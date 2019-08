DGAP-News: Mobimo Holding AG: Mobimo erwirtschaftet ein solides Halbjahresergebnis 2019 (deutsch)

Mobimo Holding AG: Mobimo erwirtschaftet ein solides Halbjahresergebnis 2019

^

EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mobimo Holding AG: Mobimo erwirtschaftet ein solides Halbjahresergebnis 2019

02.08.2019 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Mobimo erwirtschaftet ein solides Halbjahresergebnis 2019

Der Unternehmensgewinn im ersten Halbjahr 2019 beträgt CHF 43,5 Mio.

(Vorjahresperiode CHF 37,9 Mio.).

Der Ertrag aus Vermietung liegt mit CHF 60,9 Mio. erstmals über CHF 60

Mio. (Vorjahresperiode CHF 54,7 Mio.).

Per 30. Juni 2019 beträgt die Leerstandsquote tiefe 4,3% (30. Juni 2018

5,1%).

Der Neubewertungserfolg von CHF 18,8 Mio. (Vorjahresperiode CHF 17,7

Mio.) resultiert erneut mehrheitlich aus operativer Tätigkeit.

Luzern, 2. August 2019 - Mobimo erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2019

erstmals einen Mietertrag von über CHF 60 Mio., was einer Steigerung um 11%

entspricht. Der Neubewertungserfolg von CHF 18,8 Mio. resultiert vorwiegend

aus operativer Tätigkeit und widerspiegelt die Wertschöpfung der eigenen

Entwicklung. Der Unternehmensgewinn beläuft sich auf solide CHF 43,5 Mio.

Mobimo erwirtschaftete ein insgesamt solides Halbjahresergebnis 2019. Das

EBIT beläuft sich auf CHF 55,4 Mio. (Vorjahresperiode CHF 57,3 Mio.).

Exklusive Neubewertung wurde ein EBIT von CHF 36,6 Mio. (Vorjahresperiode

CHF 39,6 Mio.) erzielt. Der Unternehmensgewinn beträgt CHF 43,5 Mio.

(Vorjahresperiode CHF 37,9 Mio.). Der den Aktionärinnen und Aktionären der

Mobimo Holding AG zurechenbare Gewinn inklusive Neubewertung beläuft sich

auf CHF 43,6 Mio. (Vorjahresperiode CHF 37,6 Mio.), exklusive Neubewertung

auf CHF 28,5 Mio. (Vorjahresperiode CHF 24,4 Mio.). Das entspricht einer

Steigerung um 16% bzw. um 17%. Mobimo weist einen Gewinn pro Aktie inklusive

Neubewertung von CHF 6.61 (Vorjahresperiode CHF 6.04) respektive von CHF

4.31 (Vorjahresperiode CHF 3.92) exklusive Neubewertung aus. Im Gewinn

enthalten ist ein positiver Sondereffekt im Bereich der latenten Steuern.

Steigerung der Mieteinnahmen dank eigener Entwicklung

Der Ertrag aus Vermietung liegt mit CHF 60,9 Mio. erstmals über CHF 60 Mio.

(Vorjahresperiode CHF 54,7 Mio.), was einer Steigerung um 11% entspricht. Zu

diesem Wachstum trugen wie prognostiziert einerseits das Portfolio der 2018

erworbenen Immobiliengesellschaft Fadmatt AG und andererseits drei aus der

eigenen Entwicklung stammende Neuzugänge bei: Das Stadtzürcher

Labitzke-Areal mit 201 Wohnungen ist seit Fertigstellung Mitte 2018 voll

vermietet und der Vermietungsstand der Wohneinheiten und der Gewerbeflächen

auf dem Baufeld 2 des Aarauer Aeschbachquartiers ist wenige Monate nach der

Eröffnung des Quartiers bereits bei knapp 85%. Mit den nach einer sanften

Renovation neu eröffneten Seehallen Horgen trägt auch eine als Gewerbe- und

Dienstleistungszentrum genutzte Liegenschaft zum Zuwachs an Mieteinnahmen

bei. Der Leerstand des gesamten Portfolios beläuft sich auf 4,3% (30. Juni

2018 5,1%). Die Veränderung im Vergleich zum Jahresende (31. Dezember 2018

2,9%) geht vor allem darauf zurück, dass mit den Seehallen Horgen und dem

Aeschbachquartier zwei noch nicht voll vermietete Objekte ins Portfolio

aufgenommen wurden. Die aus dem direkten Aufwand aus Vermietung

resultierende Aufwandquote beträgt 14% (Vorjahresperiode 17%). Der Wert des

Gesamtportfolios von Mobimo beläuft sich per 30. Juni 2019 auf knapp CHF 3,2

Mrd. (31. Dezember 2018 CHF 3,1 Mrd.). Die durchschnittliche Bruttorendite

des Anlageportfolios beträgt unverändert 4,6%. Aufgrund der geografischen

Erweiterung des Angebots der Facility-Management-Gesellschaft Mobimo FM

Service AG um die Westschweiz wuchs die durchschnittliche Anzahl

Vollzeitstellen im ersten Halbjahr 2019 auf 161,3 (31. Dezember 2018 149,0).

