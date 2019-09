DGAP-News: Media and Games Invest plc: Die Media and Games Invest plc veröffentlicht die konsolidierten Zahlen für die ersten sechs Monate des Jahres 2019 mit einem Umsatz von 28,6 Mio. EUR; einem EBITDA von 7,5 Mio. EUR und einem EBIT von 3,3 Mio. EUR un

Media and Games Invest plc: Die Media and Games Invest plc veröffentlicht die konsolidierten Zahlen für die ersten sechs Monate des Jahres 2019 mit einem Umsatz von 28,6 Mio.



EUR; einem EBITDA von 7,5 Mio. EUR und einem EBIT von 3,3 Mio. EUR und setzt somit ihr profitables Wachstum wie erwartet weiter fort

30.09.2019 / 15:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Der Umsatz beträgt 28,6 Mio. EUR in H1-2019; eine Steigerung von 20,4 %

gegenüber H2-2018 (23,7 Mio. EUR)

- Das EBITDA beträgt 7,5 Mio. EUR in H1-2019; eine Steigerung von 27,6 %

gegenüber H2-2018 (5,9 Mio. EUR)

- Das EBIT beträgt 3,3 Mio. EUR in H1-2019; eine Steigerung von 84,6 %

gegenüber H2-2018 (1,8 Mio. EUR)

30. September 2019 - Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN:

MT000000580101; Symbol: M8G) ist positiv in das Jahr 2019 gestartet. Die

strategische Holding, ein Konsolidierer in den Medien- und Games- Segmenten

zeigte im ersten Halbjahr 2019 ein starkes profitables Wachstum. Es wird

erwartet, dass Akquisitionen, die im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen

wurden, sowie organisches Wachstum das profitable Wachstum auch in der

zweiten Jahreshälfte 2019 weiter vorantreiben werden.

Das erste Halbjahr 2019 zeigte eine gute Entwicklung, mit einen

Konzernumsatz in Höhe von 28,6 Mio. EUR (ein Plus von 20,4 % gegenüber 23,7

Mio. EUR in H2-2018), einem Konzern EBITDA in Höhe von 7,5 Mio. EUR (ein

Plus von 27,6 % gegenüber 5,9 Mio. EUR in H2-2018) und einem Konzern EBIT in

Höhe von 3,3 Mio. EUR (ein Plus von 84,6 % gegenüber 1,8 Mio. EUR in

H2-2018).

In den letzten 12 Monaten (1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019) hat die MGI einen

Konzernumsatz von 52,3 Mio. EUR bei einem EBITDA von 13,5 Mio. EUR und einem

EBIT von 5 Mio. EUR erzielt und somit die eigenen Erwartungen vollumfänglich

erfüllt.

Nach der Fokussierung des Unternehmens ab Mai 2018 auf Investitionen in

Medien- und Games Unternehmen sowie deren Optimierung, Konsolidierung und

Wachstum, zeigt diese Strategie sehr gute Ergebnisse. Im Mai 2018 erwarb die

MGI indirekt 38 % der Anteile und 53 % der Stimmrechte an der gamigo AG,

einem der führenden Spieleunternehmen in Europa und Nordamerika. gamigo

konzentriert sich auf Spiele mit nachhaltiger Langlebigkeit, wie z. B.

Rollenspiele und Strategie-Massively Multiplayer Games, bei denen Umsätze

aus Item-Verkäufe generiert werden, sowie Casual Games, die überwiegend im

Abonnement vertrieben werden.

Die Geschäftszahlen von gamigo belegen, dass die Wachstumsstrategie von

gamigo, mit einer Kombination aus organischem Wachstum und Wachstum durch

M&A, gut funktioniert. Die im Oktober 2018 durch die gamigo erworbenen

Assets von Trion Worlds zeigen eine gute Umsatzentwicklung bei

gleichzeitiger weiterer Kostenoptimierung. Darüber hinaus leistete auch die

WildTangent, eine Casual Games Plattform die erst im April 2019 durch gamigo

übernommen wurde einen positiven Beitrag. Mit Blick auf das zweite Halbjahr

2019 verschafft der starke operative Cashflow von gamigo in Kombination mit

zusätzlichen verfügbaren Mitteln aus der börsennotierten Anleihe gamigo die

Flexibilität, weiter in organisches Wachstum zu investieren und auch weitere

M&A-Möglichkeiten zu nutzen.

