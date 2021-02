DGAP-News: Media and Games Invest erweitert die Führungsebene und das Board, um sich für ein schnelleres zukünftiges Wachstum aufzustellen (deutsch)

Media and Games Invest erweitert die Führungsebene und das Board, um sich für ein schnelleres zukünftiges Wachstum aufzustellen

^

DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Personalie

Media and Games Invest erweitert die Führungsebene und das Board, um

sich für ein schnelleres zukünftiges Wachstum aufzustellen

04.02.2021 / 11:36

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Media and Games Invest erweitert die Führungsebene und das Board, um sich

für ein schnelleres zukünftiges Wachstum aufzustellen

* Die Online Games Unit von MGI zeigt ein starkes Wachstum und wird durch

die jüngste Übernahme von KingsIsle zusätzlich gestärkt. Auch die

synergetische Media Unit ist zunehmend wichtig für die Games Unit und

zeigt auch extern ein starkes Wachstum über ihren digitalen

Werbemarktplatz sowie Innovationen in Bereichen wie Connected-TV und

Privacy & Identity

* Aufgrund der hervorragenden Entwicklung und des Potenzials der Media

Unit (unter der Marke "Verve Group") werden Sameer Sondhi, Chief Revenue

Officer, und Ionut Ciobotaru, Chief Product Officer, in das

Top-Management-Team der MGI berufen

* Das Non-Executive Board wird mit Antonius Fromme, dem Chief Customer

Experience Officer der Freenet AG, erweitert, der das Team um Medien-

und Marketingexpertise ergänzt

* Im Rahmen der weiteren Skalierung wird es Ergänzungen und Veränderungen

des Top-Management Teams der MGI Games Unit geben

04. Februar 2021 - Media and Games Invest ("MGI" oder die "Gesellschaft",

ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und

Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), gibt die Erweiterung des

Top-Management-Teams und des Vorstands bekannt. Damit reagiert MGI auf das

Gesamtwachstum der MGI Group und die deutlichen Wettbewerbsvorteile aus der

Kombination der beiden Bereiche Online Games und Media.

MGI's Media Unit unter der Marke Verve Group, die vor ca. 4 Jahren durch die

Akquisition von Medienunternehmen wie Mediakraft, Applift, PubNative,

Platform161 sowie der jüngsten Akquisition LKQD entstanden ist, zeigt ein

starkes organisches Wachstum. Neben einem deutlichen Wettbewerbsvorteil für

MGI's Games Unit entwickelt sich das Unternehmen zu einem bedeutenden Player

im globalen Medienbereich. Die Verve Group hat in den vergangenen Jahren

ihren Fokus auf die zukunftsorientierten Segmente Programmatic und

Advertising-Technology mit einem starken Fokus auf das nachhaltige

SaaS-Modell verlagert. Hauptwachstumstreiber für die Verve Group sind neben

den Synergien und dem Mediavolumen in Kooperation mit der MGI Games Unit vor

allem auch M&A. Dieses wird durch bereits mehr als 10 M&A-Transaktionen im

Medienbereich seit 2016 unterstrichen (hinzu kommen weit über 20

Akquisitionen im Online Games Segment der MGI seit 2013). Der starke und

innovative Tech-Fokus auf programmatische Werbung profitiert direkt von dem

starken zugrunde liegenden organischen Wachstum der Werbetreibenden und

Publisher der Verve Group.

Die Verve Group ist nun durch die erfolgreiche Integration ihrer mehr als 10

Akquisitionen einer der ganz wenigen Player im digitalen Werbemarkt, der

eine voll integrierte Technologieplattform anbieten kann. Diese Plattform

umfasst eine Demand Side Platform (DSP), eine Data Management Platform (DMP)

und eine Supply Side Platform (SSP) in Kombination mit einer starken in-App

SDK-Basis (Möglichkeit, Werbung in Apps zu schalten). Für alle wichtigen

Werbeformate weltweit sieht sich die Verve Group einem schnellen organischen

Wachstum gegenüber, besonders im Bereich der mobilen Spiele. Basierend auf

Unternehmensdaten ist Verve 's Open Exchange inzwischen unter den Top 20

programmatischen Marktplätzen weltweit. Durch die kürzliche Akquisition der

Video-Plattform "LKQD" von Nexstar Digital Inc. haben wir nun auch

exzellente Video-Fähigkeiten sowie eine starke Angebotsposition in den

Bereichen Smart TV und OTT, die bereits ein signifikantes Wachstum

aufweisen. Basierend auf den Erfahrungen in der Games-Unit hat MGI auch für

die Media-Unit eine Plattform aufgebaut, in der alle erworbenen

Medienunternehmen integriert werden, was z.B. zu optimierten

Entwicklungsprozessen, konsolidierter Expertise, kritischer Masse sowie

Kostenvorteilen führt. Um die Fokussierung der MGI auf Mobile Games zu

unterstreichen, wurden außerdem mehrere starke Games-Unternehmen wie z.B.

Zynga und King, aber auch andere digitale Unternehmen wie Amazon als Partner

gewonnen, die auf die Medienkompetenz der MGI setzen.

