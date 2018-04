DGAP-News: Mawson Resources Limited erbohrt mehrere Goldabschnitte in 5 Prospektionsgebieten auf Rajapalot - einschließlich 5,0m mit 12,4 g/t Gold in Prospektionsgebiet Raja (deutsch)

Mawson Resources Limited erbohrt mehrere Goldabschnitte in 5 Prospektionsgebieten auf Rajapalot - einschließlich 5,0m mit 12,4 g/t Gold in Prospektionsgebiet Raja

Vancouver, Kanada. 10. April 2018 - Mawson Resources Limited ("Mawson" oder

das "Unternehmen") (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF) gibt die

Ergebnisse aus 9 neuen Bohrungen auf dem sich zu 100% in Unternehmensbesitz

befindlichen Projekt Rajapalot in Nord-Finnland bekannt. Acht Bohrungen in

mehreren Prospektionsgebieten trafen auf eine Goldvererzung.

Alle Abbildungen und Tabellen in dieser Pressemitteilung sind in der

originalen englischen Pressemitteilung zu sehen.

Die wichtigsten Punkte:

- Das beste Analysenergebnis stammt aus Bohrung PAL0118, die im

Prospektionsgebiet Raja niedergebracht wurde. Die Bohrung traf auf 5,0m mit

12,4 g/t Gold ab 381,0m Tiefe (Abbildungen 1 und 2) innerhalb einer

mächtigeren vererzten Zone von 23,1m mit 3,4 g/t Gold (kein unterer

Cut-off-Gehalt) ab 368,1m Tiefe. Ein separater Abschnitt in Bohrung PAL0118

enthielt 2,8 g/t Gold über 7m ab 322m Tiefe;

- PAL0118 wurde 120m in Fallrichtung nordnordwestlich früherer hochgradiger

Abschnitte niedergebracht einschließlich PAL0093 mit 8,4 g/t Gold über 31,7m

ab 244,1m Tiefe. Siehe Mawsons Pressemitteilung vom 1. März 2018 und

Abbildungen 3 und 5.

- Eine Goldvererzung wurde von den Kernbohrungen in allen 5

Prospektionsgebieten auf dem Projekt Rajapalot (Abbildung 1) in einem 2,5km

x 1,5km großen Gebiet durchteuft. Siehe Tabelle 1 unten für Zusammenfassung

der wichtigsten Bohrergebnisse:

Bohrung von (m) bis (m) Länge (m) Gold g/t Prospektionsgebiet

PAL0118 322,0 329,0 7,0 2,8 Raja

PAL0118 368,1 391,2 23,1 3,4 Raja

einschließlich 381,0 386,0 5,0 12,4 Raja

einschließlich 381,0 382,6 1,6 37,3 Raja

PAL0109 15,6 23,0 7,4 2,4 Rumajärvi

PAL0097 256,6 264,3 7,7 1,5 Raja

PAL0099 65,7 70,4 4,7 2,1 Terry's

Hammer

PAL0110 37,6 42,3 4,8 2,5 Palokas

- 59 Bohrungen (PAL0083 - PAL0139, 141 - 142) mit einer Gesamtkernlänge von

13.079m wurden jetzt im Rahmen des Winterprogramms niedergebracht.

Einschließlich der Bohrungen in dieser Pressemitteilung wurden jetzt von 14

der 59 Bohrungen die Goldanalysen veröffentlicht (siehe ebenfalls Mawsons

Pressemitteilung vom 1. März 2018). Die Ergebnisse der restlichen 45

Kernbohrungen stehen noch aus.

- Die Bohrarbeiten mit drei Bohrgeräten und einem Base-of-Till-Bohrgerät

(für Bohrungen ab der Basis des Geschiebemergels) werden rund um die Uhr

fortgesetzt. Das Programm ist im Zeitplan, die 60 Kernbohrungen mit einer

Gesamtlänge von 15.000m bis Ende April abzuschließen, wenn laut Vorhersage

das Winterwetter endet. Laut Planung werden nach der Schneeschmelze die

Bohrarbeiten im Sommer wieder aufgenommen.

