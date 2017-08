DGAP-News: Medios AG: Strategischer Partner kauft Aktienpaket der Medios AG (deutsch)

Medios AG: Strategischer Partner kauft Aktienpaket der Medios AG

Corporate News

Strategischer Partner kauft Aktienpaket der Medios AG

- Pharmazeutischer Großhändler Cranach Pharma GmbH erwirbt 500.000 Medios-Aktien, rund vier Prozent des Grundkapitals

- Transaktion festigt Partnerschaft und legt Grundstein für weitere Synergien im Specialty Pharma Geschäft

Berlin, 17. August 2017 - Die Cranach Pharma GmbH, ein strategischer Partner der Medios AG und pharmazeutischer Großhändler aus Hamburg, hat 500.000 Aktien der Medios AG gekauft. Das entspricht rund vier Prozent des Grundkapitals der Medios AG in Höhe 12.421.836 Aktien. Die Wertpapiere wurden zum aktuellen Kurs von 9,75 Euro erworben und stammen aus dem Besitz von Manfred Schneider, dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden der Medios AG.

Manfred Schneider, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: "Der Erwerb der Medios-Aktien durch Cranach Pharma festigt unsere erfolgreiche strategische Partnerschaft und legt den Grundstein für weitere Synergien im Specialty Pharma Geschäft. Cranach Pharma beliefert bundesweit Spezial-Apotheken mit Arzneimitteln. Zusammen mit Cranach Pharma decken wir einen relevanten Anteil in den Bereichen Neurologie, Rheuma, Multiple Sklerose, HIV, Onkologie und Ophtalmologie ab."

Zukünftig soll ein intensiver Wissenstransfer zwischen den Unternehmen die Entwicklung bestimmter Geschäftsfelder vorantreiben. Während Medios in diesem Kontext insbesondere Know-how in den Bereichen Onkologie und HIV einbringt, vermittelt Cranach Pharma vor allem Expertise in den Bereichen Neurologie, Immunologie, Hämophilie und Endokrinologie.

Über Medios AG Medios ist einer der führenden Kompetenzpartner und Lösungsanbieter für Specialty Pharma Arzneimittel in Deutschland. Dabei handelt es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs, HIV und Hepatits, deren oft personalisierte Therapie wegen individueller Anforderungen langwierig und kostenintensiv ist.

Mit unseren Tochtergesellschaften Medios Pharma, Medios Manufaktur und Medios Digital verbinden wir einzelne Akteure des Marktes zu kooperierenden Partnern. Unser Ziel ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung von Patienten zu gewährleisten.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktie (WKN: A1MMCC, ISIN: DE000A1MMCC8) notiert im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse Frankfurt (General Standard).

Kontakt Kirchhoff Consult AG Nikolaus Hammerschmidt Borselstraße 20 22765 Hamburg Telefon: +49 40 60918618 Fax: +49 40 60918660 E-mail: nikolaus.hammerschmidt@kirchhoff.de www.kirchhoff.de

Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Medios AG Friedrichstraße 113a 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 232 566 - 800 Fax: 030 / 8321 8377 E-Mail: ir@medios.ag Internet: www.medios.ag ISIN: DE000A1MMCC8 WKN: A1MMCC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf

