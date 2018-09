DGAP-News: Metallic Minerals Corp. macht mehrere Gangentdeckungen in neuer vererzter Zone auf Projekt McKay Hill, Yukon Territory (deutsch)

Metallic Minerals Corp.



Vancouver, British Columbia. 17. September 2018 - Metallic Minerals Corp.

(TSX Venture: MMG) (US OTC: MMNGF) ("Metallic" oder "das Unternehmen") gibt

ein Update über die Geländesaison 2018 auf ihren sich zu 100 % in

Unternehmensbesitz befindlichen Silberprojekten McKay Hill und Keno. Die

Arbeiten auf McKay Hill wurden durch die Entdeckung zahlreicher neuer

vererzter Gangstrukturen hervorgehoben. Unter den diesjährigen Zielgebieten

befand sich die in der Vergangenheit identifizierte Central Zone. Als

Ergebnis der diesjährigen Funde wurden zusätzlich 42 Claims auf neuen sehr

aussichtsreichen Flächen abgesteckt, wodurch die Liegenschaff auf 44

Quadratkilometer erweitert wurde.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte mit

identifizierten Zielgebieten und neuen Claims auf dem Projekt McKay Hill.

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte mit

neuen Gangentdeckungen im Jahr 2018 und erweiterten Gangkorridor Nr. 6 auf

dem Projekt McKay Hill.

Im Anschluss an den Erfolg der Saison 2017 (Ergebnisse wurden am 24. Oktober

2017 bekannt gegeben) wurde das Geländeexplorationsprogramm 2018 auf McKay

Hill entworfen, um:

- Die bestehenden hochgradigen Ag-Au-Pb-Zn-Ziele auf dem Höhenzug Central

Zone bis zur Phase der Bohrfertigkeit zu avancieren einschließlich der

sieben erkannten Gangstrukturen; und

- Die vor Kurzem identifizierten Zielgebiete außerhalb der Central Zone auf

potenzielle neue Entdeckungen zu untersuchen, die auf Anomalien basierend,

die mittels hochauflösender orthofotografischer Satellitenaufnahmen,

Geophysik und Geochemie erkannt wurden.

Die Explorationsaktivitäten auf McKay Hill begannen mit einer umfassenden

Erkundung der Liegenschaft mit Fokus auf die jüngst identifizierten

Zielgebiete. Dies führte zu den Entdeckungen mehrerer neuer Gangstrukturen,

die bisher auf dem Projekt nicht erkannt worden waren. Diese neuen

Entdeckungen umfassen die Zonen Bella, Red Falls und Snowdrift NE Extension

und bilden zusammen mit den vor Kurzem entdeckten Zonen Central und

Independence sechs vorrangige Zielgebiete für zukünftige Arbeiten

(Abbildungen 1 und 2). Jedes dieser Zielgebiete ist durch mehrere

Gangvorkommen definiert, wobei die Central Zone die ausgedehnteste

Vererzungszone ist, die bis dato identifiziert wurde.

Nach dieser umfassenden Erkundung der Liegenschaft konzentrierten sich die

Explorationsarbeiten auf die Charakterisierung und Quantifizierung der

Bereiche mit identifizierter Vererzung mittels detaillierter geologischer

Kartierungen, der Bodenprobenentnahme über einem Raster sowie der Entnahme

von Gesteinsproben und Beprobung von Schürfgräben. Die Kartierung wurde

durch die Zusammenarbeit mit regionalen Kartierungsexperten des Yukon

Geologic Survey unterstützt, die die regionale Höffigkeit der Wirtsgesteine

bestätigten. Über 700 Bodenproben wurden auf neun ausgedehnten Rastern auf

der Liegenschaft McKay Hill entnommen und 16 Schürfgräben wurden ausgehoben,

um sowohl bekannte als auch neue vererzte Strukturen und ihre möglichen

Kreuzungspunkte mit anderen Gängen zu überprüfen. Boden-, Schürfgraben- und

Gesteinsproben wurden zur Laboranalyse eingeschickt.

Weitere Explorationsaktivitäten konzentrierten sich auf die Erweiterung der

bekannten Streichlänge der erkannten Gangstrukturen und die

Weiterentwicklung der besser definierten Gangvorkommen im Zielgebiet Central

Zone bis zur Phase der Bohrfertigkeit. Diese Arbeiten zeigten, dass der in

der Vergangenheit produktive No. 6 Vein Corridor (Gangkorridor Nr. 6), der

der Bereich der ehemaligen Produktion auf der Liegenschaft war, Teil einer

viel größeren Erzstockszone ist, als bisher erkannt wurde und jetzt als ein

bis zu einem Kilometer langer und 250 m breiter vererzter Korridor

interpretiert wird, der zur Erweiterung an beiden Enden offen ist (Abbildung

2). Der nach Nordosten streichende No. 6 Vein Corridor umfasst

weitverbreitete, beinahe vertikale hochgradige Silber führende

Massiv-Sulfidgänge. Wo diese Gänge zahlreiche nach Nordosten streichende mit

Gold und Kupfer angereicherte Gänge kreuzen, können die kombinierten Silber-

und Goldgehalte sehr beachtlich sein. Bis dato stammt das höchste

Analyseergebnis (eine Probe von der Oberfläche) aus dem Kreuzungspunkt des

No. 6 Vein Corridor mit der North Vein. Diese Probe wurde im Laufe der

Geländesaison 2017 entnommen und enthielt bis zu 988 g/t Ag und 24,4 g/t Au.

