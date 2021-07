DGAP-News: Metallic Minerals Corp. gibt den Beginn der ersten Bohrphase auf dem Silber-Gold-Kupfer-Projekt La Plata im Südwesten von Colorado, USA, bekannt (deutsch)

Metallic Minerals Corp.



gibt den Beginn der ersten Bohrphase auf dem Silber-Gold-Kupfer-Projekt La Plata im Südwesten von Colorado, USA, bekannt

Metallic Minerals Corp. gibt den Beginn der ersten Bohrphase auf dem

Silber-Gold-Kupfer-Projekt La Plata im Südwesten von Colorado, USA, bekannt

20. Juli 2021, Vancouver, BC, Metallic Minerals (TSX.V: MMG | US OTCQB:

MMNGF) ("Metallic Minerals" oder das "Unternehmen") gibt den Beginn der bis

zu 2.000 Bohrmeter umfassenden ersten Bohrphase auf dem

Silber-Gold-Kupfer-Projekt La Plata im Südwesten von Colorado zusammen mit

einem Update zu den bisherigen Explorationsaktivitäten bekannt. Dieses erste

Kernbohrprogramm wurde konzipiert, um die Vererzung im zentralen

Porphyrsystem zu überprüfen und zu bestätigen, das eine historische

Ressourcenschätzung beherbergt. Diese Arbeiten werden die ersten Schritte

zur Entwicklung einer neuen NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung sein.

Das straßenzugängliche Projekt La Plata erstreckt sich über 33 km2 etwa 26

km nordwestlich von Durango, Colorado, innerhalb des historischen

hochgradigen Bergbaugebiets La Plata, das sich am südwestlichen Ende des

produktiven Colorado Mineral Belt befindet. Die Vererzung steht im

Zusammenhang mit einem großräumigen edelmetallreichen Porphyr-Kupfer-System

mit zugehörigen hochgradigen epithermalen Silber- und Goldgängen sowie

Verdrängungslagerstätten.

Projekt-Highlights

- Die bisherigen Bohrungen innerhalb des zentralen Porphyrsystems haben eine

nach Nordosten verlaufende, nahezu vertikale Zone einer

Kupfer-Silber-Gold-Vererzung abgegrenzt, die eine Fläche von mindestens 3 km

x 1 km mit über 1 km vertikalem Relief umfasst, die weiterhin entlang des

Trends für eine Erweiterung und in die Tiefe offen ist mit ausgezeichnetem

Potenzial für zusätzliche Entdeckungen (siehe Abbildung 1).

- Um das zentrale Porphyrsystem herum befindet sich ein damit in

Zusammenhang stehendes hochgradiges silber- und goldreiches epithermales

System mit einer Größe von mindestens 8 x 2 km, das 56 identifizierte Gang-,

Verdrängungs- und Brekzienstrukturen beherbergt.

- Die historische Produktion einiger dieser hochgradigen Strukturen

überstieg 1.000 Gramm pro Tonne ("g/t") Silber und über 15 g/t Gold, wobei

einige der reichsten Lagerstätten echte Bonanza Grade Gold- und

Silbergehalte lieferten1.

- Die Bohrung LP-03 durchteufte 395 m einer Vererzung des Porphyrtyps mit

einem Gehalt von 0,57 % Kupferäquivalent (0,51 % Cu, 6,3 g/t Ag und 0,017

g/t Au) einschließlich 108 m mit einem Gehalt von 0,75 % Kupferäquivalent

(0,65 % Cu, 7,7 g/t Ag und 0,034 g/t Au) ab der Oberfläche. Die Bohrung

endete in der Vererzung.

- Die Explorationsarbeiten im Jahr 2021 wurden konzipiert, um die bekannten

Vererzungszonen zu erweitern und eine neue NI 43-101-konforme

Ressourcenschätzung für das zentrale Porphyrsystem voranzubringen.

Abbildungen, weitere Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in

der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Projektgeschichte

Der Bezirk La Plata hat eine lange und reiche Bergbaugeschichte. Die ersten

Silbervorkommen wurden im 18. Jahrhundert von spanischen Explorern entdeckt.

Die hochgradige Silber- und Goldproduktion aus Gangstrukturen,

Verdrängungskörpern und Brekzienzonen in über 90 einzelnen Minen und

Prospektionsgebieten1 wurde von den 1870er bis Anfang der 1940er Jahre

dokumentiert. Von den 1950er bis 1970er Jahren explorierten große

Bergbauunternehmen, darunter Rio Tinto (Bear Creek) und Freeport-McMoRan

(Phelps Dodge), im Bezirk La Plata, wobei sie sich auf das erhebliche

Potenzial für eine großvolumige disseminierte Vererzung und in Stockworks

beherbergte Vererzung konzentrierten2. Freeport-McMoRan behielt das

Eigentumsrecht an den Claims im Distrikt bis 2002, als sie ihren Grundbesitz

während der Tiefststände des letzten Metallpreiszyklus an die aktuellen

zugrunde liegenden Verkäufer verkauften.

Auf der Liegenschaft wurden seit den 1950er Jahren insgesamt 54 Bohrungen

mit einer Gesamtlänge von 14.400 m niedergebracht, die das Vorkommen eines

ausgedehnten, mehrphasigen Porphyrsystems mit signifikantem Silber-, Gold-

und Kupfergehalt bestätigen (siehe Tabelle 1). Dieses großräumige vererzte

System steht mit einer 10 km² großen, starken Magnetik-Signatur mit

intensiver hydrothermaler Alteration in Zusammenhang.

Metallic Minerals ist das erste Unternehmen, das seit fast 50 Jahren

bedeutende Explorationstätigkeiten auf dem Projekt La Plata mittels

Anwendung moderner Technologien und Techniken der Lagerstättenmodellierung

durchgeführt hat. Das Unternehmen sieht das Potenzial, die Größe des

bekannten vererzten Systems schnell zu erweitern und die höhergradigen Zonen

innerhalb der mächtigeren vererzten porphyrischen und epithermalen Zonen zu

identifizieren und zu erweitern.

Die bisher von Metallic Minerals auf La Plata durchgeführten Feldarbeiten

konzentrierten sich auf die erneute Probenahme aus Bohrkernen sowie

Probenahmen unter Tage, Kartierungen und Bodenprobenahmen über Tage. Darüber

hinaus hat das Unternehmen luftgestützte Widerstands- und

Magnetik-Erkundungen durchgeführt, eine vorläufige bodengestützte

IP-Erkundung (induzierte Polarisation) und eine Analyse multispektraler

Fernerkundungsdaten durchgeführt, um vererzte Anomalien und Domänen der

verschiedenen Vererzungsarten zu ermitteln. Diese Arbeiten haben mindestens

25 Ziele mit Anomalien innerhalb von vier breiteren Zielzonen identifiziert,

die ein ausgezeichnetes Potenzial zur Erweiterung der Ressourcen außerhalb

der historisch anerkannten Hauptvererzungsgebiete aufweisen.

Allard-Zone

Die bisherigen Bohrungen in der Allard-Zone innerhalb des zentralen

Porphyrsystems haben eine nach Nordosten verlaufende Zone mit einer

Kupfer-Silber-Gold-Vererzung abgegrenzt, die an der Oberfläche beginnt und

sich bis zu einer Tiefe von mindestens 850 m und über eine Streichlänge von

mehr als einem Kilometer fortsetzt. Jüngste unter Tage von Metallic Minerals

innerhalb des Allard-Tunnels entnommene Schlitzproben haben in der gesamten

Zone eine wahre Mächtigkeit von 98,2 m mit einem Gehalt von 0,55 % Cu-Äq

bestätigt, einschließlich 61,6 m mit einem Gehalt von 0,65 % Cu-Äq. Die

historische Bohrung LP-03 durchteufte 395 m einer porphyrischen Vererzung

mit einem Gehalt von 0,57 % Kupferäquivalent (0,51 % Cu, 6,3 g/t Ag und

0,017 g/t Au), einschließlich 108 m mit einem Gehalt von 0,75 %

Kupferäquivalent (0,65 % Cu, 7,7 g/t Ag und 0,034 g/t Au) ab der Oberfläche.

Die Bohrung endete in der Vererzung.

Copper Hill-Zone

Copper Hill ist eine von mehreren zusätzlichen parallelen Zonen mit Kupfer-

und Edelmetallvererzungen, die von den Bohrungen durchteuft wurden, und

befindet sich 1,5 km südöstlich der Allard-Zone. Sie steht auch mit einer

bedeutenden Platin- und Palladiumvererzung in Zusammenhang. Das Unternehmen

führte systematische Analysen an nicht beprobten Kernen aus dem Zielgebiet

Copper Hill durch, die signifikante Ergebnisse aus einem Gebiet mit wenigen

vorherigen Bohrungen lieferten. Diese Bohrungen trafen auf zwei Zonen einer

Kupfer- und Edelmetallvererzung mit einem Gehalt von 0,27 % Cu-Äq über 207 m

in der oberen Zone und einem Gehalt von 0,44 % Cu-Äq über 44 m mit

vergesellschafteter Gold-, Platin- und Palladiumvererzung in einer unteren

Vererzungszone. Das Zielgebiet Copper Hill stellt ein bedeutendes mit

Elementen der Platingruppe angereichertes mit Kupfer vererztes Ziel dar, das

sich mehr als einen Kilometer vertikal unterhalb des hochgradigen Tagebaus

im Prospektionsgebiet Copper Hill befindet und vollständig außerhalb des

historischen Ressourcengebiets liegt.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Längsschnitt La Plata

