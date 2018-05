DGAP-News: Metallic Minerals Corp. gibt Explorationsprogramm 2018 auf Silberprojekt Keno im Yukon Territory bekannt (deutsch)

Metallic Minerals Corp. gibt Explorationsprogramm 2018 auf Silberprojekt Keno im Yukon Territory bekannt

Metallic Minerals Corp. gibt Explorationsprogramm 2018 auf Silberprojekt

Keno im Yukon Territory bekannt

10.05.2018 / 11:16

Vancouver, British Columbia. 9. Mai 2017 - Metallic Minerals Corp. (TSX

Venture: MMG) (US OTC: MMNGF) ("Metallic" oder "das Unternehmen") gibt das

Explorationsprogramm 2018 auf dem sich vollständig in Unternehmensbesitz

befindlichen Silberprojekt Keno in Kanadas Yukon Territory bekannt. Die

Pläne für 2018 folgen dem Erfolg des ersten Programms im Jahre 2017, das

drei Zielgebiete zur Stufe der Ressourcenabgrenzung und sechs Zielgebiete

zur Bohrbereitschaft avancierte sowie eine Anzahl von vorrangigen Zielen in

einem Frühstadium für eine Weiterentwicklung identifizierte. Der Bohrbeginn

zusammen mit den gleichzeitigen Explorationsarbeiten auf allen vorrangigen

Zielen wird Anfang Juli erwartet. Metallic Minerals hat im produktiven

Silberbezirk Keno Hill, der über 200 Mio. Unzen hochgradiges Silber (*1)

produzierte, ein 166 km2 großes Landpaket erworben. Nach einer

Bergbaugeschichte von über 100 Jahren werden die geologischen Kontrollen der

Vererzung gut verstanden und die jüngste Entdeckung von mehreren großen

neuen Lagerstätten in dem Bezirk demonstriert das ausgezeichnete Potenzial

für neue Weltklasse-Entdeckungen durch systematische Exploration entlang der

bekannten vererzten tektonischen Korridore. Da 10 dieser bekannten vererzten

Trends die Landflächen der Metallic Minerals durchqueren, konzentriert sich

das Unternehmen darauf, die aussichtsreichsten Ziele zu identifizieren und

rasch zur Ressourcenabgrenzung weiterzuentwickeln.

Die Exploration auf dem Silberprojekt Keno im Jahr 2018 wird sich auf

vorrangige Zielgebiete in drei Entwicklungsphasen konzentrieren:

1. Zielgebiete in der Phase der Ressourcenabgrenzung - im Jahr 2018 wird die

Durchführung von Step-out-Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung auf drei

identifizierten Zielen auf Caribou, Homestake und dem vor Kurzem erworbene

Zielgebiet Formo zur Bestimmung des möglichen Umfangs der vererzten Systeme

oberste Priorität haben. Die stark vererzten Strukturen in jedem dieser

Zielgebiete, die zur Tiefe und im Streichen offen sind, wurden durch

Schurfgräben, Schlitzproben und kurze Bohrungen abgegrenzt. Dies ermöglicht

eine weitere Ausdehnung und besitzt das Potenzial zur Definition neuer

Silberressourcen;

