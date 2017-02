DGAP-News: Millennial Lithium Millennial vergrößert Grundbesitz in Argentinien um 15.857 Hektar auf großes Lithium-Soleprojekt im Pocitos Salar, Provinz Salta .: (deutsch)

Millennial Lithium Millennial vergrößert Grundbesitz in Argentinien um 15.857 Hektar auf großes Lithium-Soleprojekt im Pocitos Salar, Provinz Salta .



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Millennial vergrößert Grundbesitz in Argentinien um 15.857 Hektar auf großes Lithium-Soleprojekt im Pocitos Salar, Provinz Salta

Millennial Lithium Corp. (TSX.V: ML) ("Millennial" oder das "Unternehmen") hat eine Option zum Erwerb einer 100-%-Beteiligung an aussichtsreichen Förderkonzessionen für Lithioumsole mit einer Fläche von über 15.857 Hektar (39.183 Acres) auf dem Pocitos Salar in der Provinz Salta, Argentinien, erworben. Pocitos West grenzt an das von Pure Energy Minerals Ltd. kürzlich erworbene Landpaket an Die Liegenschaften befinden sich im argentinischen Teil des südamerikanischen "Lithiumdreiecks" nahe anderer bekannter Lithiumressourcen einschließlich dem Rincon-Projekt 32 km nördlich und dem Projekt Sal De Vida 90 km südlich.

Das Projekt Pocitos West ist 160 km von Salta entfernt, direkt über den Salta Provincial Highway 17 erreichbar.und circa 40km in westlicher Richtung entfernt des Flagship Projekts Pastos Grandes wo vor kurzem stattgefundene Bohrungen signifikante Lithiumgehalte ab der Oberfläche bis in tiefen von 400 Metern entdeckt haben. Es besteht Zugang zu hochwertiger regionaler Infrastruktur und Infrastruktur vor Ort, einschließlich Straßen, Eisenbahn und Stromerzeugung, was die Projektentwicklung erleichtern wird.

Millennial Lithium hat mit dem Verkäufer eine verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, die die wesentlichen Bedingungen und Konditionen der Option definiert und eine nicht rückzahlbare Anzahlung von 100,000 USD beinhaltet (die Anzahlung). Nach Genehmigung der TSX Venture Exchange wird das Unternehmen weitere 150.000 USD (erste Zahlung) zahlen.

Die vollständige Ausübung der Option über drei Jahre nach Abschluss wird eine Zahlung von 4,5 Mio. USD zur Folge haben (inklusive Anzahlung und erste Zahlung) sowie (i) 250.000 USD sechs Monate nach der Vereinbarung; (ii) $500.000 USD 12 Monate nach der Vereinbarung; (iii) 500.000 USD 18 Monate nach der Vereinbarung; (iv) 500.000 USD 24 Monate nach der Vereinbarung; (v) 500.000 USD 30 Monate nach der Vereinbarung; und (vi) 2.000.000 USD nach der Vereinbarung.

Nach den vollständigen Zahlungen werden die Liegenschaften Pocitos West zu 100% an Millennial Lithium übertragen.

Das 60 km lange Becken des Pocitos Salar wurde bereits im Jahre 1979 von der argentinischen Behörde, Direccion General de Fabricaciones Militares (DGFM) durch 12 kurze Bohrungen überprüft. Das signifikanteste Ergebnis dieses historischen Arbeitsprogramms schließt eine kurze Bohrung ein, die durchschnittlich 417 ppm Lithium und 15.300 ppm Kalium enthielt. Die Ergebnisse dieser Bohrungen und die Probennahme können nicht gemäß der heute gültigen Explorationsstandards des National Instrument 430101 bestätigt werden.

2010 gab Li3 Energy Inc. die Ergebnisse von 46 Soleproben bekannt, die knapp unter Oberfläche des Salars entnommen wurden. Die Soleproben hatten Lithiumgehalte zwischen 300 und 600 ppm. Diese Proben wurden unmittelbar östlich der Liegenschaft Pocitos West entnommen. Zuvor getätigte geophysische Studien, von Li3 Energy Inc. in Auftrag gegeben bestätigen, dass Pocitos Basin indem Proben ein bis zu ca. 500 Meter tiefes Brine- Target entdeckt haben, welches sich in westlicher Richtung von Pocitos West erstreckt.

Das Abkommen wird der Genehmigung der TSX Venture Exchange unterliegen. Da einer der Verkäufer der Pocitos West Grundflächen unter eine "non-arm's length party" Transaktion des Unternehmens fällt, wird die Vereinbarung als nachprüfbare Transaktion behandelt. Diese Vereinbarung ist keine "related party transaction" wie im MI 61-101 definiert.

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, VP Entwicklung und Exploration des Unternehmens sowie gemäß des National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person, geprüft.

Für weitere Informationen über Millennial Lithium Corp. kontaktieren Sie bitte Investor Relations unter (604) 662-8184 oder E-mail info@millenniallithium.com.

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

"Graham Harris" Chairman, Director

Millennial Lithium Corp. Suite 2000 - 1177 West Hastings Street Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: 604-662-8184 Fax: 604-602-1606 www.millenniallithium.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

