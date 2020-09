DGAP-News: Medizintechnikunternehmen avateramedical N.V. beruft Ian Read, ehemaliger Chairman und CEO von Pfizer, in den Aufsichtsrat (deutsch)

Medizintechnikunternehmen avateramedical N.



V. beruft Ian Read, ehemaliger Chairman und CEO von Pfizer, in den Aufsichtsrat

Medizintechnikunternehmen avateramedical N.V. beruft Ian Read, ehemaliger

Chairman und CEO von Pfizer, in den Aufsichtsrat

24.09.2020

Medizintechnikunternehmen avateramedical N.V. beruft Ian Read, ehemaliger

Chairman und CEO von Pfizer, in den Aufsichtsrat

Amsterdam, Niederlande / Jena, 24. September 2020 - Die avateramedical N.V.,

Muttergesellschaft der avateramedical GmbH, ein innovatives deutsches

Medizintechnikunternehmen, das sich auf robotisch-assistierte,

minimal-invasive Chirurgie spezialisiert hat, gab diese Woche die Ernennung

von Ian Read zum Mitglied des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung

bekannt. Die Hauptversammlung stimmte allen Beschlüssen zu.

Joseph M. Hogan, Vorsitzender des Aufsichtsrats der avateramedical N.V.,

kommentierte: "Wir heißen Ian Read offiziell in unserem Aufsichtsrat

willkommen. Ian, der ein Mitglied des Beirats der Tennor Holding N.V. ist,

vertritt unseren Hauptaktionär und ist nach seiner außergewöhnlichen

Karriere über vier Jahrzehnte in der globalen Gesundheitsindustrie und vor

allem bei Pfizer, einem der weltweit größten Pharmaunternehmen, eine

großartige Ergänzung unseres Gremiums. Ian steht für gute

Unternehmensführung, Wachstum und Wertschöpfung sowie für die Fähigkeit,

Unternehmen zu stärken und zu erfolgreichen Marktführern zu formen."

Als ehemaliger Präsident, Chief Executive Officer und Chairman of the Board

von Pfizer schuf Ian Read einen Unternehmenswert von mehr als 240 Milliarden

US-Dollar. 2010 wurde Ian Read zum CEO und ein Jahr später zum Chairman von

Pfizer ernannt. Im Dezember 2018 trat er als CEO und Ende 2019 als Chairman

in den Ruhestand. Gegenwärtig ist er Chairman von DXC, Vorstandsmitglied der

Kimberly-Clark Corporation und arbeitet im Führungsgremium der Global

Healthcare Group innerhalb der Carlyle Group. Nach Abschluss der Fusion

zwischen Mylan N.V. und Upjohn Inc., die Ende Juni 2020 die Zustimmung der

Aktionäre erhielt, wird Ian Read dem Aufsichtsrat des neuen Unternehmens

Viatris beitreten.

Ian Read kam 1978 als Betriebsprüfer zu Pfizer und stieg schnell in das

Führungsteam des Unternehmens auf. Bis 1996 war er in Lateinamerika tätig,

wo er unter anderem wichtige Positionen als Chief Financial Officer von

Pfizer Mexiko und als Country Manager von Pfizer Brasilien bekleidete. 1996

wurde Ian Read zum Präsidenten der International Pharmaceuticals Group von

Pfizer in Lateinamerika ernannt. Im Jahr 2000 wurde er zum Executive Vice

President für Europa und 2001 zum Corporate Vice President ernannt. Unter

seiner weiteren Verantwortung aus dieser Zeit standen die Geschäfte in

Kanada, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Später wurde er

Senior Vice President und Group President von Pfizers weltweitem

Pharmabetrieb. Ian Read hat einen Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen

vom Imperial College London und erhielt die Zertifizierung als

Wirtschaftsprüfer vom Institute of Chartered Accountants of England and

Wales.

