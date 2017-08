DGAP-News: MeVis Medical Solutions AG: Bestehende Trends auch im dritten Quartal fortgesetzt (deutsch)

MeVis Medical Solutions AG: Bestehende Trends auch im dritten Quartal fortgesetzt

^ DGAP-News: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/9-Monatszahlen MeVis Medical Solutions AG: Bestehende Trends auch im dritten Quartal fortgesetzt

22.08.2017 / 11:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Schwächeres Lizenzgeschäft, aber wachsendes Dienstleistungsgeschäft

* Umsatz im dritten Quartal mit EUR 4,4 Mio. 17 % über dem Niveau des Vorjahres

* Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im dritten Quartal in Höhe von EUR 1,7 Mio.(über Vorjahreswert von EUR 1,1 Mio.), 39 % EBIT-Marge

Bremen, 22. August 2017 - Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der medizinischen Bildgebung, gab heute die Ergebnisse der ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2017 bekannt (Berichtszeitraum: 1. Oktober 2016 bis 30. Juni 2017).

Der im dritten Quartal 2017 erwirtschaftete Umsatz lag mit TEUR 4.440 um 17 % über dem Niveau des entsprechenden Quartals des Vorjahres (TEUR 3.795). Dazu hat maßgeblich der Anstieg der für Hologic erbrachten Dienstleistungen zur Entwicklungsunterstützung beigetragen. In den ersten drei Quartalen hat sich der Umsatz im Vorjahresvergleich damit auf TEUR 14.196 (i.Vj. TEUR 11.752) erhöht. Der Anstieg der Umsatzerlöse resultierte überwiegend aus dem Verkauf von weitgehenden Nutzungsrechten an unserem Tool zur Entwicklung von Softwareprototypen MeVisLab in Höhe von TEUR 1.800, welcher im Folgenden auch im Umsatz des Segments Sonstige Befundung enthalten ist, sowie u.a. den oben erwähnten Entwicklungsleistungen für Hologic. Der Umsatz mit Neulizenzen ist um 15 % auf TEUR 4.231 gesunken, und das Wartungsgeschäft hat sich um 6 % reduziert. Der Umsatz im Segment der Digitalen Mammographie hat sich um 3 % auf TEUR 8.984 (i. Vj. TEUR 9.226) verringert, der Umsatz im Segment Sonstige Befundung ist auf TEUR 5.212 (i. Vj. TEUR 2.526) gewachsen. Ohne den Einmaleffekt entspricht dies einem sehr starken Wachstum von 35 %.

Die operativen Kosten sind im dritten Quartal 2017 plangemäß gestiegen. Der Personalaufwand hat sich aufgrund der in 2013 ausgegebene Aktienoptionen, die im zweiten und dritten Quartal auf-wandswirksam wurden, deutlich um 18 % erhöht, kumuliert in den ersten drei Quartalen entspricht dies ebenfalls einem Anstieg von 18 %. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal konstant auf TEUR 448 (i. Vj. TEUR 474), kumuliert in den ersten drei Quartalen sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vorjahresvergleich um 18 % gesunken.

Nach Abschreibungen in Höhe von TEUR 959 (29 % unter Vorjahr, vor allem durch plangemäß verringerte Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen) ergibt sich somit für den Berichtszeitraum ein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von TEUR 5.327 (mit 69 % deutlich über dem Vorjahreswert von TEUR 3.143), was einer EBIT-Marge von 38 % entspricht (i. Vj. 27 %).

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR -487 auf jetzt TEUR -211 verbessert. Dazu hat vor allem das Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten 51%igen Anteile an der MeVis BreastCare GmbH & Co. KG beigetragen.

Das steuerliche Ergebnis betrug TEUR -1.149. Das Ergebnis nach Steuern verringerte sich damit um TEUR 1.725 auf TEUR 3.967, was einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von EUR 2,18 entspricht (i. Vj. EUR 3,13).

"Wir freuen uns über das umsatzstarke dritte Quartal und damit die Fortsetzung des positiven Trends der ersten beiden Quartale." sagte Herr Kirchhoff, Vorstandsvorsitzender der MeVis Medical Solutions AG. Dr. Robert Hannemann, Finanzvorstand der MeVis Medical Solutions AG ergänzte: "Wir halten an der Prognose für das laufende Geschäftsjahr fest und erwarten einen deutlichen Umsatzanstieg auf zwischen EUR 17,0 Mio. und EUR 17,5 Mio. und ein EBIT zwischen EUR 5,0 Mio. und EUR 5,5 Mio.."

Die Finanzberichte der Gesellschaft stehen zum Download auf folgender Internetseite bereit:

http://www.mevis.de/investor-relations/finanzberichte/

---------------------------------------------------------------------------

22.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: MeVis Medical Solutions AG Caroline-Herschel-Str. 1 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 421 224 95 0 Fax: +49 421 224 95 999 E-Mail: ir@mevis.de Internet: http://www.mevis.de ISIN: DE000A0LBFE4 WKN: A0LBFE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

603109 22.08.2017

°