2. Fortgeschrittene übertägige Zielgebiete - unsere zweite Priorität werden

erste Testbohrungen auf bis zu sechs fortgeschrittenen übertägigen Zielen

sein, die hochgradige Ergebnisse aus den übertägigen Probennahmen lieferten

- Gold Hill, Bounty, Duncan, Silver Basin, Vanguard und Silver Queen. Die

Bohrungen auf diesen Zielgebieten werden zur Überprüfung der vertikal unter

der bekannten übertägigen Vererzung lagernden Gesteine konzipiert, um das

Potenzial dieser Zielgebiete zu demonstrieren, damit man sie zur Phase der

Ressourcenabgrenzung avancieren kann; und

3. Zielgebiete in einer Frühphase - das Unternehmen hat in weniger

erkundeten Bereichen der Liegenschaft 20 Zielgebiete in einer Frühphase

priorisiert, die das Potenzial zeigen, eine signifikante hochgradige

Silbervererzung des Keno-Typs entlang erkannter Mineraltrends zu

beherbergen. Diese Zielgebiete werden Nachfolgearbeiten sehen einschließlich

drohnengestützter geophysikalischer Untersuchungen, Bodenprobennahmen,

detaillierter stratigrafischer Kartierungen und Schurfgräben mit der

Zielsetzung der Weiterentwicklung der meisten aussichtsreichen Gebiete zur

ersten Testbohrphase.

Greg Johnson, Metallic Minerals Chairman und CEO, sagte: "Wir sind

begeistert, auf dem Silberprojekt Keno mit unserem zweiten Explorationsjahr

zu beginnen und auf den Erfolgen der vergangenen 18 Monate aufzubauen. Nach

einer sehr systematischen Vorgehensweise waren wir in der Lage, von der

Landakquisition zu unseren ersten Geländeprogrammen zu avancieren. Die

Ergebnisse dieser demonstrierten unsere Fähigkeit zur schnellen

Weiterentwicklung von der Zielidentifizierung zu neuen Entdeckungen in

diesen wenig erkundeten Gebieten des produktiven Silberbezirks Keno Hill.

Die Ergebnisse des Jahres 2017 bestätigten die Existenz hochgradiger

Silbervorkommen in den an der Oberfläche beginnenden Strukturen des

Keno-Typs, und dass diese Systeme zur Tiefe und im Streichen offen sind.

Diese neuen Ziele zeigen sehr hohe Gehalte und einen stratigrafischen

Rahmen, der mit einigen der größten Lagerstätten im Bezirk vergleichbar ist.

Unsere Pläne für 2018 sind die Durchführung eines robusten auf Bohrungen

fokussierten Programms, das der gleichen systematischen Explorationsmethodik

wie im Jahr 2017 folgt und sie erweitert. Wir sind zuversichtlich, dass

unsere laufenden Explorationsbemühungen die gesamten Silberressourcen des

Bezirks Keno beachtlich erhöhen können, der das Potenzial besitzt, in seinem

Ausmaß von Weltklasse zu sein."

Vorrangige Zielgebiete zur Ressourcenabgrenzung:

Zielgebiet Caribou

Das Zielgebiet Caribou ist eines der am weitesten fortgeschrittenen Ziele

des Silberprojekts Keno. Caribou ist eine flach einfallende, gut vererzte

Struktur, die im Keno-Hill-Quarzit beherbergt ist, die Gesteinseinheit, die

den Großteil der historischen Produktion und der Ressourcen des

Silberbezirks Keno Hill beherbergt. Das Zielgebiet Caribou wurde in den

1920er- und 1930er-Jahren entdeckt und bearbeitet. Es produzierte 87 Tonnen

extrem hochgradiges Material mit 6.072 g/t Silber. Die Ergebnisse von

Metallic Minerals Bohrprogramm 2017 zeigen, dass das Zielgebiet Caribou ein

klassisches hochgradiges System des Keno-Typs mit sehr hohen Gehalten

(Bonanza Grades) ist, wie zum Beispiel in Bohrung CH017-023, die 1,6m mit

2.851 g/t Silberäquivalent (1.405 g/t Ag, 26% Pb, 3,7% Zink und 0,28 g/t Au)