Volle Pipeline und Fokus auf Vermarktung

Die Pipeline für das eigene Portfolio ist mit einem Investitionsvolumen von

rund CHF 710 Mio. gut gefüllt. Sie umfasst aktuell fünf Anlageobjekte im Bau

und acht Anlageobjekte in Planung. Die sukzessive Fertigstellung der

Liegenschaften mit unterschiedlichen Nutzungen wird die Mietertragsbasis in

den kommenden Jahren deutlich stärken. Mobimo erwartet ohne allfällige

Verkäufe ein Wachstum des Soll-Mietertrags von gut 10% im Vergleich zu Ende

2018. Im Mattenhof in Kriens, nach dem Aeschbachquartier die zweite grosse

Deutschschweizer Arealentwicklung, steht die offizielle Eröffnung im zweiten

Halbjahr 2019 an. Die Vermarktung der rund 26'000 m2 Gewerbe- und

Büroflächen und der 129 Wohnungen hat mit dem nahenden Abschluss der

Bauarbeiten deutlich an Dynamik gewonnen. Im Lausanner Flon-Quartier nimmt

noch in diesem Jahr das neu erstellte Moxy-Hotel den Betrieb auf. Die 113

Hotelzimmer stehen rechtzeitig zur Eröffnung der Olympischen

Jugendwinterspiele im Januar 2020 bereit. Im beliebten Flon werden die

Siegerehrungen der Athletinnen und Athleten aus aller Welt stattfinden.

Erfolg aus Entwicklungs- und Promotionsgeschäft auf Vorjahresniveau

Der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion (Liegeschaften) liegt mit

CHF 2,4 Mio. im tiefen Bereich des Vorjahres (CHF 3,9 Mio.). Der naturgemäss

volatilere Ergebnisbeitrag aus der Entwicklungstätigkeit für Dritte wird im

zweiten Halbjahr 2019 substanziell höher erwartet. Auch der Entwicklung von

Stockwerkeigentum kommt nach einer ruhigeren Phase im aktuellen Marktumfeld

wieder eine bedeutendere Rolle zu: Am weitesten fortgeschritten ist die

Planung von 30 Stockwerkeigentumseinheiten in Meggen. Weitere Projekte,

beispielsweise in Dübendorf oder in Arlesheim, sind in Vorbereitung. Mit der

vollständigen Übernahme der bislang als Zweidrittelbeteiligung gehaltenen

BSS&M Real Estate AG per 27. Juni 2019 wird die Basis für den

Ergebnisbeitrag aus der Entwicklungstätigkeit für Dritte weiter gestärkt. In

diesem Zusammenhang erwähnenswert sind auch der definitive Landerwerb für

eine Wohnsiedlung am Rand der Stadt Zürich (Obere Allmend Manegg) und der

positive Ausgang einer Volksabstimmung in der Gemeinde Köniz bei Bern zur

Abgabe von Land im Baurecht an eine gemeinnützige Wohnbauträgerschaft und an

Mobimo. Per 30. Juni 2019 umfasst die Pipeline Projekte für

Stockwerkeigentum in Planung mit einem Investitionsvolumen von rund CHF 220

Mio. sowie Entwicklungen von Renditeliegenschaften für Dritte im Bau und in

Planung im Umfang von rund CHF 880 Mio.

Neubewertungserfolg mehrheitlich operativ bedingt

Der Neubewertungserfolg von CHF 18,8 Mio. (Vorjahresperiode CHF 17,7 Mio.)

resultiert erneut mehrheitlich aus operativer Tätigkeit: Aus dem

Baufortschritt und den fertig erstellten Entwicklungsprojekten für das

eigene Portfolio resultiert ein positiver Neubewertungseffekt von CHF 11,7

Mio., was die hohe Wertschöpfung der Entwicklungstätigkeit von Mobimo

widerspiegelt. Optimierungen im Immobilienbestand trugen zudem mit CHF 7,1

Mio. zum positiven Resultat bei. In der Berichtsperiode tätigte das

Unternehmen keine Käufe oder Verkäufe von Anlageliegenschaften. Ergeben sich

im Transaktionsmarkt künftig wieder attraktive Opportunitäten, kann Mobimo

diese wie gewohnt für weitere Portfoliooptimierungen wahrnehmen.

Finanz- und Vermögenslage

Mobimo verfügt mit einer Eigenkapitalquote von 44,0% per 30. Juni 2019 (31.

Dezember 2018 45,0%) über eine solide Eigenkapitalbasis. Die

Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft bestehen aus kotierten Anleihen in

der Höhe von CHF 729 Mio. und aus grundpfandgesicherten Finanzierungen in

der Höhe von CHF 815 Mio. Der durchschnittliche Zinssatz für die

Finanzverbindlichkeiten sank erneut deutlich und belief sich im ersten

Halbjahr 2019 auf 1,88% gegenüber 2,01% im Vorjahr. Per Bilanzstichtag am

30. Juni 2019 lag der durchschnittliche Zinssatz ebenfalls tiefer bei 1,73%

(31. Dezember 2018 1,90%). Die durchschnittliche Restlaufzeit der

Finanzverbindlichkeiten lag am Stichtag mit 5,6 Jahren (31. Dezember 2018

6,1 Jahre) weiterhin im anvisierten Bereich. Die langfristige Finanzierung

und die solide Eigenkapitalbasis bilden eine ausgezeichnete Ausgangslage für

das weitere qualitative Wachstum und für die Investitionen in die Projekte

der Pipeline. Der Brutto-Loan-to-Value (LTV) sank weiter und liegt per 30.

