DGAP-News: Millennial Lithium Corp.: Millennial Lithium beginnt mit Bohrarbeiten und Pumptests auf Pastos Grandes und schließt Finanzierung für Erlös von 5.937.500 CAD (deutsch)

27. März 2017

Millennial Lithium beginnt mit Bohrarbeiten und Pumptests auf Pastos Grandes und schließt Finanzierung für Erlös von 5.937.500 CAD

Millennial Lithium Corp. (TSX.V: ML) ("Millennial" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Privatplatzierung von 4.750.000 Einheiten zu 1,25 CAD pro Einheit für einen Erlös von 5.937.500 CAD geschlossen hat. Jede Einheit setzte sich zusammen aus einer Stammaktie und einem halben Aktienbezugsschein (eine "Einheit"). Jeder ganze Aktienbezugsschein (ein "Aktienbezugsschein") ist über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Abschluss zu einem Preis von 1,50 CAD ausübbar.

Die Einheiten und etwaige Stammaktien des Unternehmens, die bei Ausübung der Aktienbezugsscheine ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltezeit, die am 24. Juli 2017 endet.

Provisionen von 6% in bar und 6% in Aktienbezugsscheinen wurden in Verbindung mit einem Teil der Finanzierung gezahlt. Dies führte zu einer Zahlung von 86.581 CAD in bar und Ausgabe von 69.264 Aktienbezugsscheinen. Alle in Verbindung mit der Zahlung von Provisionen ausgegebenen Aktienbezugsscheine haben die gleichen Bedingungen und Konditionen wie die als Teil der Einheiten ausgegebenen Aktienbezugsscheine.

Alle in Verbindung mit der Zahlung der Provisionen ausgegebenen Aktienbezugsscheine unterliegen einer viermonatigen Haltezeit, die am 24. Juli 2017 endet.

Die Erlöse der Finanzierung werden zur Durchführung der NI 43-101 konformen Ressourcenbohrungen und als allgemeines Arbeitskapital verwendet. Die Privatplatzierung unterliegt nicht der Zustimmung der Aktionäre und der Bewertungsvorschriften gemäß MI 61-101 und Exchange Policy 5.9.

Pastos Grandes NI 43-101 konforme Bohrungen der Phase kurz vor dem Beginn

Am 25. Januar berichtete Millennial günstige Ergebnisse des Phase-I-Bohrprogramms 2016 auf Pastos Grandes. Die Bohrarbeiten und Pumptests werden nach Ende der lokalen Sommerregenzeit in Kürze wieder aufgenommen. Das Ziel der aktuellen Phase-II-Bohrkampagne ist die Anfertigung einer mit NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung.

Am 14. März 2017 beauftragte Millennials argentinische Tochtergesellschaft, Proyectos Pastos Grandes, Montgomery & Associates, eine in den USA ansässige Hydrologieberatungsfirma, mit der Unterstützung des Bohrprogramms und der Pumptests während dieser Projektphase.

Montgomery & Associates hat ein Programm entworfen, das 11 zusätzliche Bohrstellen zur Ressourcenabgrenzung einschließt. Die aktuellen Bohrstellen und Entnahmeorte für das Analysenprogramm basieren auf einer Anordnung räumlich und geologisch ausgerichteter Polygone, die zur Abgrenzung von Bereichen und Volumina für Soleressourcen verwendet wurden. Die Bohrungen werden je nach Bohrverhältnissen und Solegehalt bis in eine Tiefe von 400m oder tiefer niedergebracht. Die Datensammlung wird die Lithologie, geophysikalische Untersuchungen im Bohrloch, Porositätsbeschreibungen und tiefenspezifische geochemische Probennahmen einschließen. Das Sammeln von Soleproben wird mittels Drive-Point- und Packer-Verfahren sowie eines hydraulischen Double-Packer-Systems für zusätzliche Präzision erfolgen.

Alle Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung werden als in Form von Grundwassermessstellen fertiggestellt. An ausgewählten Stellen wird mit größeren Bohrdurchmessern gearbeitet, die für die Konstruktion von Förderbrunnen, erste Pumptests und für eine NI 43-101 Ressourceneinhaltung geeignet sind. Vorprüfungen und variable Förderratentests werden zur Bestimmung der optimalen Pumpraten verwendet, gefolgt von einem 72stündigen Dauerpumptest und einer 72stündigen Erholungsphase. Absenkhöhe und Soleparameter werden zur Abschätzung der nachhaltigen Pumpraten und Gegebenheiten gemessen. Ausgewählte Brunnen werden in einem späteren Stadium des Programms für längerfristige Nachhaltigkeitstests verwendet.

Ein geophysikalisches Programm wird zur Bestätigung der Kontinuität zwischen den Bohrungen und der Hydrogeologie durchgeführt werden.

Graham Harris, Chairman, sagte: "Wir möchten uns bei allen bedanken, die an der jüngsten überzeichneten Privatplatzierung teilgenommen haben. Das gesamte Millennial-Team hält unverändert daran fest, unsere beschleunigte Vorgehensweise auf Pastos Grandes durchzuführen."

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG., COO des Unternehmens sowie gemäß des National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person, geprüft.

Für weitere Informationen über Millennial Lithium Corp. kontaktieren Sie bitte Investor Relations unter (604) 662-8184 oder E-mail info@millenniallithium.com.

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

"Graham Harris" Chairman, Director

Millennial Lithium Corp. Suite 2000 - 1177 West Hastings Street Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: 604-662-8184 Fax: 604-602-1606 www.millenniallithium.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

27.03.2017