durchteufte. Die Zielsetzung der Exploration war, bis unter die bis in

geringe Tiefe reichenden historischen Abbauspuren und Probennahmen auf der

Struktur zu bohren, um das Potenzial des Systems zur Beherbergung

signifikanter hochgradiger Silber-Blei-Zink-Lagerstätten zu bestimmen und um

Vektoren zur Unterstützung der nachfolgenden Exploration zu liefern. Die

Bohrungen und Schürfgräben zeigen hochgradiges Silber, Blei und Zink

innerhalb einer gut vererzten Struktur, die zur Tiefe offen ist und

Mächtigkeiten von 1 bis 3m aufweist, die für den Silberbezirk Keno Hill

typisch sind. Zurzeit gibt es insgesamt 14 Abschnitte mit Gehalten von über

800 g/t Silberäquivalent auf der Struktur Caribou, wobei das System zur

Erweiterung nach Norden und Süden offen ist (siehe Abbildung 1 -

Längsschnitt Caribou unten). Im Vergleich dazu liegt im Durchschnitt der

Gehalt der Vorräte in primären Silberlagerstätten in der Branche bei 300 g/t

Silber oder 500 g/t Silberäquivalent (*2). Der Durchschnittsgehalt der

Ressourcen im Bezirk Keno liegt bei 400 bis 500 g/t Silber.

Die Gangstruktur Caribou weist mindestens drei gut definierte stark vererzte

Erzfälle auf, die das Potenzial für eine schnelle Entwicklung einer

Ressource in diesem Zielgebiet zeigen. Die im Jahr 2018 auf Caribou

geplanten Arbeiten werden weitere Bohrungen zum Test der Fortsetzung der

hochgradigen Erzfälle der im Jahr 2017 identifizierten flach einfallenden

Erzgänge in Fallrichtung sowie eine Fortsetzung der Step-out-Bohrungen im

Süden einschließen, wo der Erzgang offenbleibt und ungeprüft ist. Die

Bohrungen und Schürfgräben mit den entsprechenden Gehalten an der

Schnittstelle mit dem Erzgang sind im Längsschnitt unten zu sehen.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Längsschnitt des Erzgangs Caribou

Zielgebiet Homestake

Das Zielgebiet Homestake ist aufgrund seiner Größe, der historischen

Produktion, den sehr hohen Gehalten an der Oberfläche und seines

stratigrafischen Rahmens innerhalb des Keno-Hill-Quarzits eines der

vorrangigsten Zielgebiete des Unternehmens. Die Explorationsergebnisse des

Jahres 2017 zeigen, dass die Zielgebiete Homestake hochgradige

Silber-Blei-Zink-Gangstrukturen des Keno-Typs innerhalb eines breiteren

tektonischen Korridors sind, der beinahe 200 m breit ist und Erzgänge sowohl

des Longitudinal- als auch des Transversal-Typs besitzt. Die Zielsetzung der

Exploration auf dem Zielgebiet Homestake war, bis unter die bis in geringe

Tiefe reichenden historischen Abbauspuren und Probennahmen auf der Struktur

und im Streichen dieser zu bohren, um das Potenzial des Systems zur

Beherbergung signifikanter hochgradiger Silber-, Blei-, Zink- und

Goldgehalte zu bestimmen und um Vektoren zur Unterstützung der nachfolgenden

Exploration zu liefern, die auf eine Weiterverfolgung des hochgradigen

Materials zielt. Die bis dato höchsten Gehalte umfassen 4.027 g/t aus den

Bohrungen und 4.717 g/t Silber aus Schürfgräben auf dem Erzgang Homestake

Nr.1 sowie 22,1 g/t Gold mit 332 g/t Silber aus Schürfgräben auf dem Erzgang

Homestake Nr. 2. Die Explorationsergebnisse der Bohrungen und der

Schürfgräben bestätigen das Vorkommen hochgradiger gut vererzter 1 bis 3m

mächtiger Strukturen, die für den Silberbezirk Keno Hill typisch und zur

Tiefe und im Streichen noch offen sind. Zurzeit gibt es aus den Strukturen

Homestake 14 Erzgangabschnitte mit Gehalten von über 600 g/t

Silberäquivalent, einschließlich fünf Abschnitte aus der Struktur Homestake

Nr. 2, die über 10 g/t Gold aufweisen (siehe Abbildung unten).

Auf Homestake bleiben die Strukturen im Zentralbereich in der Nähe der

historischen Abbaustätten zur Erweiterung in Fallrichtung offen. Sie

besitzen ein signifikantes zusätzliches Explorationspotenzial für eine

rasche Ressourcenentwicklung nach Westen und Osten, wo die Bohrungen eine

gut vererzte Stratigrafie des Keno-Hill-Quarzits durchteuften. Ferner

besteht die Möglichkeit, dass sich die beiden Gangstrukturen zu einer

mächtigeren vererzten tektonischen Zone vereinigen. Die Mächtigkeit der

Strukturen in diesem östlichen Zielgebiet ist besonders erwähnenswert, da

sie in drei vererzten Strukturen bei über 15m liegt. Die für das Jahr 2018

geplanten Arbeiten werden zusätzliche Bohrungen zum Test der Fortsetzung der

hochgradigen Erzfälle in den im Jahr 2017 identifizierten flach einfallenden

Erzgängen in Fallrichtung sowie eine Fortsetzung der Step-out-Bohrungen nach

Westen und Osten einschließen.

Die Bohrungen und Schürfgräben mit ihren entsprechenden Gehalten ab der

Oberfläche sind in der geologischen Karte unten zu sehen.

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Geologische

Karte Homestake

Zielgebiet Formo

Metallic Minerals erwarb das fortgeschrittene Projekt Formo im Herbst 2017.

Das Projekt beherbergt die historische Mine Formo, die ebenfalls als Mine

Yukeno bekannt ist und aus Gangstrukturen, die in unter dem

Keno-Hill-Hauptquarzit lagernden Grünsteinen beherbergt sind, hochgradiges

Material produzierte. Auf Formo wurden im Untertageabbau, in Bohrungen und

Schürfgräben mindestens 3 Gangstrukturen identifiziert. Die Strukturen auf

Formo liegen zwei Kilometer nordöstlich der historischen Mine

Hector-Calumet, die der größte Produzent im Silberbezirk Keno Hill war. Sie

produzierte fast 100 Millionen Unzen Silber1. Die historische Produktion aus

den Erzgängen Formo erreichte insgesamt 340 Tonnen mit 1.673 g/t Silber

(48,88 Unzen/t Ag). Eine historische Ressourcenschätzung von D. Campbell im

Jahr 1965 umfasste insgesamt 44.000 Tonnen mit 548,6 g/t Silber (16,0

Unzen/t Ag), 6,9% Blei und 10,7% Zink (eine qualifizierte Person hat noch

nicht ausreichend daran gearbeitet, um diese historische Schätzung als

aktuelle Mineralressourcen oder Mineralvorräte gemäß der Definitionen und

Standards in National Instrument 43-101 zu klassifizieren. Das Unternehmen

behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen

oder Mineralvorräte und weist darauf hin, dass sich der Leser nicht auf

diese Schätzung verlassen sollte) (*3).

Mittels der laufenden Datenzusammenstellung und Modellierungsarbeiten der

Metallic Minerals auf Formo wurde festgestellt, dass die vererzten Erzfälle,

die die historische Ressource beherbergen, anscheinend zur Tiefe und

möglicherweise im Streichen offen sind. Die endgültigen Ergebnisse der

Modellierungsarbeiten, deren Fertigstellung in der nahen Zukunft erwartet

wird, werden die Planung einer Reihe von Bohrungen im Jahr 2018 erlauben.

Diese Bohrungen sollen in Vorbereitung einer Ressourcenabgrenzung auf dem

Zielgebiet Formo die historischen Ergebnisse bestätigen und das Potenzial

einer Erweiterung der bekannten Vererzung in Fallrichtung und im Streichen

überprüfen.

Metallic erwartet, in den kommenden Wochen und Monaten weitere Updates der

Fortschritte auf ihrem Silberprojekt Keno zu geben.

Anmerkung (*1): Cathro, R. J. (Bob). Great Mining Camps of Canada 1. The

History and Geology of the Keno Hill Silver Camp, Yukon Territory.

