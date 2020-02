DGAP-News: Media and Games Invest plc erweitert das Board of Directors mit der Ernennung von der in Großbritannien ansässigen Investment-Expertin Elizabeth Para (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Media and Games Invest":

Media and Games Invest plc erweitert das Board of Directors mit der Ernennung von der in Großbritannien ansässigen Investment-Expertin Elizabeth Para

03.02.2020

03. Februar 2020 - Auf der außerordentlichen Hauptversammlung von Media and

Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT000058010101; Symbol: M8G) am 31. Januar

2020 wurde Elizabeth Para einstimmig von den anwesenden Aktionären zum

Mitglied des Board of Directors gewählt.

Elizabeth Para hat über 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor und verfügt über

umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen private and public debt sowie

equity markets. Sie hat in der Investment- und Kundenbetreuung sowohl im

Bankwesen als auch im Investmentmanagement gearbeitet. Elizabeth Para hat

einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und ist Chartered

Financial Analyst [CFA]. Elizabeth war eine der ersten Investorinnen von

gamigo und ist auch Aktionärin von MGI. Als langjährige Aktionärin von

gamigo und MGI hat sie sowohl ein starkes unternehmensspezifisches als auch

sektorspezifisches Wissen im Bereich online-Spiele und -Medien aufgebaut.

"Wir freuen uns sehr, Elizabeth bei MGI begrüßen zu können. Elizabeth bringt

umfangreiche Erfahrungen, insbesondere in den angelsächsischen

Finanzmärkten, mit. Darüber hinaus bringt sie ein weitreichendes und tiefes

Netzwerk von Kontakten im Bereich des institutionellen Fondsmanagements

sowie bei Endanlegern in Großbritannien und den USA mit - Zielmärkte für die

IR-Strategie von MGI", sagte Remco Westermann, Chairman of the Board. "Der

Schwerpunkt unserer Kapitalmarktaktivitäten liegt derzeit vor allem in der

DACH-Region. Nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Akquisitionen von Trion

World (US, Asset Deal), WildTangent (US, Asset Deal) und Verve Wireless (US,

Asset Deal) befindet sich die Mehrzahl unserer Kunden und Partner im

englischsprachigen Raum. Um unsere Investorenbasis zu verbreitern, wollen

wir unsere Kapitalmarktaktivitäten auf die angelsächsischen Märkte

ausdehnen, wo Investoren eine starke Affinität zu Online Gaming und

Medien/Werbung haben."

Zu ihrer Ernennung zum Mitglied des Boards sagte Elizabeth Para: "Remco

Westermann und sein Führungsteam haben ein gut diversifiziertes Geschäft

aufgebaut, das von Skaleneffekten und einer loyalen Kundenbasis profitiert.

Sie haben durch die konsequente Umsetzung ihrer Buy &

Build-Konsolidierungsstrategie eine starke Erfolgsbilanz für profitables

Wachstum erzielt. Ich freue mich sehr und bin überaus stolz darauf, dem

Board von MGI als unabhängiger Director beizutreten, während wir weiterhin

auf dieser starken Plattform aufbauen".

Über Media and Games Invest plc:

Media and Games Invest plc, MGI, ist ein schnell und profitabel wachsendes

Unternehmen, das sich auf eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategie

durch organisches Wachstum sowie durch die Übernahme von Unternehmen und

Assets in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Technologie wird

aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb

der Gruppe zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium für die Erweiterung der

Gruppe sind Synergie- und Integrationspotenziale. Zu den wichtigsten

Beteiligungen zählen u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen

in den Bereichen Gaming und Medien sowie die ReachHero GmbH, eine führende

Influencer SaaS-Plattform, die Applift GmbH, ein führendes

Medienunternehmen, das auf Mobile-Advertising spezialisiert ist sowie die

Pubnative, eine SSP-Plattform für Mobile-Advertising. Media and Games Invest

ist u. a. an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete

Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung von MGI oder der mit ihr verbundenen Unternehmen

beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und

Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung

der MGI und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier

abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder MGI noch die mit ihr verbundenen

Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen.

Press contact

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr Sönke Knop

Telephone: +49 69 9055 05 51

E-Mail: MGI@edicto.de

Emitter:

Media and Games Invest plc

Sören Barz, Head of Investor Relations

St. Christopher Street 168

Valletta VLT 1467

Malta

Email: investor.relations@media-and-games-invest.com

°