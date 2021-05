DGAP-News: MeinAuto Group verschiebt Börsengang (deutsch)

MeinAuto Group verschiebt Börsengang

^

DGAP-News: MeinAuto Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

MeinAuto Group verschiebt Börsengang

11.05.2021 / 16:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE

VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN

JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES

GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN

HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

MeinAuto Group verschiebt Börsengang

München, 11. Mai 2021 - Die MeinAuto Group AG ("MeinAuto Group") hat

gemeinsam mit Hg entschieden, den geplanten Börsengang zu verschieben. Grund

dafür sind die derzeit ungünstigen Marktbedingungen für wachstumsstarke

Unternehmen. Die Bücher waren bereits am ersten Tag des Bookbuildings

gefüllt und einschließlich der Mehrzuteilungsoption in voller Höhe

überzeichnet.

Die MeinAuto Group und Hg legen großen Wert auf eine positive Entwicklung

der Aftermarket-Performance nach der Platzierung der Aktien an der

Frankfurter Wertpapierbörse, die unter den aktuellen Marktbedingungen nicht

gewährleistet werden kann.

Die Erstnotierung der Aktien der MeinAuto Group am Regulierten Markt (Prime

Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse war ursprünglich für den 12. Mai

2021 geplant.

MeinAuto Group und Hg streben weiterhin eine Notierung an der Frankfurter

Wertpapierbörse an, sobald sich die Marktbedingungen stabilisieren.

Über die MeinAuto Group

Die MeinAuto Group ist die führende Online-Plattform für den digitalen

Vertrieb von Neuwagen in Deutschland. In einem Markt, in dem Kunden

zunehmend online nach Nutzungskonzepten statt Eigentumslösungen suchen,

bieten die Unternehmen der MeinAuto Group voll digitale, günstige und

transparente monatliche Abos für Neufahrzeuge und umfangreiche Services für

alle im deutschen Markt relevanten Marken und Modelle an. Die MeinAuto Group

hat Ihren Sitz in Oberhaching bei München und beschäftigt rund 380

Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.meinauto-group.com.

Über Hg

Hg ist ein führender Investor in Software- und Dienstleistungsunternehmen

mit einem Investmentfokus auf Unternehmen, die Geschäftsabläufe

modernisieren. Durch tiefgreifende Sektorspezialisierung ergänzt durch

vertikale Anwendungsspezialisierung und operativen Support, unterstützt Hg

Managementteams bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsziele. Mit einem

Investmentteam von 140 Experten und einem Portfolio-Team von mehr als 35

Mitarbeitern, die das Hg Unternehmensportfolio bei der Umsetzung ihrer

Wachstumsambitionen betreuen, verwaltet Hg derzeit über 30 Milliarden

US-Dollar Kapital. In London, München und New York ansässig, umfasst das Hg

Portfolio mehr als 35 Software- und Technologieunternehmen mit einem

Gesamtwert von über 60 Milliarden US-Dollar und über 35.000 Mitarbeitern

weltweit. Weitere Informationen unter www.hgcapital.com.

Medienkontakt

Knut Engelmann

Kekst CNC

Telefon: +49 174 234 2808

E-Mail: knut.engelmann@kekstcnc.com

Investor Relations

Thessa von Hülsen

Telefon: +49 174 910 9000

E-Mail: thessa.vonhuelsen@meinauto-group.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und

Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia),

Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder

ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten,

Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots

oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach

dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der

"Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch

nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund

einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act

verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien

der MeinAuto Group AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet

nicht statt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb

Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte

Anleger" in diesem Mitgliedssaat im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung

(EU) 2017/1129.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund

des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und

die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in

der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,

Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen

werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese

Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung

nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder

Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur

Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und

Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die

tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse

wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;

weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie

auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser

Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur

zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die

Gesellschaft noch BofA Securities Europe SA, Jefferies International

Limited, Jefferies GmbH, Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets

Europe AG und UniCredit Bank AG zusammen, die "Konsortialbanken"), noch

deren jeweilige verbundenen Unternehmen wie in Rule 501(b) Regulation D des

Securities Act definiert ("verbundene Unternehmen"), irgendeine

Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an

tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Sowohl die Gesellschaft als auch die Konsortialbanken und ihre jeweiligen

verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder

Verantwortung ab, irgendeine der in dieser Veröffentlichung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder aus anderen

Gründen.

Einige Quellen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Marktdaten wurden

vor dem erneuten Ausbruch der COVID-19-Pandemie erstellt und sind für die

möglichen Auswirkungen der nachfolgenden Entwicklungen nicht aktualisiert

worden. Die Gesellschaft und die Konsortialbanken sind nicht in der Lage

festzustellen, ob die Dritten, die solche Quellen vorbereitet haben, ihre

Schätzungen und Prognosen aufgrund der möglichen weiteren Auswirkungen von

COVID-19 auf künftige Marktentwicklungen aktualisieren werden.

Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen,

Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen

irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit

eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder

Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder

hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder

jeglicher anderen Information über die Gesellschaft oder ihre

Tochterunternehmen, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen

oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder

Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der Art

ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer

Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.

---------------------------------------------------------------------------

11.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MeinAuto Group AG

Grünwalder Weg 34

82041 Oberhaching

Deutschland

Telefon: 089-63266120

E-Mail: info@meinAuto-group.de

Internet: https://www.meinauto.de/

ISIN: DE000MAG0008

WKN: MAG000

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

EQS News ID: 1195308

Notierung vorgesehen / intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1195308 11.05.2021

°