten positiven Tantiemenentwicklung für Tremfya(R)

erwartet MorphoSys Umsatzerlöse am oberen Rand der Spanne zwischen 67 Mio.

Euro und 72 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird in

Höhe von -55 Mio. Euro bis -65 Mio. Euro erwartet. Die F&E-Aufwendungen für

die firmeneigenen Programme sowie die Technologieentwicklung werden im

Korridor von 87 Mio. Euro bis 97 Mio. Euro prognostiziert. Diese Prognose

beinhaltet weder zusätzliche Umsätze aus potenziellen zukünftigen

Kooperationen und/oder Lizenzpartnerschaften noch Effekte aus möglichen

Einlizensierungen oder Entwicklungspartnerschaften für neue

Wirkstoffkandidaten.

Im Segment Proprietary Development erwartet MorphoSys für das laufende Jahr

folgende Ereignisse und Aktivitäten:

MOR208

- L-MIND:

- Fortsetzung der Gespräche mit der FDA, um mögliche Wege zur

Markteinführung zu evaluieren, einschließlich der Möglichkeit eines

beschleunigten Zulassungsantrags und einer möglichen Zulassung,

hauptsächlich auf Basis der L-MIND-Studie.

- Vorstellung aktualisierter Zwischenergebnisse aller 81 Patienten der

L-MIND-Studie mit MOR208 in Kombination mit Lenalidomid im aggressiven

Lymphom (R/R DLBCL) auf der Jahrestagung der American Society of Hematology

(ASH) Anfang Dezember 2018 in San Diego.

- B-MIND: Fortsetzung der Patientenaufnahme in den Phase 3-Teil der Studie

mit MOR208 plus Bendamustin im Vergleich zu Rituximab plus Bendamustin in

R/R DLBCL.

- COSMOS: Fortsetzung der Phase 2-Studie mit MOR208 in Kombination mit

Idelalisib bzw. Venetoclax in der Indikation chronische lymphatische

Leukämie (CLL/SLL) und Vorstellung von Ergebnissen aus der Kohorte B der

Studie (MOR208 plus Venetoclax) auf der ASH-Jahrestagung 2018.

- Kommerzielle und Produktions-Aktivitäten: Sicherstellung der kommerziell

nutzbaren Wirkstoffproduktion von MOR208 und weiterer Aufbau kommerzieller

Strukturen für MOR208 in den USA unter dem Dach der neu gegründeten

MorphoSys US Inc. in Vorbereitung auf eine mögliche Markteinführung, die

derzeit für 2020 erwartet wird, vorbehaltlich einer entsprechenden Zulassung

durch die US-Gesundheitsbehörde FDA.

MOR202

- Multiples Myelom (MM): Die Studienergebnisse der laufenden Phase

1/2a-Studie werden ebenfalls auf der ASH-Jahrestagung 2018 vorgestellt. Wie

bereits kommuniziert, wird MorphoSys die Entwicklung in MM außerhalb der

Region China über den Abschluss der aktuellen Studie hinaus nicht ohne

zusätzlichen Partner fortsetzen; MorphoSys erwartet, dass sein Partner I-Mab

Biopharma die Vorbereitungen für die klinische Entwicklung in der Region

China fortsetzt und Anfang 2019 eine Zulassungsstudie in China beginnt.

- Andere Indikationen: MorphoSys prüft weiterhin die Entwicklung von MOR202

in anderen Indikationen, unter anderem Autoimmunerkrankungen.

MOR106: Fortsetzung der laufenden Entwicklung zusammen mit Galapagos im

Rahmen der neuen globalen Lizenzpartnerschaft mit Novartis:

- Fortsetzung der laufenden Phase 2-Studie IGUANA in atopischer Dermatitis.

- Fortsetzung der im September 2018 begonnenen Phase 1-Vergleichstudie zur

Evaluierung einer subkutanen Verabreichung von MOR106.

- Alle zukünftigen Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung von MOR106

werden von Novartis getragen.

MOR107: Fortsetzung der präklinischen Untersuchungen von MOR107 mit einem

Fokus auf Krebsindikationen.

MOR103/GSK3196165: Nach der Präsentation von Daten aus mehreren Phase

2-Studien in entzündlichen Erkrankungen, unter anderem in rheumatoider

Arthritis (RA), durch Partner GlaxoSmithKline (GSK) auf dem Kongress des

American College of Rheumatology (ACR) im Oktober 2018 erwartet MorphoSys,

dass GSK die klinische Entwicklung in RA weiterführen wird.

