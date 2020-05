DGAP-News: Medios AG: Erhöhung des Streubesitzes durch Umplatzierung angestrebt - Zulassung zum Prime Standard beantragt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Medios":

12.05.2020 / 17:37

Berlin, 12. Mai 2020 - Die Medios AG, eines der führenden Specialty Pharma

Unternehmen in Deutschland, gibt die Umplatzierung von bis zu 600.000 Aktien

bekannt. Davon stammt die Hälfte aus einem

Mitarbeiter-Aktienoptionsprogramm, das von der Tangaroa Management GmbH 2016

aufgelegt wurde und Ende 2020 ausläuft. Zudem stellt Manfred Schneider,

Vorstandsvorsitzender und mittelbarer Hauptgesellschafter der Medios AG,

weitere bis zu 300.000 eigene über die Tangaroa GmbH & Co. KG gehaltene

Aktien für die Umplatzierung zur Verfügung. Die bis zu 600.000 Aktien sollen

heute mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens im Rahmen einer

Privatplatzierung durch M.M.Warburg & CO institutionellen Investoren zum

Erwerb angeboten werden. Eine Verwässerung der Aktionäre findet nicht statt.

Nach erfolgreicher Umplatzierung sämtlicher angebotener Aktien wird sich der

Streubesitz der Medios AG von rund 57 % auf rund 61 % des Grundkapitals

erhöhen, was zur Verbesserung der Handelsliquidität beitragen und eine

Aufnahme in den SDAX unterstützen wird.

Matthias Gärtner, CFO der Medios AG: "Die Umplatzierung und das geplante

Uplisting in den Prime Standard bringen uns dem Ziel näher, so bald wie

möglich in den SDAX aufgenommen zu werden. Damit würde sich die

Attraktivität unserer Aktie für nationale und internationale Investoren

weiter deutlich erhöhen."

Die Medios AG hat bereits die Zulassung ihrer Aktien zu dem höheren

Transparenzlevel des Regulierten Marktes, dem Prime Standard, bei der

Deutschen Börse beantragt. Bislang werden die Aktien im General Standard des

Regulierten Marktes gehandelt. Der Vorstand rechnet mit einer Zulassung in

den kommenden Wochen.

Über Medios AG

Die Medios AG ist eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in

Deutschland. Als Spezialist für die Versorgung von Patienten mit Specialty

Pharma Arzneimitteln, GMP-zertifizierter Anbieter von patientenindividuellen

Therapien und innovativen Analyseverfahren deckt Medios wesentliche

Bestandteile der Versorgungskette in diesem Bereich ab und folgt den

höchsten internationalen Qualitätsstandards. Bei Specialty Pharma

Arzneimitteln handelt es sich in der Regel um hochpreisige Arzneimittel für

chronische und/oder seltene Erkrankungen. Bei patientenindividuellen

Therapien handelt es sich zum Beispiel um Infusionen, die jeweils auf Basis

von individuellen Krankheitsbildern und Parametern wie Körpergewicht und

Körperoberfläche zusammengestellt und produziert werden. Im Bereich der

Arzneimittelsicherheit werden auf Basis von NIR-spektroskopischen

Analyseverfahren (NIR: Nahinfrarot) verkehrsfähige Fertigarzneimittel von

Arzneimittelfälschungen unterschieden. Ziel von Medios ist es, Partnern und

Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und

dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu

gewährleisten.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma

Unternehmen. Die Aktie (WKN: A1MMCC, ISIN: DE000A1MMCC8) notiert im

Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard).

Kontakt

Kirchhoff Consult AG

Nikolaus Hammerschmidt

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Telefon: +49 40 60918618

Fax: +49 40 60918660

E-mail: nikolaus.hammerschmidt@kirchhoff.de

www.kirchhoff.de

Disclaimer

Diese Mitteilung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine

Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in

keinem Staat, einschließlich der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada

oder Japan. Diese Mitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine

Empfehlung zur Investition in Aktien der Medios AG dar.

Von der Medios AG oder namens der Medios AG werden keine Wertpapiere

angeboten. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind

nicht zur Weitergabe in eine Rechtsordnung bestimmt, wo dies unzulässig

wäre. Die Aktien der Medios AG wurden nicht und werden nicht gemäß

ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act

of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei

ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den

Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von

den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten

noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die USA

bzw. innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden.

Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur an Personen

weitergegeben, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften

i.S.v. Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in ihrer jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung")

verfügen oder (ii) die Personen im Geltungsbereich des Artikel 49(2)(a) bis

(e) der Verordnung (Unternehmen mit hohem Eigenkapital, nicht eingetragene

Vereinigungen und andere Personen, denen sie rechtmäßig übermittelt werden

darf) sind (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"

bezeichnet). Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante

Personen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf

Grundlage dieser Veröffentlichung handeln oder sich auf ihren Inhalt

verlassen. Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser

Veröffentlichung ist nur Relevanten Personen zugänglich und wird nur mit

diesen getätigt.

Die Aktien der Medios AG sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im

Europäischen Wirtschaftsraum (dem "EWR") oder im Vereinigten Königreich

angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden, und

sollten auch keinem solchen Kleinanleger angeboten, verkauft oder

anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke ist ein

Kleinanleger eine Person, die eine oder mehrere der folgenden Bedingungen

erfüllt: Sie ist (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nr. 11

der Richtlinie 2014/65/EU in der geänderten Fassung ("MiFID II"); oder (ii)

ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 in der jeweils aktuellen

Fassung, sofern dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von

Artikel 4 Absatz 1 Nr. 10 der MiFID II gilt; oder (iii) kein qualifizierter

Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129. Daher wurde kein

Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014

(die "PRIIPs-Verordnung") erforderlich sein kann, um die Aktien der Medios

AG anzubieten oder zu verkaufen oder sie anderweitig Kleinanlegern im EWR

oder im Vereinigten Königreich zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund

kann das Angebot oder der Verkauf der Aktien der Medios AG oder die

anderweitige Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten

Königreich gemäß der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios

AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Medios AG

Friedrichstraße 113a

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 232 566 - 800

Fax: +49 30 232 566 - 801

E-Mail: ir@medios.ag

Internet: www.medios.ag

ISIN: DE000A1MMCC8

WKN: A1MMCC

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf

