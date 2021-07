DGAP-News: MorphoSys AG berichtet über die Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahrs 2021 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys AG berichtet über die Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahrs 2021

^

DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

MorphoSys AG berichtet über die Ergebnisse des zweiten Quartals und des

ersten Halbjahrs 2021

28.07.2021 / 22:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

MorphoSys AG berichtet über die Ergebnisse des zweiten Quartals und des

ersten Halbjahrs 2021

- Monjuvi Netto-Produktumsatz in den USA in Höhe von 14,9 Mio. EUR (18,0 Mio.

US$), 16% Quartalswachstum

- MorphoSys hat die Übernahme von Constellation Pharmaceuticals angekündigt

und anschließend abgeschlossen

- Bekanntgabe und Abschluss einer strategischen Finanzierungspartnerschaft

mit Royalty Pharma in Höhe von ~ 2,0 Mrd. US$

- Aktualisierte Konzernfinanzprognose

- Telefonkonferenz und Webcast (in englischer Sprache) morgen, 29. Juli 2021

um 14:00 Uhr MESZ

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) veröffentlicht die Ergebnisse für

das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021.

"Die Monjuvi-Umsätze haben zum Ende des zweiten Quartals wieder Fahrt

aufgenommen und es ist ermutigend zu sehen, dass diese Dynamik auch im

dritten Quartal weiter anhält", sagte Dr. Jean-Paul Kress,

Vorstandsvorsitzender von MorphoSys. "Unser Geschäft profitiert von dem

Fortschritt der der Impfkampagne in den USA und wir konzentrieren uns

weiterhin darauf, Tafasitamab als einen Therapiestandard bei der Behandlung

von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL zu etablieren."

"Mit der Ergänzung unserer Pipeline durch die klinischen

Entwicklungsprogramme von Constellation befinden wir uns in der

hervorragenden Position, eine signifikante Präsenz in der

Hämatologie-Onkologie mit vielfältigen Vermarktungs-Möglichkeiten

aufzubauen."

Tafasitamab Highlights

- Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) Netto-Produktumsatz in den USA von 14,9 Mio.

EUR (18,0 Mio. US$) für das zweite Quartal 2021 und 27,8 Mio. EUR (33,5 Mio.

US$) für das erste Halbjahr 2021.

- Am 19. April 2021 haben MorphoSys und Incyte bekannt gegeben, dass der

erste Patient in der Placebo-kontrollierten Phase 3 inMIND-Studie dosiert

wurde. Die Studie untersucht die Wirksamkeit und Sicherheit von Tafasitamab

im Vergleich zu Placebo in Kombination mit Lenalidomid und Rituximab bei

Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom (FL) oder

Marginalzonen-Lymphom (MZL).

- Am 11. Mai 2021 gaben MorphoSys und Incyte bekannt, dass der erste Patient

in der zulassungsrelevanten Phase 3 frontMIND-Studie dosiert wurde. Die

Studie untersucht Tafasitamab plus Lenalidomid in Kombination mit Rituximab,

Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin und Prednison (R-CHOP) im Vergleich

zu R-CHOP als Erstlinienbehandlung für Patienten in mittleren und

Hochrisikogruppen mit unbehandeltem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom

(DLBCL).

- Vom 4. bis 8. Juni 2021 präsentierte MorphoSys neue Daten aus dem

dreijährigen Nachbeobachtungszeitraum der laufenden Phase 2 L-MIND-Studie

bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem

großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) auf der Jahrestagung 2021 der American

Society of Clinical Oncology (ASCO).

- Am 25. Juni 2021 gaben MorphoSys und Incyte bekannt, dass der Ausschuss

für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur eine

positive Stellungnahme abgegeben hat, in der er die bedingte Marktzulassung

von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer

Tafasitamab-Monotherapie, für die Behandlung erwachsener Patienten mit

rezidiviertem oder refraktärem diffusem-großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL)

empfiehlt, die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in

Frage kommen. Das Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) hat Mitte

Juli ebenfalls den Orphan-Drug-Status bestätigt.

- Incyte plant gemeinsam mit MorphoSys den Start von coreMIND, einer

zulassungsrelevanten Phase 2-Studie, in der Tafasitamab in Kombination mit

dem Pi3-Kinase-Delta-Inhibitor von Incyte bei Patienten mit chronischer

lymphatischer Leukämie (CLL) untersucht werden soll.

- MorphoSys wird außerdem die Studie MINDway starten, um das beste

Behandlungsschema für Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) zu finden,

welche von einer langfristigen Krankheitskontrolle durch Tafasitamab

profitieren könnten.

Übernahme von Constellation Pharmaceuticals und strategische

Finanzierungspartnerschaft

- Am 2. Juni 2021 schloss MorphoSys eine endgültige Vereinbarung zur

Übernahme von Constellation Pharmaceuticals (Constellation) für 34,00 US$ je

Aktie in bar, was einem Eigenkapitalwert von insgesamt 1,7 Mrd. US$

entspricht. Die Transaktion wurde einstimmig genehmigt und am 15. Juli 2021

abgeschlossen.

- MorphoSys erhält Zugang zu Produktkandidaten im mittleren bis späten

Entwicklungsstadium: Pelabresib (CPI 0610) hat das Potenzial, der erste und

Beste in der Klasse der BET-Inhibitoren zu werden und befindet sich derzeit

in einer Phase 3-Studie zur Behandlung von Myelofibrose. CPI-0209 ist ein

EZH2-Inhibitor im mittleren Entwicklungsstadium, der sich derzeit in einer

klinischen Phase 2-Studie befindet und ein Best-in-Class-Potenzial für die

Behandlung von hämatologischen und soliden Tumoren besitzt.

- MorphoSys ging dazu eine langfristige strategische

Finanzierungspartnerschaft mit Royalty Pharma ein:

- 1,425 Mrd. US$ Vorabzahlung

- Bis zu 350 Mio. US$ Entwicklungsfinanzierungsanleihen

- Bis zu 150 Mio. US$ Meilensteinzahlungen

- Royalty Pharma Investments 2019 ICAV, eine Tochtergesellschaft von Royalty

Pharma plc, kaufte am 16. Juli 2021 1.337.552 Aktien von MorphoSys im Wert

von 100 Mio. US$ zu einem Preis von 63,35 EUR pro Aktie

- MorphoSys gab heute außerdem bekannt, dass Jigar Raythatha, President und

Chief Executive Officer von Constellation, mit Wirkung zum 31. Juli 2021

zurücktreten wird. Dr. Barbara Krebs-Pohl, Senior Vice President, Global

Head of Business Development, Licensing, and Alliance Management bei

MorphoSys, wurde zur Standortleiterin von Constellation und zum Chief

Integration Officer ernannt.

Tremfya:

- MorphoSys wird weiterhin Tremfya-Tantiemen in seiner Gewinn- und

Verlustrechnung ausweisen. Royalty Pharma hat Anspruch auf 100 Prozent der

Tremfya-Tantiemen, beginnend mit den Tantiemen für das zweite Quartal 2021.

- Tremfya-Tantiemen in Höhe von 13,7 Mio. EUR für das zweite Quartal 2021 und

25,4 Mio. EUR für das erste Halbjahr 2021.

Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2021 (IFRS)

Die Konzernumsatzerlöse für das zweite Quartal 2021 betrugen 38,2 Mio. EUR (Q2

2020: 18,4 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse enthalten erfolgsabhängige Zahlungen in

Höhe von 14,2 Mio. EUR, hauptsächlich von Janssen (Q2 2020 erfolgsabhängige

Zahlungen: 12,8 Mio. EUR).

in Mio. EUR Q2 2021 Q2 2020

Konzernumsatz 38,2 18,4 >100%

Monjuvi Produktverkäufe 14,9 - -

Tantiemen 13,7 10,8 27%

Lizenzen, Meilensteine und Sonstiges 9,6 7,6 26%

Umsatzkosten: Im zweiten Quartal 2021 stiegen die Umsatzkosten auf 10,1 Mio.

EUR (Q2 2020: Umsatzeinkommen 7,2 Mio. EUR).

