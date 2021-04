DGAP-News: MeinAuto Group plant Börsengang in Q2 2021 (deutsch)

MeinAuto Group plant Börsengang in Q2 2021

MeinAuto Group plant Börsengang in Q2 2021

21.04.2021 / 07:30

MeinAuto Group plant Börsengang in Q2 2021

- MeinAuto Group ist die führende Online-Plattform für den digitalen

Vertrieb von Neuwagen in Deutschland

- Das Unternehmen bietet flexible Neuwagen-Abos, die die stark wachsende

Nachfrage von Kunden nach smarten Nutzungskonzepten statt Eigentum bedienen

- Im rund EUR70 Milliarden großen Neuwagenmarkt in Deutschland wird angesichts

der zunehmenden Nachfrage nach Online-Angeboten ein deutlicher Anstieg des

aktuell bei nur rund 2% liegenden Online-Anteils erwartet

- Im Geschäftsjahr 2020 erzielte MeinAuto Group einen bereinigten Umsatz von

EUR212 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von EUR38 Millionen, die Zahl der

aktiven Abonnenten stieg auf 44.000

- Das Unternehmen beabsichtigt derzeit, im Rahmen des geplanten Angebots

einen Bruttoerlös von mindestens EUR150 Millionen durch die Platzierung neu

ausgegebener Aktien zu erzielen. Um ausreichende Liquidität im Sekundärmarkt

zu gewährleisten, wird von bestehenden Aktionären, darunter Hg, einem

führenden Investor in Service- und Dienstleistungsunternehmen, eine

Sekundärkomponente zur Verfügung gestellt

- MeinAuto Group beabsichtigt, den Erlös aus dem Börsengang zur Finanzierung

des zukünftigen Wachstums zu nutzen, inklusive weiterer Investitionen in

Online-Marketing und Branding, sowie zur Erweiterung des Abo-Fahrzeugpools

und zur teilweisen Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten

München, 21. April 2021 - MeinAuto Group AG (das "Unternehmen" und gemeinsam

mit den konsolidierten Tochtergesellschaften "MeinAuto Group" oder die

"Gruppe") bereitet einen Börsengang ("IPO") und die Notierung ihrer Aktien

am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) vor.

Abhängig von den Marktbedingungen soll der Börsengang und der erste

Handelstag im zweiten Quartal 2021 stattfinden. Das Angebot soll neu

ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bestehende Aktien und

Aktien im Zusammenhang mit möglichen Mehrzuteilungen umfassen, die durch

eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) des abgebenden Aktionärs abgedeckt

sind. Das Angebot umfasst voraussichtlich ein öffentliches Angebot von

Aktien in Deutschland sowie Privatplatzierungen von Aktien in bestimmten

Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands.

Rudolf Rizzolli, CEO der MeinAuto Group: "MeinAuto Group ist in den letzten

drei Jahren stark und auf bereinigter EBITDA-Basis hoch profitabel

gewachsen. Wir sind Pionier bei der digitalen Transformation des deutschen

Neuwagenmarktes und liefern die Antwort auf die stark wachsende Nachfrage

nach smarten Nutzungskonzepten und einem transparenten Online-Vertrieb. Wir

glauben, dass wir mit unserem integrierten Ansatz, der intelligente

Technologie, ausgewiesene Automobil-Kompetenz, ein erstklassiges digitales

Kundenerlebnis und exzellenten Service miteinander verbindet, das einfachste

und komfortabelste Neuwagen-Angebot am Markt bieten."

Führer im digitalen Vertrieb von Neuwagen mit einzigartiger Plattform und

flexiblem Abo-Angebot

MeinAuto Group bietet auf seinen Plattformen eine transparente Suche und

umfassende Vergleichsmöglichkeiten für mehr als 500 Neuwagenmodelle von 40

Marken. Der Kaufprozess wird vollständig online abgewickelt und bei Bedarf

von kompetenten Kundenberatern unterstützt. Kunden können zwischen einer

Vielzahl von Kaufoptionen wählen. Der Schwerpunkt des MeinAuto-Angebots

liegt auf flexiblen Abo-Lösungen mit umfassenden Serviceleistungen. Im Jahr

2020 verzeichnete die MeinAuto Group 26 Millionen Besuche auf der Website

MeinAuto.de. Die Gruppe erhöhte die Zahl der aktiven Abonnenten auf 44.000

und wickelte über 39.000 Neuwagenbestellungen ab.

