DGAP-News: Media and Games Invest plc: Media and Games Invest (MGI) steigt in das Börsensegment Scale auf (deutsch)

13.07.2020 / 09:40

Media and Games Invest (MGI) steigt in das Börsensegment Scale auf

- Scale-Listing geht mit höheren Informations- und Transparenzpflichten

einher

- EDISON nimmt MGI im Auftrag der Deutschen Börse in die Coverage auf

- Aufnahme in den Scale-30-Index wird erwartet

13. Juli 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT0000580101;

Symbol: M8G) notieren seit heute im Scale-Segment der Frankfurter

Wertpapierbörse. Bisher war die Aktie im Basic Board gelistet. Mit dem

Wechsel in den Scale sind höhere Informations- und

Transparenzverpflichtungen verbunden, die MGI bisher schon auf freiwilliger

Basis erfüllt hatte. Unter anderem veröffentlicht MGI seit Q1 2020

Quartalsberichte und erfüllt damit bereits jetzt die

Einbeziehungsfolgepflichten des Prime Standard.

MGI befindet sich auf einem profitablen und sehr dynamischen Wachstumskurs.

Im Rahmen der "Buy and Build"-Strategie kombiniert MGI interne

Wachstumspotenziale mit externen Zukäufen. Als Ergebnis ist der Umsatz 2019

um 157 % auf 83,9 Mio. Euro gestiegen und in den letzten zwölf Monaten (Q1

2020) auf 97,1 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen, EBITDA, verbesserte sich 2019 um 80 % auf 15,5 Mio. Euro und

in den letzten zwölf Monaten (Q1 2020) auf 17,1 Mio. Euro, was einer

EBITDA-Marge von rd. 18,5 % entspricht. Diese Wachstumsstrategie wird seit

2013 erfolgreich mit der gamigo AG umgesetzt, die inzwischen durch ein

Reverse Listing in die MGI integriert ist. Mit einem durchschnittlichen

jährlichen Wachstum von 43 % in den letzten 5 Jahren wird auch für 2020 und

die kommenden Jahre ein durchschnittliches jährliches profitables

Umsatzwachstum von über 30 % für MGI erwartet.

Der Aufstieg ins Scale-Segment ist ein logischer Schritt im Rahmen dieser

Wachstumsstrategie. Mit dem Scale öffnet sich MGI für einen erweiterten

Anlegerkreis und trägt einer aktiven Investorenkommunikation Rechnung.

Aufgrund der guten Liquidität der Aktie geht MGI davon aus, zukünftig im

Scale-30-Index der Deutschen Börse aufgenommen zu werden.

Der begleitende Capital Markets Partner ist die Hauck & Aufhäuser

Privatbankiers AG.

Remco Westermann, CEO von MGI: "Der Segmentwechsel ist auch ein Zeichen

unserer transparenten und kontinuierlichen Kommunikation mit dem

Kapitalmarkt. Mit der Ausrichtung auf gaming ist MGI einzigartig am

deutschen Kapitalmarkt und bietet nun als Scale-Unternehmen weiteren

institutionellen Anlegerkreisen eine Investitionsmöglichkeit. Wir freuen uns

auf die enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse und unserem Capital

Markets Partner, die im Zuge des Scale-Listings vorgesehen ist und werden in

diesem Zusammenhang unsere Kapitalmarktaktivitäten weiter intensivieren."

Über Media and Games Invest plc:

Media and Games Invest plc, MGI, ist ein schnell und profitabel wachsendes

Unternehmen in den synergetischen Sektoren digitale Medien und Online Games.

Dabei kombiniert das Unternehmen organisches Wachstum mit wertschöpfenden

Übernahmen. Die MGI-Gruppe hat in den vergangenen sechs Jahren über 30

Unternehmen und Assets erfolgreich übernommen. Die übernommenen Firmen und

Assets werden konsequent integriert und unter anderem wird Technologie

eingesetzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen.

Media and Games Invest ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA

gelistet.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete

Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung von MGI oder der mit ihr verbundenen Unternehmen

beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und

Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung

der MGI und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier

abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder MGI noch die mit ihr verbundenen

Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen.

Presse Kontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr Sönke Knop

Telephone: +49 69 9055 05 51

Email: MGI@edicto.de

Emittent:

Media and Games Invest plc

Sören Barz, Head of Investor Relations

St. Christopher Street 168

Valletta VLT 1467

Malta

Email: info@mgi.group

Folge uns auf LinkedIn und twitter

