DGAP-News: Minaya Capital AG: Minaya Capital AG erwirbt Minderheitsbeteiligung an Paedi Protect AG (deutsch)

Corporate News

Minaya Capital AG erwirbt Minderheitsbeteiligung an Paedi Protect AG

München, 15. Februar 2017 - Die Minaya Capital AG hat zum 15. Februar 2017 eine Minderheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG erworben. Die Paedi Protect AG mit Sitz in Marburg ist im Bereich der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung medizinischer Hautpflegeprodukte tätig. Dabei konzentriert sich das Unternehmen vorrangig auf das Geschäftsfeld Hautpflege für Kinder und Babys.

PAEDIPROTECT zeichnet sich dadurch aus, dass sie in ihren Produkten auf Inhaltsstoffe verzichtet, die ein Allergiepotenzial besitzen. Außerdem wird bei der Entwicklung auf die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse geachtet, um somit eine Hautpflege zu entwickeln, die für jeden Hauttyp gut verträglich ist. Des Weiteren hat die Paedi Protect AG neue, sehr gute Vertriebskanäle sowie innovative Wege im Marketingbereich.

Die Produkte der Paedi Protect AG werden zu 100 % im deutschsprachigen Raum entwickelt, hergestellt und abgefüllt.

Über die Paedi Protect AG:

Die in Marburg ansässige Paedi Protect AG, gegründet im Juli 2013, fokussiert sich auf das Geschäftsfeld medizinische Hautpflege für Babys und Kinder. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von medizinischen Hautpflegeprodukten. Abgeschlossen ist die Entwicklung einer neuartigen Wind- und Wettercreme mit Lichtschutzfaktor 15 als Basis für die medizinische Hautpflege im Herbst, Winter und Frühjahr. Die Entwicklung ist im 2. Quartal 2014 abgeschlossen worden und seit dem 3. Quartal 2014 ist die PAEDIPROTECT Wind- und Wettercreme in der Apotheke erhältlich. Seit 2017 ist auch die Gebirgssonnencreme erhältlich. Die Meeressonnencreme sowie Alpincreme befinden sich bereits in der Entwicklung.

Über die Minaya Capital AG:

Die Minaya Capital AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich an Unternehmen des Small- und Mid-Cap Bereichs primär im deutschsprachigen Raum beteiligt. Dabei bevorzugt die Minaya Capital AG insbesondere solche Unternehmen, die zukünftig große Ertragssteigerungspotentiale bieten.

Die Minaya Capital ist seit Dezember 2012 im Primärmarkt der Börse Düsseldorf gelistet (ISIN: DE000A0LAF5 | WKN: A0LA2F | Börsenkürzel: M7C). Mehr Informationen zur Minaya Capital AG erhalten Sie unter http:// www.minaya-capital.de.

Kontakt Minaya Capital AG:

Jean-Pierre Ortner (Vorstand) Baierbrunner Str. 3 81379 München Tel: +49 (0)89 921 315 550 Fax: +49 (0)89 921 315 551 E-Mail: info@minaya.de Web: http://www.minaya-capital.de

ISIN: DE000A0LAF5 | WKN: A0LA2F | Börsenkürzel: M7C

Sprache: Deutsch Unternehmen: Minaya Capital AG Baierbrunner Str. 3 81379 München Deutschland