Die endgültigen Analyseergebnisse aus dem Programm 2018 stehen noch aus.

Über das Projekt McKay Hill

Das sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliche Projekt umfasst 44 km2

innerhalb eines Gürtels mit Silber-Blei-Zink-Lagerstätten, der sich von der

Grenze Alaskas bis in den südlichen Teil des Yukons erstreckt und den

berühmten Silberbezirk Keno Hill, ungefähr 50 km südlich, einschließt. McKay

Hill ist ein historischer hochgradiger Produzent, der das Potenzial für ein

bezirksumfassendes Erzgangsystem ähnlich zu Keno Hill besitzt. Das Projekt

beherbergt mindestens 16 identifizierte Gangstrukturen, die nur in sehr

begrenztem Umfang mit modernen Explorationsmethoden untersucht wurden. McKay

Hill wurde in den 1920er-Jahren entdeckt und ein selektiver Abbau in den

1940er-Jahren produzierte 143 Tonnen hochgradiges Material aus No. 6 Vein

Corridor mit 390,8 g/t Ag und 74,1% Pb (1).

Fußnote (1): Geological and Geochemical Evaluation Report on the McKay Hill

Project, Jean Pautler, P.Geo. JP Exploration Services Inc., 2009.

Historische übertägige Probennahmen auf McKay Hill lieferten eine

hochgradige Silber-, Blei- und Zinkvererzung, die mit Gangstrukturen in

Zusammenhang steht. Jüngste Feldarbeiten, die von Metallic Minerals

durchgeführt wurden, bestätigten diese historischen hohen Silber-, Blei- und

Zinkgehalte und zeigten ebenfalls das Vorkommen signifikanter zugehöriger

Gold- und Kupfergehalte. Die im Jahr 2017 durchgeführten

Explorationsarbeiten führten zu an der Oberfläche entnommenen Proben mit

Gehalten von bis zu 988 g/t Silber und 24,4 g/t Gold.

Explorationsupdate Silberprojekt Keno

Im Juni begann Metallic Minerals auf dem Silberprojekt Keno im produktiven

Silberbezirk Keno Hill mit ihrem Explorationsprogramm 2018. Das

Explorationsprogramm 2018 wurde konzipiert, um sich auf eine Kombination aus

Zielentwicklung, Präzisierung und Step-out-Testbohrungen entlang von zehn

der bekannten vererzten Trends zu konzentrieren, die Metallic Minerals

Landbesitz im Bezirk überqueren. Das Unternehmen konzentriert sich auf die

Identifizierung und schnelle Weiterentwicklung der aussichtsreichsten Ziele

zur Ressourcenabgrenzung.

Ausgehend von den erfolgreichen Explorations- und Bohrkampagnen im Jahre

2017 liegt der Schwerpunkt der Explorationsaktivitäten auf dem Silberprojekt

Keno auf vorrangigen Zielgebieten in drei Entwicklungsphasen:

1. Zielgebiete in der Phase der Ressourcenabgrenzung - Fortsetzung der

Step-out-Bohrungen auf den identifizierten Zielen zur Ressourcenabgrenzung

auf Caribou, Homestake und Formo (Genehmigungen stehen noch aus), um den

möglichen Umfang der vererzten Systeme zu bestimmen. Die stark vererzten

Strukturen in jedem dieser Zielgebiete, die zur Tiefe und im Streichen offen

sind, wurden durch Schürfgräben, Schlitzproben und kurze Bohrungen

abgegrenzt. Dies ermöglicht eine weitere Ausdehnung und gibt die Möglichkeit

zur Definition neuer Silberressourcen;

2. Fortgeschrittene übertägige Zielgebiete - Fortsetzung der

Zielpräzisierung und Testbohrungen der ersten Phase auf bis zu sechs

fortgeschrittenen übertägigen Zielen, die hochgradige Ergebnisse aus den

übertägigen Probennahmen lieferten: Gold Hill, Bounty, Duncan, Silver Basin,

Vanguard und Silver Queen. Die Bohrungen auf diesen Zielgebieten werden zur

Überprüfung der vertikal unter der bekannten übertägigen Vererzung lagernden

Gesteine konzipiert, um das Potenzial dieser Zielgebiete zu demonstrieren,

damit man sie zur Phase der Ressourcenabgrenzung avancieren kann; und

3. Zielgebiete in einer Frühphase - gleichzeitig nachfolgende

Explorationsarbeiten auf 20 Zielgebieten in weniger erkundeten Bereichen der

Liegenschaft, die das Potenzial zeigen, eine signifikante hochgradige

Silbervererzung des Keno-Typs entlang erkannter Mineraltrends zu

beherbergen. Die Arbeiten auf diesen Zielen umfassen Bodenprobennahmen,

detaillierte stratigrafische Kartierungen und Schürfgräben mit der

Zielsetzung der Weiterentwicklung der meisten aussichtsreichen Gebiete zur

ersten Testbohrphase.

Bis dato hat das Unternehmen auf dem Silberprojekt Keno nachfolgende

Explorationsarbeiten auf seinen sich in der Frühphase und fortgeschrittenen

Phase befindlichen übertägigen Zielen durchgeführt sowie Kernbohrungen auf

den Zielen Gold Hill, Caribou und Homestake niedergebracht und wartet auf

die endgültigen Bohrgenehmigungen für das Ziel Formo. Bohrkern-, Gesteins-

und Bodenproben aus diesen Arbeiten werden weiterhin zur Laboranalyse

geschickt. Die Ergebnisse des Explorationsprogramms auf dem Silberprojekt

Keno werden in zukünftigen Projektupdates nach Erhalt, Verifizierung und

Aufnahme der Analyseergebnisse in Metallic Minerals

Explorationsdatensammlung und geologische Modelle bekannt gegeben.

Chairman und CEO, Greg Johnson, sagte: "Wir sind begeistert von den

Fortschritten auf McKay Hill und dem Silberprojekt Keno während der

Geländesaison 2018. Im Rahmen eines fokussierten Geländeprogramms auf McKay

Hill erreichte unser Team die Projektzielsetzungen, die weitere Definition

der Ausdehnung der früher identifizierten vererzten Zonen sowie die

Entdeckung neuer bisher nicht erkannter Gangaufschlüsse. Wir sind durch

diese Ergebnisse ermutigt, da sie zeigen, dass das vererzte System

ausgedehnter ist, als bisher erkannt wurde und wir avancieren die

vorrangigen Ziele zur Testbohrungsphase. Basierend auf dem erweiterten

Umfang der identifizierten Vererzung wurden zusätzliche Landflächen

abgesteckt, was die Liegenschaft McKay Hill um 25 % vergrößert. Die

Analyseergebnisse des diesjährigen Programms auf McKay Hill werden im

Oktober erwartet und in die Planung der Nachfolgearbeiten im Jahr 2019

miteinbezogen. Auf dem Silberprojekt Keno zeigen die nachfolgenden

Explorationsarbeiten weiterhin das Potenzial sowohl auf den sich in der

Frühphase als auch in der fortgeschrittenen Phase befindlichen übertägigen

Ziele. Auch die Kernbohrungen auf den Zielen Gold Hill, Caribou und

Homestake bestätigen die Bedeutung dieser Strukturen. Weitere Updates des

Silberprojekts Keno und des Projekts McKay Hill werden folgen, wenn die

Ergebnisse zur Verfügung stehen."

Über Metallic Minerals Corp.

Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der

Wachstumsphase mit Fokus auf Erwerb und Entwicklung von hochgradigen Silber-

und Goldlagerstätten im Yukon in wenig explorierten Regionen, die

nachweislich erstklassige Assets hervorbringen. Unser Ziel ist es, durch

eine disziplinierte, systematische Exploration Wert zu schaffen, wobei das

Investitionsrisiko gering, und die Wahrscheinlichkeit für langfristigen

Erfolg hochgehalten werden sollte. Unser Hauptprojekt Keno liegt im

historischen Silberbezirk Keno Hill im Yukon (Kanada), einer Region, die in

den vergangenen 100 Jahren über 200 Millionen Unzen hochgradiges Silber

hervorgebracht hat und zurzeit eine der höchstgradigen Silberressourcen der

Welt beherbergt. Das Projekt McKay Hill des Unternehmens nordöstlich von

Keno Hill ist ein ehemaliger hochgradiger Silber-Gold-Produzent. Metallic

Minerals stellt ebenfalls ein Portfolio an Gold-Royalties im historischen

Goldbezirk Klondike zusammen. Metallic Minerals wird geführt von einem Team

mit einer Erfolgsbilanz aus erfolgreicher Entdeckung und Exploration,

einschließlich großer Entwicklungsprojekte, Genehmigungsverfahren und

Projektfinanzierung.

Qualifizierte Person

Scott Petsel, P.Geo, Vice President Exploration und ein Angestellter der

Metallic Minerals Corp. ist gemäß National Instrument 43-101 eine

qualifizierte Person. Herr Petsel hat die wissenschaftliche und technische

Information in dieser Pressemitteilung geprüft und die Veröffentlichung

genehmigt. Herr Petsel hat die Ergebnisse des Probenentnahmeprogramms

geprüft und bestätigt, dass alle im Rahmen des Bohrprogramms verwendeten

Verfahren, Protokolle und Methoden den Branchenstandards entsprechen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Metallic Minerals Corp.

409 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1T2

Kanada

Tel.: +1-604-629 7800

chris.ackerman@metallic-minerals.com

www.metallic-minerals.com

Twitter: @metallic_group

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstrasse 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

