DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Ergebnisse zum 1. Quartal 2022 (deutsch)

Mayr-Melnhof Karton AG: Ergebnisse zum 1. Quartal 2022

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG

Quartals-/Zwischenmitteilung

Mayr-Melnhof Karton AG: Ergebnisse zum 1. Quartal 2022

26.04.2022 / 08:00

* Bei Margen wieder aufgeholt

* Signifikantes Wachstum durch Akquisitionen des Vorjahres

* Starke Nachfrage und hohe Auslastung in beiden Divisionen

* Anhaltende Inputkostensteigerung wird weitergegeben

* Wachstumsstrategie für Packaging vorangetrieben

Der MM Gruppe gelang es im 1. Quartal 2022 bei den Margen nach

kosteninflationsbedingtem Druck in den Vorquartalen wieder aufzuholen. Die

konsequente Umsetzung notwendiger Preiserhöhungen sowie anhaltend starke

Nachfrage in beiden Divisionen machten dies möglich. Der deutliche

Wachstumsschub gegenüber dem 1. Quartal des Vorjahres resultiert vor allem

aus der Einbeziehung der Anfang August letzten Jahres erworbenen Karton- und

Papierwerke in Polen und Finnland sowie höheren Preisniveaus. Infolge

weithin gebuchter Kapazitäten und längerer Lieferzeiten liegt hohes

Augenmerk auf der kontinuierlichen Versorgung unserer Kunden, der wir durch

höchstmögliche Flexibilität nachkommen. So gelang es, trotz zunehmender

Herausforderungen in der Lieferkette, die Kapazitäten weiter nahezu voll

auszulasten. Mit dem Erwerb der führenden nordischen Pharmaverpackungsgruppe

Eson Pac im April hat MM die Wachstumsstrategie für Packaging jüngst

vorangetrieben.

Dem andauernden Anstieg bei Rohstoff-, Transport- und Energiekosten werden

seit Beginn des 2. Quartals neuerliche Preisanpassungen zur

Margenabsicherung entgegengesetzt. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen

Unsicherheiten ist eine weitergehende Einschätzung für das laufende Jahr

aktuell jedoch nicht möglich.

Kennzahlen der MM Gruppe - IFRS

Konsolidiert in Mio. EUR Q1/2022 Q1/2021 +/-

Umsatzerlöse 1.060,4 641,3 +65,4 %

EBITDA 155,0 92,7 +67,2 %

Betriebliches Ergebnis 111,1 61,2 +81,5 %

Operating Margin (in %) 10,5 % 9,6 % +93 bp

Ergebnis vor Steuern 103,6 58,6 +76,9 %

Periodenüberschuss 79,5 43,9 +81,2 %

Gewinn je Aktie (in EUR) 3,95 2,18

ERGEBNISRECHNUNG

Die Ergebnisrechnung zum 1. Quartal ist insbesondere durch die Einbeziehung

der Karton- und Papierwerke MM Kotkamills und MM Kwidzyn, welche Anfang

August 2021 erworben wurden, geprägt.

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns stiegen auf 1.060,4 Mio. EUR

und lagen damit um 419,1 Mio. EUR über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1

2021: 641,3 Mio. EUR). Dieser Zuwachs ist überwiegend akquisitionsbedingt

sowie auf die Weitergabe von Kostensteigerungen über höhere Preise

zurückzuführen.

Das betriebliche Ergebnis lag mit 111,1 Mio. EUR 49,9 Mio. EUR über dem

Vorjahreswert (Q1 2021: 61,2 Mio. EUR). Dem deutlichen Anstieg in der

Division MM Board & Paper stand eine stabile Entwicklung bei MM Packaging

gegenüber. Die Operating Margin des Konzerns erhöhte sich somit auf 10,5 %

(Q1 2021: 9,6 %).

Finanzerträgen in Höhe von 1,6 Mio. EUR (Q1 2021: 0,5 Mio. EUR) standen

Finanzaufwendungen von -7,5 Mio. EUR (Q1 2021: -3,6 Mio. EUR) gegenüber.

Letztere stiegen insbesondere durch die Aufnahme von Schuldscheindarlehen

und Namensschuldverschreibungen im 1. Quartal des Vorjahres zur Finanzierung

der Akquisitionen und organischer Wachstumsprojekte.

Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich von 58,6 Mio. EUR im Vorjahr auf 103,6

Mio. EUR. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 24,1 Mio.

EUR (Q1 2021: 14,7 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz

von 23,3 % (Q1 2021: 25,2 %) ermittelt.

Der Periodenüberschuss stieg um 35,6 Mio. EUR auf 79,5 Mio. EUR (Q1 2021:

43,9 Mio. EUR).

AUSBLICK

Starke Nachfrage und hoher Auftragseingang halten sowohl bei Board & Paper

als auch in der Verpackung weiter an. Um die seit Jahresbeginn fortdauernde

Kosteninflation zu kompensieren, wurde Anfang des 2. Quartals eine weitere

Preiserhöhung bei Karton und Papier umgesetzt.

Die langfristig ausgerichteten Investitionsprojekte von MM zur Erhöhung der

Wettbewerbsfähigkeit und für weiteres Wachstum sind insgesamt auf Plan und

werden 2022 und 2023 in der bereits indizierten Bandbreite von 250 - 300

Mio. EUR p.a. umgesetzt. Während die zuletzt in mehreren Werken von MM

Packaging in Angriff genommenen Erweiterungen noch heuer mehr Geschäft

ermöglichen sollen, sind die Wachstums- und Ergebniseffekte aus den

Großinvestitionen bei Board & Paper vor allem erst nach 2023 zu erwarten.

MM beobachtet weiter genau die Entwicklungen in Russland und der Ukraine wie

auch die internationalen Maßnahmen und mögliche Auswirkungen auf den

Konzern. In 2021 wurden kumuliert rund 9 % des Konzern-EBITDA in Russland

und der Ukraine erwirtschaftet. In Russland werden an zwei Standorten, in

der Ukraine an einem Standort Packagingprodukte für tägliche Konsumgüter

produziert. Der Buchwert der drei Standorte liegt insgesamt unter 100 Mio.

EUR. Mit Stillständen ist weiter zu rechnen. Die Umlagerung von

Russland-Exportlieferungen auf andere Destinationen konnte vor dem

Hintergrund der aktuellen Marktstärke zügig umgesetzt werden.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten, insbesondere infolge

möglicher Unterbrechungen in der Supply Chain, ist eine weitergehende

Einschätzung für das laufende Jahr aktuell nicht möglich.

Während bei MM Board & Paper die Integration der Akquisitionen des letzten

Jahres noch im Vordergrund steht, liegt der Fokus bei MM Packaging auf

organischem Wachstum und Akquisitionen.

Die detaillierte Presseaussendung und den Bericht zum 1. Quartal 2022 sowie

einen CEO Audio-Q&A-Webcast finden Sie auf unserer Website unter: https:

//www.mm.group.

Nächster Termin:

11. August 2022 Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2022

26.04.2022

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG

Brahmsplatz 6

1040 Wien

Österreich

Telefon: 0043 1 501 36 91180

Fax: 0043 1 501 36 91391

E-Mail: investor.relations@mm.group

Internet: www.mm.group

ISIN: AT0000938204

WKN: 93820

Indizes: ATX

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board),

München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel)

EQS News ID: 1334807

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1334807 26.04.2022

