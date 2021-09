DGAP-News: Medienmitteilung: Leonteq bietet insgesamt 22 Krypto-Assets auf ihrer Plattform an (deutsch)

Medienmitteilung: Leonteq bietet insgesamt 22 Krypto-Assets auf ihrer Plattform an

^

EQS Group-News: Leonteq AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Medienmitteilung: Leonteq bietet insgesamt 22 Krypto-Assets auf ihrer

Plattform an

29.09.2021 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ BIETET INSGESAMT 22 KRYPTO-ASSETS AUF IHRER

PLATTFORM AN

Zürich, 29. September 2021

Leonteq erweitert ihr Angebot an digitalen Vermögenswerten auf insgesamt 22

Krypto-Assets in der DACH-Region.





Leonteq erweitert ihre Plattform um vier neue Krypto-Assets.

Tracker-Zertifikate mit Solana, Compound, 0x und Yearn.Finance als

Basiswerte sind ab sofort für Schweizer Anleger als kotierte Produkte an der

SIX Swiss Exchange sowie als nicht kotierte Produkte und für deutsche und

österreichische Anleger als kotierte Produkte an der Börse Frankfurt

Zertifikate AG verfügbar. Gleichzeitig lanciert Leonteq kotierte

Tracker-Zertifikate an der BX Swiss mit Filecoin, EOS, Aave, Algorand und

Cosmos als Basiswerte.

Mit dieser Expansion baut Leonteq ihre marktführende Position beim Angebot

von Krypto-Assets in verbriefter Form weiter aus. Heute können

institutionelle Investoren als auch Privatanleger in der DACH-Region auf

Leonteqs Plattform für Anlagelösungen Produkte aus dem grössten verfügbaren

Universum mit insgesamt 22 Krypto-Assets, darunter Bitcoin, Bitcoin Cash,

Cardano, Ethereum und Ripple, auswählen.

Tino Wendisch, Managing Director und Head Crypto Offering bei Leonteq: «Dank

des kontinuierlichen Ausbaus unseres Angebots in dieser aufstrebenden

Anlageklasse können Anleger zwischen einer breiten Palette verschiedener

Krypto-Assets und deren unterschiedlichen Geschäftsmodellen wählen. Mit den

jüngsten Neuzugängen repräsentiert unser Universum mehr als 90% der gesamten

Marktkapitalisierung aller Krypto-Assets, ohne Stablecoins.»

Leonteqs Angebot an Krypto-Assets bietet sowohl institutionellen Investoren

als auch Privatanlegern mehrere Vorteile:

* Die Zertifikate werden von Leonteq als ein von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigtes Wertpapierhaus mit einer

starken Kapitalbasis von rund CHF 800 Millionen und einem

Investment-Grade-Rating der renommierten Ratingagentur Fitch Ratings

ausgegeben.

* Zertifikate (die in der Regel keine Endfälligkeit haben) ermöglichen es

in Krypto-Assets über eine traditionelle Depotstelle zu investieren, die

über eine regulierte Börse wie SIX, BX Swiss oder Börse Frankfurt bequem

zugänglich sind - so einfach und sicher wie Aktien oder Anleihen.

* Anleger müssen keine öffentlichen und privaten Schlüssel oder Wallets

verwalten.

Als eine führende Anbieterin innovativer Anlagelösungen ist Leonteq auch

Pionierin im Angebot strukturierter Produkte auf Krypto-Assets. Seit 2017

emittiert Leonteq in der Schweiz Tracker-Zertifikate auf die wichtigsten

Kryptowährungen. Leonteq bot ihren Kunden 2017 auch das weltweit erste

Short-Tracker-Zertifikat auf Bitcoin, 2018 die erste börsengehandelte aktiv

verwaltete Strategie sowie 2019 den weltweit ersten Reverse Convertible auf

Bitcoin an. Leonteq hat zudem zwei Jahre in Folge den Swiss Derivative Award

für alternative Basiswerte gewonnen.

Mehr zum Krypto-Asset-Angebot für Schweizer Anleger.

Mehr zum Krypto-Asset-Angebot für deutsche Anleger.

KONTAKT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz

für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten

modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und

Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz,

Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte

Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen

Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq

Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von

kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das

Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern präsent, welche

über 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert (SIX: LEON). Leonteq Securities AG ist die wichtigste

operative Tochtergesellschaft der Leonteq AG, ein von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA reguliertes Wertpapierhaus und Mitglied des

Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte.

www.leonteq.com

DISCLAIMER

This press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves for

information purposes only and does not constitute research. This press

release and all materials, documents and information used therein or

distributed in the context of this press release do not constitute or form

part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell

or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for

shares or other securities of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment

activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies

of this press release may not be made available (directly or indirectly) to

any person in relation to whom the making available of the press release is

restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or

from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by

law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g.

statements including terms like "believe", "assume", "expect", "target"

"forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar

expressions. Such forward-looking statements are subject to known and

unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a

substantial divergence between the actual results, financial situation,

development or performance of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these

statements. These factors include, but are not limited to: (1) general

market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in

securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks

and uncertainties inherent in our business. In addition, currently, it is

very difficult to provide a meaningful prediction on how the governmental

actions in response to the ongoing outbreak of a novel coronavirus disease

(COVID-19) and other COVID-19 related factors will affect Leonteq's

operations and how long such measures will remain in place. The COVID-19

outbreak has caused, and may continue to cause, uncertainty, economic

instability and a significant decrease of total economic output in the

affected areas and globally. The impact of the COVID-19 outbreak on the

general economic environment in the markets in which Leonteq operates remain

uncertain and could be significant. Against the background of these

uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither

the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective

bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to

prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any

of the information, opinions or forward-looking statements contained in this

press release or to adapt them to any change in events, conditions or

circumstances, except as required by applicable law or regulation.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

1236526 29.09.2021

°