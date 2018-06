DGAP-News: More & More GmbH hat Unternehmensanleihe planmäßig zurückgezahlt und forciert strategische Weiterentwicklung (deutsch)

More & More GmbH hat Unternehmensanleihe planmäßig zurückgezahlt und forciert strategische Weiterentwicklung

Starnberg, 25.06.2018

Die MORE & MORE GmbH hat die in 2013 emittierte Anleihe über gesamt 9,5 Mio.

EUR fristgerecht zurückgezahlt. Damit hat das Unternehmen die endscheidenden

finanziellen Weichen gestellt und kann seine Strategie erfolgreich

weiterverfolgen.

Die Basis für den nachhaltigen Wachstumskurs wurde bereits gelegt: Es

konnten wichtige Wholesale-Partner gewonnen werden. Das Portfolio der rund

40 eigenen Retailstores wurde erfolgreich optimiert und erweitert. Im ersten

Halbjahr 2018 sind bereits neue Retailstores eröffnet und zahlreiche Flächen

modernisiert worden. Der Fünfjahresplan sieht eine erweiterte Expansion im

Retail und im internationalen Wholesale-Geschäft vor. Das Unternehmen

investiert außerdem in umfassende Digitalisierungsprojekte und in eine

moderne IT-Architektur. Mit einer neu geschaffenen Sourcing-Struktur kann

sehr zeitnah auf die Markt- und Kundennachfrage reagiert werden.

Das MORE & MORE Team wurde in den vergangenen 2 Jahren geformt. Yasar Esgin

ist seit 2016 alleiniger Geschäftsführer und seit 2018

Mehrheitsgesellschafter. Als Inhaber der strategischen Sourcingplattform

Cemsel ist Yasar Esgin seit über 30 Jahren mit MORE & MORE eng verbunden. Er

ist tief verwurzelt im europäischen Beschaffungsmarkt.

Die stabile Gesellschafterstruktur und die neue Finanzierungsstruktur nach

der vollständigen Rückzahlung der Anleihe bilden für MORE & MORE die

Grundlage für die Fortsetzung des Wachstumskurses.

MORE & MORE in Kürze:

Die internationale Mode- und Lifestyle-Marke MORE & MORE wurde vor 35 Jahren

gegründet. Das Starnberger Unternehmen beschäftigt heute mehr als 250

Mitarbeiter und vertreibt seine Kollektionen deutschlandweit in rund 40

eigenen Stores, zahlreichen Partner-Stores, Shop-in-Shop-Systemen und

Fachhandelsgeschäften. Weltweit ist MORE & MORE in 14 Ländern präsent. MORE

& MORE steht für trendgerechte Womenswear im Modern Woman-Segment.

MORE & MORE GmbH

Sonja Heinrich | Marketing | Schorn 1 | 82319 Starnberg

phone 0049 (0) 8178 908 152

sonja.heinrich@more-and-more.com

°