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E): Im zweiten Quartal 2021

beliefen sich die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf 40,5 Mio. EUR

(Q2 2020: 30,9 Mio. EUR). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum spiegelt

die gestiegenen Investitionen zur Weiterentwicklung der firmeneigenen

Programme wider und setzte sich vor allem aus Aufwendungen für externe

Labordienstleistungen und Personalkosten zusammen.

Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines: Die

Vertriebsaufwendungen gingen leicht im zweiten Quartal 2021 auf 28,5 Mio. EUR

zurück (Q2 2020: 29,3 Mio. EUR) und die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen

lagen bei 30,5 Mio. EUR (Q2 2020: 13,8 Mio. EUR). Der Anstieg der allgemeinen

Verwaltungsaufwendungen im zweiten Quartal ist auf die Transaktionskosten im

Zusammenhang mit den Vereinbarungen von Constellation und Royalty Pharma

zurückzuführen.

Operativer Verlust: Der operative Verlust belief sich im zweiten Quartal

2021 auf 71,4 Mio. EUR (Q2 2020: operativer Verlust in Höhe von 48,4 Mio. EUR).

Konzern-Gewinn / Verlust: Im zweiten Quartal 2021 belief sich der

Konzern-Gewinn auf 20,9 Mio. EUR (Q2 2020: Konzernverlust von 53,1 Mio. EUR).

Finanzergebnisse des ersten Halbjahrs 2021 (IFRS)

Die Konzernumsatzerlöse für das erste Halbjahr 2021 betrugen 85,4 Mio. EUR (H1

2020: 269,7 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse enthalten erfolgsabhängige Zahlungen

in Höhe von 43,1 Mio. EUR, hauptsächlich von Janssen (H1 2020 erfolgsabhängige

Zahlungen: 23,1 Mio. EUR). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf die

Vorabzahlung der Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Incyte im ersten

Quartal 2020 für die Auslizenzierung von Tafasitamab außerhalb der USA

zurückzuführen.

in Mio. EUR* H1 2021 H1 2020

Konzernumsatz 85,4 269,7 -68%

Monjuvi Produktverkäufe 27,8 - -

Tantiemen 25,4 20,1 26%

Lizenzen, Meilensteine und Sonstiges 32,3 249,5 -87%

* Mit rundungsbedingten Differenzen

Umsatzkosten: Im ersten Halbjahr 2021 stiegen die Umsatzkosten auf 15,2 Mio.

EUR (H1 2020: Umsatzeinkommen 4,0 Mio. EUR).

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E): Im ersten Halbjahr 2021

beliefen sich die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf 73,8 Mio. EUR

(H1 2020: 52,4 Mio. EUR). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum spiegelt

die gestiegenen Investitionen zur Weiterentwicklung der firmeneigenen

Programme wider und setzte sich vor allem aus Aufwendungen für externe

Labordienstleistungen und Personalkosten zusammen.

Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines: Die

Vertriebsaufwendungen stiegen im ersten Halbjahr 2021 auf 56,6 Mio. EUR (H1

2020: 42,1 Mio. EUR) und die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen lagen bei

40,8 Mio. EUR (H1 2020: 23,9 Mio. EUR). Der Anstieg der Vertriebsaufwendungen im

Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie auf die Auswirkungen der

Aufwendungen für die von Incyte erbrachten Dienstleistungen im Rahmen der

gemeinsamen US-Vermarktungsaktivitäten für Monjuvi im gesamten ersten

Halbjahr 2021 zurückzuführen. Der Anstieg der allgemeinen

Verwaltungsaufwendungen im zweiten Quartal ist auf die Transaktionskosten im

Zusammenhang mit den Vereinbarungen von Constellation und Royalty Pharma

zurückzuführen.

Operativer Verlust: Der operative Verlust belief sich im ersten Halbjahr

2021 auf 101,0 Mio. EUR (Q2 2020: operativer Gewinn in Höhe von 155,1 Mio. EUR).

Konzern-Gewinn / Verlust: Im ersten Halbjahr 2021 belief sich der

Konzern-Verlust auf 20,7 Mio. EUR (H1 2020: Konzern-Gewinn von 179,8 Mio. EUR).

