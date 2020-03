DGAP-News: Meguma Gold Corp.: MegumaGold schließt bodengestütztes geophysikalisches Programm auf Liegenschaft Touquoy West ab (deutsch)

Meguma Gold Corp.



02.03.2020

IP-Aufladbarkeitsanomalien auf Touquoy West, die räumlich mit geochemischen

Bodenanomalien in Zusammenhang stehen, könnten das Vorkommen einer

disseminierten Sulfidvererzung anzeigen

02. März 2020

Halifax, Nova Scotia. MegumaGold Corp. (CSE: NSAU, OTC: NSAUF, FWB: 2CM2)

("MegumaGold" oder das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse eines

umfangreichen bodengestützten geophysikalischen Programms auf ihrer

Liegenschaft Touquoy West entlang der Antiklinale Moose River in Nova Scotia

bekannt, einschließlich einer hochauflösenden kombinierten bodengestützten

Magnetometer- und VLF-EM-Untersuchung, die Ende 2019 abgeschlossen, und

einer IP-Untersuchung (induzierte Polarisation), die im Februar 2020

abgeschlossen wurde.

Das Unternehmen führte über ungefähr 80 Linienkilometern hochauflösende

bodengestützte Magnetometer- und VLF-EM-Untersuchungen über dem gleichen

Gebiet eines Bodengeochemieprogramms durch, das das Unternehmen Anfang 2019

durchgeführt hatte. Basierend auf den interpretierten Ergebnissen dieser

geophysikalischen Untersuchungen und dem Bodengeochemieprogramm 2019 in

Touquoy West (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 6. Januar 2020,

29. November 2019 und 20. November 2019) initiierte das Unternehmen eine

bodengestützte geophysikalisches IP-Untersuchung über den Bereichen des

Erkundungsraster mit höchster Priorität. Mitte Februar 2020 wurden insgesamt

25,83 Linienkilometer an IP-Untersuchungen über übereinstimmenden

Bodengeochemie- und bodengestützte Magnetometer-/VLF-EM-Anomalien

durchgeführt. Ziel des IP-Programms war es, Gebiete zu identifizieren, in

denen eine disseminierte Eisensulfidvererzung mit gefalteten, sehr günstigen

tonschieferführenden stratigraphischen Abschnitten in Zusammenhang steht.

Disseminierte Sulfide in Form von Pyrit und Magnetkies sind in mehreren

bedeutenden Goldlagerstätten in Nova Scotia erkennbar wie z. B. in St.

Barbara Ltd.'s Goldmine Touquoy, in den Lagerstätten Fifteen Mile Stream,

Lagerstätten Cochrane Hill und Beaver Dam sowie in Anaconda Mining Inc."s

der Lagerstätte Goldboro .

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in Touquoy West festgestellten

Aufladbarkeitssignale der IP-Untersuchungen, die teilweise räumlich mit

bestehenden geochemischen Bodenanomalien in Zusammenhang stehen, auf das

Vorkommen einer disseminierten Sulfidvererzung hinweisen können, die in

ihrer Art der gegenwärtig benachbarten Lagerstätte der Goldmine Touqouy

ähnlich ist. Diese Lagerstätte befindet sich nur wenige Kilometer in

östlicher Streichrichtung der Antiklinale Moose River. Sie stellen daher

hochwertige Ziele für ein Kernbohrprogramm im Jahr 2020 auf der Liegenschaft

dar, um das Vererzungspotenzial in Streichrichtung und in der Tiefe zu

bewerten.

Theo Van der Linde, President von MegumaGold, erklärte: "Wir sind sehr

zufrieden mit den Ergebnissen unseres bodengestützten geophysikalischen

Programms auf der Liegenschaft Touquoy West, insbesondere mit den

Ergebnissen der IP-Untersuchung, die als Hinweis auf das Vorkommen einer

disseminierten Eisensulfidvererzung auf der Liegenschaft entlang der

Hauptstreichrichtung der Antiklinale interpretiert wurde, die sich

kontinuierlich nach Nordosten bis ins Gebiet der Mine Touquoy erstreckt. Wir

freuen uns darauf, diese Ergebnisse sowie die Ergebnisse unseres

geochemischen Bodenprogramms zur Auswahl unserer Kernbohrziele im Jahr 2020

zu verwenden. Der Zweck der geplanten Bohrungen besteht darin, das Vorkommen

einer disseminierten Sulfidvererzung in der Tiefe zu bestätigen und das

Potenzial für das Vorkommen einer damit vergesellschafteten Goldvererzung zu

bewerten."

