DGAP-News: Metallic Minerals Corp. meldet Modellierungsergebnisse von Lagerstätte Formo und erste Explorationsfortschritte auf ihrem Silber Projekt Keno im Yukon Territory (deutsch)

Metallic Minerals Corp.



meldet Modellierungsergebnisse von Lagerstätte Formo und erste Explorationsfortschritte auf ihrem Silber Projekt Keno im Yukon Territory

^

DGAP-News: Metallic Minerals Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research

Update

Metallic Minerals Corp. meldet Modellierungsergebnisse von Lagerstätte Formo

und erste Explorationsfortschritte auf ihrem Silber Projekt Keno im Yukon

Territory

16.07.2018 / 19:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Vancouver, British Columbia. 16. Juli 2018 - Metallic Minerals Corp. (TSX

Venture: MMG) (US OTC: MMNGF) ("Metallic" oder "das Unternehmen") gibt ein

Explorations-Update über den Fortschritt ihres laufenden Bohrprogramms auf

dem Silberprojekt Keno des Unternehmens und berichtet die Ergebnisse der

Zusammenstellung der historischen Daten und der geologischen

Modellierungsarbeiten auf ihrer vor Kurzem erworbenen Liegenschaft Formo.

Update Bohrprogramm 2018

Aufbauend auf den erfolgreichen Explorations- und Bohrkampagnen im Jahr 2017

begannen die Explorationsaktivitäten auf dem Silberprojekt Keno im Juni

2018. Die erste Phase der Testbohrungen auf dem Ziel Gold Hill im Gebiet

Keno Summit wurde erfolgreich abgeschlossen. Dort haben vier erste

Kernbohrungen die Ausdehnung der Zielstrukturen in Fallrichtung der

hochgradigen übertägigen Schürfgrabenergebnisse erfolgreich überprüft. Die

Bohrkernproben wurden ins Labor zur Analyse geschickt und die Ergebnisse

werden in den kommenden Wochen erwartet.

Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung sind zurzeit auf dem in der Nähe

liegenden Ziel Caribou im Laufen. Dort wurden im Anschluss an die sehr

hochgradigen Bohrergebnisse aus dem Jahr 2017 die Step-out-Bohrungen zur

Erweiterung der bekannten Tiefe und des Streichens der Vererzung konzipiert.

Die Bohrungen auf Homestake gefolgt von Formo werden nach Abschluss der

Arbeiten auf Caribou beginnen.

Zusätzlich zu den Bohrungen auf Gold Hill, Formo, Caribou und Homestake

plant das Unternehmen die Durchführung der ersten Phase von Testbohrungen

auf weiteren fortgeschrittenen übertägigen Zielen, die hochgradige Gehalte

in den übertägigen Proben lieferten, aber bisher nicht bebohrt wurden. Die

Arbeiten an weiteren 20 Zielgebieten, die sich in einer Frühphase befinden,

werden geochemische und geophysikalische Ziele mit der Zielsetzung näher

untersuchen, einige dieser Ziele im Jahr 2019 zur ersten Phase der

Testbohrungen zu avancieren.

Ergebnisse der Modellierung auf Formo und für 2018 geplante Bohrungen

Metallic Minerals erwarb die fortgeschrittene Liegenschaft Formo, die die

historische Mine Formo (ebenfalls als die Mine Yukeno bekannt) im Herbst des

Jahres 2017. Seit der Akquisition haben sich die Arbeiten auf die

Zusammenstellung der historischen untertägigen Probennahmen, das Anlegen von

Schurfgräben und Bohrdaten konzentriert, um ein geologisches 3D-Modell der

bekannten hochgradigen Silber-Blei-Zink-Gänge auf der Liegenschaft

entwickeln. Die Modellierungsergebnisse werden verwendet, um die

Explorationsarbeiten im Jahr 2018 anzuleiten, die dazu bestimmt sind, die

historischen Daten zu bestätigen und das Potenzial zur Ausdehnung der

Vererzung zur Tiefe und im Streichen zu testen.

