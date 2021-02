DGAP-News: Medienmitteilung: Leonteq gibt Resultate für das zweite Halbjahr und das Gesamtjahr 2020 bekannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Leonteq":

Medienmitteilung: Leonteq gibt Resultate für das zweite Halbjahr und das Gesamtjahr 2020 bekannt

Leonteq AG

Medienmitteilung: Leonteq gibt Resultate für das zweite Halbjahr und das

Gesamtjahr 2020 bekannt

11.02.2021 / 06:30 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ GIBT RESULTATE FÜR DAS ZWEITE HALBJAHR UND DAS

GESAMTJAHR 2020 BEKANNT

Zürich, 11. Februar 2021

Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte im Jahr 2020 bedeutende strategische

Fortschritte, verbesserte die Profitabilität im zweiten Halbjahr und

erzielte im vierten Quartal einen Rekordumsatz.

Finanzielle Highlights

* Konzerngewinn stieg um 6% auf CHF 34.4 Millionen im zweiten Halbjahr

2020 im Vergleich zu CHF 32.5 Millionen im zweiten Halbjahr 2019; für

das Gesamtjahr 2020 lag der Konzerngewinn bei CHF 39.9 Millionen (CHF

62.7 Millionen in 2019)

* Starke Kapitalbasis beibehalten mit Eigenkapital von CHF 647.5 Millionen

und aufgeschobene Erträge von CHF 75.1 Millionen per Ende 2020

* Ausschüttung an die Aktionäre in Höhe von CHF 0.75 pro Aktie für das

Geschäftsjahr 2020 vorgeschlagen, eine Steigerung um 50% gegenüber CHF

0.50 pro Aktie für 2019

Fokussierte Umsetzung der Strategie mit deutlichen Fortschritten im Jahr

2020

* Smart Hedging Issuance Platform etabliert; 7 führende Investmentbanken

angebunden und Beitrag des «Balance Sheet light»-Transaktionsvolumens um

6 Prozentpunkte auf 9% in H2 2020 erhöht

* LynQs, Leonteqs One-Stop-Shop für strukturierte Produkte, nimmt mit

neuen Features und Funktionalitäten weiter Gestalt an

* 4 neue Kooperationsvereinbarungen mit White-Labelling-Emittenten

unterzeichnet

* Erweiterung des Produktangebots durch AMC und deutliches Wachstum bei

Produkten zu Kryptowährungen

Ausblick

* Starker Start ins 2021

* Kapitalbasis im Bereich von CHF 800 Millionen bis Ende 2021 angestrebt,

woraufhin Leonteq von einer konservativen zu einer progressiven

Dividendenpolitik übergehen wird

* Weitere Investitionen in Schlüsselinitiativen und Geschäftsaufwand von

ca. CHF 210 Millionen für 2021 erwartet

Änderungen in der Geschäftsleitung

* Jochen Kühn wird von seiner Rolle als Mitglied der Geschäftsleitung von

Leonteq und als Head of Insurance & Wealth Planning Solutions

zurückzutreten

Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «2020 war ein

entscheidendes Jahr für Leonteq, in dem wir trotz einer globalen Pandemie

und beispielloser Marktturbulenzen grosse strategische Fortschritte erzielt

haben. Zudem wurde im Laufe des ganzen Jahres die Robustheit der Service-

und Technologieplattform von Leonteq sowie die Solidität des Kundengeschäfts

unter Beweis gestellt. Angesichts einer verbesserten Profitabilität in der

zweiten Jahreshälfte 2020 und einem Rekordumsatz im vierten Quartal blicken

wir zuversichtlich nach vorne, um die Chancen zu nutzen, die das aktuelle

Umfeld bietet.»