Herr Hudson, Chairman und CEO, sagte: "Mawsons doppeltes Ziel für das

Bohrprogramm dieses Winters war eine systematische Rasterbohrung und

Ausdehnung der bekannten Goldprospektionsgebiete bei gleichzeitiger

Überprüfung eines Dutzends neuer semiregionaler tektonisch-stratigrafischer

Ziele. Obwohl weniger als ein Viertel der Bohrkerne aus diesem

Winterprogramm analysiert wurden, so lieferte der erste Teil dieser

Strategie Erfolge mit der Entdeckung einer weiteren hochgradigen Vererzung

einschließlich 5,0m mit 12,4 g/t Gold in PAL0118 140m in Fallrichtung von

PAL0093, die 10,9m mit 21,0 g/t Gold lieferte."

"Ferner haben wir eine signifikante Goldvererzung auf fünf anderen

Prospektionsgebieten entdeckt, die innerhalb von Mawsons umfangreichen

geophysikalischen, geochemischen und geologischen Datensammlungen auf 12

Quadratkilometern des Projekts Rajapalot abgegrenzt wurden. Wir sind

begeistert, das Ausmaß der Vererzungen in jedem der Prospektionsgebiete

vergrößert zu haben, während wir die Bestätigung der Zielermittlungsmethoden

erhalten, die von unserem technischen Team bei der Suche nach Gold unter

einer dünnen Geschiebemergelüberdeckung entwickelt wurden."

Eine Draufsicht mit den Bohrergebnissen und genannten Prospektionsgebieten

sehen sie in Abbildung 1. Profil- und Längsschnitte und Draufsichten der

Prospektionsgebiete finden Sie in den Abbildungen 2 bis 9. Die Tabellen 1

bis 3 enthalten alle relevanten Informationen über die Bohransatzpunkte und

die Analysen. Unter Annahme einer vorherrschenden schichtgebundenen

Kontrolle wird die wahre Mächtigkeit des vererzten Abschnitts auf ungefähr

90% der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Die Abschnitte werden mit einem

unteren Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Gold über einen 2m langen Bereich

berichtet. Es wurde kein oberer Cut-off-Gehalt angewandt.

Prospektionsgebiet Raja

Die Bohrungen auf den bekannten Prospektionsgebieten waren erfolgreich mit

der Abgrenzung weiterer Ausläufer der bekannten Goldgebiete insbesondre auf

dem Prospektionsgebiet Raja, wo die Goldvererzung auf über 470m in

Fallrichtung überprüft wurde. Die Vererzung ist in Fallrichtung und

teilweise in Streichrichtung nicht begrenzt. Die Goldvererzung enthält

ausreichend vergesellschaftete Sulfide, um einen elektrisch leitfähigen

Korridor zu bilden. Die Auswertung der geophysikalischen VTEM-Daten deutet

in Fallrichtung eine Erstreckung von über 900m ab der Oberfläche an. Die

tektonisch kontrollierte vererzte Fläche streicht mit ungefähr 340 Grad und

ist geneigt zur übertägigen Orientierung der Wirtsgesteine. Die wichtigsten

Punkte:

- Die Goldvererzung auf Raja erstreckt sich jetzt in Fallrichtung auf über

470m und bleibt in Fallrichtung und teilweise in Streichrichtung offen

(Abbildungen 2 bis 6).

- PAL0118 durchteufte 5,0m mit 12,4 g/t Gold ab 381,0m Tiefe (Abbildung 2)

innerhalb einer mächtigeren vererzten Zone von 23,1m mit 3,4 g/t Gold (kein

unterer Cut-off-Gehalt) ab 368,1m Tiefe. Ein separater Abschnitt in Bohrung

PAL0118 enthielt 2,8 g/t Gold über 7m ab 322m Tiefe;

- PAL0118 wurde 120m in Fallrichtung nordnordwestlich früherer hochgradiger

Abschnitte niedergebracht einschließlich PAL0093 mit 8,4 g/t Gold über 31,7m

ab 244,1m Tiefe. Siehe Mawsons Pressemitteilung vom 1. März 2018 und

Abbildungen 3 und 5.