Greg Johnson, President und CEO von Metallic Minerals, sagte: "Metallic ist

das erste Unternehmen, das seit fast 50 Jahren eine bedeutende Exploration

auf dem Silber-Gold-Kupfer-Projekt La Plata durchgeführt hat, und wir freuen

uns sehr, diese erste Bohrkampagne beginnen zu können. Unsere bisherigen

Arbeiten haben das mehrere Kilometer umfassende vererzte Porphyr- und

Epithermalsystems auf La Plata durch Probennahmen über Tage, Geophysik und

satellitengestützte Fernerkundung bestätigt. Diese ersten Arbeiten haben

gezeigt, dass das La Plata-System viel größer ist als bisher angenommen mit

ausgezeichnetem Potenzial zur Erweiterung der Zonen mit bekannter

Mineralisierung und für neue Entdeckungen. Wir haben mit der 3D-Modellierung

der Bohrdaten und geophysikalischen Daten mit der Zielsetzung begonnen, auf

eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für das Projekt hinzuarbeiten.

Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen und Monaten weitere Updates

zu den Bohr- und Modellierungsarbeiten auf La Plata sowie Updates zu unseren

laufenden Arbeiten auf dem hochgradigen Silberprojekt Keno und alluvialen

Projekten im Klondike-Goldbezirk bereitzustellen."

Tabelle 1 - Highlights der signifikant vererzten Bohrproben und unter Tage

entnommenen Proben - Porphyrsystem La Plata

Boh- Von m Bis Länge CuÄq- Cu % Au Ag Pt Pd

rung m .% g/t g/t g/t g/t

LP-01 0,0 854,- 854,4 1, 2 0,26 1 2

4

Einsch- 573,9 828,- 254,5 1, 2 0,41 1 2

ließ- 4

lich

Einsch- 623,0 638,- 15,2 0,45 0,36 0,034 6,86 3,5

ließ- 2

lich

Einsch- 743,7 764,- 20,7 1, 2 1,15 1 2

ließ- 4

lich

LP-03 1,5 396,- 395,3 0,56 0,51 1 6,26 3,

8 5

Einsch- 1,5 109,- 107,6 0,72 0,65 1 7,69 3,

ließ- 1 5

lich

Einsch- 172,8 199,- 27,1 0,86 0,76 1 11,54 3,

ließ- 9 5

lich

LP-04 1,5 304,- 303,3 0,44 0,40 1 4,68 3,

8 5

Einsch- 4,6 102,- 98,2 0,74 0,69 1 5,74 3,

ließ- 8 5

lich

Einsch- 69,5 102,- 33,2 0,94 0,86 1 8,70 3,

ließ- 7 5

lich

C-01 1,1 416,- 415,8 1, 2 0,26 1 2

9

Einsch- 299,3 363 63,7 1, 2 0,42 1 2

ließ-

lich

CA-03 0,0 304,- 304,8 1, 2 0,39 1 2

8

HEN-02 0 76,4 76,4 0,5 0,31 0,229 4,35 5

HEN-04 0,0 91,9 91,9 0,76 0,36 0,520 5,50 5

95-1 680,2 887,- 207,3 0,27 0,21 0,030 2,14 0,03 0,02 5

5

995,2 1039- 44,2 0,44 0,15 0,030 1,46 0,14 0,10 5

,4

1005,- 1027- 21,3 0,5 0,21 0,047 2,05 0,19 0,16 5

9 ,2

Allard 48,6 146,- 98,2 0,55 0,46 0,030 4,76 4,

unter 8 5

Tage

Einsch- 51,7 113,- 61,6 0,65 0,55 0,030 5,55 4,

ließ- 3 5

lich

Anmerkungen zur Tabelle: 1 - unvollständige Goldanalysedaten; 2 -

unvollständige Silberanalysedaten; 3 - Gold- und Silberanalysedaten aus

Sammelproben über eine Länge von 6,1 bis 12,2 m; 4 - Allard-Tunnel

herausgesägte Schlitzproben, die 2020 gesammelt wurden; 5 - Cu-Äq. %

berechnet mittels 3,25 USD/ Pfund Cu, 1.650 USD/Unze Au, 20 USD/Unze Ag,

1.000 USD/Unze Pt und 2.000 USD/Unze Pd.

Virtuelle OTCQB-Konferenz für Metalle und Bergbau

Metallic Minerals wird am 29. Juli um 14:30 Uhr ET auf der bevorstehenden

von OTC Markets ausgerichteten Green Energy and Precious Metals Investor

Conference präsentieren. Chairman & CEO Greg Johnson wird einen umfassenden

Überblick über das Unternehmen geben, einschließlich eines Updates zu den

bisherigen Explorationsaktivitäten im Jahr 2021 und dem bevorstehenden

Newsflow, gefolgt von einer Fragerunde. Um sich anzumelden, klicken Sie

bitte hier.