Erfolgsrech- H2 H1 2020 H2 FY 2020 FY 2019

nung CHF 2020 2019

Millionen

Total 131.0 103.5 131.6 0% 234.5 256.2 (8%)

Betriebser-

trag

Erfolg 121.6 213.0 144.0 (16%) 334.6 264.9 26%

Kommissi-

onsund

Dienstleis-

tungsgeschäft

Erfolg 8.7 (107.1) (10.7) N/A (98.4) (3.2) N/A

Handelsge-

schäft

Total (99.2) (98.7) (97.0) 2% (197.9) (191.1) 4%

Geschäftsauf-

wand

Gewinn vor 31.8 4.8 34.6 (8%) 36.6 65.1 (44%)

Steuern

Konzerngewinn 34.4 5.5 32.5 6% 39.9 62.7 (36%)

VERBESSERTE PROFITABILITÄT IM ZWEITEN HALBJAHR 2020

Nach einem sehr herausfordernden ersten Halbjahr 2020 mit noch nie

dagewesenen Marktbedingungen hatte Leonteq einen verhaltenen Start in die

zweite Jahreshälfte 2020 mit einer langsamer als üblich verlaufenden

Sommerperiode, die sich bis weit in den September hineinzog. Im Oktober war

die Kundennachfrage weiterhin niedriger als im Vorjahreszeitraum, was die

Unsicherheiten der Investoren aufgrund der Sorge vor der zweiten

Covid-19-Welle und Spannungen im Vorfeld der US-Wahlen widerspiegelte. Ab

Mitte November erholte sich die Kundenaktivität merklich und blieb bis zum

Jahresende auf hohem Niveau. In diesem Umfeld gingen die Erträge aus dem

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft im zweiten Halbjahr 2020 um 16% auf

CHF 121.6 Millionen zurück, verglichen mit einer sehr starken

Vorjahresperiode. Der Handelserfolg lag im zweiten Halbjahr 2020 bei CHF 8.7

Millionen, was vor allem auf einen positiven Beitrag aus

Absicherungsgeschäften in Höhe von CHF 11.3 Millionen zurückzuführen ist.

Mit einem Betriebsertrag von CHF 131.0 Millionen und einem Geschäftsaufwand

von CHF 99.2 Millionen konnte Leonteq ihre Profitabilität im zweiten

Halbjahr 2020 erfolgreich verbessern. Der Konzerngewinn stieg im zweiten

Halbjahr 2020 auf CHF 34.4 Millionen im Vergleich zu CHF 5.5 Millionen im

ersten Halbjahr 2020 und um 6% gegenüber dem zweiten Halbjahr 2019.

Für das Gesamtjahr 2020 verringerte sich der Betriebsertrag im Vergleich zum

Vorjahr um 8% auf CHF 234.5 Millionen, vor allem aufgrund von einmaligen

Absicherungsverlusten von rund CHF 58 Millionen (resultierend aus den

unerwarteten Dividendenkürzungen und dem ersten Ölpreis-schock) im ersten

Halbjahr 2020. In Übereinstimmung mit früheren Prognosen belief sich der

Geschäftsaufwand im Jahr 2020 trotz erheblicher Investitionen in Personal-

und Wachstumsinitiativen auf CHF 197.9 Millionen. Der Gewinn vor Steuern

betrug CHF 36.6 Millionen im Jahr 2020, verglichen mit CHF 65.1 Millionen im

Jahr 2019. Die Steuern verbesserten sich auf CHF 3.3 Millionen im Jahr 2020

gegenüber CHF -2.4 Millionen im Vorjahr, was vor allem auf einen latenten

Steuerertrag in Höhe von CHF 4.8 Millionen zurückzuführen ist. Der

Konzerngewinn betrug CHF 39.9 Millionen im Jahr 2020 gegenüber CHF 62.7

Millionen im Vorjahr.

Das Eigenkapital von Leonteq belief sich zum 31. Dezember 2020 auf CHF 647.5

Millionen, verglichen mit CHF 662.5 Millionen zum Jahresende 2019. Unter den

neuen regulatorischen Rahmenbedingungen für Wertpapierhäuser übertraf

Leonteq die regulatorische Kapitalanforderung von CHF 20 Millionen per 31.

Dezember 2020 deutlich. Leonteq behielt ihre starke Kapitalbasis bei, die

sich auch unter Berücksichtigungen von aufgeschobenen Erträgen in Höhe von

CHF 75.1 Millionen auf CHF 723 Millionen per 31. Dezember 2020 belief.

AUSSCHÜTTUNG AN AKTIONÄRE UM 50% AUF CHF 0.75 PRO AKTIE FÜR 2020 ERHÖHT

In Einklang mit der konservativen Dividendenpolitik von Leonteq wird der

Verwaltungsrat der Generalversammlung am 31. März 2021 für das Geschäftsjahr

2020 eine Ausschüttung von CHF 0.75 pro Aktie (50% mehr als CHF 0.50 pro

Aktie für 2019) vorschlagen, die zu gleichen Teilen aus den Gewinnreserven

und Kapitaleinlagereserven entrichtet werden soll.

Nach einem Rekordumsatz im vierten Quartal 2020 ist Leonteq stark in das

Jahr 2021 gestartet. Es wird weiter in Schlüsselinitiativen investiert und

für das Gesamtjahr 2021 wir ein Geschäftsaufwand von rund CHF 210 Millionen

erwartet. Des Weiteren strebt Leonteq eine Kapitalbasis im Bereich1 von CHF

800 Millionen per Ende 2021 an (CHF 723 Millionen Ende 2020), woraufhin eine

progressive Dividendenpolitik vorgesehen ist. Für das Geschäftsjahr 2021

erwartet Leonteq, den Aktionären eine Ausschüttung von mehr als CHF 0.75 pro

Aktie vorzuschlagen. Ab dem Geschäftsjahr 2022 ist eine Ausschüttungsquote

von mehr als 50% des Konzerngewinns vorgesehen.

Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Wir haben im Jahr 2020

bewiesen, dass wir einem der schwersten Kapitalmarktschocks dieses

Jahrhunderts standhalten können, und sind auf den Performance- und

Profitabilitätspfad zurückgekehrt, den wir in den letzten Jahren aufgebaut

haben. Wir haben uns ein klares Ziel für unsere Kapitalbasis für 2021

gesetzt und sind transparent in unserer Ambition, zu einer progressiven

Dividendenpolitik überzugehen. Wir unterstreichen damit unser Bekenntnis,

nachhaltige Werte für unsere Aktionäre und alle Stakeholder zu schaffen.»

REKORDWERTE FÜR EIGENE LEONTEQ PRODUKTE

Im Geschäftsbereich Investment Solutions erreichten die Plattform-Assets in

eigenen Leonteq-Produkten per 31. Dezember 2020 einen Rekordwert von CHF 4.9

Milliarden, was einem Anstieg von 20% im Vergleich zu Ende 2019 entspricht.

Das Transaktionsvolumen aus eigenemittierten Produkten stieg 2020 um 1% auf

CHF 11.6 Milliarden, während die Margen deutlich um 32 Basispunkte auf 116

Basispunkte stiegen. Im Geschäft mit Plattformpartnern verbesserten sich die

Margen von 71 Basispunkten auf 120 Basispunkte, was auf einen

Management-Entscheid zurückzuführen ist, die Aktivitäten im umsatzstarken

und margenschwachen Flow-Geschäft während der Covid-19-Periode zu begrenzen.

