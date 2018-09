DGAP-News: Mobimo Holding AG begibt CHF 155 Mio. Obligationenanleihe (deutsch)

Mobimo Holding AG begibt CHF 155 Mio.



Obligationenanleihe

^

EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Mobimo Holding AG begibt CHF 155 Mio. Obligationenanleihe

10.09.2018 / 18:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND

THE UNITED KINGDOM

Medienmitteilung

Mobimo Holding AG begibt CHF 155 Mio. Obligationenanleihe

Luzern, 10. September 2018 - Die Mobimo Holding AG hat heute eine

festverzinsliche Anleihe über CHF 155 Mio. mit einem Coupon von 0,875% und

einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Mit den der Gesellschaft

zufliessenden Mitteln werden bestehende, kurzfristige

Finanzverbindlichkeiten abgelöst und laufende Projekte aus der Pipeline

sowie die allgemeine Geschäftstätigkeit finanziert. Die Zürcher

Kantonalbank, Credit Suisse sowie UBS fungierten als Joint Lead Manager der

Transaktion, der Co-Lead lag bei der Bank Vontobel und der Basler

Kantonalbank. Der Handel der Obligation an der SIX Swiss Exchange ist

beantragt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Mobimo Holding AG

Dr. Christoph Caviezel, CEO

Manuel Itten, CFO

+41 44 397 11 95

ir@mobimo.ch

www.mobimo.ch

Über Mobimo:

Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an

der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert

von über CHF 2,8 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden

Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und

Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der

Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet

Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der

vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio

und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das

eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 1 Mrd. Mobimo verfügt über ein

solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet

ihren Aktionären eine attraktive Rendite.

Rechtlicher Hinweis

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen

nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen

werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer

Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA

erteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann

einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften

begründen. Diese Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht

öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren; sie gilt weder als

Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a/1156 OR noch als Kotierungsprospekt

im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=LJUEJHPXXA

Dokumenttitel: Mobimo_Anleihe_DE_10.9.2018

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

722175 10.09.2018 CET/CEST

°