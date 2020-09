DGAP-News: Mobiles kontaktloses Bezahlen für den osteuropäischen Markt: Netcetera lanciert digitale Brieftasche für Halkbank (deutsch)

Mobiles kontaktloses Bezahlen für den osteuropäischen Markt: Netcetera lanciert digitale Brieftasche für Halkbank

17.09.2020 / 09:53

Zürich, 17. September 2020

Die Schweizer Softwarefirma Netcetera, Marktführerin für 3-D Secure und

digitale Zahlungslösungen, öffnet das mobile kontaktlose Bezahlen für den

osteuropäischen Markt mit ihrer Wallet-Implementation für die Halkbank in

Nordmazedonien - das viertgrösste Finanzinstitut in dieser Region.



Die

Digitalisierung von Debit- und Kreditkarten ist ein wichtiger Schritt, um

die digitale Transformation des Bankwesens in Südosteuropa voranzutreiben.

Digitales Bezahlen ist überall: In Webshops, in Apps und an der Kasse mit

dem Smartphone. Das Bezahlen mit dem Smartphone und kontaktlos anstatt mit

Bargeld wird gerade in Zeiten von COVID-19 immer wichtiger. Wallets auf

mobilen Geräten werden zur Hauptschnittstelle der Banken mit dem Verbraucher

und sie bieten kontaktloses Bezahlen mit Debit- und Kreditkarten am POS,

ohne berühren des Terminals.

Netceteras Implementation des digitalen Wallets für die Halkbank ist die

erste in Nordmazedonien, welche die Consumer Device Cardholder Verification

Method (CDCVM) anwendet. Das bedeutet, dass sich die Karteninhaber auf ihrem

Gerät mit biometrischen Methoden authentifizieren können, ohne am

POS-Terminal eine PIN eingeben zu müssen. «Als eine der ersten Banken, die

in Nordmazedonien ein Wallet lanciert hat, entwickeln wir zusammen mit

Netcetera den Markt wirklich weiter. Netcetera ermöglicht es uns, unseren

Kunden sichere, einfachere und schnellere digitale Zahlungen anzubieten -

ohne Bargeld, eine Kreditkarte oder gar ein Terminal berühren zu müssen.

Dies ist in der Tat ein grosser Schritt in der digitalen Transformation des

Bankwesens in der Region», sagt Atila Selim, Head of Alternative

Distribution Channels Marketing bei der Halkbank.

Die digitale Brieftasche von Halkbank basiert auf Netceteras

White-Label-Wallet aus der ToPay-Produktsuite von Netcetera. Das Wallet

eröffnet dem nordmazedonischen Markt das mobile kontaktlose Bezahlen und

bietet dem Benutzer ein Onboarding basierend auf Bankdaten. Mit diesem

benutzerfreundlichen Wallet kann die Halkbank ihren Kunden neue und wichtige

Funktionen für digitales Bezahlen anbieten. Dazu gehören z.B. das Auflisten

von Transaktionen, Transaktionsdetails oder die Digitalisierung und

Verwaltung von Kredit- und Debitkarten über Tokenisierungsdienste von

Mastercard (MDES) und VISA (VTS).

Petre Bozhikov, bei Netcetera verantwortlich für den Verkauf und das

Business Development von Secure Digital Payment in Südosteuropa, sagt:

«Unser Scheme-zertifiziertes Wallet unterstützt eine starke

Kundenauthentifizierung (SCA), so dass Halkbank Richtlinien wie PSD2

einhalten kann, ohne irgendwelche Zertifizierungen durchlaufen zu müssen.

Mit der kontaktlosen Zahlungsfunktion und den biometrischen

Authentifizierungsmethoden haben wir die Halkbank an die Spitze des

digitalen Payment-Marktes gebracht.»

Medienkontakt

Netcetera

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden

IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure

Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen

und Versicherungen. Mehr als 2.000 Banken und Issuer, und 60'000 Händler

setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D

Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte

Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über

die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination

neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für

Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen

Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit

650 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit weiteren Standorten

in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Weitere Informationen: netcetera.com

Über Halkbank AD Skopje

HALKBANK ist eine der größten und stärksten Marken auf dem mazedonischen

Finanzmarkt. Als die am schnellsten wachsende Bank auf dem Markt bedeutet

Halkbank AD Skopje heute auch: Die viertgrößte Bank auf dem Markt in Bezug

auf Aktiva und Gewinn; Präsenz im ganzen Land und Kundenservice durch ein

breites Filialnetz, das 43 Zweigstellen umfasst; Beschäftigung von über 590

Mitarbeitern; breites Geldautomatennetz mit 133 Geldautomaten; ein Netz von

über 7.000 POS-Terminals, die zahlreichen Handelspartnern zur Verfügung

stehen; Bedienung Tausender Bürger sowie kleiner, mittlerer und großer

Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen; führend im Angebot

personalisierter Bankdienstleistungen sowie bei der Einführung neuer

Technologien und der Bereitstellung eines schnellen Service durch eine hoch

entwickelte, moderne Plattform für alternative Kanäle. Die Halkbank ist ein

sozial verantwortliches Unternehmen, das sich der Förderung des Gemeinwohls

von Menschen, Natur, Umwelt, Kultur und Sport verschrieben hat.

Weitere Informationen: halkbank.mk