Gleichzeitig verringerten sich die ausstehenden Volumen in den Produkten von

Plattformpartnern um 13% auf CHF 9.2 Milliarden per Ende 2020, und das mit

Plattformpartnern generierte Transaktionsvolumen sank auf CHF 14.8

Milliarden im Jahr 2020 im Vergleich zur sehr starken Performance von CHF

18.8 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Im Geschäftsbereich Insurance & Wealth Planning Solutions stieg die Anzahl

der ausstehenden Policen, die auf der Plattform betreut werden, um 9% auf

51'577 Policen per 31. Dezember 2020. Der Gesamtbetriebsertrag sank auf CHF

33.5 Millionen im Jahr 2020 im Vergleich zu CHF 48.3 Millionen im Jahr 2019,

dies vor allem aufgrund des herausfordernden Marktumfelds, das während des

ganzen Jahres von langfristigen Zinssätzen im aussergewöhnlichen negativen

Bereich geprägt war.

AUSBAU DER PRÄSENZ IN EUROPA UND IM NAHEN OSTEN

Wie vor einem Jahr geplant, hat Leonteq ihre Präsenz in Europa und im Nahen

Osten durch die Eröffnung neuer Büros in Mailand und Dubai ausgebaut.

Weitere Fortschritte erzielte Leonteq mit der Einrichtung eines

Servicecenters in Lissabon, wofür 20 Mitarbeitende eingestellt wurden.

Im Heimatmarkt Schweiz verzeichnete Leonteq 2020 Erträge aus dem

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft von CHF 128.5 Millionen (+15%

gegenüber 2019), während das Geschäft in Europa ein Wachstum der Erträge aus

dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 38% auf CHF 173.0 Millionen.

Die Region Asien verzeichnete einen Anstieg der Erträge aus dem Kommissions-

und Dienstleistungsgeschäft um 17% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 33.1

Millionen.

FOKUSSIERTE UMSETZUNG DER STRATEGIE

Im Jahr 2020 hat Leonteq bedeutende strategische Fortschritte bei den Mitte

2018 definierten Prioritäten zur Verbesserung der Skalierbarkeit, des

Wachstums und der Investment-Experience erzielt, und die gezielten

Massnahmen der letzten Jahre beginnen Früchte zu tragen. Durch die

disziplinierte Umsetzung ihrer strategischen Initiativen hat Leonteq ihre

Position als führende Service- und Technologieplattform weiter gestärkt und

ihr Ökosystem für Anlagelösungen deutlich erweitert.

Die Smart Hedging Issuance Platform (SHIP) von Leonteq wurde im Juli 2020

vollständig in Betrieb genommen. Sie ist darauf ausgelegt, das

Absicherungsrisiko für Leonteq zu reduzieren und bietet ihren Kunden und

Emissionspartnern Zugang zu externen Hedging-Partnern. Bis heute sind sieben

führende Investmentbanken an die Plattform angeschlossen, wovon sechs aktiv

Preise stellen und Transaktionen ausführen. Leonteq erweiterte auch ihre

Möglichkeiten, massgeschneiderte Back-to-Back-Hedging-Transaktionen

einzugehen. Darüber hinaus wurde das Angebot an Produkten, die ausserhalb

der Leonteq-Plattform hergestellt werden, erweitert, indem ein Zugang zu

insgesamt 20 Drittanbietern über den Marktplatz geschaffen wurde. In diesem

Zusammenhang etablierte Leonteq auch eine direkte Anbindung an die

elektronische Handelsplattform von Barclays sowie an SG Markets, die

Handelsplattform der Société Générale. In der zweiten Jahreshälfte 2020

wurde ein Nominalvolumen von insgesamt CHF 1.0 Milliarden bzw. ca. 9% des

gesamten Transaktionsvolumens direkt durch eine externe Gegenpartei

abgesichert, verglichen mit CHF 0.5 Milliarden bzw. ca. 3% in der

Vorjahresperiode.

Leonteq hat ihren digitalen Marktplatz LynQs weiter verbessert. Dieser

zeichnet sich durch ein intuitives und reaktionsschnelles Design und

Navigationssystem sowie mehrere neue Funktionalitäten aus, die es den Kunden

von Leonteq ermöglichen, ihre Portfolios an strukturierten Produkten über

die gesamte Wertschöpfungskette hinweg effizienter zu verwalten. Mit der

Einführung einer neuen mobilen App, die in 25 Ländern verfügbar ist, hat

Leonteq zudem die Visibilität und Transparenz von Kundenportfolios mit

strukturierten Produkten für deren Echtzeitüberwachung weiter verbessert.