Touquoy West - Ergebnisse der IP-Untersuchung und Interpretation

Die Ergebnisse der kombinierten IP-Untersuchung und des geologischen

Kompilierungsprogramms zeigen, dass sich eine gut entwickelte

Aufladbarkeitsanomalie mit der interpretierten Hauptstreichrichtung der

antiklinalen Faltenscharnierzone auf der Liegenschaft Touquoy West deckt.

Diese IP-Anomalie kann über ungefähr 3,6 km des Erkundungsrasters Touquoy

West diskontinuierlich verfolgt werden und deckt sich über ihre Länge an

mehreren Stellen mit geochemischen Bodenanomalien (Abbildung 2). Die

Hauptstreichrichtung der antiklinalen Faltenscharnierzone bleibt bis über

die westliche Rastergrenze auf die von Genius Metals Inc. optionierten

Explorationslizenzen hinaus offen.

Eine zweite markante Aufladbarkeitsanomalie tritt ungefähr 300 Meter

nördlich des Haupttrends auf (Abbildung 2) und hat eine Streichlänge von

ungefähr 700 Meter. Diese Aufladbarkeitsanomalie scheint mit anomalen

Ergebnissen der Bodengeochemie im Jahr 2019 übereinzustimmen und steht mit

einem interpretierten tonschieferführenden stratigrafischen Abschnitt in

Zusammenhang, was einen sekundären antiklinalen Faltentrend andeuten könnte.

Eine dritte Aufladungsanomalie westlich des detaillierten Erkundungsblocks

wurde vorläufig zwischen drei Vermessungslinien über eine Streichlänge von

800 Metern korreliert. Diese dritte Anomalie verläuft parallel zum südlichen

Rand einer mächtigen Einheit einer interpretierten Tonschiefer-Stratigrafie

und wird lokal durch anomale Gold- und Arsengehalte in den

Bodenuntersuchungen gestützt (Abbildung 2). Es wurden auch mehrere Ziele mit

geringerer Aufladbarkeit identifiziert (Abbildung 2).

Widerstandsanomalien treten peripher zu allen drei Haupttrends mit

Aufladbarkeitsanomalien auf und können Zonen von Grundgebirgsverkieselung in

Zusammenhang mit der Vererzung markieren (Abbildung 3).

Das Unternehmen betrachtet Gebiete mit koinzidenten Bodengeochemie-,

Magnetometer-, VLF-EM- und Aufladbarkeitsanomalien, die bis dato im

Erkundungsraster Touquoy West definiert wurden, als hochwertige Ziele für

ein Kernbohrprogramm auf der Liegenschaft im Jahr 2020, wobei die

Hauptanomalie des antiklinalen Trends die höchste Priorität hat, gefolgt von

den beiden anomalen Trends weiter nördlich im Erkundungsraster, die parallel

zum Haupttrend verlaufen.

Technische Hinweise

Die IP-Untersuchung (induzierte Polarisation) wurde von Eastern Geophysics

Ltd. aus West Pubnico, Nova Scotia, zwischen dem 13. Januar und dem 7.

Februar 2020 unter Verwendung einer Dipol-Dipol-Vermessungsanordnung (a = 25

m oder a = 50 m und N = 6) durchgeführt. IP-Untersuchungsdaten wurden unter

Verwendung von Inversionsmethoden verarbeitet, um interpretierte Sektions-

und Planpräsentationen von erkennbaren Widerstands- und Aufladungssignalen

zu erstellen. Die Untersuchung mit einem Linienabstand von 100 Metern wurde

von der angrenzenden Claim-Grenze der St. Barbara Ltd. nach Westen über eine

Entfernung von 1,7 km durchgeführt, und weit auseinanderliegende Linien

wurden weiter westlich über separaten Bereichen mit Bodenanomalien

untersucht.

