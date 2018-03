DGAP-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Dr. Hans-Georg Eils geht in den Ruhestand (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Mineralbrunnen Überkingen":

13.03.2018 / 16:00

Dr. Hans-Georg Eils, Geschäftsführer der Karlsberg International

Getränkemanagement GmbH, wird zum 31. Juli 2018 in den Ruhestand gehen.

Neben Martin Adam, CFO der Karlsberg Holding GmbH, übernehmen dann die

Geschäftsführung, Andreas Gaupp, Geschäftsführer der Mineralbrunnen Teinach

GmbH und Mineralbrunnen Krumbach GmbH, sowie Gerd Gründahl, Geschäftsführer

der Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH.

Bad Teinach-Zavelstein, 13. März 2018 - Dr. Hans-Georg Eils hat den

Karlsberg Verbund mehr als zehn Jahre durch seine große Erfahrung und sein

innovatives Denken im Bereich Technik und Qualität erfolgreich mitgestaltet.

Als Geschäftsleiter Technik war er 2007 in die Karlsberg Brauerei GmbH

eingetreten. 2009 übernahm er die Geschäftsführung Technik der Karlsberg

Brauerei GmbH und wurde anschließend Mitglied im Board des Unternehmens mit

der Gesamtverantwortung für den Bereich Technik im Karlsberg Verbund.

Seit 2016 vertritt Dr. Hans-Georg Eils als Geschäftsführer der Karlsberg

International Getränkemanagement GmbH auch die Mineralbrunnen

Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035).

"Dr. Hans-Georg Eils hat den Karlsberg Verbund, auch über den Bereich

Technik hinaus, maßgeblich weiterentwickelt und durch seine Persönlichkeit

sowie Kompetenz die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens

entscheidend mitgeprägt. Ich bin Herrn Dr. Eils für seine Leistung und

seinen Einsatz zu großem Dank verpflichtet", so Christian Weber,

Generalbevollmächtigter der Karlsberg Brauerei KG Weber.

Über die Karlsberg International Getränkemanagement GmbH

Nach dem im Februar 2016 rechtlich vollzogenen Formwechsel der

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG in die Rechtsform der

Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) obliegt die Geschäftsführung und

Vertretung des börsennotierten Konzerns der Karlsberg International

Getränkemanagement GmbH mit Sitz in Homburg (Saarpfalz). Leitungsfunktion,

strategische Führung sowie die zentrale Verwaltung- und Managementfunktionen

werden von ihr als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin)

ausgeübt.

Über die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA

Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der

Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen

im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad

Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken

in Süddeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen

Gastronomie- und Spezialitätenmarken (afri, Bluna, Niehoffs Vaihinger,

Klindworth u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im

gehobenen Preissegment ein umfassendes Marken- und Produktportfolio in den

Bereichen Mineralwasser, Heilwasser, Erfrischungsgetränke und Fruchtsäfte

an. Mit rund 430 Mitarbeitern wurde im Geschäftsjahr 2016 ein Konzernumsatz

von 139,8 Mio. EUR erwirtschaftet. Weitere Informationen unter

www.mineralbrunnen-kgaa.de.

Kontakt

Public Relations

Petra Huffer

T : +49 (0)6841 105-803

Finanz- und Wirtschaftspresse

Nicole Gotter

T : +49 (0)7053 9262-62

E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA

Badstraße 41

75385 Bad Teinach-Zavelstein

Deutschland

Telefon: 07053 - 9262 0

Fax: 07053 - 9262 67

E-Mail: nicole.gotter@minag.de

Internet: www.mineralbrunnen-kgaa.de

ISIN: DE0006614001, DE0006614035

WKN: 661400, 661403

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart

(Freiverkehr Plus)

663403 13.03.2018

