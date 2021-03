DGAP-News: Media and Games Invest schließt erfolgreich eine Folgeemission von EUR 40 Mio. zu einem Preis von 100,75% ab und stärkt damit seine Handlungsbasis für weiteres schnelles M&A-getriebenes Wachstum (deutsch)

Media and Games Invest schließt erfolgreich eine Folgeemission von EUR 40 Mio.



zu einem Preis von 100,75% ab und stärkt damit seine Handlungsbasis für weiteres schnelles M&A-getriebenes Wachstum

^

DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e):

Anleihe/Anleiheemission

Media and Games Invest schließt erfolgreich eine Folgeemission von EUR 40

Mio. zu einem Preis von 100,75% ab und stärkt damit seine Handlungsbasis für

weiteres schnelles M&A-getriebenes Wachstum

24.03.2021 / 08:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Media and Games Invest schließt erfolgreich eine Folgeemission von EUR 40

Mio. zu einem Preis von 100,75% ab und stärkt damit seine Handlungsbasis für

weiteres schnelles M&A-getriebenes Wachstum

DIESE BEKANNTMACHUNG IST WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT,

ZUR FREIGABE, VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG INNERHALB ODER IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NEUSEELAND,

SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA, DER SCHWEIZ ODER IN EINER ANDEREN

JURISDIKTION BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE

MASSNAHMEN NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERN WÜRDE.

24.03.2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN:

MT0000580101; Ticker: M8G; Nasdaq First North Premier Wachstumsmarkt und

Scale Segment Frankfurter Börse) hat gestern die erfolgreiche Platzierung

einer EUR 40 Mio. Folgeemission ihrer börsennotierten Anleihe SE0015194527

zu einem Kurs von 100,75 % über pari bekannt gegeben.

Die Aufstockung der Anleihe in Höhe von EUR 40 Mio. wurde gestern in Folge

der Ankündigung vom Montag erfolgreich platziert. Die Emission war stark

überzeichnet und wurde zu einem Preis von 100,75% über pari ausgegeben.

Angesichts einer Reihe potenzieller M&A-Kandidaten hat sich MGI dazu

entschlossen seine finanzielle Handlungsbasis durch die Erhöhung des

Anleihevolumens seiner bestehenden Anleihe weiter zu stärken. Nach einem

guten Start ins Jahr mit einem hohen Aktivitätslevel im operativen Bereich

und den Akquisitionen des Medienunternehmens LKQD sowie des

Spieleunternehmens KingsIsle erwartet das Management zusätzlich weitere

M&A-Transaktionen in den Kerngeschäftsfeldern, Games und Media, abschließen

zu können. Derzeit befinden sich mehrere Unternehmen auf der Shortlist von

MGI, die alle ein erhebliches Umsatz- und EBITDA-Potenzial aufweisen.

Operativ hatte MGI einen guten Start ins Jahr. Während sich sowohl das

Games-Segment, einschließlich der neuen KingsIsle-Spiele Wizard101 und

Pirate101, als auch das Media-Segment in Q1 2021 sehr gut entwickeln, ist

auch die Pipeline für starkes organisches Wachstum mit weiteren Projekten

und Aktivitäten in den kommenden Monaten gut gefüllt. Die Markteinführung

von Trove in Korea wurde Anfang des Monats bekannt gegeben und MGI hat

weitere Markteinführungen in den nächsten Monaten geplant, wie z.B. Atlas

Rogues -zurzeit im Early Access-, Trove Switch und andere vielversprechende

Projekte zusätzlich zu den geplanten Updates für die bestehenden Spiele im

Portfolio. Auch das Media-Segment ist gut in das Jahr 2021 gestartet und

konnte viele neue Kunden und Publisher für seine Plattformen gewinnen. Zudem

schreitet die Integration der übernommenen Medienunternehmen voran, von der

erwartet wird, dass sie zu einer Steigerung der EBITDA-Marge führt. Zudem

hat das Mediensegment verschiedene vielversprechende organische

Wachstumsprojekte in der Pipeline, darunter eine selbst entwickelte Lösung

als Antwort auf den Ausschluss von Identifikatoren, wie im Fall von Apple

und IDFA.

Die gestrige Aufstockung der Anleihe hat ein großes Interesse sowohl bei

schwedischen als auch europäischen Investoren hervorgerufen und war

entsprechend stark überzeichnet. Der Preis der Folgeemission lag bei 100,75%

über pari. Nach der Aufstockung hat Media and Games Invest den vollen

vereinbarten Rahmen (120 Millionen Euro) für diese Anleihe ausgeschöpft. Die

Anleihen aus der Folgeemission werden unter der gleichen ISIN, SE0015194527,

an der Nasdaq Stockholm und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse

notiert. Die Anleiheemission ermöglicht MGI weitere M&A-Aktivitäten und

schließt die Ankündigung des Unternehmens vom 18. Februar 2021, bezüglich

der Evaluierung möglicher weitere Eigen- und Fremdkapital

Finanzierungsoptionen.

"Das Interesse an Media and Games Invest plc von skandinavischen und

europäischen Anleiheinvestoren ist seit der Notierung unserer Anleihe an der

Nasdaq Stockholm im November letzten Jahres ungebrochen groß. Ich freue

mich, dass die Anleihen im Zuge der Aufstockung sowohl von alten als auch

neuen institutionellen Investoren gezeichnet wurden. Das Board of Directors

hat sowohl Fremd- als auch Eigenkapital-Finanzierungsoptionen sorgfältig

evaluiert und beschlossen die bestehende Anleihe innerhalb des vereinbarten

Rahmens aufzustocken. Der Erlös aus der Folgeemission wird für weiteres

Wachstum verwendet. Wir verfügen über eine gut gefüllte Akquisitionspipeline

und erwarten, dass wir in den kommenden Monaten mindestens zwei oder drei

weitere wertsteigernde Transaktionen abschließen werden. Wir konnten die

Aufstockung innerhalb kurzer Zeit abschließen und möchten uns bei unseren

Investoren für ihr Vertrauen bedanken", sagt Remco Westermann, CEO.

