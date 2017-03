DGAP-News: Medizinisches Cannabisunternehmen aus Kalifornien unterzeichnet Vertrag mit True Leaf Pet (deutsch)

Medizinisches Cannabisunternehmen aus Kalifornien unterzeichnet Vertrag mit True Leaf Pet

^ DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd.



/ Schlagwort(e): Kooperation/Verkauf Medizinisches Cannabisunternehmen aus Kalifornien unterzeichnet Vertrag mit True Leaf Pet

28.03.2017 / 13:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Medizinisches Cannabisunternehmen aus Kalifornien unterzeichnet Vertrag mit True Leaf Pet

Synchronicity Holistic unterzeichnet Vereinbarung über den Vertrieb der Produkte unter einer Eigenmarke in kalifornischen Lebensmittelgeschäften

Vancouver, 28. März 2017 - True Leaf Medicine International Inc. hat mit Synchronicity Holistic aus Pebble Beach (Kalifornien, USA) eine dreijährige Exklusivvereinbarung unterzeichnet, welcher zufolge die innovativen funktionellen Haustierkausnacks des Unternehmens in Lebensmittelgeschäften in ganz Kalifornien vertrieben werden.

Darcy Bomford, CEO von True Leaf, lobte Synchronicity Holistic als ein Unternehmen, das im Hinblick auf die Herstellung und den Vertrieb seiner Produkte viele Werte mit True Leaf teile.

"True Leaf und Synchronicity Holistic liegt es am Herzen, ihren Kunden hochwertige, im Labor getestete Produkte zu bieten. Gründerin Valentina Piccinini glaubt an die Heilkraft wirksamer Naturheilmittel wie Cannabis", erklärte er. "Darüber hinaus hat die wissenschaftliche Fundierung der natürlichen Produkte für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen und ihren Haustieren in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert."

"Wir haben nach genau einem Unternehmen wie True Leaf gesucht, um uns bei der Expansion in das Marktsegment der Haustierprodukte zu unterstützen", sagte Valentina Piccinini, die Gründerin von Synchronicity Holistic. "True Leaf hat ein tiefgehendes Verständnis der gesundheitsfördernden Eigenschaften von pflanzlichen Naturheilmitteln wie Hanf. Die Verbraucher sind auf der Suche nach vertrauenswürdigen Produkten für ihre Haustiere und wir sind überzeugt, dass wir hierfür bei True Leaf an der richtigen Adresse sind."

Die Haustierprodukte werden zunächst unter drei Artikelnummern (SKU-Nummern) verkauft werden; weitere Produkte für Hunde und Katzen befinden sich aber bereits in der Entwicklung. Der erste Produktionslauf ist im Gange; die Einführung im kalifornischen Markt wird noch für März erwartet. Das Produkt wird von True Leafs US-amerikanischem Produktionspartner hergestellt und von True Leafs zentralem US-Verteilzentrum an Synchronicity geliefert.

Über True Leaf True Leaf Medicine International Ltd. drängt über seine hundertprozentige Tochter True Leaf Pet mit einem Sortiment an Kausnacks und Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfbasis in den globalen 104,9-Milliarden-Dollar-Heimtiermarkt. Diese Produkte sollen in Europa, Kanada und den USA über Vertriebskanäle für Naturheilkunde und Tiermedizin vertrieben werden. Darüber hinaus hat True Leaf Medicine Inc., eine weitere Tochter des Unternehmens, bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada einen Antrag auf Lizenzierung als kanadischer Marihuanaproduzent im Rahmen der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) gestellt. Das Unternehmen hat die erste und zweite Stufe des Selektionsverfahrens von Health Canada erfolgreich durchlaufen und wartet nun auf die Erteilung einer Unbedenklichkeitserkläurng und einer sog. "Pre-License Inspection"-Genehmigung.

Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan BreakThrough Communications Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Anleger Kevin Bottomley Director und Corporate Relations Mobil: 778.389.9933 E-Mail: kevin@trueleaf.com

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

---------------------------------------------------------------------------

28.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: True Leaf Medicine International Ltd. 32 - 100 Kalamalka Lake Road V1T 9 G1 Vernon (BC) Kanada Telefon: +17783899933 E-Mail: kevin@trueleaf.com Internet: www.trueleaf.com ISIN: CA89785C1077, CA89785C1077 WKN: , A0Q3EE Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; Canadian Venture Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

558705 28.03.2017

°