Geoscience Canada, [S.l.], Sept. 2006. ISSN 1911-4850

Anmerkung (*2): New Explorer for High-Grade Silver Resources in the Prolific

Keno Hill Silver District of Yukon, Canada; Michael Fowler, Loewen,

Ondaatje, McCutcheon Ltd (LOM), September 2017

Anmerkung (*3): Report on the Geology, Geochemistry and Trenching of the

Keno Hill Area Subleases and Working Permits, Dawson Eldorado Mines Ltd.,

Philip D. Van Angeren (P.Geo) and Paul S. White (P.Eng); February 13, 1987

and 2002 Summary Report on the Keno Mining Leases, for Southern Rio

Resources, Jean Pautler, P. Geo, June 20, 2002

Über Metallic Minerals Corp.

Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der

Wachstumsphase mit Fokus auf Erwerb und Entwicklung von hochgradigen Silber-

und Goldlagerstätten im Yukon in wenig explorierten Regionen, die

nachweislich erstklassige Assets hervorbringen. Unser Ziel ist es, durch

eine disziplinierte, systematische Exploration Wert zu schaffen, wobei das

Investitionsrisiko gering, und die Wahrscheinlichkeit für langfristigen

Erfolg hochgehalten werden sollte. Unser Hauptprojekt Keno liegt im

historischen Silberbezirk Keno Hill im Yukon (Kanada), einer Region, die in

den vergangenen 100 Jahren über 200 Millionen Unzen hochgradiges Silber

hervorgebracht hat und zurzeit eine der höchst gradigen Silberressourcen der

Welt beherbergt. Das Projekt McKay Hill des Unternehmens nordöstlich von

Keno Hill ist ein ehemaliger hochgradiger Silber-Gold-Produzent. Metallic

Minerals stellt ebenfalls ein Portfolio an Gold-Royalties im historischen

Goldbezirk Klondike zusammen. Metallic Minerals wird geführt von einem Team

mit einem Track Record aus erfolgreicher Entdeckung und Exploration,

einschließlich großer Entwicklungsprojekte, Genehmigungsverfahren und

Projektfinanzierung.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die analytischen Arbeiten im Jahr 2017 wurden von Bureau Veritas Commodities

Canada Ltd. mit Probenaufbereitung in Whitehorse, Yukon, durchgeführt. Die

geochemische Analyse erfolgte in Vancouver, British Columbia. Jede

Gesteinsprobe (Stichrobe) wurde auf 36 Elemente analysiert. Dazu wurden die

Proben in Königswasser gelöst und anschließend mit dem ICP-AES-Verfahren

(induktiv gekoppelte Plasma-Atomemissions-Spektroskopie) und dem

ICP-MS-Verfahren (induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektroskopie) analysiert

(AQ202). Proben über dem Grenzwert für Silber und Gold wurden erneut

analysiert. Dazu wurden 30 Gramm des Materials mit der Brandprobe und

anschließender Gewichtsbestimmung untersucht (FA530-Ag, Au). Proben über dem

Grenzwert für Blei und Zink wurden mittels eines Mehrfachsäureaufschlusses

mit anschließender Atomabsorptionsspektroskopie (MA404) oder Titration

(GC516, GC8917) analysiert. Alle Ergebnisse bestanden die QA/QC-Prüfung des

Labors.

Qualifizierte Person

Scott Petsel, P.Geo, Vice President Exploration und ein Angestellter der

Metallic Minerals Corp. ist gemäß National Instrument 43-101 eine

qualifizierte Person. Herr Petsel hat die wissenschaftliche und technische

Information in dieser Pressemitteilung geprüft und die Veröffentlichung

genehmigt. Herr Petsel hat die Ergebnisse des Probennahmeprogramms geprüft

und bestätigt, dass alle im Rahmen des Bohrprogramms verwendeten Verfahren,

Protokolle und Methoden den Branchenstandards entsprechen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Metallic Minerals Corp.

Suite 904 - 409 Granville Street

Vancouver, BC V6C 1T2

Kanada

www.metallic-minerals.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

