DGAP-News: Medios AG: Kernaktionär mediosmanagement GmbH verschiebt Aktienplatzierung aufgrund der aktuellen allgemeinen Marktbedingungen (deutsch)

DGAP-News: Medios AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medios AG: Kernaktionär mediosmanagement GmbH verschiebt Aktienplatzierung

aufgrund der aktuellen allgemeinen Marktbedingungen

19.11.2018 / 18:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in anderen Ländern,

in denen Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht verboten sind.

Corporate News

Berlin, 19. November 2018 - Die Medios AG ("Medios" oder "Unternehmen",

ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Symbol: ILM1), eines der führenden

Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland, gibt bekannt, dass ihr

Kernaktionär, die mediosmanagement GmbH, beschlossen hat, die von Medios am

23. Oktober 2018 vorangekündigte Aktienplatzierung zu verschieben. Diese

Entscheidung wurde aufgrund der aktuell ungünstigen Marktbedingungen

getroffen.

Die mediosmanagement GmbH wird ihr strategisches Ziel, den Streubesitz der

Gesellschaft, ihre Präsenz am Kapitalmarkt und die Liquidität ihrer Aktien

zu erhöhen, weiterhin verfolgen, indem sie neuen Anlegern, die nach einem

Einstieg in die Medios-Aktie suchen, Zugangsmöglichkeiten bietet.

Dementsprechend soll die beabsichtigte Transaktion gegebenenfalls zu einem

späteren Zeitpunkt stattfinden.

Um ihr langfristiges Engagement und die Tatsache zu bekräftigen, dass es

keinen unmittelbaren Bedarf gibt, derzeit Aktien zu verkaufen, haben die

mediosmanagement GmbH und Manfred Schneider, Gründer und CEO der Medios AG,

heute eine 90-tägige Veräußerungsbeschränkung ("Lock up") unterzeichnet

(vorbehaltlich der üblichen den Marktstandards entsprechenden

Ausnahmeregelungen).

Über Medios AG

Die Medios AG ist eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in

Deutschland. Als Großhändler für Specialty Pharma Arzneimittel und

GMP-zertifizierter Hersteller patientenindividueller Medikationen deckt

Medios wesentliche Bestandteile der Versorgungskette in diesem Bereich ab

und folgt den höchsten internationalen Qualitätsstandards. Bei Specialty

Pharma Arzneimitteln handelt es sich insbesondere um individualisierte

Infusionen für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie

Krebs, HIV und Hepatitis. Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden

integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch

eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma

Unternehmen. Die Aktie (WKN: A1MMCC, ISIN: DE000A1MMCC8) notiert im

Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und der

Börse Hamburg-Hannover.

Kontakt

Kirchhoff Consult AG

Nikolaus Hammerschmidt

22765 Hamburg

Telefon: +49 40 60918618

Fax: +49 40 60918660

E-mail: nikolaus.hammerschmidt@kirchhoff.de

www.kirchhoff.de

Disclaimer

Diese Mitteilung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine

Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in

keinem Staat, einschließlich der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada

oder Japan. Von der Medios AG oder namens der Medios AG werden keine

Wertpapiere angeboten. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen

Informationen sind nicht zur Weitergabe in eine Rechtsordnung bestimmt, wo

dies unzulässig wäre.

Die Aktien der Medios AG wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen

Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in

der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen

Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten

Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch

verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die USA bzw.

innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden.

Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur an Personen

weitergegeben, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften

i.S.v. Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, in ihrer jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung")

verfügen oder (ii) Personen im Geltungsbereich des Artikel 49(2)(a) bis (d)

(Unternehmen mit hohem Eigenkapital, nicht eingetragene Vereinigungen etc.)

der Verordnung sind (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante

Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an

Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten

nicht auf Grundlage dieser Veröffentlichung handeln oder sich auf ihren

Inhalt beziehen. Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser

Veröffentlichung wird nur mit Relevanten Personen getätigt und ist nur

diesen zugänglich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Medios AG

Friedrichstraße 113a

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 232 566 - 800

Fax: +49 30 232 566 - 801

E-Mail: ir@medios.ag

Internet: www.medios.ag

ISIN: DE000A1MMCC8

WKN: A1MMCC

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

748007 19.11.2018

