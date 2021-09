DGAP-News: Media and Games Invest SE wird seine im Jahr 2024 fällige 25-Millionen-Euro-Anleihe vorzeitig tilgen und reduziert damit Zinsaufwand (deutsch)

Media and Games Invest SE wird seine im Jahr 2024 fällige 25-Millionen-Euro-Anleihe vorzeitig tilgen und reduziert damit Zinsaufwand

10.09.2021 / 11:00

10. September 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder das

"Unternehmen", ISIN: MT0000580101; ticker M8G; Nasdaq First North Premier

Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) kündigt in

Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen und unter Einhaltung der

Kündigungsfrist alle ausstehenden Anleihen seiner in Deutschland gelisteten,

unbesicherten 25-Millionen-Euro-Anleihe mit einer Laufzeit bis 2024 (ISIN

DE000A2R4KF3) zum nächsten Zinszahlungstermin am 11. Oktober 2021.

Aufgrund der starken operativen Performance sind die Kapitalkosten von MGI

signifikant gesunken. Dies zeigt sich unter anderem auch in der letzten

Aufstockung der besicherten Anleihe (ISIN: SE0015194527) in Höhe von 80

Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von 350 Millionen Euro zu einem

Ausgabepreis von 103%, was einer Rendite bis zur Fälligkeit von 4,76%

entspricht. Damit liegt der Zinsaufwand für MGI deutlich unter dem Zinssatz

von 7% der deutschen unbesicherten Anleihe. Teile des Erlöses der

Aufstockung der schwedischen besicherten Anleihe von 80 Millionen Euro

werden daher wie geplant genutzt, um die 25 Millionen-Euro-Anleihe zu einem

Preis von 103% des Nominalwertes inklusive der bis zum 10. Oktober

anfallenden Stückzinsen vollständig zu tilgen.

"Unsere starke operative Performance in den letzten Jahren mit einer

durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsrate von über 70% bei einer

ebenfalls starken Steigerung des EBITDA hat zu signifikant niedrigeren

Kapitalkosten geführt. Mit der vorzeitigen Rückzahlung der deutschen

unbesicherten Anleihe, zahlen wir ein relativ teures Instrument zurück und

optimieren damit unsere Finanzierungskosten weiter.", sagt Remco Westermann,

CEO & Chairman of the Board von Media and Games Invest SE.

Die Kündigung wird am 10. September 2021 gemäß § 10 Abs. 1 der

Anleihebedingungen auf der Internetseite der Media and Games Invest SE

(https://mgi-se.com/investor-relations/) unter Investor Relations / Bond/

Media and Games Invest-Bond: 7,000% - 11. Oktober 2024 veröffentlicht.

Verantwortliche Parteien

Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Übermittlung

der unten genannten verantwortlichen Person zu dem von MGIs

Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser

Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht. Die unten genannte

verantwortliche Person kann für weitere Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sören Barz

Leiter Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, investors@mgi-se.com

www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Phone: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt

Phone: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE ist ein digitales integriertes Spiele- und

Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen

kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen

Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables

Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 78% (2018- LTM Q2'21). Neben dem starken

organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr

als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen

Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die

Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile

zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North

Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte

Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am

Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth

Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Media and Games Invest SE

St. Christopher Street 168

VLT 1467 Valletta

Malta

Telefon: +356 21 22 7553

Fax: +356 21 22 7667

E-Mail: info@mgi.group

Internet: www.mgi.group

ISIN: MT0000580101

WKN: A1JGT0

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; FNSE