Die Lagerstätte Formo wurde zuerst im Jahre 1921 entdeckt. Die vorkommenden

hochgradigen Gangstrukturen wurden zu unterschiedlichen Zeiten seit 1930 im

Tagebau und Untertagebau abgebaut. Ein Großteil der zwei beachtlichen

Stollen entlang der Formo-Erzgänge wurde Anfang der 1950er-Jahre

aufgefahren. Mindestens 3 Gangstrukturen, die in erster Linie in unter dem

Keno-Hill-Hauptquarzit lagernden Grünsteinen beherbergt sind, wurden auf

Formo im Untertageabbau, in Bohrungen und Schürfgräben identifiziert.

Die Strukturen auf Formo liegen zwei Kilometer nordöstlich der historischen

Mine Hector-Calumet, die der größte Produzent im Silberbezirk Keno Hill war.

Sie produzierte fast 100 Millionen Unzen Silber (1). Die Lagerstätte Formo

kommt entlang einer von der Hector-Calumet-Struktur divergierenden Störung

vor, wo sie den tektonischen Trend Elsa schneidet, welcher der zweitgrößte

Produzent in dem Bezirk ist (1). Die historische Produktion aus den

Formo-Erzgängen hatte im Durchschnitt einen Gehalt von 1.673 g/t Silber,

wobei der Großteil der historischen Produktion aus einem Tagebau stammt, der

neben dem Silver Trail Highway zwischen der Ortschaft Elsa und Keno City

liegt.

Jüngere Arbeiten auf dem Ziel Formo umfassen sechs Kernbohrungen zusammen

mit 54 Hammerbohrungen in den Jahren 1980 bis 1981. Der beste Abschnitt des

Kernbohrprogramms enthielt 4.958 g/t Silber, 57% Blei und 10,7% Zink über

eine Mächtigkeit von 48cm mit berichteten Goldgehalten von bis zu 17,1 g/t.

Ein begrenztes Probennahmeprogramm wurde im Jahr 2008 auf der Lagerstätte

durchgeführt, um die berichtete historische Vererzung zu bestätigen.

Ausgewählte Gesteinsproben aus der Halde im Stollen auf dem Niveau 2700

enthielten bis zu 3.025 g/t Silber, 19,5% Blei und bis zu 39,8% Zink (2).

Die Modellierungsergebnisse auf Formo haben mindestens 6 gut definierte

Erzfälle mit hochgradiger Silbervererzung von über 800 g/t aufgezeigt.

Abbildung 2 zeigt zwei der anvisierten Haupterzgänge auf Formo in einem

Längsschnitt. Zwischen den Aufschlüssen an der Oberfläche und dem

historischen Stollen auf Niveau 2600 wurde der Erzgang über ca. 100m

vertikal abgegrenzt. Diese Erzfälle, die eine historische Ressource

beherbergen, sind zur Erweiterung in die Tiefe und im Streichen offen und

werden die Ziele des Bohrprogramms 2018 sein. Die Bohrungen auf dem Ziel

Formo werden laut Erwartungen später in diesem Sommer beginnen, sobald alle

Genehmigungen erhalten und die vorläufigen Basisarbeiten abgeschlossen

wurden.

Greg Johnson, Metallic Minerals Chairman und CEO, sagte: "Wir sind von dem

Potenzial begeistert, das durch unsere laufende Exploration auf dem

Silberprojekt Keno hervorgehoben wird. Dort waren wir in der Lage, uns

schnell von den Landakquisitionen und der Zielgebietsidentifizierung zur

Lieferung von bestätigenden Bohrergebnissen auf diesen wenig erkundeten

Gebieten des produktiven Silberbezirks Keno Hill zu bewegen. Die Ergebnisse

bis dato haben das Vorkommen von hochgradigem Silber in den an der

Oberfläche beginnenden Strukturen des Keno-Typs bestätigt, und dass diese

Systeme zur Tiefe und im Streichen offen sind sowie in einem

stratigrafischen Rahmen liegen, der mit einigen der größten Lagerstätten des

Bezirks vergleichbar ist. Unsere Pläne für 2018 sind die Durchführung eines

Programms mit Schwerpunkt auf Bohrungen, das der gleichen systematischen

Explorationsmethodik wie im Jahr 2017 folgt und ausbaut."