Zahlungsmittel und Finanzvermögen: Am 30. Juni 2021 verfügte das Unternehmen

über Zahlungsmittel und Finanzvermögen in Höhe von 1.129,2 Mio. EUR,

verglichen mit 1.244,0 Mio. EUR am 31. Dezember 2020. Die Pro-forma-

Zahlungsmittel und Finanzvermögen nach dem Abschluss der Constellation und

Royalty Pharma Transaktionen, inklusive des Verkaufs von Stammaktien,

betrugen 1.168,0 Mio. EUR.

Anzahl Aktien: Die Anzahl der ausgegebenen Aktien belief sich zum Ende des

zweiten Quartals 2021 auf 32.892.540 (Jahresende 2020: 32.890.046). Nach der

Kapitalerhöhung am 16. Juli 2021, um den Kauf von 1.337.552 neuen

Stammaktien durch Royalty Pharma umzusetzen, betrug die Anzahl der

ausgegebenen Aktien insgesamt 34.227.598.

Aktualisierte Finanzprognose und operativer Ausblick für 2021

In Mio. EUR Aktualisierte Vorherige

Finanzprognose 2021 Finanzprognose

2021 (ohne

Constellation)

Konzernumsatz* 155 - 180 150 - 200

Betriebliche 435 - 465 (inklusive 355 - 385

Aufwendungen** einmaliger

Transaktionskosten

von 36,0 Mio. EUR)

F&E-Anteil in % an den 52 - 57% 45 - 50%

betrieblichen Aufwendungen

ohne einmalige

Transaktionskosten)

*Die Konzernumsatzerlöse beinhalten Ganzjahresumsätze von Tremfya und keine

Lizenzgebühren aus potenziellen Tafasitamab-Verkäufen außerhalb der USA

sowie keine wesentlichen Meilensteine von Entwicklungspartnern und/oder

Lizenzpartnerschaften, die nicht bereits im Halbjahr verbucht wurden. Diese

Umsatzprognose unterliegt einer Reihe von Unwägbarkeiten, einschließlich

möglicher Schwankungen im ersten vollen Jahr der Markteinführung von

Monjuvi, der begrenzten Visibilität von MorphoSys in Bezug auf die

Tremfya-Lizenzeinnahmen sowie der anhaltenden COVID-19-Pandemie und der

Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit sowie die unserer Partner.

**Betriebliche Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für F&E, für Vertrieb,

Verwaltung und Allgemeines sowie den Anteil von Incyte an den

Vertriebsaufwendungen für Monjuvi in den USA.

MorphoSys erwartet 2021 folgenden Ereignisse und Aktivitäten:

Tafasitamab:

- Fortführung der Phase 1b-Studie mit Tafasitamab in bisher unbehandeltem

DLBCL (firstMIND);

- Fortführung der pivotalen Phase 3-Studie frontMIND mit Tafasitamab in

bisher unbehandeltem DLBCL;

- Fortführung der Phase 3-Studie inMIND mit Tafasitamab bei Patienten mit

rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom (R/R FL) oder

Marginalzonen-Lymphom (MZL);

- Erforschung von Tafasitamab, Plamotamab und Lenalidomid bei Patienten mit

rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL),

Erstlinien-DLBCL und rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom

(R/R FL) gemeinsam mit Incyte und Xencor (Studienstart erwartet für Ende

2021/Anfang 2022)

- Fortführung der L-MIND-Studie mit Tafasitamab und Auswertung der

Langzeit-Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten;

- Fortführung der Phase 3-Studie B-MIND mit Tafasitamab in Kombination mit

Bendamustin für R/R DLBCL;

- Entscheidung der Europäischen Kommission über den Antrag auf

Marktzulassung (MAA), der die bedingte Zulassung von Tafasitamab in

Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Tafasitamab-Monotherapie, für

die Behandlung erwachsener Patienten mit R/R DLBCL zum Gegenstand hat und

derzeit geprüft wird;

- Unterstützung von Incyte bei der Einreichung von Zulassungsanträgen (MAA)

in weiteren Märkten.

Felzartamab:

- Fortführung der M-PLACE- und der NewPLACE-Studie bei Patienten mit

membranöser Nephropathie;

- Präsentation der Daten aus der M-PLACE-Studie auf einer wissenschaftlichen

Konferenz in Q4 2021;

- Start der klinischen Studie bei Patienten mit IgA-Nephropathie

(IGNAZ-Studie).

