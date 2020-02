DGAP-News: Mobimo verzeichnet ein zufriedenstellendes Jahresergebnis 2019 (deutsch)

Mobimo verzeichnet ein zufriedenstellendes Jahresergebnis 2019

^

EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mobimo verzeichnet ein zufriedenstellendes Jahresergebnis 2019

07.02.2020 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Mobimo verzeichnet ein zufriedenstellendes Jahresergebnis 2019

Die Mieterträge liegen mit CHF 125,0 Mio. um 10% über dem Vorjahr

(Vorjahr CHF 114,1 Mio.).

Per 31. Dezember 2019 beträgt die Leerstandsquote tiefe 3,8% (31.

Dezember 2018 2,9%).

Der Unternehmensgewinn beträgt CHF 103,1 Mio. (Vorjahresperiode CHF 90,3

Mio.).

Luzern, 7. Februar 2020 - Mobimo verzeichnete im Mietgeschäft eine deutliche

Steigerung des Ertrags. Der Erfolg aus Neubewertung ist erneut positiv. Das

Immobilienportfolio von Mobimo erreichte im Berichtsjahr einen Gesamtwert

von knapp CHF 3,3 Mrd. Aus dem Entwicklungs- und Promotionsgeschäft

resultierte wie im Herbst angekündigt nur ein geringer Ergebnisbeitrag.

Mobimo blickt auf ein insgesamt zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2019

zurück. Es war geprägt durch die Eröffnung zweier grosser Deutschschweizer

Quartiere, des Aeschbachquartiers in Aarau und des Mattenhofs in Kriens, und

durch die gleichzeitigen Stabübergaben an der operativen und an der

strategischen Spitze des Unternehmens. Der Gesamtwert des Portfolios wuchs

plangemäss und beträgt neu knapp CHF 3,3 Mrd. (Vorjahr CHF 3,1 Mrd.). Der

den Aktionären der Mobimo Holding AG zurechenbare Gewinn beläuft sich auf

CHF 103,2 Mio. (Vorjahr CHF 90,6 Mio.), exklusive Neubewertung auf CHF 61,7

Mio. (Vorjahr CHF 59,2 Mio.). Der aus der eigenen Entwicklung resultierende

Neubewertungserfolg beträgt CHF 16,0 Mio. (Vorjahr CHF 23,2 Mio.). Der

Verwaltungsrat wird der Generalversammlung erneut eine Ausschüttung von

CHF 10.00 pro Aktie vorschlagen.

Wachstum und Qualitätssteigerung

Das Jahr 2019 verlief im Mietgeschäft erfreulich: Im Geschäftsjahr 2019

wurden mehrere Liegenschaften, so zum Beispiel die Gewerbeliegenschaft

Seehallen Horgen oder die Anlageobjekte des Aeschbachquartiers, aus der

Entwicklungspipeline in das Portfolio überführt, was dessen Qualität erneut

steigerte. Im zweiten Halbjahr schloss Mobimo zudem die Bauarbeiten im

Mattenhof in Kriens weitgehend ab und kurz vor Jahresende wurde auch das

Moxy-Hotel in Lausanne pünktlich an die Mieterin SV Hotel übergeben. Die

Mieteinnahmen übertrafen mit CHF 125,0 Mio. erwartungsgemäss das Niveau des

Vorjahres (CHF 114,1 Mio.) deutlich. Die Quote des direkten Aufwands aus

Vermietung lag mit 15% tiefer als im Vorjahr (Vorjahr 18%). Der Erfolg aus

Vermietung konnte somit um 14% auf CHF 106,7 Mio. (Vorjahr CHF 94,0 Mio.)

gesteigert werden. Der Leerstand beläuft sich auf weiterhin tiefe 3,8%

(Vorjahr 2,9%), was insbesondere auf die gute Leistung in der Erstvermietung

der oben erwähnten Portfolioneuzugänge zurückzuführen ist. Im

Aeschbachquartier beträgt der Vermietungsstand der Gewerbe- und Wohnflächen

Anfang des Jahres nun über 90% und im Mattenhof aktuell 70% (bezogen auf den

Soll-Mietertrag) - dies bei anhaltender Dynamik.

