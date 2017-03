DGAP-News: MediClin setzt ihren Wachstumskurs fort (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Mediclin":

MediClin setzt ihren Wachstumskurs fort

^ DGAP-News: MediClin AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis MediClin setzt ihren Wachstumskurs fort

30.03.2017 / 16:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

MediClin setzt ihren Wachstumskurs fort

Offenburg, 30. März 2017 - Der Vorstand der MEDICLIN Aktiengesellschaft (MediClin) zeigte sich auf der diesjährigen Bilanzpressekonferenz zufrieden mit der Geschäftsentwicklung in 2016. Vorgestellt wurde ein deutlich gestiegener Konzernumsatz und ein leicht über dem hohen Niveau des Vorjahres liegendes Konzernbetriebsergebnis. "Wir haben in den letzten Jahren ganz gezielt unser Leistungsportfolio geändert - zum Teil durch Kapazitätserweiterungen aber auch durch Umwidmung bestehender Kapazitäten", sagte Jens Breuer, Finanzvorstand der MediClin. Und er fügte hinzu: "Die Veränderungen erfolgten immer unter den Prämissen, dass die Nachfrage nach der Leistung vorhanden ist, sich die saisonalen Effekte abschwächen und die Leistung höher vergütet wird."

Für das Geschäftsjahr 2017 geht der Vorstand von einem Umsatzanstieg im Konzern wie im Vorjahr, also zwischen 4,0% und 5,0% aus, und einem leicht über dem Vorjahr liegenden Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) zwischen 25 und 27 Mio. Euro.

MediClin bietet Spitzenleistungen in ihren Kompetenzschwerpunkten

MediClin wird auch in Zukunft weiter wachsen. Die Kompetenzschwerpunkte des Unternehmens sind die Neurologie, die Kardiologie, die Orthopädie und die psychosomatischen und psychiatrischen Erkrankungen. "In diesen Fachbereichen bieten wir bei bestimmten Behandlungen medizinische Spitzenleistungen an, die wir unter dem Begriff "Exzellenzen" zusammenfassen", sagte Volker Hippler, Vorstandsvorsitzender der MediClin und ergänzte: "Patienten und ihre Angehörigen können sich ebenso wie die Kostenträger auch über unsere Web-Seite www.mediclin-exzellenz.de schnell und umfassend über unser spezielles medizinisches und therapeutisches Können informieren."

Zum Vorteil des Patienten: Integrierte Versorgung

Die Erweiterung der integrierten Versorgung gehörte von Anfang an zur Unternehmensstrategie der MediClin. MediClin nutzt die Vorteile, die sich aus einer engen Zusammenarbeit zwischen Akutmedizin und Rehabilitation ergeben. "Die Kliniken, die neben ihrem rehabilitativen Angebot zusätzlich medizinische Leistungen der Akut-Neurologie und Akut-Psychosomatik im Rahmen eines integrierten Versorgungskonzeptes anbieten, haben sich in 2016 gut entwickelt", sagte Ulf Ludwig, als Vorstand verantwortlich für die Geschäftsbereiche Rehabilitation und Pflege.

Zusammenfassung der Konzern- und Segmententwicklung

Der Konzernumsatz in Höhe von 580,3 Mio. Euro erhöhte sich im Geschäftsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 25,0 Mio. Euro oder 4,5 %.

Das Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) stieg von 23,6 Mio. Euro auf 24,0 Mio. Euro. Das den Aktionären der MediClin AG zuzurechnende Konzernergebnis beträgt wie im Vorjahr 16,5 Mio. Euro, das Ergebnis je Aktie 0,35 Euro (Vorjahr: 0,35 Euro).

Entwicklung in den Segmenten

Im Segment Postakut erhöhte sich der Umsatz um 20,1 Mio. Euro von 330,9 Mio. Euro auf 351,0 Mio. Euro. Hierzu haben sowohl die Kliniken beigetragen, die ausschließlich rehabilitative Leistungen, als auch die Einrichtungen, die neben ihrem rehabilitativen Angebot zusätzlich medizinische Leistungen der Akut-Neurologie und Akut-Psychosomatik im Rahmen eines integrierten Versorgungskonzeptes anbieten. Im Segment Akut verbesserte sich der Umsatz um 3,9 Mio. Euro von 206,7 Mio. Euro auf 210,6 Mio. Euro. Im Geschäftsfeld Pflege stieg er von 14,1 Mio. Euro auf 14,7 Mio. Euro. Das Segmentergebnis Postakut verbesserte sich um 4,6 Mio. Euro von 13,9 Mio. Euro auf 18,5 Mio. Euro, die Segment-EBIT-Marge beträgt 5,3 %. Das Segmentergebnis Akut reduzierte sich aufgrund gestiegener Aufwendungen um 2,9 Mio. Euro von 8,7 Mio. Euro auf 5,8 Mio. Euro, die Segment-EBIT-Marge beträgt 2,8 %.

MediClin ist gut aufgestellt: Solide Finanzstruktur und gesicherte Ertragslage

Die Eigenkapitalquote beträgt 52,3 % und die Nettofinanzverschuldung 7,1 Mio. Euro. Neben den liquiden Mitteln in Höhe von 41,6 Mio. Euro (Vorjahr: 29,5 Mio. Euro) stehen dem Konzern ausreichend Kreditlinien zur Verfügung, um Kapazitätserweiterungen in den medizinischen Schwerpunkten der MediClin und weiteres Umsatzwachstum realisieren zu können.

Hohe Investitionen sichern Wachstum

Im Geschäftsjahr 2016 wurden 28,1 Mio. Euro (Vorjahr: 27,0 Mio. Euro) in das Anlagevermögen (brutto) investiert; diese beinhalten Fördermittel in Höhe von 6,4 Mio. Euro (Vorjahr: 2,7 Mio. Euro). Für Instandhaltung und Wartung wurden 18,5 Mio. Euro (Vorjahr: 16,7 Mio. Euro) aufgewendet.

Der Geschäftsbericht 2016 ist auf der Internetseite der MediClin in Deutsch und Englisch verfügbar.

www.mediclin.de

Über die MediClin AG (Ticker: MED; WKN: 659 510)

Die MediClin ist ein bundesweit tätiger Klinikbetreiber und ein großer Anbieter in den Bereichen Neuro- und Psychowissenschaften sowie Orthopädie. Mit 34 Klinikbetrieben, sieben Pflegeeinrichtungen und acht Medizinischen Versorgungszentren ist die MediClin in elf Bundesländern präsent und verfügt über eine Gesamtkapazität von knapp 8.100 Betten. Bei den Kliniken handelt es sich um Akutkliniken der Grund-, Regel- und Schwerpunktversorgung sowie um Fachkliniken für die medizinische Rehabilitation. Für die MediClin arbeiten rund 9.300 Mitarbeiter.

MediClin ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen beruhen. Auch wenn der Vorstand der MediClin AG der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund von verschiedenen Einflussfaktoren erheblich abweichen. Dazu gehören beispielsweise die Veränderung der konjunkturellen Situation in Deutschland, Gesetzesänderungen die das Gesundheitswesen betreffen, Veränderungen im Ausgabeverhalten der Kostenträger. MediClin übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

---------------------------------------------------------------------------

30.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: MediClin AG Okenstraße 27 77652 Offenburg Deutschland Telefon: +49 (0)781 488-326 Fax: +49 (0)781 488-184 E-Mail: alexandra.muehr@mediclin.de Internet: www.mediclin.de ISIN: DE0006595101 WKN: 659510 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

560343 30.03.2017

°