Auch MGI's Media Unit Verve Group profitiert vom insgesamt starken

Marktwachstum des programmatischen digitalen Werbemarktes, das sich in den

kommenden Jahren fortsetzen dürfte. Während die gesamten Werbeausgaben

aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 um ca. 5 % zurückgegangen sind,

sind die Ausgaben für digitale Werbung robust und steigen. eMarketer

erwartet in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum der digitalen

Werbung. Es wird erwartet, dass die Umsätze weltweit auf 526 Mrd. USD pro

Jahr steigen werden, was einem CAGR von ca. 12 % zwischen 2020 und 2024

entsprechen würde.

Um die Bedeutung und das weitere Potenzial der Verve Group zu

unterstreichen, hat der Vorstand von MGI beschlossen, das Führungsteam zu

verstärken und hat Sameer Sondhi (Chief Revenue Officer) und Ionut Ciobotaru

(Chief Product Office) zu Mitgliedern des Top-Management-Teams von MGI

ernannt. Sameer Sondhi ist ein echter Branchenveteran mit mehr als 20+

Jahren Erfahrung im Bereich der digitalen Werbung. Er kam im Mai 2020 von

InMobi zu MGI. Zuvor hatte Herr Sondhi in Führungspositionen bei Opera

Media, GroundTruth, Infospace und LiveWire gearbeitet. Ionut Ciobotaru ist

verantwortlich für Technologie und Produkt der Media Unit von MGI. Herr

Ciobotaru gründete die Ad-Tech-Supply-Side-Plattform PubNative und verfügt

über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Ad-Tech-Branche. Zuvor arbeitete er

für Applift, Weebo und Electronic Arts.

Außerdem wurde das Management der Games Unit durch die Beförderung mehrerer

Schlüsselmitarbeiter wie Andreas Weidenhaupt, Mervin Lee Kwai, Thomas

Kothuis und Miguel Oliveira zu Mitgliedern des Top-Management-Teams von

gamigo verstärkt. Stefan Rascher (CSO, MGI), der seit Anfang 2018 für MGI

tätig ist, verlässt das Unternehmen, wird uns aber weiterhin als externer

Berater für zukunftsorientierte Wachstumsprojekte unterstützen.

Mitglieder des C-Level-Teams von MGI bleiben Remco Westermann (CEO), Paul

Echt (CFO), Jens Knauber (COO MGI und CEO gamigo).

Des Weiteren soll auf Ebene des Non-Executive Boards - wie bereits

angekündigt - Antonius Fromme das Gremium mit seiner Medien- und

Marketingexpertise ergänzen. Antonius Fromme ist Chief Customer Experience

Officer bei der Freenet AG und war zuvor bei dem

Telekommunikationsunternehmen debitel AG tätig. Antonius muss auf der

nächsten Hauptversammlung, die derzeit vorbereitet wird, gewählt werden. Die

weiteren Mitglieder des Boards bleiben Elizabeth Para, Tobias M. Weitzel

(stellvertretender Vorsitzender) und Remco Westermann (Vorsitzender).

CEO Remco Westermann: "Wir haben in den letzten 6 Jahren ein jährliches

Umsatzwachstum von 40+ % gesehen und haben im Jahr 2020 erstmals die 100

Mio. Euro Umsatzgrenze überschritten. Mit der jüngsten transformativen

Akquisition von KingsIsle, dem starken Wachstum im Bereich der Online-Spiele

sowie einer stark wachsenden Media Unit haben wir uns entschieden, das

Führungsteam zu erweitern, um diesem starken Wachstum und dem weiteren

Zukunftspotenzial Rechnung zu tragen. Mit unserer neuen Struktur werden wir

in der Lage sein, weiteres organisches wie auch anorganisches Wachstum zu

ermöglichen. Ich freue mich sehr, dass die Verve Group die Erwartungen

übertrifft und zu einem wichtigen innovativen Player im Bereich der

Werbetechnologie geworden ist."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sören Barz

Leiter Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group

www.mgi.group

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Phone: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt

Phone: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ist ein Unternehmen für digitale Spiele, das

hauptsächlich in EMEA und Nordamerika tätig ist. Das Unternehmen kombiniert

organisches Wachstum mit werterzeugenden, synergetischen Akquisitionen und

demonstriert damit ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum.

In den vergangenen 6 Jahren hat die MGI-Gruppe erfolgreich mehr als 30

Unternehmen und Vermögenswerte erworben. Die übernommenen Vermögenswerte und

Unternehmen werden integriert und unter anderem die Cloud-Technologie aktiv

genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien

des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in

Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Der certified advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth

Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

---------------------------------------------------------------------------

04.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Media and Games Invest plc

St. Christopher Street 168

VLT 1467 Valletta

Malta

Telefon: +356 21 22 7553

Fax: +356 21 22 7667

E-Mail: info@mgi.group

Internet: www.mgi.group

ISIN: MT0000580101

WKN: A1JGT0

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; FNSE

EQS News ID: 1165819

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1165819 04.02.2021

°