Starkes, profitables Wachstum und hohe Kundenzufriedenheit

Auch im Jahr 2020 setzte die MeinAuto Group ihr starkes und profitables

Wachstum (auf bereinigter EBITDA-Basis) fort. Der bereinigte Umsatz der

Gruppe wuchs um 11% auf EUR212 Mio. (2019: EUR191 Mio.) und das bereinigte

EBITDA stieg um 25% auf EUR38 Mio. (2019: EUR31 Mio.). Im gleichen Zeitraum

wuchs das B2C-Segment der Gruppe um 24% und erzielte einen bereinigten

Umsatz von EUR121 Mio. (2019: EUR98 Mio.) Dank der starken Performance des

B2C-Segments wuchs das Unternehmen deutlich schneller als der Markt. Während

die Neuzulassungen in Deutschland in der COVID-19 Pandemie im Jahr 2020 um

19% [1] zurückgingen, stiegen die Abo-Bestellungen von Privatkunden auf

MeinAuto.de gegen den Trend um 40%.

Das einzigartige Angebot der Gruppe führt zu einem hohen Grad an

Kundenzufriedenheit: Rund 80% der Privatkunden erneuern ihren Vertrag nach

Ablauf und entscheiden sich erneut für eine flexible Abo-Lösung von MeinAuto

Group. Der Net Promoter Score von 69 für die Gruppe setzt im Markt für

Mobilität eine Benchmark.

Großes Marktpotenzial angesichts geringer Online-Penetration und steigender

Nachfrage nach intelligenten Nutzungslösungen

Mit einem Gesamtvolumen von rund EUR70 Milliarden [2] (2,2 Millionen

Fahrzeugregistrierungen für Privatkunden im Jahr 2019) ist Deutschland der

mit Abstand größte Neuwagenmarkt in Europa. Der deutsche Neuwagenmarkt ist

jedoch stark fragmentiert, und nahezu jeder zweite Kunde zeigt sich mit dem

herkömmlichen Offline-Kaufprozess unzufrieden. Fast 40% der Kunden glauben,

dass Online-Lösungen im Vergleich zu traditionellen Offline-Kanälen

flexibler, günstiger und transparenter sind [3]. Bis 2025 wird eine

Steigerung des Online-Anteils auf mindestens 15% erwartet. Gleichzeitig

steigt die Bereitschaft der Kunden, sich bei ihrem nächsten Neuwagenkauf für

ein Abo-Modell zu entscheiden: Im Jahr 2020 konnten sich dies bereits mehr

als 50% der Neuwagenkäufer vorstellen [4].

Führende Rolle der MeinAuto Group bei der digitalen Transformation des

Neuwagenmarktes

Die Plattformen der MeinAuto Group bieten Kunden volle Markttransparenz,

einfache Online-Transaktionen und unkomplizierte Abo-Lösungen. Die MeinAuto

Group setzt sich höchste Qualitäts- und Servicestandards und erreicht damit

eine große Kundenzufriedenheit, die sich unter anderem in einer hohen Zahl

an Folgeverträgen niederschlägt.

Intensivierte Marketing-Aktivitäten und der kontinuierliche Ausbau des

Affiliate-Partner-Netzwerks erhöhen die Kundenreichweite von MeinAuto

zusätzlich und beschleunigen das weitere profitable Wachstum.

Rudolf Rizzolli, CEO der MeinAuto Group: "Der Börsengang ist ein wichtiger

Schritt, um das Unternehmen auf seinem Wachstumspfad weiterzuentwickeln und

unsere Position als führende Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von

Neuwagen in Deutschland auszubauen. Unser Team ist hoch motiviert und hat

bereits bewiesen, dass es die nötigen Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringt,

um das riesige Potential für weiteres Wachstum und Profitabilität im

Online-Neuwagenmarkt heben zu können."

BofA Securities, Barclays Bank Ireland Plc, Citigroup, Jefferies und

UniCredit Bank AG sind als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners

mandatiert.

Über die MeinAuto Group

Die MeinAuto Group ist die führende Online-Plattform für den digitalen

Vertrieb von Neuwagen in Deutschland. In einem Markt, in dem Kunden

zunehmend online nach Nutzungskonzepten statt Eigentumslösungen suchen,

bieten die Unternehmen der MeinAuto Group voll digitale, günstige und

transparente monatliche Abos für Neufahrzeuge und umfangreiche Services für

alle im deutschen Markt relevanten Marken und Modelle an. Die MeinAuto Group

hat Ihren Sitz in Oberhaching bei München und beschäftigt rund 380

Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.meinauto-group.com.

Über Hg

Hg ist ein führender Investor in Software- und Dienstleistungsunternehmen

mit einem Investmentfokus auf Unternehmen, die Geschäftsabläufe

modernisieren. Durch tiefgreifende Sektorspezialisierung ergänzt durch

vertikale Anwendungsspezialisierung und operativen Support, unterstützt Hg

Managementteams bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsziele. Mit einem

Investmentteam von 140 Experten und einem Portfolio-Team von mehr als 35

Mitarbeitern, die das Hg Unternehmensportfolio bei der Umsetzung ihrer

Wachstumsambitionen betreuen, verwaltet Hg derzeit über 30 Milliarden

US-Dollar Kapital. In London, München und New York ansässig, umfasst das Hg

Portfolio mehr als 35 Software- und Technologieunternehmen mit einem

Gesamtwert von über 60 Milliarden US-Dollar und über 35.000 Mitarbeitern

weltweit. Weitere Informationen unter www.hgcapital.com

Medienkontakt

Knut Engelmann

Kekst CNC

Telefon: +49 174 234 2808

E-Mail: knut.engelmann@kekstcnc.com

Informationen zu finanziellen Begriffen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in

Übereinstimmung mit IFRS oder anderen international anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen dargestellt werden.

Bereinigte Umsatzerlöse sind die Umsatzerlöse unserer

Segmentberichtserstattung abzüglich (i) der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von

zuvor abonnierten Fahrzeugen, zuzüglich (ii) der Verkaufskosten in Bezug auf

den direkten Fahrzeugverkauf und (iii) der Erträge aus der Auflösung von

fahrzeugbezogenen Rückstellungen.

Bereinigtes EBITDA bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen, einschließlich der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit

den abonnierten Fahrzeugen stehen, insbesondere die Zinsaufwendungen für die

Finanzierung der Fahrzeuge und die Abschreibungen auf die Fahrzeuge, und

unter Ausschluss der Strukturierungskosten der Refinanzierung der Gruppe

sowie Rechts- und Beratungsgebühren im Zusammenhang mit dem

nicht-gewöhnlichen Geschäftsverlauf, Strukturierungs- / Transaktionskosten,

Kosten für die Neuausrichtung von Vertriebs- und Geschäftsprozessen und

andere einmalige Anpassungen, die nach Ansicht des Managements nicht die

reguläre operative Performance des Kerngeschäfts der MeinAuto Group

widerspiegeln.

[1] "MeinAuto Group Commercial Study", Februar 2021, Roland Berger

[2] Einschätzung Management MeinAuto Group auf Basis "MeinAuto Group

Commercial Study", Februar 2021, Roland Berger

[3] Roland Berger B2C Online-Kundenbefragung, 215 Teilnehmer in Deutschland,

Januar 2021

[4] Roland Berger Online-Befragung ("Automotive Disruption Radar") mit

weltweit über 17,202 Teilnehmern, September 2020

