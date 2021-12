DGAP-News: Medienmitteilung: Leonteq integriert AMC-Gateway in LynQs (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Leonteq":

01.12.2021 / 07:00

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ INTEGRIERT AMC-GATEWAY IN LYNQS

Zürich, 1. Dezember 2021

Leonteq integriert ihr AMC-Gateway in den digitalen Marktplatz LynQs. Das

«AMC» Modul ermöglicht es Indexsponsoren, ihre eigenen massgeschneiderten

Indexlösungen zu erstellen und zu verwalten. Diese Erweiterung macht LynQs

zu einem noch umfassenderen One-Stop-Shop für Anlagelösungen.

Nach der erfolgreichen Lancierung des digitalen Marktplatzes LynQs im Jahr

2019 hat Leonteq ihre Plattform im Laufe des Jahres 2020 weiter optimiert

und im März 2021 das Quote-Modul eingeführt, das Benutzern eine

vollautomatische Click-'n'-Trade-Plattform bietet. Als Teil des geplanten

Ausbaus des digitalen Angebots fügt Leonteq heute ein viertes Modul zu LynQs

hinzu, indem es ihr kürzlich neu gestaltetes AMC-Gateway in die Plattform

integriert. Die neuen Funktionen werden die Funktionalitäten von LynQs

bereichern und erweitern.

Das neue «AMC»-Modul in LynQs bietet Zugang zu mehr als 100'000 Basiswerten

in verschiedenen Anlageklassen auf den globalen Märkten, einschliesslich

Kryptowährungen. Alle Arten von strukturierten Produkten sowie Derivaten wie

börsennotierten Optionen, Forwards, Futures, Swaps wie auch

massgeschneiderte OTCs und FX-Strategien können als Indexkomponenten für

AMCs genutzt werden. Die digitale Plattform erstellt Übersichten und

Dashboards mit den wichtigsten Informationen zu den AMCs eines Kunden,

darunter deren Performance, Indexkomponenten, Rebalancing-Transaktionen und

historische Cashflows. Um umfangreiche Rebalancing-Anweisungen zu

generieren, können Nutzer auch mit Massen-Uploads über standardisierte

Dateien arbeiten und erhalten sofortiges Feedback zur Ausführung. Darüber

hinaus können Indexsponsoren massgeschneiderte Tagesberichte herunterladen

oder sich diese automatisch in einem personalisierten Rhythmus via E-Mail

zusenden lassen.

Alessandro Ricci, Head Investment Solutions und Mitglied der

Geschäftsleitung von Leonteq: «LynQs ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer

Strategie und der Ausbau unseres digitalen Angebots ist einer der

Wachstumstreiber für Leonteq. Das neue AMC-Modul in LynQs ermöglicht

Indexsponsoren eine flexible, transparente und schnelle Umsetzung ihrer

Indexstrategie und macht LynQs zu einer der fortschrittlichsten digitalen

Plattformen für strukturierte Produkte.»

Aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs) sind eine innovative Lösung für

Indexsponsoren, die eine eigene technische oder fundamentale Indexstrategie

anpassen und umsetzen können - jedoch im Gegensatz zu traditionellen

Anlageformen mit grösserer Anpassungsfähigkeit, operativer Effizienz und

Transparenz ohne Einrichtungsaufwand und zu vordefinierten

Verwaltungskosten. Indexsponsoren, wie z.B. Vermögensverwalter, können ihre

Indexstrategie basierend auf nahezu jeder Anlageklasse erstellen und

verwalten.

Kevin Dayot, Head of Digital Offering bei Leonteq: «Die Einzigartigkeit von

LynQs liegt in der Integration und Konnektivität der verschiedenen Module

und Funktionen, sowie in dem reaktionsschnellen und intuitiven Design. Durch

die Einbindung des AMC-Moduls in LynQs profitieren Indexsponsoren von mehr

Automatisierung und einer zentralen digitalen Plattform, um alle ihre

eigenen massgeschneiderten Indexlösung zu verwalten.»

LynQs ist eine von Leonteq entwickelte Technologieplattform, die Zugang zu

einem der grössten Universen strukturierter Produkte bietet. LynQs basiert

auf der leistungsstarken «Analytical Library» und Finanzprodukte-Plattform

von Leonteq und bietet den Nutzern eine völlig neue

Strukturierungserfahrung. Benutzer können strukturierte Produkte von mehr

als 10 Emittenten vollautomatisch bewerten und handeln und profitieren von

einzigartigen Lifecycle-Management-Tools und Anlageideen. Der digitale

Marktplatz ist im Web oder über eine mobile App verfügbar. LynQs nutzt neue

Anwendungsfunktionen auf eine skalierbare, effiziente und modulare Weise.

Zudem bietet es offene Programmierschnittstellen (API) sowie

White-Labelling-Optionen für Leonteqs Kunden und Partner, wie Privatbanken

und Vermögensverwalter.

Sehen Sie das neue AMC-Video und erfahren Sie mehr über LynQs auf unserer

Webseite: leonteq.com/lynqs

CONTACT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz

für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten

modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und

Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz,

Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte

Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen

Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq

Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von

kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das

Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern präsent, welche

über 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

DISCLAIMER

This press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves for

information purposes only and does not constitute research. This press

release and all materials, documents and information used therein or

distributed in the context of this press release do not constitute or form

part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell

or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for

shares or other securities of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment

activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies

of this press release may not be made available (directly or indirectly) to

any person in relation to whom the making available of the press release is

restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or

from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by

law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g.

statements including terms like "believe", "assume", "expect", "target"

"forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar

expressions. Such forward-looking statements are subject to known and

unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a

substantial divergence between the actual results, financial situation,

development or performance of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these

statements. These factors include, but are not limited to: (1) general

market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in

securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks

and uncertainties inherent in our business. In addition, currently, it is

very difficult to provide a meaningful prediction on how the governmental

actions in response to the ongoing outbreak of a novel coronavirus disease

(COVID-19) and other COVID-19 related factors will affect Leonteq's

operations and how long such measures will remain in place. The COVID-19

outbreak has caused, and may continue to cause, uncertainty, economic

instability and a significant decrease of total economic output in the

affected areas and globally. The impact of the COVID-19 outbreak on the

general economic environment in the markets in which Leonteq operates remain

uncertain and could be significant. Against the background of these

uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither

the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective

bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to

prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any

of the information, opinions or forward-looking statements contained in this

press release or to adapt them to any change in events, conditions or

circumstances, except as required by applicable law or regulation.