Höhepunkte der Nachhaltigkeitsmassnahmen

Das Jahr 2019 weist bezüglich Nachhaltigkeit einige Höhepunkte auf: Mit dem

Aeschbachquartier eröffnete Mobimo das erste gemäss den Kriterien der

Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit (DGNB) zertifizierte Schweizer

Stadtquartier. Im Mattenhof ist die Wärme- und Kälteversorgung dank der

Nutzung der Sonnenenergie und dank eines innovativen Verbundsystems

(sogenannte Anergieanlage) zu einem grossen Teil CO-neutral. Und in den

Seehallen Horgen versorgt die Photovoltaikanlage die Mieter mit hauseigenem

Solarstrom. Das Portfolio von Mobimo wurde vom Global Real Estate

Sustainability Benchmark (GRESB) erneut als Green Star bewertet.

Tiefes Ertragsniveau bei Entwicklungen und Verkauf Promotion

Der Erfolg aus dem Entwicklungs- und Promotionsgeschäft lag im Berichtsjahr

mit CHF 3,0 Mio. wie im Herbst angekündigt auf tiefem Niveau (Vorjahr CHF

6,2 Mio.). Grund dafür sind zeitliche Verschiebungen bei zwei Projekten aus

der Entwicklungstätigkeit für Dritte. Mobimo erwartet dank der gut gefüllten

Pipeline in den kommenden Jahren wieder substanziellere Ergebnisbeiträge aus

Entwicklungen und Verkauf Promotion. Vor diesem Hintergrund erwähnenswert

ist der Erwerb von drei Grundstücken im Berichtsjahr: eines in der Stadt

Zürich, eines in Stadtnähe und eines an bevorzugter Lage in der

Zentralschweiz. Diese eignen sich für Stockwerkeigentum im stark

nachgefragten mittleren Preissegment. Auf dem im Jahr 2017 erworbenen

Grundstück in Meggen werden die Bauarbeiten für 30 Eigentumswohnungen

voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2020 starten. Das laufende Jahr wird

für eines der Projekte aus der langfristigen Pipeline bedeutsam:

Voraussichtlich im Juni 2020 wird die Stimmbevölkerung von Biel und Nidau

über die Eckdaten der Realisierung von Agglolac entscheiden. Agglolac ist

eine grosse Quartierentwicklung, bei der Mobimo als Kompetenz- und

Finanzpartner der beiden Städte beteiligt ist.

Erfolgte und geplante Veränderungen in der Führung

Die Geschäftsleitung von Mobimo wird seit Anfang April 2019 von Daniel

Ducrey geführt. Seit

1. August ist auch der langjährige Leiter Bewirtschaftung, Christoph Egli,

Mitglied des Gremiums. Auch im Verwaltungsrat wurde der Generationenwechsel

eingeleitet: Peter Schaub übernahm das Präsidium von Georges Theiler,

zusätzlich wurden mit Bernadette Koch und Dr. Christoph Caviezel neue

Mitglieder gewählt. Aufgrund des Rücktritts seines Verwaltungsratskollegen

Peter Barandun per Generalversammlung 2019 verlängerte Wilhelm Hansen seine

Amtszeit. Anlässlich der Generalversammlung vom 31. März 2020 steht er nun

definitiv nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat

dankt ihm herzlich für sein langjähriges, engagiertes und erfolgreiches

Wirken für die Gesellschaft. Als seine Nachfolgerin schlägt der

Verwaltungsrat den Aktionären Frau Dr. Martha Scheiber (CH, 1965) vor.