Darüber hinaus führte Leonteq neue Funktionen zur Portfolioallokation ein,

die den Kunden völlige Autonomie bei der Erstellung und Verwaltung ihrer

Portfolios bieten. Ende 2020 waren 1'530 LynQs-Nutzer onboarded, gegenüber

1'056 Ende 2019 (+44%).

Leonteq lancierte im Jahr 2020 neue Kooperationen und Partnerschaften mit

der Rand Merchant Bank (eine Division der FirstRand Bank), der Basler

Kantonalbank, der Banque Internationale à Luxembourg und PostFinance.

Darüber hinaus ist Leonteq eine Kooperation mit Google Cloud eingegangen, um

die Skalierbarkeit ihrer Plattform zu unterstützen und den erwarteten

höheren Bedarf von Kunden und White-Labelling-Partnern in Bezug auf

Rechenleistungen, Preisgestaltung und Handel zu decken.

Leonteq erzielte 2020 auch gute Fortschritte bei der Erweiterung ihres

Produktangebots durch die Aufnahme von systematischen Indizes und die

Ausweitung des Basiswertuniversums für aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs).

Dabei verbesserte Leonteq auch die operative Effizienz ihres AMC-Gateways

mit einem neu gestalteten Kundenportal weiter. Leonteq hat zudem ihr Angebot

an Tracker Zertifikaten auf eine breite Palette von Kryptowährungen deutlich

ausgeweitet, was zu einem Anstieg des ausstehenden Volumens um 482% auf CHF

155 Millionen per Ende 2020 führte. Darüber hinaus lancierte Leonteq durch

ihre Zusammenarbeit mit Morningstar und Finanz und Wirtschaft sowie zuletzt

mit The Market eine Reihe von thematischen Zertifikaten.

Ähnlich der Funktionsweise von Vermögensverwaltungsprodukte sind AMCs und

Tracker-Zertifikate in der Regel Open-End-Zertifikate und erheben eine

jährliche Gebühr auf das gesamte ausstehende Volumen.

Leonteqs Erträge aus diesem vermögensverwaltungsähnlichen Geschäft stiegen

um 43% auf CHF 33 Millionen, was 10% der Erträge aus dem Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft im Jahr 2020 entspricht.

NACHHALTIGKEITSINITIATIVE GESTARTET

In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung von ESG und Nachhaltigkeit hat

Leonteq im vierten Quartal 2020 eine Nachhaltigkeitsinitiative gestartet,

die im laufenden Jahr Gestalt annehmen wird. Im Rahmen dieser Initiative

wird Leonteq ihre Nachhaltigkeitsanstrengungen bezüglich der eigenen

betrieblichen Abläufe und Prozesse analysieren und wird auch untersuchen,

wie Leonteq ihre Kunden und Partner bei nachhaltigen Investitionen

unterstützen kann. Leonteq ist der Ansicht, einiges an Potenzial zu haben,

um nachhaltige Anlagemöglichkeiten für ihre Kunden und Partner zu fördern

und umzusetzen, und hat die Ambition, ein führender ESG-Anbieter für

strukturierte Produkte zu werden. In diesem Zusammenhang beabsichtigt

Leonteq, im nächsten Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen.

ÄNDERUNG IN DER GESCHÄFTSLEITUNG

Jochen Kühn wird von seiner Rolle als Mitglied der Geschäftsleitung von

Leonteq und als Head of Insurance & Wealth Planning Solutions (IWPS) per

sofort zurücktreten. Er stiess 2017 zu Leonteq und leitete und entwickelte

die Versicherungsplattform von Leonteq weiter. Lukas Ruflin, CEO von

Leonteq, wird das IWPS-Geschäft in Zukunft direkt führen.

