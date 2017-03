DGAP-News: Millennial Lithium Corp.: Millennial Lithium beginnt NI 43-101 konforme Ressourcenbestimmung auf Pastos Grandes und geophysikalische Arbeiten auf Cauchari East (deutsch)

Millennial Lithium Corp.



14. März 2017 - Millennial Lithium Corp. (TSX.V: ML) ("Millennial" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Montgomery & Associates Inc. mit der Anfertigung eines NI 43-101 konformen Berichts zur Abschätzung des Ressourcenpotenzials auf dem Projekt Pastos Grandes beauftragt wurden. Das Projekt Pastos Grandes umfasst über 6.000 Hektar des Salars Pastos Grandes, der 231km von der Stadt Salta entfernt ist.

Ein Budgetvorschlag wurde vorgelegt und er ist beachtlich niedriger als früher vorgestellt. Basierend auf dem jüngst abgeschlossenen Bohrprogramm werden niedrigere Bohrkosten erwartet. Montgomery & Associates haben ebenfalls festgestellt, dass zur Erstellung einer NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung weniger Bohrungen benötigt werden, als ursprünglich erwartet.

Zusätzlich zur Betreuung der laufenden Arbeiten in Argentinien hat das Management eine Reise durch Japan, Honkong, China und Thailand abgeschlossen, wo es einer Anzahl strategischer Partner und/oder Endverbraucher vorgestellt wurde. Obwohl diese Verhandlungen in einem sehr frühen Stadium sind, wurden mit mehreren Parteien Geheimhaltungsvereinbarungen (Non-Disclosure Agreement, NDA) geschlossen.

"Obwohl es keine Gewissheit gibt, dass endgültige Abkommen aus den 5 NDAs hervorgehen werden, die bis dato unterzeichnet wurden, so ist es ermutigend, das große Interesse bei potenziellen strategischen Partnern und Endverbrauchern während dieser frühen Entwicklungsphase zu sehen. Millennial freut sich auf den Abschluss einer NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung und führt weitere Gespräche mit diesen Gruppen. Wir schätzen die signifikanten Kosteneinsparungen, die Montgomery & Associates identifiziert hat," berichtet Graham Harris.

Cauchari East

Millennial berichtet ebenfalls, dass das Unternehmen mit einem bodengestützten geophysikalischen Programm auf seinem Projekt Caucari East begonnen hat. Das Projekt liegt in der argentinischen Provinz Jujuy. Cauchari East bedeckt ein 2.990 Hektar großes Gebiet an der Ostseite des Salars Cauchari-Olaroz, der an Orocobres produzierendes Projekt Salar de Olaroz und Lithium Americas Corp's. Projekt Cauchari-Olaroz grenzt.

Das geophysikalische Programm setzt sich aus einer VES-Erkundung (Vertical Electrical Soundings, Vertikale Elektrische Sondierung) zusammen, die sieben Profile umfasst: 4 auf dem nördlichen Block und drei in der südlichen Einheit. Das Verfahren eignet sich für den Nachweis von Schichtungen in Böden, der Grundgebirgsobergrenze, des Grundwasserspiegels und von Salzwasserzuflüssen. Die letzten zwei Anwendungen werden besonders für die Identifizierung unterirdischer Solevorkommen und der oberflächennahen Sole-Süßwasser-Grenzfläche auf Cauchari East eingesetzt.

Historische Schwerkraft- und Magneto-Tellurik-Erkundungen im Süden der Liegenschaft, die im Orocobre Technical Report (technischer Bericht) bekannt gegeben werden und VES-Erkundungsergebnisse im Norden der Liegenschaft, wie von Lithium Americas berichtet, deuten an, dass sich die Sole führenden Schichten bis unter das Projekt Cauchari East erstrecken.

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG., COO des Unternehmens sowie gemäß des National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person, geprüft.

Über Montgomery & Associates Inc.

Montgomery & Associates hat eine lange Geschichte von Partnerschaften mit Kunden, um sich mit ihren entwickelnden Herausforderungen zu befassen. Unsere treue Kundenbasis schließt Kommunen, private Wasserversorger, staatliche Stellen, Bergbaugesellschaften, Unternehmen und Stammesgruppen ein, die hochmoderne technische Innovation in Verbindung mit einem soliden praktischen Verständnis der Grundwasserforschung erwarten. Wir beschäftigen eine talentierte Gruppe von Experten in unseren Büros in den USA und Südamerika, die sich auf Hydrologie, Geologie, Bodenkunde, strategische und regulatorische Angelegenheiten, Grundwassermodellierung, GIS-Analysen und 3D-Visualisierung, Datenbankverwaltung sowie Instrumentation und Monitoring spezialisieren. Die meisten unserer Mitarbeiter besitzen über 20 Jahre Berufserfahrung; beinahe alle haben einen Master-Abschluss oder einen Doktortitel zusammen mit einer oder mehreren Berufszulassungen. Die M&A-Mitarbeiter halten oft Vorträge auf Konferenzen, beteiligen sich an Berufsorganisationen und sind in Beratungsgremien tätig.