Verantwortliche Parteien

Die Informationen in dieser Mitteilung wurden von der unten aufgeführten

verantwortlichen Stelle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Pressemitteilung durch den MGI-Nachrichtenverteiler EQS Newswire zur

Verfügung gestellt. Die unten aufgeführten verantwortlichen Personen können

für weitere Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Remco Westermann

Vorsitzender des Vorstands und CEO

+49 40 411 885206

Sören Barz

Leiter der Abteilung Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group

www.mgi.group

Jenny Rosberg, ROPA, IR Kontakt Stockholm

+46 707 472 741

jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt

+49 69 9055 05 51

mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ist ein digitales integriertes Spiele- und

Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen

kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen

Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables

Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs Jahre.

Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen

sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich

erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert

und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um

Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des

Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in

Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das

Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq

Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist,

sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth

Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Wichtige Informationen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von MGI in

irgendeiner Rechtsordnung dar, weder von MGI noch von jemand anderem.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

dar oder ist Teil eines solchen Angebots. Die hierin erwähnten Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten nicht verkauft werden, es sei denn, sie

sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem

US-Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das

"Wertpapiergesetz") befreit, und sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von

der Registrierungspflicht befreit, oder es handelt sich um eine Transaktion,

die nicht der Registrierungspflicht gemäß dem Wertpapiergesetz unterliegt.

Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen weder ganz noch teilweise direkt

oder indirekt in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong,

Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Südkorea, der Schweiz oder in einer

anderen Jurisdiktion angekündigt, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt

oder verbreitet werden, in der eine solche Ankündigung, Veröffentlichung

oder Verbreitung der Informationen nicht mit den geltenden Gesetzen und

Vorschriften vereinbar wäre oder in der solche Handlungen rechtlichen

Beschränkungen unterliegen oder eine zusätzliche Registrierung oder andere

Maßnahmen erfordern würden, als nach geltendem EU-Recht erforderlich ist.

Handlungen, die unter Verstoß gegen diese Anweisung vorgenommen werden,

können eine Straftat gegen die geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften

darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten,

Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Ziele der Gesellschaft und

des Konzerns hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsergebnisse, der

Finanzlage, der Liquidität, der Leistung, der Aussichten, des erwarteten

Wachstums, der Strategien und Chancen sowie der Märkte, in denen die

Gesellschaft und der Konzern tätig sind, wiedergeben. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und

durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen",

"können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "anstreben" oder

"könnten" oder jeweils deren Verneinung oder ähnliche Ausdrücke

gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung

beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren

Annahmen beruhen. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die

Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln,

angemessen sind, kann sie keine Zusicherung geben, dass diese Erwartungen

eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf

Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Ungewissheiten

unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aufgrund

vieler Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren

können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den

Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche

vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das

Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Mitteilung zugrunde liegen, frei von Fehlern sind, und

die Leser dieser Mitteilung sollten sich nicht in unangemessener Weise auf

die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung verlassen. Die

Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die hier

ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Weder das Unternehmen noch irgendjemand sonst verpflichtet sich,

zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen

oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in

Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung eintreten, es sei denn, dies ist

gesetzlich oder durch geltende Börsenregeln vorgeschrieben.

Informationen für Distributoren

Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Genehmigungs-Anforderungen, die in

den folgenden Richtlinien enthalten sind: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU

über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID

II"); (b) der Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der

Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Durchführungsmaßnahmen

(zusammen die "MiFID II-Produktgenehmigungs-Anforderungen"), und unter

Ausschluss jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder

anderweitig, die ein "Hersteller" (für die Zwecke der MiFID

II-Produktgenehmigungs-Anforderungen) ansonsten in Bezug darauf haben

könnte, wurden die Schuldverschreibungen von MGI einem

Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass (i)

der Zielmarkt für diese Schuldverschreibungen Kleinanleger, professioneller

Kunden und geeigneter Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert,

sind; und (ii) für den Vertrieb dieser Schuldverschreibungen alle nach MiFID

II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbewertung").

Ungeachtet der Zielmarktbewertung sollten die Vertriebsstellen beachten,

dass: der Preis der Schuldverschreibungen von MGI fallen kann und die

Anleger ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten; die

Schuldverschreibungen von MGI keinen garantierten Ertrag und keinen

Kapitalschutz bieten; und eine Anlage in die Schuldverschreibungen von MGI

nur für Anleger geeignet ist, die keinen garantierten Ertrag oder

Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem

geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und

Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel

verfügen, um etwaige Verluste, die sich daraus ergeben könnten, tragen zu

können. Die Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der Anforderungen

vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen

in Bezug auf die Emission von Schuldverschreibungen.

Zur Klarstellung: Die Zielmarktbewertung stellt nicht dar: (a) eine

Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke von MiFID II;

oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in

die Schuldverschreibungen von MGI zu investieren oder sie zu kaufen oder

sonstige Maßnahmen in Bezug auf sie zu ergreifen.

Jeder Vertriebshändler ist dafür verantwortlich, seine eigene

Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen von MGI

vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.

---------------------------------------------------------------------------

24.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Media and Games Invest plc

St. Christopher Street 168

VLT 1467 Valletta

Malta

Telefon: +356 21 22 7553

Fax: +356 21 22 7667

E-Mail: info@mgi.group

Internet: www.mgi.group

ISIN: MT0000580101

WKN: A1JGT0

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; FNSE

EQS News ID: 1177821

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1177821 24.03.2021

°