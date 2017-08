DGAP-News: Metalcorp Group B.V. emittiert 50-Mio.-Euro-Anleihe zur anteiligen, bereits gesicherten Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2013/2018 sowie zum Ausbau der Geschäftstätigkeit (deutsch)

Metalcorp Group B.V. emittiert 50-Mio.-Euro-Anleihe zur anteiligen, bereits gesicherten Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2013/2018 sowie zum Ausbau der Geschäftstätigkeit

Metalcorp Group B.V. emittiert 50-Mio.-Euro-Anleihe zur anteiligen, bereits gesicherten Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2013/2018 sowie zum Ausbau der Geschäftstätigkeit

Amsterdam, 28. August 2017 - Die Metalcorp-Gruppe ist ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa. Kernkompetenz in allen Bereichen sind finanziell abgesicherte Transaktionen ohne eigenes Lagerrisiko, sogenannte "Back-to-Back-Geschäfte", welche den operativen Erfolg der Gruppe weitgehend gegen Preisrisiken absichern und andere Handelsrisiken neutralisieren. Mit ihren Tochtergesellschaften und Repräsentanzen ist die Gruppe in 18 Ländern rund um den Globus aktiv und verfügt über 4 Produktionsstätten in Europa. Die Gesellschaft zeichnet sich aus durch:

- eine attraktive Performance der bestehenden zwei Anleihen am Kapitalmarkt - stabiles Ertragswachstum als Mid-Market Dienstleister mit globaler Reichweite - stabile operative Margen durch "Back-to-Back"-Transaktionen und Versicherungen - langjährige Geschäftsbeziehungen zu lokalen Produzenten und Großkunden

Zur anteiligen, bereits gesicherten Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2013/2018 (ISIN: DE000A1HLTD2) sowie zur Sicherung des langfristigen Ausbaus der Geschäftstätigkeit begibt die Metalcorp Group B.V. eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19MDV0), die über die Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 7 % bietet. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 50 Mio. Euro.

Das Angebot umfasst wie bereits veröffentlicht ein Umtauschangebot sowie ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung. Im Rahmen des Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2013/2018 vom 30. August 2017 bis zum 22. September 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen, neuen Schuldverschreibungen 2017/2022 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Umtauschprämie in Höhe von 25 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2013/2018 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Das öffentliche Angebot im Zeitraum vom 11. bis zum 28. September 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) wird ausschließlich von der Metalcorp Group B.V. in Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden durchgeführt. Der Erwerb ist über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse möglich. Im gleichen Zeitraum erfolgt zusätzlich eine durch die BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG begleitete Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2017/2022 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Oktober 2017 geplant.

Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com) im Bereich Anleihe zum Download zur Verfügung.

Eckdaten zur Anleihe

Emitten- Metalcorp Group B.V. tin Volumen Bis zu 50 Mio. Euro ISIN/WK- DE000A19MDV0/A19MDV N Unter- BB (Creditreform, März 2017) nehmens- rating Kupon 7 % p.a. Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Um- 25 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2013/2018 tausch- prämie Frist 30.08. - 22.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) Um- tausch- ange- bot: Frist 11.09. - 28.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) öffent- liches Ange- bot: Frist 11.09. - 28.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) Privat- platzie- rung: Valuta 02.10.2017 Lauf- 5 Jahre: 02.10.2017 - 02.10.2022 (ausschließlich) zeit Zinszah- Jährlich, nachträglich zum 02.10. eines jeden Jahres lung (erstmals 2018) Rückzah- 100 % lung Rückzah- 02.10.2022 lungs- termin Rückzah- 100 % des Nominalbetrags lungs- preis Status Nicht nachrangig, nicht besichert Investo- Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: ren- Kontrollwechsel Nichteinhaltung der schutz- Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50 % des klau- IFRS-Konzernjahresüberschusses weiteren in den seln Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) Negativverpflichtung Kündi- Sonderkündigungsrecht: vorzeitig im Falle einer Änderung gungs- oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften recht Ordentliches Kündigungsrecht: ab dem 02.10.2020 zu 104 % des der Nennbetrags ab dem 02.10.2021 zu 102 % des Nennbetrags Emitten- tin Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Global BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Coordi- nator und Bookrun- ner

Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Metalcorp Group B.V. dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 28. August 2017 gebilligten und an die zuständigen Behörde in Deutschland und Niederlande notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com) im Bereich Anleihe, der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Kanada, Australien oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Über die Metalcorp Group B.V.: Die Metalcorp-Gruppe ist ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa. Kernkompetenz in allen Bereichen sind finanziell abgesicherte Transaktionen ohne eigenes Lagerrisiko, sogenannte "Back-to-Back-Geschäfte", welche den operativen Erfolg der Gruppe weitgehend gegen Preisrisiken absichern und andere Handelsrisiken neutralisieren. Mit ihren Tochtergesellschaften und Repräsentanzen ist die Gruppe in 18 Ländern rund um den Globus aktiv und verfügt über 4 Produktionsstätten in Europa. Die Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1HLTD2) der Metalcorp Group B.V. notiert im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Basic Board.

Für weitere Informationen: Frank Ostermair/Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 (0)89 8896906-25 metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group B.V. Ricardo Phielix (CFO) +31 (0) 20 890 89 00 rphielix@metalcorpgroup.com