Programme von Constellation:

- Fortführung der MANIFEST Phase 2-Studie mit Pelabresib bei Patienten mit

Myelofibrose;

- Fortführung der klinischen Phase 3-Studie MANIFEST-2 mit Pelabresib in

Kombination mit Ruxolitinib bei Patienten mit primärer Myelofibrose;

- Fortführung einer klinischen Phase 1/2-Studie mit CPI-0209 bei Patienten

mit fortgeschrittenen soliden Tumoren.

Kennzahlen des MorphoSys-Konzerns (IFRS, 30. Juni 2021)

in Mio. EUR Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1

2020

Umsatzerlöse 38,2 18,4 >100% 85,4 269,7 -68%

Monjuvi 14,9 - - 27,8 - -

Produktverkäufe

Tantiemen 13,7 10,8 27% 25,4 20,1 26%

Lizenzen, Meilensteine 9,6 7,6 26% 32,3 249,5 -87%

und Sonstiges

Umsatzkosten -10,1 7,2 >100% -15,2 4,0 >100%

Bruttogewinn 28,1 25,7 9% 70,2 273,6 -74%

Betriebliche -99,5 -74,0 -34% -171,2 -118,- -44%

Aufwendungen: 5

Forschung und -40,5 -30,9 -31% -73,8 -52,4 -41%

Entwicklung

Vertrieb -28,5 -29,3 3% -56,6 -42,1 -34%

Allgemeines und -30,5 -13,8 >-100% -40,8 -23,9 -71%

Verwaltung

Operativer Gewinn (+) -71,4 -48,4 -48% -101,0 155,1 >

/ Verlust (-) -100%

Sonstige Erträge 1,7 -0,4 >100% 2,8 10,0 -72%

Sonstige Aufwendungen -1,4 -1,3 -8% -3,4 -1,6 >

-100%

Finanzerträge 102,4 17,5 >100% 116,3 28,1 >100%

Finanzaufwendungen 2,9 -25,1 >100% -36,8 -34,4 -7%

Ertrag (+) aus 0,2 -0,3 >100% 0,3 -0,8 >100%

Wertaufholungen /

Aufwand (-) aus

Wertminderungen für

Finanzielle

Vermögenswerte

Ertrag (+) / Aufwand -13,5 4,9 >-100% 1,0 23,3 -96%

(-) aus Ertragsteuern

Konzern-Gewinn (+) / 20,9 -53,1 >100% -20,7 179,8 >

-Verlust (-) -100%

Ergebnis je Aktie, - -1,62 - -0,63 - -

verwässert und

unverwässert (in EUR)

Ergebnis je Aktie, 0,64 - - - 5,56 -

unverwässert (in EUR)

Ergebnis je Aktie, 0,61 - - - 5,54 -

verwässert (in EUR)

Zahlungsmittel und 1.129,2 1.061,8 6% 1.129,2 1.244- -9%

Finanzvermögen (am ,0*

Ende der Periode)

*Wert zum 31.12.2020

MorphoSys wird morgen, am 29. Juli 2021 um 14:00 Uhr MESZ eine öffentliche

Telefonkonferenz mit Webcast abhalten, um die Ergebnisse für das zweite

Quartal und das erste Halbjahr 2021 und den weiteren Ausblick für 2021 zu

präsentieren.

Einwahldaten für die Telefonkonferenz (in englischer Sprache) um 14:00 Uhr

MESZ:

Deutschland: +49 69 201 744 220

Teilnehmer PIN: 72989449#

Bitte wählen Sie sich zehn Minuten vor Beginn der Konferenz ein.

Der Live-Webcast und die Präsentation werden auf der MorphoSys Webseite,

http://www.morphosys.de, im Bereich "Investoren" unter "Konferenzen &

Webcasts" zur Verfügung gestellt. Im Anschluss an die Veranstaltung haben

Sie die Möglichkeit, dort auch die Aufzeichnung der Konferenz abzurufen.

