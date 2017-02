DGAP-News: Medios AG setzt dynamischen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2016 fort (deutsch)

Medios AG setzt dynamischen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2016 fort

Medios AG setzt dynamischen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2016 fort

- Umsatzerwartungen übertroffen

- Starkes Wachstum dank hoher Nachfrage nach personalisierter Medizin

Berlin, 15. Februar 2017 - Die Medios AG, ein pharmazeutischer Kompetenzpartner und Lösungsanbieter im Specialty Pharma Segment, ist im Geschäftsjahr 2016 dank einer hohen Nachfrage nach personalisierter Medizin deutlich gewachsen. Laut vorläufiger konsolidierter Berechnungen (Pro forma, IFRS) stiegen die Umsatzerlöse des Konzerns im Vergleich zu Vorjahr um 78% auf 160,5 Millionen Euro (Vj. 90,1 Mio. EUR). Damit wurden die Markterwartungen übertroffen.

Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte überproportional um 100,4% auf 5,67 Millionen Euro (Vj. 2,83 Mio. EUR). Somit verbesserte sich die Profitabilität: Die EBIT-Marge stieg auf 3,53% (Vj. 3,14%).

"2016 war ein hervorragendes Geschäftsjahr für Medios. Mit einem deutlichen Umsatzplus haben wir die Markterwartung übertroffen. Dabei konnten wir unser operatives Ergebnis mehr als verdoppeln. Das enorme Wachstum zeigt, dass die Nachfrage nach personalisierter Medizin in hohem Tempo steigt. Als Partner für individuelle Patientenversorgung profitieren wir von dieser Entwicklung. Dank unserer Tochtergesellschaften Medios Pharma und Medios Manufaktur decken wir zwei wesentliche Elemente der Wertschöpfungskette ab. Wir verfügen damit über die besten Voraussetzungen, um unserem Ziel näherzukommen, der führende Anbieter für Specialty Pharma Solutions in Deutschland zu werden", sagt Matthias Gärtner, Vorstand der Medios AG.

Beide Geschäftsbereiche der Medios AG haben zum Umsatz- und Ergebniswachstum beigetragen: Die Tochtergesellschaft Medios Pharma GmbH, die als spezialisierter Großhändler bundesweit Apotheken mit Arzneimitteln unter anderem für die Anwendungsbereiche Onkologie, Autoimmunologie und Infektiologie beliefert, erzielte gemäß IFRS im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 127,5 Millionen Euro (Vj. 58,2 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 3,92 Millionen Euro (Vj. 1,06 Mio. EUR). Die Tochtergesellschaft Medios Manufaktur GmbH, die im Auftrag von Apotheken individuelle Arzneimittel für Patienten herstellt, erwirtschaftete gemäß IFRS im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 43,5 Millionen Euro (Vj. 35,3 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 2,34 Millionen Euro (Vj. 2 Mio. EUR).

Höhepunkte des Geschäftsjahres 2016 waren neben der erfolgreichen operativen Entwicklung die wirtschaftliche Neugründung der Medios AG durch die Einbringung der beiden Tochtergesellschaften. Zudem erfolgte der Börsengang der Medios AG im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) über einen sogenannten Reverse-IPO sowie die erfolgreiche Platzierung einer Barkapitalerhöhung in Höhe von 19,3 Millionen Euro.

Anfang 2017 gab die Medios AG die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft bekannt. Die Medios Digital GmbH wird zukünftig alle Softwareentwicklungsaktivitäten der Medios AG und aller weiteren Konzerngesellschaften bündeln. Sie soll Entwicklungs- Beratungs- sowie Betriebsleistungen im Bereich der Informations- und Systemtechnologie erbringen - mit Schwerpunkt auf Softwareentwicklung, Softwarewartung und Softwaresupport. Ziel von Medios ist die weitgehende Digitalisierung des Spezial-Pharma-Handelsgeschäfts.

Der Geschäftsbericht 2016 inklusive eines Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2017 wird im April 2017 veröffentlicht.

Über Medios AG

Die Medios AG positioniert sich mit ihren Tochterunternehmen Medios Pharma GmbH und Medios Manufaktur GmbH als Kompetenzpartner und Lösungsanbieter im Specialty Pharma Segment. Sie verbindet einzelne Akteure des Marktes zu kooperierenden Partnern. Ziel ist es, eine optimale pharmazeutische Versorgung von Patienten zu gewährleisten und Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten. Bei Specialty Pharma Arzneimitteln handelt es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen und/oder chronischen Erkrankungen (zum Beispiel bestimmte Krebserkrankungen bzw. Autoimmun- und Infektionskrankheiten), deren meist individualisierte Therapie langwierig und kostenintensiv ist.