Im Segment Partnered Discovery erwartet MorphoSys 2018 die folgenden

Ereignisse:

Tremfya(R) (Guselkumab): Für mehrere Phase 3-Studien in Psoriasis

(Schuppenflechte) wird laut clinicaltrials.gov der primäre Studienabschluss

("primary completion date") in 2018 erwartet. Dazu gehört eine

Vergleichsstudie, in der Tremfya(R) mit Cosentyx(R) bei Erwachsenen mit

Plaque-Psoriasis verglichen wird, deren Ergebnisse MorphoSys voraussichtlich

Anfang 2019 erwartet. MorphoSys geht davon aus, dass Janssen sein aktuelles

Entwicklungsprogramm mit Tremfya(R) fortsetzen wird, darunter zwei Phase

3-Studien in psoriatrischer Arthritis, das Phase 2/3-GALAXI-Programm bei

Morbus Crohn sowie die klinische Phase 3-Studie PROTOSTAR bei pädiatrischen

Psoriasis-Patienten.

Weitere Partnerprogramme: Zu anderen Partnerprogrammen könnten im Laufe des

Jahres klinische Daten und mögliche regulatorische Meilensteine

veröffentlicht werden.

MorphoSys wird seine eigenen Entwicklungsaktivitäten weiterhin ausbauen und

prüft potenzielle Einlizenzierungs-, Mitentwicklungs- und/oder

Akquisitionsmöglichkeiten. Darüber hinaus plant das Unternehmen weitere

eigene Entwicklungsprogramme zu initiieren, mit dem Ziel, die Position des

Unternehmens in seinen derzeitigen therapeutischen und technologischen

Tätigkeitsbereichen zu erhalten und auszubauen.

Kennzahlen des MorphoSys-Konzerns (IFRS, Ende der Berichtsperiode: 30.

September)

in Mio. Euro Q3/20- Q3/20- Q1-Q3 Q1-Q3

18 17 2018 2017

Umsatzerlöse 55,0 15,0 >+100% 66,0 38,6 71%

Betriebliche Aufwendungen -25,3 -38,2 -34% -80,0 -92,6 -14%

Umsatzkosten -0,9 0 n/a -0,9 0 n/a

Aufwendungen für Forschung -18,0 -33,7 -47% -61,0 -79,2 -23%

und Entwicklung

Davon F&E-Aufwendungen zur -15,9 -29,8 -47% -55,1 -67,1 -18%

Entwicklung eigener

Produkte und

Technologieentwicklungen

Aufwendungen für Vertrieb -1,3 -0,5 >+100% -3,6 -1,8 +100%

Aufwendungen für -5,1 -4,0 +28% -14,5 -11,6 +25%

Allgemeines und Verwaltung

Sonstige 0,4 -0,3 >+100% 1,0 0,1 >+100%

Erträge/Aufwendungen

EBIT 30,1 -23,5 >+100% -13,0 -53,8 -76%

Netto Verlust (Netto 30,2 -24,0 >+100% -12,8 -55,1 -77%

Ergebnis)

Netto Verlust pro Aktie 0,96 -0,83 >+100% -0,41 -1,91 -79%

(in Euro)

Finanzmittel (am Ende der 481,2 319,5 +51% 481,2 319,5 +51%

Periode)

Eigenkapitalquote (am Ende 91,8 88,0 +3,8 91,8 88,0 +3,8

der Periode) (in %) PP* PP*

Anzahl F&E-Programme (am 115 113 +2% 115 113 +2%

Ende der Periode)

Anzahl klinischer 29 28 +4% 29 28 +4%

Programme (am Ende der

Periode)**

Anzahl firmeneigener 5 5 - 5 5 -

klinischer Programme (am

Ende der Periode)***

* Prozentpunkte

** Inklusive MOR107, für das eine Phase 1-Studie mit gesunden Probanden

abgeschlossen wurde. MOR107 ist aktuell in präklinischer Untersuchung mit

Fokus auf Onkologie. Aufgrund laufender Studien in diversen Indikationen

betrachten wir Tremfya(R) weiterhin als Phase 3-Programm

*** Darunter das Programm MOR103/GSK3196165, das vollständig an GSK

auslizenziert ist und MOR106, für das MorphoSys und Galapagos eine weltweite

Lizenzpartnerschaft mit Novartis unterzeichnet haben.

Die Mitteilung zum 3. Quartal 2018 (IFRS) ist online abrufbar unter

http://www.morphosys.de/Finanzberichte.