"Ich bin beeindruckt von avateramedicals Anspruch, mit 'dem German Robot' in

einem globalen Markt, der von einem großen Akteur dominiert wird, neue

Standards zu setzen. Das Einwegkonzept des Unternehmens ist brillant, und

die Kommerzialisierungsstrategie spiegelt die sich schnell entwickelnden

Marktanforderungen wider", sagte Ian Read. "Darüber hinaus freue ich mich,

mit solch zukunftsorientierten Wissenschaftlern, Ingenieuren und Experten

zusammenzuarbeiten", fügte er hinzu.

"Mit großer Ehre begrüßen meine Vorstandskollegen und ich einen so

ausgewiesenen Fachmann wie Ian, der mit seiner herausragenden

Führungserfahrung avateramedical auf dem Weg zur Kommerzialisierung

unterstützen wird. Seine außergewöhnlichen Kenntnisse der

Gesundheitsbranche, des Umgangs mit Patienten, Ärzten und kommerziellen

Partnern sowie seine weitreichende Erfahrung in der Entwicklung komplexer

Organisationen werden ein entscheidender Teil von avateramedicals Erfolg

sein", sagte Oliver Kupka, CEO der avateramedical GmbH.

Die Aktionäre stimmten auch mehreren Kapitalmaßnahmen zu, einschließlich

einer Vereinbarung über eine Wandelschuldverschreibung zwischen dem

Unternehmen und dem Mehrheitseigner Tennor Holding B.V. (Tennor). Gemäß den

Bedingungen der Vereinbarung wird Tennor eine Wandelschuldverschreibung in

Höhe von insgesamt bis zu 100 Millionen EUR bereitstellen. Im Gegenzug wird

avateramedical N.V. sicherstellen, dass Forderungen im Rahmen einer solchen

Wandelschuldverschreibung in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden

können. Folglich wurde von den Aktionären eine bedingte

Aktienkapitalerhöhung genehmigt, um die Umwandlung dieser

Wandelschuldverschreibung in Stammaktien zu ermöglichen.

Über avatera(R)

avatera(R) ist das erste deutsche System für robotisch-assistierte,

minimal-invasive Chirurgie (MIC). Exakt auf die Bedürfnisse der künftigen

Nutzer zugeschnitten, ermöglicht "The German Robot" präzise

Schlüssellochoperationen (sogenannte Laparoskopien) bei einem Höchstmaß an

Sicherheit für Patienten und bestmöglichem Komfort für Chirurgen und

OP-Teams. Dank eines stringenten Einwegkonzepts arbeiten Chirurgen immer mit

neuen, zuverlässigen Instrumenten, ohne Risiko einer Kreuzkontamination und

kostenintensive Sterilisationsprozesse. Die Nutzung deutscher Server und die

Anwendung deutscher und europäischer Datenschutzstandards sorgen für

maximale Sicherheit zum Schutz aller sensiblen Daten von Kliniken und

Patienten. Ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem und die

CE-Kennzeichnung dokumentieren die lückenlose Konformität von avatera mit

allen gesetzlichen und normativen Anforderungen und bestätigen den hohen

Anspruch, den avateramedical an die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des

Systems stellt.

Die avateramedical GmbH ist ein innovatives deutsches

Medizintechnikunternehmen im Bereich robotisch-assistierter Chirurgie an den

Hochtechnologiestandorten Jena, Ilmenau und Hannover. Das privat finanzierte

Unternehmen wurde 2011 von Prof. Dr. med. Jens-Uwe Stolzenburg und Dr.

Hubertus von Grünberg gegründet und von Lars Windhorst finanziert, um die

Expertise führender europäischer Chirurgen, deutscher Spitzenmanager und

exzellenter deutscher Ingenieure und Softwareentwickler zu vereinen. Mit

ihren aktuell über 200 Mitarbeitern hat avateramedical es sich zum Ziel

gesetzt, modernste Medizintechnik mit Wirtschaftlichkeit, Qualität, Komfort

und Zuverlässigkeit zu verbinden. Die avateramedical GmbH ist eine

Tochtergesellschaft der avateramedical N.V.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.avatera.eu.

°