DGAP-News: Mobimo Holding AG: Mobimo gibt die Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt (deutsch)

Mobimo Holding AG: Mobimo gibt die Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt

Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Mobimo Holding AG: Mobimo gibt die Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt

21.04.2022 / 07:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

FOR RELEASE IN SWITZERLAND - THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST

NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS

COMMUNICATION IS PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN.

Mobimo gibt die Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt

Luzern, 21. April 2022 - Mobimo gibt die Bedingungen der geplanten

Kapitalerhöhung bekannt, welche die Umsetzung der Wachstumsstrategie und die

Realisierung der Entwicklungsprojekte von Mobimo unter Beibehaltung einer

starken Kapitalbasis unterstützt.

Der Verwaltungsrat von Mobimo hat am 20. April 2022 beschlossen, aus dem

bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft, welches mit Beschluss der

22. ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2022 verlängert und

gleichzeitig erhöht wurde, bis zu 660'154 neue, voll einzubezahlende

Namenaktien (entspricht 10% der heute ausgegebenen Aktien) der Mobimo

Holding AG mit einem Nennwert von je CHF 3.40 (die "Angebotsaktien")

auszugeben.

Den berechtigten Aktionären wird ein (1) Bezugsrecht pro Namenaktie, die sie

nach Handelsschluss am 22. April 2022 halten, zugeteilt (die "Rechte"). Die

Ausübung von 10 Rechten berechtigt zum Erwerb einer Angebotsaktie gegen

Bezahlung des Bezugspreises (der "Bezugspreis"). Der Bezugspreis wurde auf

CHF 245.0 pro Angebotsaktie festgelegt was einem erwarteten Bruttoerlös von

rund CHF 162 Millionen entspricht.

Mit der Kapitalerhöhung sollen der Wachstumskurs und die Realisierung der

Entwicklungsprojekte, unter Wahrung der starken Eigenkapitalbasis,

fortgesetzt werden. «Wir haben eine Entwicklungspipeline gefüllt mit

vielversprechenden Projekten an attraktiven Lagen. Diese Vorhaben

realisieren wir in den kommenden Jahren zu einem wesentlichen Teil für unser

eigenes Anlageportfolio», erklärt CEO Daniel Ducrey. «Die Investitionen in

die Projekte für das Anlageportfolio belaufen sich auf rund CHF 200 Mio. bis

ins Jahr 2024.»

Mobimo wird die Angebotsaktien ihren bestehenden Aktionärinnen und

Aktionären während der Bezugsfrist vom 25. April 2022 bis zum 3. Mai 2022,

12.00 Uhr MESZ, anbieten. Die Rechte können an der SIX Swiss Exchange vom

25. April 2022 bis zum 29. April 2022 gehandelt werden. Rechte, die während

der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, verfallen entschädigungslos.

Die endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die Rechte gültig ausgeübt

wurden, werden am oder um den 3. Mai 2022 nach Handelsschluss der SIX Swiss

Exchange bekannt gegeben. Mobimo und die Joint Global Coordinators behalten

sich das Recht vor, die Angebotsaktien, für die während der Bezugsfrist

keine gültige Ausübung erfolgt ist, zu einem Platzierungspreis, der nicht

unter dem Bezugspreis liegt, zum Verkauf anzubieten oder anderweitig am

Markt zu platzieren. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des

Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises ist für den 6. Mai 2022

vorgesehen.

Die Angebotsaktien sind den bestehenden Namenaktien gleichgestellt. Nach

Abschluss der Transaktion werden bis zu 7'261'701 voll einbezahlte

Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 3.40 ausgegeben sein.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt für Analysten und Investoren:

Stefan Hilber, CFO

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97

Kontakt für Medien:

Marion Schihin, Leiterin Unternehmenskommunikation

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86

www.mobimo.ch

Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund

CHF 3,6 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden

Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und

Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene

Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch-

und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige

Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten

stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios

zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner

Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte.

Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

Disclaimer:

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly

or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan or Australia

or any other jurisdiction in which the release, publication or distribution

would be unlawful.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt im

Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt

gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung

dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt

werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in

dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer

Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche

Bestimmungen verstossen würde.

Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Mobimo

Holding AG sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der

Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekts erfolgen.

Kopien des betreffenden Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) können

kostenlos bezogen werden von UBS AG (Swiss Prospectus Switzerland),

Europastrasse 1, CH-8152 Opfikon und Zürcher Kantonalbank, IHKT, P.O. Box,

8010 Zürich, Schweiz, (E-Mail: prospectus@zkb.ch; Telefon: +41 44 292 20

66). Zusätzlich können Kopien des Prospekts (inklusive allfälliger

Supplements) in der Schweiz kostenlos bezogen werden von Mobimo Management

AG, Seestrasse 59, 8700 Küsnacht, E-Mail: ir@mobimo.ch.

This document is not for publication or distribution in the United States of

America (including its territories and possessions, any State of the United

States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any

other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does

not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any

securities in such countries or in any other jurisdiction into which the

same would be unlawful. In particular, the document and the information

contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the

United States of America or to publications with a general circulation in

the United States of America. The securities referred to herein have not

been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as

amended (the "Securities Act"), or the laws of any state and may not be

offered or sold in the United States of America absent registration under or

an exemption from registration under the Securities Act. There will be no

public offering of the securities in the United States of America.

The information contained herein does not constitute an offer of securities

to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to

the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom

this document is only directed at persons who (i) are qualified investors

[1] and who are also (ii) investment professionals falling within article

19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 (the "FSMA Order"); (iii) persons falling within Articles

49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations,

etc." of the FSMA Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement

to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the

Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully

communicated or caused to be communicated (all such persons together being

referred to as "relevant persons"). The securities are only available to,

and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise

acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any

person who is not a relevant person should not act or rely on this document

or any of its contents.

In any member state of the European Economic Area (each a "Relevant State")

this document is only addressed to qualified investors in that Relevant

State within the meaning of the Prospectus Regulation.

Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche

in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten

Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem

Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die

Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Mobimo Holding AG übernimmt keinerlei

Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an

zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Mobimo Holding AG hat weder die Absicht noch die Pflicht, diese Mitteilung

oder Teile davon (einschliesslich allfälliger zukunftsgerichteter Aussagen)

nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu

halten oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht

vorgeschrieben.

None of UBS AG or Zürcher Kantonalbank, or any of their respective

subsidiary undertakings, affiliates or any of their respective directors,

officers, employees, advisers, agents, alliance partners or any other entity

or person accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes

any representation, warranty or undertaking, express or implied, as to the

truth, accuracy, completeness or fairness of the information or opinions in

this announcement (or whether any information has been omitted from the

announcement) or any other information relating to the group, its

subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual

or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any

loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or

otherwise arising in connection therewith. Accordingly, each UBS AG and

Zürcher Kantonalbank, and the other foregoing persons disclaim, to the

fullest extent permitted by applicable law, all and any liability, whether

arising in tort or contract or that they might otherwise be found to have in

respect of this announcement and/or any such statement.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2938569cd322d3d78f127f5e484443de

Dateibeschreibung: Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (Bedingungen

Kapitalerhöhung)

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

1331469 21.04.2022 CET/CEST

