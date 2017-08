DGAP-News: Monument Mining Ltd. unterzeichnet einen Änderungsvertrag mit Intec für Kupferaufbereitungstests (deutsch)

Monument Mining Ltd.



unterzeichnet einen Änderungsvertrag mit Intec für Kupferaufbereitungstests

Monument Mining Ltd. unterzeichnet einen Änderungsvertrag mit Intec für Kupferaufbereitungstests

29.08.2017

29.08.2017 / 21:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Monument Mining unterzeichnet einen Änderungsvertrag mit Intec für Kupferaufbereitungstests

Vancouver, British Columbia, Kanada. 29. August 2017. Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") berichtet, dass das Unternehmen einen Änderungsvertrag (Deed of Variation Agreement) mit Intec International Projects Pty Ltd ("Intec") zur Absichtserklärung (Heads of Agreement, "HOA") vom Januar 2015 für die Nutzung der Intec-Technologie für ihre Kupfersulfidaufbereitung (die Intec-Testarbeiten) unterzeichnet hat.

Obwohl Intec nicht als die am besten geeignete Aufbereitungsmethode für das Sulfiderz auf Selinsing/Buffalo Reef aufgrund seiner bestimmten Eigenschaften ausgewählt wurde, werden sich die zukünftigen Testarbeiten mit Intec auf die Produktion von Kupfermetall aus dem Projekt Mengapur konzentrieren, dessen Qualität den Anforderungen der London Metal Exchange ("LME") entspricht. Monument wird die technischen Informationen hinsichtlich Intec überprüfen, um ihre Testprogramme zu entwerfen.

Die kommerzielle Zielsetzung der Testarbeiten ist die inländische Kupferproduktion auf dem Mengapur-Gelände. Malaysia ist ein Netto-Kupferimporteur, um die Kupferfertigungsbranche und die Kupfer verarbeitende Branche des Landes mit Kupfer zu versorgen. Diese Arbeiten werden Bestätigungstestprogramme, die Kupfererz aus der Mengapur-Mine verwenden, und Pilotanlagenprogramme unter Verwendung von Intec einschließen. Mittels dieser Technologie wurden Kupfer und andere Buntmetalle seit über 7 Jahren erfolgreich in Tasmanien und Australien durch Aufbereitung von Abraumhalden als ein kommerzielles Projekt produziert.

Gemäß des Änderungsvertrags, wurde die Kondition der an Monument vergebenen einstweiligen Intec-Lizenz vom 17. Januar 2017 bis zum 16. Januar 2022 verlängert. Während dieser Zeit wird Monument nach ihrer Wahl entscheiden, wann sie mit den Intec-Testarbeiten beginnen werden. Die Intec-Testarbeiten umfassen drei Phasen: Pilotanlagentests, Tests vor der kommerziellen Phase und Versuche in der kommerziellen Testanlage. Beide Parteien einigen sich auf den Abschluss eines formellen Lizenzabkommens vor Beginn der vorkommerziellen Testphase.

Durch Unterzeichnung dieses Abkommens hat Monument 7 Millionen voll einbezahlte Stammaktien aus dem Treuhandkonto freigegeben. Nach Abschluss jeder der obigen Phasen werden Intec dementsprechend 25%, 25% und 50% der restlichen hinterlegten Aktien übertragen. Die übertragenen hinterlegten Aktien werden 30 Tage nach Abschluss der jeweiligen Testarbeiten bei befriedigenden Ergebnissen freigegeben. Sollte sich Monument dazu entscheiden, die Testarbeiten nicht fortzusetzen, werden etwaige übertragene Aktien innerhalb von 10 Geschäftstagen an Intec freigegeben und die restlichen hinterlegten Aktien werden zur Löschung an Monument zurückgegeben.

Über Monument Mining Limited

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Polymetallprojekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und des Murchison-Goldprojekts im Murchison-Gebiet des australischen Bundesstaats Western Australia, das sich aus Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra zusammensetzt. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 190 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