Die Zwischenmitteilung für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021

(IFRS) steht auf unserer Website unter http://www.morphosys.de/Berichte zur

Verfügung.

Über Tafasitamab

Tafasitamab ist ein humanisierter, Fc-modifizierter, zytolytischer, gegen

CD19 gerichteter monoklonaler Antikörper. 2010 hat MorphoSys die weltweiten

Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Tafasitamab von Xencor, Inc.

einlizensiert. Tafasitamab verfügt über einen mit der XmAb(R)-Technologie

veränderten Fc-Teil, der die B-Zell-Lyse durch Apoptose und

Immuneffektormechanismen vermittelt, einschließlich antikörperabhängiger

zellvermittelter Zytotoxizität (ADCC) und antikörperabhängiger zellulärer

Phagozytose (ADCP).

Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) ist von der US-amerikanischen

Gesundheitsbehörde FDA in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung

erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem

großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht anderweitig spezifiziert ist,

einschließlich DLBCL, das aus einem niedrig-malignen Lymphom hervorgegangen

ist, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in

Frage kommen, zugelassen. Diese Indikation ist im Rahmen einer

beschleunigten Zulassung auf Basis der Gesamtansprechrate zugelassen. Die

weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Verifizierung und

Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren

Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.

Im Januar 2020 schlossen MorphoSys und Incyte eine Kooperations- und

Lizenzvereinbarung zur weiteren Entwicklung und weltweiten Vermarktung von

Tafasitamab. Monjuvi(R) wird von Incyte und MorphoSys in den USA gemeinsam

vermarktet. Incyte hat die exklusiven Vermarktungsrechte außerhalb der

Vereinigten Staaten.

Ein Antrag auf Marktzulassung (MAA), der die Zulassung von Tafasitamab in

Kombination mit Lenalidomid in der EU anstrebt, wurde von der Europäischen

Arzneimittelagentur (EMA) validiert und wird derzeit für die Behandlung von

erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL,

einschließlich DLBCL, der aus einem niedrig-malignen Lymphom hervorgegangen

ist, und die keine Kandidaten für eine ASCT sind, geprüft.

Tafasitamab wird als therapeutische Option bei B-Zell-Malignomen in einer

Reihe von laufenden Kombinationsstudien klinisch untersucht.

Monjuvi(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

XmAb(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Xencor, Inc.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für

Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf

seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt

MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper

entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem

medizinischem Bedarf entwickelt werden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R)

(Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und

vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte -

als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die

Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA

MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in

Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem

bestimmten Lymphom-Typ. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei

München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen

US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation

Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen unter www.morphosys.de.

Monjuvi(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die

MorphoSys-Gruppe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die

Ergebnisse der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder

zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung

oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die

Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der

Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten

Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu

Abweichungen führen können. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen

können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys falsch sein

könnten, die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit

Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und

Produktentwicklungsaktivitäten sowie behördlichen Zulassungsanforderungen,

die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die

Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und

andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf

Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten

Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser

empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf oder auf geänderte

Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht

oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen,

zu reflektieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich oder

regulatorisch vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Medienkontakte: Thomas Biegi Investorenkontakte: Dr. Julia

Vice President Tel.: +49 (0)89 Neugebauer Senior Director Tel: +49

899 27 26079 (0)89 899 27 179

[1]thomas.biegi@morphosys.com [1]julia.neugebauer@morphosys.com

1. 1.

mailto:thomas.biegi@morphosys. mailto:julia.neugebauer@morphosys.

com com

Jeanette Bressi Director, US Myles Clouston Senior Director Tel:

Communications Tel: +1 617 404 +1 857 772 0240

7816 [1]myles.clouston@morphosys.com 1.

[1]jeanette.bressi@morphosys.com mailto:myles.clouston@morphosys.com

1.

mailto:jeanette.bressi@morpho

sys.com

---------------------------------------------------------------------------

28.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MorphoSys AG

Semmelweisstr. 7

82152 Planegg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 899 27-0

Fax: +49 (0)89 899 27-222

E-Mail: investors@morphosys.com

Internet: www.morphosys.com

ISIN: DE0006632003

WKN: 663200

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

EQS News ID: 1222400

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1222400 28.07.2021

°