"Nach den ersten vier erfolgreichen Kernbohrungen auf dem Ziel Gold Hill,

werden die Bohrungen auf den vorrangigen Zielen Caribou, Homestake und Formo

mit dem Fokus auf die weitere Ausdehnung der identifizierten Vererzung

fortgesetzt. Diese drei Ziele lagen in Bereichen mit einer historischen

hochgradigen Produktion aus geringen Tiefen, die in erster Linie in den

1920er- und 1930er-Jahren erfolgte. Die Ergebnisse der Bohrungen und

untertägigen Probennahmen in diesen drei Zielgebieten zeigen, dass sich die

Vererzung von der Oberfläche zur Tiefe in mehreren hochgradigen Erzfällen

fortsetzt sowie das Potenzial für eine schnelle Weiterentwicklung dieser

Ziele zur Ressourcenphase. Dies ist eine ähnliche Geschichte wie bei den

jüngsten großen Entdeckungen in diesem Bezirk durch Alexco Resources auf

Bermingham und Flame & Moth, die Bereiche mit bescheidener historischer

Produktion mittels systematischer moderner Exploration weiter verfolgten.

Dies führte zur Abgrenzung viel größerer vererzter Systeme unter den

Bereichen der historischen Produktion. Metallic Minerals wird eine ähnliche

systematische Vorgehensweise verfolgen, um ihre vorrangigen Ziele mit der

Zielsetzung einer Zusammenstellung signifikanter neuer Silberressourcen in

dem historischen Silberbezirk Keno Hill durch Exploration zu testen und zu

avancieren."

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Silberbezirk Western Keno Hill mit ehemals produzierenden Minen und

aktuellen Resourcen.

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Längsschnitt der Lagerstätte Formo, der zwei parallele Hauptgangstrukturen

und Erzfälle zeigt.

Anmerkung (1): Cathro, R. J. (Bob). Great Mining Camps of Canada 1. The

History and Geology of the Keno Hill Silver Camp, Yukon Territory.

Geoscience Canada, [S.l.], Sept. 2006. ISSN 1911-4850

Anmerkung (2): Report on the Geology, Geochemistry and Trenching of the Keno

Hill Area Subleases and Working Permits, Dawson Eldorado Mines Ltd., Philip

D. Van Angeren (P.Geo) and Paul S. White (P.Eng); February 13, 1987 and 2002

Summary Report on the Keno Mining Leases, for Southern Rio Resources, Jean

Pautler, P. Geo, June 20, 2002

Über das Silberprojekt Keno

Metallic Minerals hat im produktiven Silberbezirk Keno Hill, der mit 300

Mio. Unzen an ehemaliger Produktion und aktuellen Ressourcen einer der

höchst gradigen Silberbezirke der Welt ist, ein 166 Quadratkilometer

umfassendes Landpaket gekauft. Basierend auf der früheren Produktion aus

geringen Tiefen, jüngster großer Entdeckungen und der aussichtsreichen

Geologie zeigt der Silberbezirk Keno Hill das Potenzial, einer der führenden

Silberproduzenten der Welt zu werden. Die jüngsten großen Entdeckungen

zeigen das ausgezeichnete Potenzial für die Abgrenzung neuer

Weltklasse-Lagerstätten durch systematische Exploration entlang bekannter

vererzter tektonischer Korridore. Da 10 dieser bekannten vererzten Trends

Metallic Minerals Landbesitz durchqueren konzentriert sich das Unternehmen

auf die Identifizierung und die rasche Weiterentwicklung der

aussichtsreichsten Ziele zur Ressourcenabgrenzung.