Im ersten Halbjahr 2019 hat die MGI Verhandlungen mit

gamigo-Minderheitsaktionären aufgenommen, um den Anteil von MGI an der

gamigo zu erhöhen, was bereits im Juli 2019 zu einer Erhöhung des Anteils

auf 52,6 % führte. Es wird eine weitere Erhöhung angestrebt.

Neben dem Investment in gamigo investiert die MGI auch in das stark

synergetische Mediensegment und fokussiert sich auch hier auf eine ,Kaufen,

Konsolidieren, Wachsen, Verbessern' Strategie. Diese zusätzlichen

Investitionen begannen in 2019 mit der Übernahme von ReachHero (einer

Influencer-SaaS-Plattform) im Mai 2019, Applift (einer mobilen

Performanceagentur) und PubNative (und einer mobilen Supply Side Plattform)

Ende Juni 2019. Die zusätzlichen Medienunternehmen (mit über 20 Mio. Euro

Jahresumsatz zusätzlich zum gamigo-Umsatz) werden aufgrund ihrer

Akquisitionstermine Ende des ersten Halbjahres 2019 erst ab dem zweiten

Halbjahr 2019 ihren Mehrwert für Umsatz und EBITDA zeigen.

Remco Westermann, Chaiman von Media and Games Invest plc: "Sowohl der

Gaming- als auch der Mediensektor weisen einen starken technologischen

Ansatz auf und vielen Akteuren fehlt die benötigte kritische Masse, was

einen großen Raum für die MGI als Marktkonsolidierer eröffnet. Mit der MGI

als Holdinggesellschaft mit Zugang zu den Kapitalmärkten können wir das

Wachstum von gamigo im Gaming-Bereich beschleunigen und zusätzlich unsere

Beteiligung an gamigo durch den Kauf der Anteile von nicht strategischen

Minderheitsaktionären erhöhen. Parallel dazu treibt die MGI auch das

Wachstum im Bereich Online-Medien/Werbung durch die Fokussierung auf

organisches Wachstum sowie durch weitere Akquisitionen voran", so die

Einschätzung weiter, "in den kommenden Perioden wird ein stärkerer Fokus der

MGI auf Kapitalmarktkommunikation liegen. Während sich Umsatz- und Ergebnis

der MGI sehr gut entwickeln, hat sich der Aktienkurs nicht wirklich positiv

entwickelt. MGI wird mehr Wert auf die Präsentation des Unternehmens legen

und auch die Analysten-Coverage ausbauenvorantreiben."

Die Zahlen sind ungeprüft und vorläufig. Der Halbjahresbericht 2019 der

Media and Games Invest plc ist ab heute auf der MGI-Homepage im Bereich

Investor Relations auf der Website verfügbar:

https://media-and-games-invest.com/financial-reports.html.

Über Media and Games Invest plc:

Media and Games Invest plc, MGI, ist ein schnell und profitabel wachsendes

Unternehmen, das sich auf eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategie

durch organisches Wachstum sowie durch die Übernahme von Unternehmen und

Assets in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Technologie wird

aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb

der Gruppe zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium für die Erweiterung des

Portfolios sind Synergie- und Integrationspotenziale. Zu den wichtigsten

Beteiligungen zählen u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen

in den Bereichen Gaming und Medien (52,6 % der Aktien und 66,9 % der

Stimmrechte), sowie die ReachHero GmbH (67 % der Anteile), eine führende

Influencer SaaS-Plattform, die Applift GmbH (100 %), ein führendes

Medienunternehmen, das auf Mobile-Advertising spezialisiert ist, sowie die

Pubnative (89 %), eine SSP Plattform für mobile Advertising. Media and Games

Invest ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur

Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika (die

"Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der

Media and Games Invest plc (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten

dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden

Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von

der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer

Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act

unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden.

Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete

Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung von MGI oder der mit ihr verbundenen Unternehmen

beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und

Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung

der MGI und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier

abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder MGI noch die mit ihr verbundenen

Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen.

Pressekontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr Sönke Knop

Telephone: +49 69 9055 05 51

Email: MGI@edicto.de

Emittent:

Media and Games Invest plc

Sören Barz, Investor Relations

St. Christopher Street 168

Valletta VLT 1467

Malta

Email: info@media-and-games-invest.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Media and Games Invest plc

St. Christopher Street 168

VLT 1467 Valletta

Malta

Telefon: +356 21 22 7553

Fax: +356 21 22 7667

E-Mail: investor.relations@Media-and-Games-invest.com

Internet: https://media-and-games-invest.com/

ISIN: MT0000580101

WKN: A1JGT0

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board),

Tradegate Exchange

EQS News ID: 882687

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

882687 30.09.2019

°