- PAL0097 durchteufte 7,7m mit 1,5 g/t Gold ab 256,6m Tiefe (Abbildung 3)

innerhalb einer mächtigeren vererzten Zone von 40,3m mit 0,8 g/t Gold (kein

unterer Cut-off-Gehalt) ab 256,6m Tiefe. PAL0097 wurde 30m in

Streichrichtung östlich von PAL0093 niedergebracht, was tektonische

Kontrollen andeutet, die eine starke Auswirkung auf die Verteilung der

Gehalte haben, was aber noch eingehend untersucht werden muss. Weitere

Bohrungen sind notwendig, um die Ausdehnung und die Gehaltsverteilung der

Goldvererzung in diesem Gebiet zu bestimmen (Abbildung 6).

- Die Goldvererzung fällt mit einem elektrisch leitfähigen Horizont

zusammen, der sich laut Auswertung der luftgestützten geophysikalischen

VTEM-Daten in Fallrichtung über 900m erstreckt.

Prospektionsgebiet Rumajärvi

Die Bohrungen im Prospektionsgebiet Rumajärvi (Abbildung 7; PAL0109) trafen

auf 7,4m mit 2,4 g/t Gold ab 15,6m Tiefe nördlich von PAL0037, die 56m mit

0,53 g/t Gold durchteufte (kein unterer Cut-off-Gehalt), siehe Mawsons

Pressemitteilung vom 6. März 2018. Eine Neuinterpretation der VTEM-Daten

deutet nicht erbohrte leitfähige Ziele im Osten der aktuellen Bohrungen in

über 100m Tiefe an, scheinbar im Streichen von obigen Abschnitt Terry's

Hammer. Eine weitere Modellierung der geophysikalischen Daten ist notwendig,

um die Form und das Ausmaß dieses Ziels zu definieren.

Prospektionsgebiet Palokas

Aus Palokas (Abbildung 8) durchteufte die Bohrung PAL0110 4,7m mit 2,5 g/t

Gold ab 37,6m Tiefe. Diese Bohrung wurde am Südrand des Prospektionsgebiets

Palokas niedergebracht und dehnt die Vererzung um 30m weiter nach Süden in

Richtung South Palokas aus.

Prospektionsgebiet Terry's Hammer

Die Bohrung PAL0099 auf Terry's Hammer (Abbildung 9) durchteufte 4,7m mit

2,1 g/t Gold ab 65,7m. Dies ist die erste Testbohrung mit einem großen

Durchmesser auf einer remanenten magnetischen/aufladbaren/leitfähigen

Anomalie, die in einem Aufschluss Gold führende sulfidische Gesteine

enthält. Diese Bohrung öffnet das Potenzial eines neuen Gebiets zwischen

South Palokas und Rumajärvi.

Prospektionsgebiet The Hut

Eine ähnliche remanente magnetische/aufladbare/leitfähige Anomalie wurde mit

Bohrung PAL0126 auf The Hut (Abbildung 9) anvisiert. Diese erste Bohrung auf

diesem Ziel durchteufte Gold führende Sulfide (0,8m mit 0,6 g/t Gold) bevor

sie in 8,9m Tiefe aufgegeben wurde. Diese Bohrung war die erste Testbohrung

mit einem großen Durchmesser auf einer remanenten

magnetischen/aufladbaren/leitfähigen Anomalie im Prospektionsgebiet The Hut.

Die Bohrung wurde in 8,9m Tiefe aufgegeben, als die Bohrungen auf Rajapalot

eingestellt wurden (siehe Mawsons Pressemitteilung vom 23. März 2018).

Trotzdem durchteufte die Bohrung Pyrit und Magnetkies führende Gesteine

unter einer dünnen Geschiebemergelüberdeckung.

Allgemeine Beobachtungen

Die tektonische Interpretation der neuen Bohrkerne deutet ein bisher nicht

erkanntes frühes Faltungsereignis an, das eine regionale Inversion der

Stratigrafie während der F1 isoklinalen Faltung verursachte. Dies verdoppelt

effektiv das Volumen, der für das hydrothermale Goldvererzungsereignis zur

Verfügung stehenden reaktionsfähigen Gesteine. Das Erkennen dieses frühen

F1-Faltungsereinisses zusammen mit unseren geophysikalischen Daten war sehr

hilfreich bei der Erstellung der Ziele in östlicher Streichrichtung sowie

auf dem Prospektionsgebiet Raja und nordöstlich von Palokas. Die Bohrungen

auf diesen Zielen werden fortgesetzt.

Der Großteil der Vererzung auf Rajapalot setzt sich zusammen aus einer

hydrothermalen Mineralgesellschaft bestehend aus Sulfiden

(Magnetkies>>Pyrit), Magnetit, Biotit, Muskovit und Chlorit, die überwiegend

in grauen Albititen und Muskovit-Biotit-Schiefern beherbergt ist. Eisen- und

magnesiumreiche hydrothermal alterierte sulfidische Gesteine kommen

reichlich auf Palokas vor und bilden lokal Linsen oder tektonisch

kontrollierte Hohlraumfüllungen in anderen Prospektionsgebieten. Die Textur

reicht von einem mit Gangbildungen durchzogenen albitischen Granofels, der

zerklüftet und brekzienartig bis lokal schiefrig ist. Gang- und

Kluftfüllungsminerale umfassen Magnetkies, Magnetit und Magnetit-Magnetkies

(+/- Quarz). Lokal kommt ebenfalls retrograder Chlorit nach Biotit und

gangkontrollierter Chlorit +/- Turmalin und Magnetit vor. Eine erste Analyse

mit einem tragbaren XRF-Gerät bestätigt das Vorkommen von

vergesellschaftetem Scheelit und Molybdänglanz, ersterer ist in UV-Licht als

kleine Äderchen und Einsprengungen sichtbar. Die eisenreiche Art der

vererzten Gesteine ist ein Leitfaden entweder in Oxid- oder Sulfidform mit

einer variablen sulfidischen und chloritischen Überprägung. Die Alteration

ist deutlich post-metamorph, reduziert und höchstwahrscheinlich durch die

Granitoid-Intrusionen verursacht. Chlorit wird als das

Niedrigst-Temperatur-Silikatmineral in Zusammenhang mit Gold betrachtet, das

in der offensichtlichen Vergesellschaftung mit Quarz- und/oder

K-Feldspatgängen tektonisch kontrolliert ist. Die alterierten Gesteine, die

das vererzte Paket umgeben, enthalten lokal reichlich Talk und Turmalin.

Von den 59 Bohrungen, die bis dato im Rahmen des Winterprogramms mit einer

Gesamtlänge von 13.079m niedergebracht wurden, befinden sich in diesem

Winter insgesamt 44 Kernbohrungen (9.838m) innerhalb der Explorationslizenz

Kairamaat 2/3. Die Lizenz Kairamaat 2/3 ist zurzeit gewährt aber nicht

rechtskräftig, da Einsprüche angehört werden. Folglich wurden die

Bohrarbeiten in diesem Winter um drei Wochen früher eingestellt, als zum 23.

März geplant war. Das Unternehmen arbeitet mit allen relevanten Behörden

zusammen, um im nächsten Winter (Ende 2018) wieder auf Kairamaat 2/3 zu

bohren. Drei Bohrgeräte sind zurzeit auf den benachbarten

Explorationslizenzen Hirvimaa und Raja im Einsatz und im Sommer 2018 werden

die Bohrarbeiten auf den Explorationslizenzen Hirvimaa, Mannisto und Raja

wieder aufgenommen.