Die Pläne für 2018 schließen ein Bohrprogramm mit Fokus auf die

Weiterverfolgung des Erfolgs des ersten Bohrprogramms im Jahre 2017 ein, das

drei Ziele zur Ressourcenabgrenzungsphase avancierte, sechs Ziele für die

ersten Bohrungen vorbereitete, und eine Anzahl von sich in einer Frühphase

befindlichen Zielen für eine Weiterentwicklung identifizierte. Die Bohrungen

begannen im Juni auf fortgeschrittenen Explorationszielen. Diese erfolgen

gleichzeitig zu nachfolgenden Explorationsarbeiten auf Zielen in einer

frühen Phase.

Über Metallic Minerals Corp.

Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der

Wachstumsphase mit Fokus auf Erwerb und Entwicklung von hochgradigen Silber-

und Goldlagerstätten im Yukon in wenig explorierten Regionen, die

nachweislich erstklassige Assets hervorbringen. Unser Ziel ist es, durch

eine disziplinierte, systematische Exploration Wert zu schaffen, wobei das

Investitionsrisiko gering, und die Wahrscheinlichkeit für langfristigen

Erfolg hochgehalten werden sollte. Unser Hauptprojekt Keno liegt im

historischen Silberbezirk Keno Hill im Yukon (Kanada), der einer der höchst

gradigen Silberbezirke der Welt ist. Das Projekt McKay Hill des Unternehmens

nordöstlich von Keno Hill ist ein ehemaliger hochgradiger

Silber-Gold-Produzent. Metallic Minerals stellt ebenfalls ein Portfolio an

Gold-Royalties im historischen Goldbezirk Klondike zusammen. Metallic

Minerals wird geführt von einem Team mit einem Track Record aus

erfolgreicher Entdeckung und Exploration, einschließlich großer

Entwicklungsprojekte, Genehmigungsverfahren und Projektfinanzierung.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die analytischen Arbeiten im Jahr 2017 wurden von Bureau Veritas Commodities

Canada Ltd. mit Probenaufbereitung in Whitehorse, Yukon, durchgeführt. Die

geochemische Analyse erfolgte in Vancouver, British Columbia. Jede

Gesteinsprobe (Stichrobe) wurde auf 36 Elemente analysiert. Dazu wurden die

Proben in Königswasser gelöst und anschließend mit dem ICP-AES-Verfahren

(induktiv gekoppelte Plasma-Atomemissions-Spektroskopie) und dem

ICP-MS-Verfahren (induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektroskopie) analysiert

(AQ202). Proben über dem Grenzwert für Silber und Gold wurden erneut

analysiert. Dazu wurden 30 Gramm des Materials mit der Brandprobe und

anschließender Gewichtsbestimmung untersucht (FA530-Ag, Au). Proben über dem

Grenzwert für Blei und Zink wurden mittels eines Mehrfachsäureaufschlusses

mit anschließender Atomabsorptionsspektroskopie (MA404) oder Titration

(GC516, GC8917) analysiert. Alle Ergebnisse bestanden die QA/QC-Prüfung des

Labors.

Qualifizierte Person

Scott Petsel, P.Geo, Vice President Exploration und ein Angestellter der

Metallic Minerals Corp. ist gemäß National Instrument 43-101 eine

qualifizierte Person. Herr Petsel hat die wissenschaftliche und technische

Information in dieser Pressemitteilung geprüft und die Veröffentlichung

genehmigt. Herr Petsel hat die Ergebnisse des Probennahmeprogramms geprüft

und bestätigt, dass alle im Rahmen des Bohrprogramms verwendeten Verfahren,

Protokolle und Methoden den Branchenstandards entsprechen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Metallic Minerals Corp.

409 Granville Street

Vancouver, BC V6C 1T2

Kanada

www.metallic-minerals.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

16.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Metallic Minerals Corp.

409 Granville Street

BC V6C 1T2 Vancouver

Deutschland

Telefon: +1-604-629 7800

E-Mail: info@metallic-minerals.com

Internet: www.metallic-minerals.com

ISIN: CA59126M1068

WKN: A2ARTX

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Canadian Venture Exchange,

Toronto

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

705053 16.07.2018

°