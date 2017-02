DGAP-News: Mobimo Holding AG ernennt Jones Lang LaSalle AG zum neuen Schätzer für das gesamte Portfolio (deutsch)

Mobimo Holding AG ernennt Jones Lang LaSalle AG zum neuen Schätzer für das gesamte Portfolio

Medienmitteilung

Mobimo Holding AG ernennt Jones Lang LaSalle AG zum neuen Schätzer für das gesamte Portfolio

Luzern, 23. Februar 2017 - Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG hat die Jones Lang LaSalle AG (JLL) zum Schätzer des gesamten Immobilienportfolios ernannt. Im Rahmen der Halbjahresresultate 2017 wird JLL erstmals das Gesamtportfolio bewerten. JLL amtet bereits als unabhängiger Schätzungsexperte für das 27 Liegenschaften umfassende Genfer Portfolio, das Mobimo per Ende 2015 akquirierte.

Nach einer gut einjährigen Übergangsphase mit zwei Schätzern wird Mobimo die Liegenschaftenbewertungen künftig wieder von einem einzigen Partner durchführen lassen. Mobimo erachtet diesen Wechsel nach einer mehr als zehnjährigen, ausgezeichneten Zusammenarbeit mit Wüest Partner AG nun aus Gründen der «Good Governance» für sinnvoll.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Mobimo Holding AG Dr. Christoph Caviezel, CEO Manuel Itten, CFO +41 44 397 11 86 ir@mobimo.ch www.mobimo.ch

Über Mobimo: Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von über CHF 2,7 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf knapp CHF 0,8 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite.