Martha Scheiber war bis 2019 Leiterin Asset Management und Mitglied der

Geschäftsleitung der Pax Holding und in dieser Funktion unter anderem

zuständig für das Immobilienanlageportfolio des Versicherers. Als Ereignis

nach dem Bilanzstichtag zu erwähnen ist der Entscheid von

Geschäftsleitungsmitglied Manuel Itten, Mobimo per Sommer 2020 zu verlassen,

um eine neue unternehmerische Herausforderung anzunehmen. Verwaltungsrat und

Geschäftsleitung bedauern den Austritt des langjährigen Finanzchefs und

danken ihm bereits heute für seine grossen Verdienste.

Ausblick

Nach dem Abschluss grosser Bauvorhaben in den vergangenen zwei Jahren liegt

der Fokus von Mobimo auf dem Anlageportfolio. Eine kundenorientierte

Bewirtschaftung, ein aktives Portfoliomanagement und eine effiziente

Vermarktung sind die Hebel der angestrebten weiteren Stärkung der

Mietertragsbasis. Ein zweites Hauptaugenmerk gilt der eigenen Entwicklung,

die in der Vergangenheit mit Projekten wie dem Labitzke-Areal oder dem

Aeschbachquartier ihren Mehrwert demonstriert hat - ein Mehrwert, mit dem

sich das Unternehmen auch künftig differenzieren will. Bei all ihren

Aktivitäten wird Mobimo auf ein striktes Kostenmanagement achten. Die

Wirtschaftsaussichten sind weiterhin grundsätzlich stabil und in der Tendenz

positiv. Mobimo ist operativ sowie strategisch gut aufgestellt und der

Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung blicken daher zuversichtlich in das

Geschäftsjahr 2020.

Auf www.mobimo.ch > Investoren > Investoren-Service > Glossar ist das

Dokument «Erläuterungen zu den Alternativen Performancekennzahlen» abrufbar,

das unter anderem Kennzahlen erläutert, die nicht nach den Vorgaben von

IFRS, EPRA, SIA-Norm (Norm des schweizerischen Ingenieur- und

Architektenvereins) D 0213, Corporate Governance Best Practice

Recommendations oder weiteren Standards definiert sind.

Ausführliche Berichterstattung:

Den Bericht zum Geschäftsjahr 2019 finden Sie auf www.mobimo.ch.

Aus sicherheitstechnischen Gründen wird unsere Website www.mobimo.ch nur

noch mit Internet Explorer Version 11 ab Windows 10 angezeigt. Bitte nutzen

Sie für eine uneingeschränkte Anzeige der Website die neusten Versionen

alternativer Browser wie z.B. Google Chrome, Firefox, Edge, Safari oder

Opera.

Heute um 10.00 Uhr findet bei uns in Küsnacht eine Analysten- und

Medienkonferenz mit CEO Daniel Ducrey und CFO Manuel Itten statt.

Die Analysten- und Pressekonferenz kann auch live als Webcast verfolgt

werden: https://webcasts.eqs.com/mobimo20200207de

Heute um 14.00 Uhr findet eine Telefonkonferenz auf Englisch mit CEO

Daniel Ducrey und CFO Manuel Itten statt.

Einwahldaten: +41 44 580 72 06 | Konferenz-ID: 7191004

Die Teilnehmer der Telefonkonferenz können unter folgendem Link die

Präsentation abrufen:

(ohne Audiosignal): https://webcasts.eqs.com/mobimo20200207en/no-audio

Die Telefonkonferenz kann auch live als Webcast mit Audiosignal verfolgt

werden: https://webcasts.eqs.com/mobimo20200207en

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Mobimo Holding AG

Daniel Ducrey, CEO

Manuel Itten, CFO

+41 44 397 11 86

ir@mobimo.ch

www.mobimo.ch

Über Mobimo:

Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an

der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert

von knapp CHF 3,3 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden

Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und

Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der

Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet

Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der

vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio

und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das

eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,7 Mrd. Mobimo verfügt über ein

solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet

ihren Aktionären eine attraktive Rendite.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MOTVTHQNDC

Dokumenttitel: Mobimo_FY19 Results_7.2.2020

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

970127 07.02.2020 CET/CEST

°