Juni 2019 bei 48,5% (31. Dezember 2018 50,0%).

Neuer Verwaltungsratspräsident und CEO

Seit der ordentlichen Generalversammlung Anfang April 2019 stehen

Verwaltungsratspräsident Peter Schaub und CEO Daniel Ducrey an der

strategischen bzw. operativen Spitze von Mobimo. Im ersten Halbjahr 2019

sind Georges Theiler und Peter Barandun sowie Thomas Stauber aus dem

Verwaltungsrat bzw. aus der Geschäftsleitung ausgeschieden. Im April 2019

wurde der langjährige CEO Christoph Caviezel von den Aktionärinnen und

Aktionären in den Verwaltungsrat gewählt. Ebenfalls im Frühjahr übergab der

Mitgründer und Geschäftsführer der BSS&M Real Estate AG, Danilo Menegotto,

die Verantwortung für das Unternehmen an seinen Nachfolger Patrick Felber.

Der Verwaltungsrat dankt den genannten Personen herzlich für ihr

erfolgreiches Wirken für Mobimo. Die Geschäftsleitung von Mobimo wurde per

1. August 2019 um den langjährigen Leiter Bewirtschaftung, Christoph Egli,

ergänzt. Mobimo trägt damit der Bedeutung einer kundenorientierten und

effizienten Bewirtschaftung des auf knapp CHF 3,2 Mrd. angewachsenen

Portfolios Rechnung.

Ausblick

Die Stimmung im Schweizer Immobilienmarkt bleibt positiv. Die

wirtschaftlichen Aussichten sind grundsätzlich gut und die Zinsen

unverändert rekordtief. In den urbanen Zentren der Schweiz bleibt die

Nachfrage nach Wohnraum hoch. Auch kommerzielle Flächen zu vernünftigen

Preisen werden schnell absorbiert, wie das Beispiel der Seehallen Horgen

zeigt. Auf dem Transaktionsmarkt ist nach wie vor viel Dynamik auszumachen.

Vor diesem Hintergrund sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von

Mobimo überzeugt, dass das Unternehmen mit seinem Portfolio und seiner

Pipeline gut aufgestellt ist. Mobimo legt den Schwerpunkt in den kommenden

Monaten auf den sicheren Abschluss der grossen Projekte wie beispielsweise

des Mattenhofs und auf deren reibungslosen Übergang in das Portfolio. Mit

einer kundenorientierten Bewirtschaftung der Liegenschaften im Portfolio und

viel Schub in der Vermarktung neuer Projekte soll die Leerstandsquote auf

tiefem Niveau bleiben. Mobimo wird auch die Digitalisierung auf allen Ebenen

des Unternehmens und insbesondere im Kontakt mit den Mieterinnen und Mietern

weiter vorantreiben, um so eine kontinuierliche Steigerung der Effizienz und

der Servicequalität zu erreichen.

Ausführliche Berichterstattung:

Den Bericht zum Halbjahr 2019 finden Sie auf https://www.mobimo.ch/de

Heute um 10.00 Uhr findet eine Telefonkonferenz auf Deutsch mit CEO

Daniel Ducrey und CFO Manuel Itten statt.

Einwahldaten: +41 44 580 72 69 | Konferenz-ID: 5848055

Teilnehmende der Telefonkonferenz können unter folgendem Link die

Präsentation abrufen:

(ohne Audiosignal): https://webcasts.eqs.com/mobimo20190802de/no-audio

Die Telefonkonferenz kann auch live als Webcast mit Audiosignal und

Präsentation verfolgt werden: https://webcasts.eqs.com/mobimo20190802de

Heute um 14.00 Uhr findet eine Telefonkonferenz auf Englisch mit CEO

Daniel Ducrey und CFO Manuel Itten statt.

Einwahldaten: +41 44 580 10 22 | Konferenz-ID: 3647890

Teilnehmende der Telefonkonferenz können unter folgendem Link die

Präsentation abrufen:

(ohne Audiosignal): https://webcasts.eqs.com/mobimo20190802en/no-audio

Die Telefonkonferenz kann auch live als Webcast mit Audiosignal verfolgt

werden: https://webcasts.eqs.com/mobimo20190802en

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Mobimo Holding AG

Daniel Ducrey, CEO

Manuel Itten, CFO

+41 44 397 11 86

ir@mobimo.ch

www.mobimo.ch

Über Mobimo:

Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an

der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert

von knapp CHF 3,2 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden

Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und

Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der

Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet

Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der

vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio

und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das

eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,7 Mrd. Mobimo verfügt über ein

solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet

ihren Aktionären eine attraktive Rendite.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

850237 02.08.2019 CET/CEST

°