MorphoSys wird am 6. November 2018 eine öffentliche Telefonkonferenz mit

Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse des dritten Quartals 2018 und den

weiteren Ausblick für 2018 zu präsentieren.

Einwahldaten für die Analysten-Telefonkonferenz (in englischer Sprache) um

14:00 Uhr MEZ (Zuhörermodus):

Deutschland +49 (0) 69 201 744 210

+49 (0) 89 204 049 750

Teilnehmer PIN 79499880#

Teilnehmer werden gebeten, sich zehn Minuten vor Beginn der Konferenz

einzuwählen. Ein Live-

Webcast sowie die Präsentation werden auf https://www.morphosys.de zur

Verfügung gestellt. Im Nachgang zur Konferenz besteht die Möglichkeit, einen

mit der Präsentation synchronisierten Audio-Replay sowie eine Abschrift der

Konferenz unter https://www.morphosys.de abzurufen.

Über MorphoSys

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische

Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien

für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf

seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf

dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen

Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E

aufgebaut, von denen sich derzeit 29 in der klinischen Entwicklung befinden.

Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary

Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen

Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten

im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und

Biotechnologieindustrie. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das

von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis

der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die

Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der

Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse und an

der amerikanischen Börse Nasdaq jeweils unter dem Symbol "MOR" notiert.

Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter https://www.morphosys.de

abrufbar.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R),

Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der

MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc.

Cosentyx(R) ist ein Warenzeichen der Novartis AG.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über

die MorphoSys-Unternehmensgruppe, einschließlich der Finanzprognose für

2018, den Beginn, den Zeitpunkt und die Ergebnisse klinischer Studien und

die Veröffentlichung klinischer Daten sowohl in Bezug auf die eigenen

Produktkandidaten als auch auf die Produktkandidaten seiner

Kooperationspartner, die Entwicklung der kommerziellen Fähigkeiten,

insbesondere in Bezug auf MOR208, und der Übergang von MorphoSys zu einem

voll integrierten biopharmazeutischen Unternehmen, der erwartete Zeitpunkt

der Markteinführung von MOR208, die Interaktion mit den Zulassungsbehörden,

einschließlich der möglichen Zulassung der aktuellen oder zukünftigen

Medikamentenkandidaten von MorphoSys, einschließlich Diskussionen mit der

FDA über die mögliche Zulassung von MOR208 sowie erwartete Lizenz- und

Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit den Kooperationen von MorphoSys.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzung

von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und beinhalten bekannte

und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und Liquidität, die Leistung oder

Erfolge von MorphoSys oder die Branchenergebnisse wesentlich von den in

diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder

implizierten historischen oder zukünftigen Ergebnissen, finanziellen

Bedingungen und Liquidität, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Auch wenn

die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität von

MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig

ist, mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie

keine Vorhersagen über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden

treffen. Zu den Faktoren, die zu Unterschieden führen können, gehören, dass

die Erwartungen von MorphoSys in Bezug auf die Geschäftsergebnisse im Jahr

2018 falsch sein könnten, dass die Erwartungen von MorphoSys in Bezug auf

seine Entwicklungsprogramme falsch sein könnten, dass die inhärenten

Unsicherheiten im Zusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen

Studien und Produktentwicklungsaktivitäten und Zulassungsanforderungen

(einschließlich der Tatsache, dass MorphoSys möglicherweise die Zulassung

für MOR208 nicht erhält und dass Daten aus den laufenden klinischen

Forschungsprogrammen von MorphoSys die Registrierung oder Weiterentwicklung

seiner Produktkandidaten aus Sicherheitsgründen nicht unterstützen,

Wirksamkeit oder andere Gründe), das Vertrauen von MorphoSys in die

Zusammenarbeit mit Dritten, die Einschätzung des kommerziellen Potenzials

seiner Entwicklungsprogramme und andere Risiken, die in den Risikofaktoren

in der Registrierungserklärung von MorphoSys auf Formular F-1 und anderen

Unterlagen bei der US Securities and Exchange Commission angegeben sind.

Angesichts dieser Unsicherheiten wird dem Leser empfohlen, sich nicht zu

sehr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen oder eine

Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen

beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegten abweichen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch Gesetz

oder Verordnung ausdrücklich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG

Alexandra Goller

Associate Director Corporate Communications & IR

Jochen Orlowski

Associate Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404

investors@morphosys.com

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=JRKEPPAVMC

Dokumenttitel: Medienmitteilung