Lukas Ruflin: «Wir sind Jochen Kühn für seinen Beitrag zum Aufbau des IWPS

Geschäfts in den letzten vier Jahren sehr dankbar und wünschen ihm für die

Zukunft alles Gute. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem IWPS Team

Leonteq's Geschäft für Spar- und Vorsorgelösungen auf die nächste Stufe

seiner Entwicklung zu bringen.»

1Bereich ist definiert als eine Bandbreite von +/- 3% des angestrebten

Zieles.

LEONTEQ MEDIEN- UND ANALYSTENKONFERENZ ZU DEN JAHRESRESULTATEN 2020

Eine Medien- und Analystentelefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von

Leonteq, und Marco Amato, Deputy CEO und CFO von Leonteq, findet heute, 11.

Februar 2021, um 09.00 Uhr MEZ statt.

Einwahlnummern für die Teilnahme per Telefon:

- Schweiz: +41 (0)58 310 50 00

- UK: +44 (0) 207 107 06 13

- USA: +1 (1) 631 570 56 13

Bitte wählen Sie sich 10-15 Minuten vor Beginn der Präsentation ein und

fragen Sie nach den «Leonteq full-year 2020 results».

Diese Medienmitteilung, die Präsentation der Jahresresultate 2020 und der

Geschäftsbericht 2020 sind auf http://www.leonteq.com/fullyearresults

erhältlich.

Ein digitales Playback der Telefonkonferenz steht ab ca. einer Stunde nach

der Präsentation für einen Monat auf http://www.leonteq.com/fullyearresults

zur Verfügung.

WICHTIGE DATEN

31. März 2021 Ordentliche Generalversammlung 2021

22. Juli 2021 Halbjahresresultate 2021

ALTERNATIVE PERFORMANCEKENNZAHLEN IN DIESER MEDIENMITTEILUNG

Die Definitionen der in dieser Pressemitteilung verwendeten alternativen

Performancekennzahlen sind im Geschäftsbericht 2020 auf Seite 7 aufgeführt.

KONTAKT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Unternehmen der Finanz- und Technologiebranche mit

einem Fokus auf strukturierte Produkte. Basierend auf einer

eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative

Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die

Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab.

Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als

Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt

Leonteq Versicherungsgesellschaften bei der Produktion von

kapital-effizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das

Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern präsent, welche

über 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert.

www.leonteq.com

DISCLAIMER

This press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves for

information purposes only and does not constitute research. This press

release and all materials, documents and information used therein or

distributed in the context of this press release do not constitute or form

part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell

or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for

shares or other securities of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment

activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies

of this press release may not be made available (directly or indirectly) to

any person in relation to whom the making available of the press release is

restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or

from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by

law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g.

statements including terms like "believe", "assume", "expect", "target"

"forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar

expressions. Such forward-looking statements are subject to known and

unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a

substantial divergence between the actual results, financial situation,

development or performance of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these

statements. These factors include, but are not limited to: (1) general

market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in

securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks

and uncertainties inherent in our business. In addition, currently, it is

very difficult to provide a meaningful prediction on how the governmental

actions in response to the ongoing outbreak of a novel coronavirus disease

(COVID-19) and other COVID-19 related factors will affect Leonteq's

operations and how long such measures will remain in place. The COVID-19

outbreak has caused, and may continue to cause, uncertainty, economic

instability and a significant decrease of total economic output in the

affected areas and globally. The impact of the COVID-19 outbreak on the

general economic environment in the markets in which Leonteq operates remain

uncertain and could be significant. Against the background of these

uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither

the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective

bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to

prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any

of the information, opinions or forward-looking statements contained in this

press release or to adapt them to any change in events, conditions or

circumstances, except as required by applicable law or regulation.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

11.02.2021 CET/CEST