Die kombinierten bodengestützten Magnetometer- und VLF-EM-Untersuchungen

wurden zwischen Juli und November 2019 von Geländeteams der Mercator

Geological Services Ltd. durchgeführt. Die Untersuchungen wurden mit einem

GEM-System GSM-19 DGPS-Magnetometer mit integrierten VLF-EM- und

GPS-Funktionen über Linien mit einem Abstand von 100 Meter durchgeführt, die

sich von Nord nach Süd über die wichtigsten strukturellen und

stratigrafischen Trends zogen. Diese Trends basieren auf Interpretationen

der vorliegenden regionalen und/oder liegenschaftsweiten luftgestützten

geophysikalischen Untersuchungen. Das Untersuchungsmagnetometer maß

Magnetfeldparameter mit einer Frequenz von einem Messwert pro Sekunde, und

VLF-EM-Messwerte wurden in Intervallen von 20 Metern gemessen. Ein zweites

GSM-19-Magnetometer des GEM-Systems, das als Basisstation dient, wurde

zeitsynchron mit der Vermessungseinheit synchronisiert, um die Korrektur von

Vermessungsdaten hinsichtlich der Auswirkungen von täglichen

Magnetfeldschwankungen zu erleichtern. Die kombinierten Magnetometer- und

VLF-EM-Untersuchungsergebnisse wurden mit zusammengestellten historischen

Untersuchungsergebnissen aus der angrenzenden Goldmine Touquoy der St.

Barbara Ltd. zusammengeführt, und der resultierende Datensatz wurde

unabhängig verarbeitet, um die Abgrenzung stratigraphischer Trends zu

maximieren. Diese Ergebnisse wurden dann verwendet, um Ausläufer der

wichtigsten tonschieferführenden stratigrafischen Abschnitte und

antiklinalen Faltenstrukturen zu interpretieren, die die Goldvererzung in

der angrenzenden Goldlagerstätte Touquoy auf der Liegenschaft Touquoy West

des Unternehmens beherbergt (Abbildungen 4 und 5). Die VLF-EM-Ergebnisse

definieren einen Leitfähigkeitstrend, der mit der verworfenen axialen Zone

der wichtigsten goldführenden antiklinalen Falte in diesem Goldbezirk

übereinstimmt (Abbildung 6). Laut Interpretation stellt dies das Vorkommen

von geschertem Tonschiefer in der Scharnierzone der Antikline dar, und kann

vom Gebiet der Goldmine Touquoy für mindestens 6 km in südwestlicher

Richtung bis zur Westgrenze des Untersuchungsrasters Touquoy West der

MegumaGold verfolgt werden, wo es offenbleibt. Diese VLF-EM-Anomalie fällt

auch mit einer Reihe von Anomalien der Magnetometer-Untersuchung zusammen,

die laut Interpretation günstige Tonschiefereinheiten des Grundgebirges

markieren, die sich von der angrenzenden Lagerstätte Touquoy auf MegumaGolds

Liegenschaft erstrecken.

Statement der fachkundigen Person

Diese Pressemitteilung wurde von Regan Isenor, Chief Executive Officer der

MegumaGold Corp., und Paul geprüft und genehmigt. Paul Ténière, M.Sc.,

P.Geo. von Mercator Geological Services Ltd., eine "unabhängige fachkundige

Person" im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser

Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen

Informationen zusammengestellt und genehmigt.

Quellenangaben

D.D.V. Gold Ltd., 2015: Report NS AR ME 1020870; NS Department of Mines and

Energy Assessment Report by Mercator Geological Services Ltd.

Seabright Explorations Inc., 1986: Report NS AR ME 1986-131; NS Department

of Mines and Energy Assessment Report by MPH Consulting Ltd.

Seabright Explorations Inc., 1987: Report NS AR ME 1988-115; NS Department

of Mines and Energy Assessment Report by A. Bruce Hudgins.

Über MegumaGold Corp.

MegumaGold ist ein kanadisches Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich

mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von

Rohstoffliegenschaften befasst. Im Jahr 2018 konzentrierte sich das

Unternehmen bei seinen Explorationsarbeiten auf die Entwicklung der

Goldlagerstätten in der Meguma Supergroup in Nova Scotia. Infolgedessen hat

das Unternehmen ein strategisch positioniertes Landpaket von 107.114 Hektar

in dieser höffigen geologischen Domäne zusammengestellt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mr. Regan Isenor, Chief Executive Officer

Tel.: 902-233-4381

info@meguamgold.com

www.megumagold.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

