DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Wissenschaftsbasierte Klimaziele der MM Gruppe offiziell bestätigt (deutsch)

Die Mayr-Melnhof Karton AG (MM Gruppe) hat sich zu einer Reduktion von

Treibhausgasemissionen im Einklang mit der Klimawissenschaft verpflichtet.

Die ehrgeizigen Ziele wurden von der Science Based Targets initiative (SBTi)

nun offiziell genehmigt.

MM festigt Führungsstatus im Bereich Nachhaltigkeit.

MM setzt auf wirtschaftlichen und technischen Fortschritt im Einklang mit

den Bedürfnissen von Gesellschaft und Natur. Basierend auf den strategischen

Säulen "Planet", "People" und "Prosperity" hat die MM Gruppe ein umfassendes

Nachhaltigkeitsprogramm entwickelt, das eine übergreifende

Dekarbonisierungsstrategie beinhaltet. Peter Oswald, CEO der MM Gruppe,

unterstreicht den Ansatz: "Die Bewältigung des Klimawandels erfordert

ehrgeizige Maßnahmen von Unternehmen. Unsere wissenschaftlich fundierten

Ziele zeigen unser Engagement zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung,

indem wir das tun, was notwendig ist und nicht das, was einfach ist."

Die Klimaziele von MM decken alle Bereiche ab (Scope 1, 2 und 3).

Das Engagement der MM Gruppe zur Abschwächung des Klimawandels umfasst die

Reduktion sowohl der direkten und indirekten Emissionen aus dem Betrieb

(Scope 1 und 2) als auch der Emissionen aus der Wertschöpfungskette (Scope

3):

- MM verpflichtet sich, die absoluten Scope 1 und 2 THG-Emissionen bis 2031

um 50,4% gegenüber dem Basisjahr 2019 zu reduzieren.

- MM verpflichtet sich außerdem, die Scope-3-THG-Emissionen bis 2031 um

58,1% pro Euro Wertschöpfung ausgehend von einem Basisjahr 2019 zu

reduzieren.

Die Genehmigung der Ziele durch SBTi bestätigt, dass der konzernweite

Reduktionspfad von MM im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen steht, um

zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter 1,5 C bis 2050 beizutragen.

Zu diesem Zweck ermittelt MM nicht nur die Treibhausgasemissionen des

Konzerns, sondern fördert auch die Nachhaltigkeitsinitiativen seiner Kunden

und Lieferanten.

---------------

Über SBTi

Die Science Based Targets initiative (SBTi) ist ein globales Gremium, das

Unternehmen ermöglicht, sich ehrgeizige Emissionsreduktionsziele im Einklang

mit den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft zu setzen. Die

Initiative verfolgt das Ziel, dass Unternehmen weltweit ihre Emissionen bis

2030 halbieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen.

Die Initiative ist eine Zusammenarbeit zwischen CDP, Global Compact der

Vereinten Nationen, World Resources Institute (WRI) sowie World Wide Fund

for Nature (WWF) und zählt zu den Engagements der We Mean Business

Coalition. SBTi definiert und fördert bewährte Praktiken bei der Festlegung

von wissenschaftsbasierten Zielen, bietet Ressourcen und Anleitungen zum

Abbau von Hindernissen bei der Umsetzung und genehmigt unabhängig die Ziele

von Unternehmen.

www.sciencebasedtargets.org

Über MM

MM ist Europas führender Produzent von Karton und Faltschachteln mit einem

attraktiven Angebot bei Kraftpapieren und ungestrichenen Feinpapieren. Wir

fördern eine nachhaltige Entwicklung durch innovative, wiederverwertbare

Verpackungen und Papierprodukte aus nachwachsenden, faserbasierten

Rohstoffen. Daher haben sämtliche Aktivitäten in Bezug auf Nachhaltigkeit,

Umwelt und Sicherheit hohe Priorität. MM erwirtschaftet Umsatzerlöse von

rund 3,5 Mrd. EUR und beschäftigt rund 12.800 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter.

