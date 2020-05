DGAP-News: Mitarbeiter und ENCAVIS AG unterstützen mit einer Spende die Hamburger Obdachlosenhilfe 'Alimaus' (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Mitarbeiter und ENCAVIS AG unterstützen mit einer Spende die Hamburger Obdachlosenhilfe 'Alimaus'

^

DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Kooperation

Mitarbeiter und ENCAVIS AG unterstützen mit einer Spende die Hamburger

Obdachlosenhilfe 'Alimaus'

05.05.2020 / 07:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

Mitarbeiter und Unternehmen der ENCAVIS AG helfen mit einer Spende an die

Obdachlosenhilfe "Alimaus" denen, die es in der Corona-Krise am dringendsten

benötigen

Hamburg, 5. Mai 2020 - Mitarbeiter und Unternehmensleitung des Hamburger

ENCAVIS-Konzern spendeten gemeinsam 4.200 Euro und übergaben den

symbolischen Scheck der Obdachlosenhilfe "Alimaus" am Nobistor in

Hamburg-Altona.

ENCAVIS ist wie kaum ein anderes Unternehmen nur sehr gering von der

Corona-Krise beeinträchtigt. Fast alle Arbeitsprozesse laufen einwandfrei

und alle Mitarbeiter können sich sehr glücklich schätzen, von zuhause aus

und in vollem Maß arbeiten zu können.

Gerade jetzt finden wir es besonders wichtig, Solidarität zu zeigen und all

jenen Menschen zu helfen, die es weniger gut getroffen haben und unsere

Hilfe benötigen. Wir haben uns dazu entschieden, eine Hilfsorganisation in

Form einer Geldspende zu unterstützen. Einen ganz besonderen Dank an unsere

engagierten Mitarbeiter, die den Anreiz dazu gegeben haben.

Gemeinsam sagen wir der Obdachlosenhilfe "Alimaus", ein Projekt des

Hilfsvereins St. Ansgar e.V., DANKE! "Alimaus", das sind 200 ehrenamtliche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Herz, Verstand und etwas Zeit! Eine

Anlaufstelle für Obdachlose in der Nähe unseres Büros am Nobistor in

Hamburg-Altona, die seit mehr als 20 Jahren zahlreiche Projekte aufgebaut

haben und täglich eine Anlaufstelle für viele Bedürftige am Rande unserer

Gesellschaft sind.

+ Tägliche Ausgabe von Lunchpaketen und warmen Essen an der Tagesstätte am

Nobistor sowie über den sogenannten "Kältebus"

+ Unterbringung von Obdachlosen in Hotels in Zusammenarbeit mit einer

Diakonie

+ "Nobis Bene" medizinische und sanitäre Hilfe für Bedürftige

+ Mobile Akutsprechstunde im Gesundheitsmobil für nicht versicherte Menschen

+ Kleiderkammer "Don Alfonso" kostenfreie Abgabe gebrauchter Kleidung

+ "Metanoite - Du darfst Dein Ändern leben!" Seelsorge für Obdachlose

Bitte machen Sie sich Ihr eigenes Bild von dem engagierten Zupacken unter:

https://www.alimaus.de/docs/153014/home.aspx und

https://www.alimaus.de/docs/154328/Alimausflyer2017_web.pdf

[IMAGE]

Übergabe des Spendenschecks der ENCAVIS AG an die Obdachlosenhilfe "Alimaus"

vor dem markanten roten finnischen Blockhaus am Nobistor 42 in HH-Altona,

v.l.n.r.: Vertreter von "Alimaus" Frau Hartkopf & Herr Freund; Mario

Schirru, Executive Vice President Operations/IT der ENCAVIS AG // Foto: Jana

Walther, Investor Relations & Public Relations ENCAVIS AG

Über ENCAVIS:

Die ENCAVIS AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im

SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren

Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt

und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern

Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften

stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder

langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Innerhalb des ENCAVIS-Konzerns ist

die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen

Investoren spezialisiert.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von der

ISS-oekom, einer der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen,

mit dem ISS-oekom Prime-Label bewertet.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

ENCAVIS AG

Jörg Peters

Leiter Investor Relations & Public Relations

------------------------------------------------------------

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Fon: + 49 40 37 85 62-242

Fax: + 49 40 37 85 62-129

e-mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com

Twitter: https://twitter.com/encavis

---------------------------------------------------------------------------

05.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ENCAVIS AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@encavis.com

Internet: www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1035615

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1035615 05.05.2020

°