Technischer und ökologischer Hintergrund

Für das Bohrprogramm wurden fünf Kernbohrgeräte von Arctic Drilling Company

OY ("ADC"), Oy Kati Ab ("Kati") und MK Core Drilling OY ("MK") verwendet,

alle mit Wasserrückführung und Systemen zum Auffangen des Bohrkleins. Der

Bohrkerndurchmesser beträgt NQ2 (50,7mm) oder WL76 (57,5mm). Die

Bohrkernsausbringung war ausgezeichnet und der Durchschnitt lag im frischen

Gestein nahe 100%. Nach Fotografieren und Protokollieren in Mawsons

Einrichtungen in Rovaniemi wurden Kernlängen von durchschnittlich 1m für

vererzte Proben und von 2m für unhaltige Proben in den Einrichtungen des

Geological Survey of Finland (GTK) in Rovaniemi, Finnland, in zwei Hälften

zersägt. Die verbleibende Hälfte wird für Verifizierungs- und Referenzzwecke

aufbewahrt. Die Proben wurden von Mitarbeitern Mawsons oder kommerziellem

Transport von der Entnahmestelle zur Analyse zu den Labors der CRS Minlab Oy

in Kempele, Finnland, transportiert. Die Proben wurden in Kempele

aufbereitet und auf Gold analysiert mittels der PAL1000-Technik, was das

Zermahlen der Probe in Stahlbehältern mit Schleifmaterial in Gegenwart von

Zyanid einschließt. Anschließend wird der Goldgehalt in Lösung mittels eines

AAS-Geräts bestimmt. M Das Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm

von Mawson umfasst die systematische Zugabe von zertifizierten Standards mit

bekanntem Goldgehalt und Leerproben zu dem interpretierten vererzten

Gestein. Ferner fügt CRS Leerproben und Standards in das Analyseverfahren

ein.

Die qualifizierte Person für Mawsons finnische Projekte, Dr. Nick Cook

President von Mawson und Mitglied des Australasian Institute of Mining

Metallurgy, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert.

Über Mawson Resources Limited (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF)

Mawson Resources Limited ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen.

Mawson hat sich als ein führendes Explorationsunternehmen in der nordischen

Arktis profiliert. Der Fokus sind die Vorzeigegoldprojekte Rompas und

Rajapalot in Finnland.

Abbildung 1: Draufsicht Gebiet Rajapalot

Abbildung 2: Abschnitt mit Ergebnissen aus Bohrung PAL0118, Raja

Abbildung 3: Abschnitt mit neuen Ergebnissen aus Prospektionsgebiet Raja,

Rajapalot.

Abbildung 4: Abschnitt mit neuen Ergebnissen aus Prospektionsgebiet Raja,

Rajapalot.

Abbildung 5: Längsschnitt mit neuen Ergebnissen aus Prospektionsgebiet Raja

Abbildung 6: Draufsicht Gebiet Raja

Abbildung 7: Draufsicht Gebiet Rumajärvi

Abbildung 8: Draufsicht Gebiet Palokas

Abbildung 9: Draufsicht Gebiete The Hut und Terry's Hammer

Tabelle 2: Informationen über Bohransatzpunkte der Winterbohrungen 2018 auf

Prospektionsgebiet Rajapalot (Finnish Grid, Projection KKJ2003).

Tabelle 3: Bessere Abschnitte aus Winterbohrprogramm 2018.

Angabe der Abschnitte mit unterem Cut-off-Gehalt von 0,5g/t Gold über 2m

außer wenn **markiert. Kein oberer Cut-off-Gehalt.

Tabelle 4: Einzelne Analysenergebnisse aus berichteten Bohrungen.

Für weitere Informationen:

Mariana Bermudez

Corporate Secretary

1090 West Georgia St.

Vancouver, BC, V6E 3V7

Canada

Tel. +1-604-685 9316

info@mawsonresources.com

www.mawsonresources.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