Fußnoten: 1) Eckel, USGS Prof Paper 219, Geology and Ore Deposits of the La

Plata Mining District, 1949; 2) Unternehmensberichte von Bear Creek Mining

(jetzt Rio Tinto), Humble Oil (jetzt Exxon) und Phelps Dodge (jetzt

Freeport-McMoRan); 3) Christoffersen, Geologischer Bericht über die

Lagerstätte Allard, La Plata Mining District, Durango, Colorado, 2005.

Über Metallic Minerals

Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der

Wachstumsphase, das sich auf hochgradige Silber- und Goldprojekte in wenig

erkundeten "Brownfield"-Bergbaubezirken in Nordamerika konzentriert. Unser

Ziel ist es, mittels eines systematischen, unternehmerischen

Explorationskonzepts im Silberbezirk Keno Hill, im Silber-Gold-Kupfer-Bezirk

La Plata und im Goldbezirk Klondike durch neue Entdeckungen und die

Weiterentwicklung der Ressourcen zur Erschließung Shareholder-Value zu

schaffen. Metallic Minerals hat die zweitgrößte Landposition im historischen

Silberbezirk Keno Hill in Kanadas Yukon Territory direkt neben den Betrieben

von Alexco Resource Corp konsolidiert. Keno Hill verfügt über fast 300

Millionen Unzen Silber an ehemaliger Produktion und aktuellen Ressourcen in

der Kategorie nachgewiesen und angedeutet. Darüber hinaus zielt die

Exploration auf dem kürzlich erworbenen Silber-Gold-Kupfer-Projekt La Plata

im Südwesten von Colorado auf einen mit Silber und Gold angereicherten

Kupferporphyr und angrenzende hochgradige epithermale Silber- und

Goldsysteme. Das Unternehmen fügt auch weiterhin Royalty-Verträge für neue

Produktion auf seinem Grundbesitz im Goldbezirk Klondike im Yukon hinzu.

Alle drei Bezirke haben eine bedeutende Mineralproduktion verzeichnet und

verfügen über eine vorhandene Infrastruktur, einschließlich Stromversorgung

und Straßenzugang. Metallic Minerals wird von einem Team geleitet, das über

langjährige Entdeckungs- und Explorationserfolge bei mehreren wichtigen

Edelmetall- und Nichtedelmetallvorkommen verfügt und über umfassende

Erfahrung in den Bereichen Entwicklung, Genehmigungsverfahren und

Projektfinanzierung verfügt.

Über die Metallic Group of Companies

Die Metallic Group ist eine Zusammenarbeit führender Explorationsunternehmen

für Edelmetalle und Nichtedelmetalle mit einem Portfolio großer

Brownfield-Assets in etablierten Bergbaubezirken neben einigen der

branchenweit hochgradigsten Produzenten von Silber und Gold, Platin und

Palladium sowie Kupfer. Zu den Mitgliedsunternehmen zählen Metallic Minerals

im hochgradigen Silberbezirk Keno Hill im Yukon und im

Silber-Gold-Kupfer-Bezirk La Plata in Colorado, Group Ten Metals im

PGM-Nickel-Kupfer-Bezirk Stillwater in Montana und Granite Creek Copper im

Minto Kupferbezirk des Yukon Territory. Zu den Gründern und Teammitgliedern

der Metallic Group gehören äußerst erfolgreiche Explorationsgeologen, die

früher mit einigen der führenden Explorer/Entwickler der Branche und großen

Produzenten zusammengearbeitet haben. Mit diesem Fachwissen verfolgen die

Unternehmen einen systematischen Explorationsansatz unter Verwendung neuer

Modelle und Technologien, um Entdeckungen in diesen bewährten, aber noch

wenig erkundeten Bergbaubezirken zu ermöglichen. Die Metallic Group hat

ihren Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, und ihre

Mitgliedsunternehmen sind an der Toronto Venture Exchange, US OTC und der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte:

Website: mmgsilver.com Tel.: 604-629-7800

E-Mail: cackerman@mmgsilver.com gebührenfrei: 1-888-570-4420

Im deutschsprachigen Raum

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

